NACL+H2O 817 North Pine Street
Food Menu
STARTERS
SWEET AND SPICY SHRIMP (FULL)
$15.00
SWEET AND SPICY SHRIMP (HALF)
$10.00
TUNA POKE NACHOS
$18.00
HONEY HABANERO SHRIMP (FULL)
$16.00
HONEY HABANERO SHRIMP (HALF)
$11.00
SEARED TUNA
$17.00
CRAB DIP
$16.00
CRAB DIP CHEESE FRIES
$16.00
SHRIMP COCKTAIL
$15.00
FRIED DILL PICKLES
$10.00
FRIED MUSHROOMS
$18.00
PORK BELLY
$18.00
Bread And Butter
$3.00
Salmon Cakes
$18.00
NACL Confetti
$12.00
Fried Clams
$14.00
SALADS
TACOS
BURGERS AND SANDWICHES
SHRIMP PO BOY
$16.00
CLAM PO BOY
$16.00
SEARED TUNA CLUB
$18.00
HOUSE BURGER
$18.00
PARISIAN CHEESEBURGER
$17.00
MUSHROOM BURGER
$17.00
BACON CHEESE BURGER
$17.00
CHEESEBURGER
$15.00
CHICKEN BACON CLUB
$16.00
BUFFALO CHICKEN
$14.00
CHICKEN SANDWICH
$13.00
FRIED FISH SANDWICH
$14.00
PORTABELLA PARISIAN
$15.00
Route 66 Bird
$16.00
HAMBURGER
$15.00
UMRSCHLKR
BIG SKY SINGLE
$9.50
BIG SKY DOUBLE
$12.75
THERMODYNAMIC SINGLE
$8.50
THERMO DOUBLE
$11.75
FRIED MUSHROOM SINGLE
$8.50
FRIED MUSHROOM DOUBLE
$10.75
JALAPENO POPPER SINGLE
$9.50
JALAPENO POPPER DOUBLE
$12.75
BLUE BACON SINGLE
$9.50
BLUE BACON DOUBLE
$12.75
DELI SINGLE
$8.50Out of stock
DELI DOUBLE
$11.75Out of stock
BACON CHEESEBURGER SINGLE
$7.50
BACON CHEESEBURGER DOUBLE
$11.75
CHEESEBURGER SINGLE
$6.50
DOUBLE CHEESEBURGER
$9.75
ENTREES
RIBEYE
$48.00
FILET
$54.00Out of stock
BISON RIBEYE
$54.00
PASTA CARBO
$28.00
MUSHROOM SCALLOP PASTA
$30.00
SEAFOOD PASTA
$32.00
BROZED COBIA
$24.00
FISH AND CHIPS
$26.00
GRILLED MAHI
$28.00
HOUSE BLACKEN MAHI
$28.00
GRILLED SALMON
$28.00
BUTTER POACHED COD
$29.00
SHRIMP MEDLEY
$30.00
FRIED NEW ENGLAND
$32.00
SEAFOOD PLATTER
$38.00
CRAB CAKE DINNER
$38.00
CIOPPINO
$34.00
SHRIMP AND GRITS
$32.00
PARM HALIBUT
$44.00
12oz DRY AGE RIBEYE
$58.00Out of stock
Cedar Plank Salmon
$36.00
14OZ DRY AGED RIBEYE
$62.00Out of stock
SALMON CAKE DINNER
$24.00
SIDES
DESSERT
Cheesecake
$10.00
Homemade New York Style Cheesecake
Brownie Sundae
$10.00
Homemade Brownie with Vanilla Ice Cream, Topped with Chocolate & Caramel Sauce
Birthday Brownie
Ice Cream
$5.00
Ice Cream Banana Bourbon
$10.00
Vanilla Ice Cream Topped with A Jim Beam Infused Banana Sauce
Choc Martini
$12.00
A Creamy Chocolate Indulgence
Grasshopper
$12.00
A Classic Chocolate Mint Night Cap
Liquid Banana
$12.00
The Liquid Version of our Ice Cream Dessert
Port
$9.00
Nutty Mud Slide
$9.00
Coffee, Kahlua, Irish Cream & Frangelico
Hot White Russian
$9.00
Coffee, Vodka, Kahlua, Cream
Winter Wonderland
$9.00
Coffee, Irish Whiskey, Creme De Cacao, Cream
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