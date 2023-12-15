ST PETE TROPHY FISH
Holiday Hosting Platters
- SMALL FISH SPREAD (feeds 10-12 people)$90.00
HOUSE SMOKED FISH SPREAD SERVED WITH CHEF'S HOT SAUCE, CRACKERS, TOSTADOS, FRESH AND PICKLED VEGETABLES.
- LARGE FISH SPREAD (feeds 20-24 people)$180.00
HOUSE SMOKED FISH SPREAD SERVED WITH CHEF'S HOT SAUCE, CRACKERS, TOSTADOS, FRESH AND PICKLED VEGETABLES.
- SMALL FETA DIP (feeds 10-12 people)$60.00
CRISPY TOSTADOS, CUCUMBERS, AND SUNFLOWER SEEDS.
- LARGE FETA DIP (feeds 20-24 people)$120.00
CRISPY TOSTADOS, CUCUMBERS, AND SUNFLOWER SEEDS.
- SMALL FISH NUGGETS (feeds 10-12 people)$95.00
BLEND OF OUR FRESH CATCH LIGHTLY FRIED, SERVED WITH PICKLED PINEAPPLE TARTER SAUCE.
- LARGE FISH NUGGETS (feeds 20-24 people)$190.00
BLEND OF OUR FRESH CATCH LIGHTLY FRIED, SERVED WITH PICKLED PINEAPPLE TARTER SAUCE.
- STONE CRAB 4LBS$200.00
FOUR POUNDS OF MEDIUM CRACKED STONE CRABS, SERVED WITH GARLIC BUTTER AND COCKTAIL.
- PEEL AND EAT SHRIMP 4LBS$100.00
FOUR POUNDS OF COLD SMOKED SHRIMP, SERVED WITH COCKTAIL SAUCE AND LEMONS.
ST PETE TROPHY FISH Location and Ordering Hours
(727) 258-7883
Open now • Closes at 9:45PM