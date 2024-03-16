Two Trees Bar & Grill 5242 Slanting Bridge Rd
Food
APPETIZER
- FRIED MUSHROOMS$8.95
WITH RANCH
- CORNDOG$3.00
- BASKET OF PUB CHIPS$6.95
WITH RANCH
- BASKET OF BUFFALO CHIPS$6.95
WITH RANCH
- BASKET OF TOTS$6.95
WITH KETCHUP
- BASKET OF FRIES$6.95
WITH KETCHUP
- CHEESE FRIES$8.25
WITH KETCHUP
- CHEESE TOTS$8.25
TATOR TOTS WITH NACHO CHEESE SAUCE ON TOP
- RANCH BACON CHEESE FRIES$10.95
- RANCH BACON CHEESE TOTS$10.95
- JALAPENO POPPERS$8.95
- TOT'CHOS$12.95
COMES WITH LET, TOM, ONION, JALAPENOS, CHILI & NACHO CHEESE
- CHIPS & SALSA$3.50
TORTILLA CHIPS & SALSA
- ONION RINGS SMALL$4.95
SMALL
- ONION RINGS LARGE$6.95
LARGE
- MOZZARELLA STICKS (6)$8.50
- BUFFALO SHRIMP (8)$10.95
COMES WITH CELERY & RANCH
- BAVARIAN PRETZEL STICKS (3) W/ NACHO CHEESE$8.75
- CHEESE QUESADILLA$10.95
COMES WITH SIDE LET, TOM, SOUR CREAM, & SALSA SALAD
- CHEESE CURDS$8.95
WITH RANCH OR MARINARA
- SPICY CHEESE CURDS$8.95
WITH RANCH OR MARINARA
- FRIED OKRA$7.95
WITH RANCH OR MARINARA
- FRIED SQUASH$7.95
WITH RANCH OR MARINARA
- FRIED PICKLES$7.95
WITH RANCH OR MARINARA
- NACHOS$12.95
- TREE'S SAMPLER$15.95
Your choice of 3 items
SIDES
BURGERS & SANDWICHES
- HAMBURGER$10.50
FRESH HAND PATTIED 1/4 BURGER LET, TOM, ONION & MAY
- HAMBURGER (TREES STYLE)$12.25
FRESH HAND PATTIED 1/4 BURGER W/ CHILI, SLAW, MUSTARD & ONION
- HOT DOG$6.25
- DOUBLE DOGGIES$8.25
- TREES FAMOUS BOLOGNA PLAIN$8.25
EXTRA THICK CUT ON A BUN
- TREES FAMOUS BOLOGNA CAJAIN$8.25
EXTRA THICK CUT ON A BUN
- GRILLED CHEESE$7.25
- BBQ SANDWICH$8.95
COMES ON A BUN WITH SLAW
- GRILLED CHICKEN SANDWICH$11.95
FRESH MARINATED CHICKEN BREAST COMES W/ LET, TOM, MAYO
- GRILLED BUFFALO CHICKEN SANDWICH$11.95
FRESH MARINATED CHICKEN BREAST COMES W/ LET, TOM, MAYO
- BUFFALO CHICKEN WRAP$12.95
LET, TOM, SHREEDED CHEESE, & BLUE CHEESE DRESSING
- GRILLED CHICKEN WRAP$12.95
LET, TOM, SHREEDED CHEESE, & BLUE CHEESE DRESSING
- FRIED CHICKEN WRAP$12.95
LET, TOM, SHREEDED CHEESE, & BLUE CHEESE DRESSING
- FISH SANDWICH$10.95
COMES ON A BUN WITH SLAW & TARTER
- BLT$7.95
- CLUB SANDWICH$11.95
HAM, TURKEY, BACON, LET, TOM, PROV & AMERICAN CHEESE
- POOR BOY$10.95
THICK CUT HAM, LET TOM, MAYO, AMERICAN CHEESE ON A HOGGIE
- BEEF PHILLY$11.95
PEPPERS, ONIONS, MAYO & PROVALONE ON A HOGGIE
- CHICKEN PHILLY$11.95
PEPPERS, ONIONS, MAYO & PROVALONE ON A HOGGIE
- ROBBIES WAY PHILLY$11.95
JALAPENOS, MAYO & PROVALONE ON A HOGGIE
- COLD CUT SUB$10.95
TURKEY, HAM, PROVOLONE OR AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO, & MAYO
PLATES
- BBQ PLATE$10.95
COMES WITH SLAW, 3 HUSHPUPPIES, FF
- CHICKEN TENDER BASKET$11.95
W/ FF OR TOTS
- HAMBURGER STEAK$12.95
W/GRILLED ONIONS FF OR TOTS
- FRIED FLOUNDER (2 PIECES)$12.95
FF OR TOTS, SLAW & 3 HUSHPUPPIES
- GRILLED CHICKEN PLATE$12.95
GRILLED ONIONS W/FF OR TOTS & SLAW
- FRIED JUMPO SHRIMP (10)$13.25
FF OR TOTS, SLAW & 3 HUSHPUPPIES
- Tuesday Meatloaf Plate$9.55
TUESDAY SPECIAL: MEATLOAF WITH TWO VEGGIES
SALADS & SOUPS
- CHEFF SALAD$10.95
HAM, TURKEY, BOILED EGG, LET, TOM, ONION, GREEEN PEPERS, PROVALONE, AMERICAN CHEESE & SHREDDED CHEESE
- GRILLED CHICKEN SALAD$11.95
FRESH CHECKEN BREAST LET, TOM, ONION, GREEN PEPERS, BOILED EGG, SHREDDDED CHEESE
- FRIED CHICKEN SALAD$11.95
FRIED CHCKEN STRIPES LET, TOM, ONION, GREEN PEPERS, BOILED EGG, SHREDDDED CHEESE
- BUFFALO SHRIMP SALAD$12.95
FRIED SHRIMP DIPPED IN MILD SAUCE LET, TOM, ONION, GREEN PEPERS, BOILED EGG, SHREDDDED CHEESE
- SIDE SALAD$3.95
LET, TOM, ONION, GREEN PEPERS, SHREDDED CHEESE
- CUP OF SOUP$2.95