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Trez Banderas Trez Banderas
Food
BURRITOS
QUESADILLA
CHIMICHANGAS
Deep fried Burrito
TACOS
NACHOS
LOADED FRIES
LOADED MAC AND CHEESE
MEXICAN TREATS
Drinks
BEVERAGES
FOUNTAIN CHERRY COKE
$2.75
FOUNTAIN DR PEPPER
$2.75
FOUNTAIN ROOT BEER
$2.75
FOUNTAIN FRUIT PUNCH
$2.75
FOUNTAIN LEMONADE
$2.75
FOUNTAIN DIET COKE
$2.75
FOUNTAIN SPRITE
$2.75
FOUNTAIN COKE
$2.75
SANGRIA
$2.75
JARRITO PINA
$2.50
JARRITO FRUIT PUNCH
$2.50
JARRITO MANGO (LIMITED)
$2.50
JARRITO GUAVA (LIMITED)
$2.50
JARRITO LIMON
$2.50
JARRITO TAMARINDO
$2.50
JARRITO MANDARINA
$2.50
GREEN TEA ARIZONA
$2.50
KIWI STRAWBERRY ARIZONA
$2.50
MANGO ARIZONA
$2.50
Trez Banderas Location and Ordering Hours
(317) 599-9936
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