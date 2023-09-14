DINNER MENU

ANTIPASTI

BRUSCH POMODORI

$9.00

BRUSCH FUNGHI

$9.00

BRUSCH RICOTTA

$10.00

BRUSCH SALCICCIA

$11.00

BRUSCH CARCIOFI

$11.00

CHISOLINO ROBIOLA

$12.00

PIZZOLINO PESTO

$9.00

CHISOLINO CON NUTELLA

$11.00

CARTA PARM

$10.00

CARTA ROSEMARY

$9.00

CARTA TRUFFLE

$10.00

SIDE OF TRUFFLE HONEY

$3.00

SIDE OF GREEN OLIVES

$5.00

AFFETTATI

PROSCIUTTO S D

$18.00

MORTADELLA

$10.00

COPPA

$11.00

SOPRESSATA

$11.00

SPECK

$18.00

CACCIATORINO

$10.00

PARMA COTTO

$9.00

PANCETTA

$10.00

SPECK & TALEGGIO

$19.00

PROSCIUTTO & MOZZ

$21.00

ANTIPASTO MISTO

$31.00

ANTIPASTO VEG

$25.00

SIDE SWEET PEPPER

$5.00

SIDE TRUFFLE HONEY

$3.00

SECONDI

GNOCCHI RICOTTA

$27.00

BIGOLETTI DI BARBABIETOLE

$27.00

FETTUCINE GAMBERI

$27.00

PENNE GRATINATE

$26.00

PAPPARDELLE

$28.00

CAVATELLI

$26.00

MEZZELUNE

$28.00

RIGATONI

$26.00

MELANZANE

$28.00

GAMBERONI

$35.00

SALMONE

$31.00

BATTUTA DI POLLO

$28.00

SOGLIOLA

$35.00

POLLO PARTENOPEA

$29.00

PETTO D'ANATRA

$33.00

VITELLO GRATINATO

$33.00

COSTE DI MANZO

$35.00

BRODETTO DI PESCE

$38.00

PASTA SPECIAL

$28.00

FISH SPECIAL

$38.00

CHICKEN SPECIAL

$31.00Out of stock

ROSEMARY POTATOES

$9.00

STEAMED ASPARAGUS

$14.00

SPINACH GARLIC

$14.00

BRUSSELS SPROUTS PANCETTA

$16.00

PENNE POMODORO

$23.00

FETTUCINE BUTTER

$19.00

CACIO E PEPE

$23.00

PENNE OLIVE OIL

$15.00

PENNE BUTTER

$19.00

FETTUCINE ALFREDO

$23.00

PASTA SPECIAL

$28.00

RAVIOLI MEATBALL

$23.00

RICOTTA MEATBALL

$23.00

SIDE OF TOMATO SAUCE

$2.00

SIDE OF TRUFFLE SAUCE

$3.00

SIDE OF PESTO SAUCE

$2.00

ADDED FRESH TRUFFLES

$18.00

FORMAGGI

PARMIGIANO

$16.00

GORGONZOLA PICCANTE

$13.00

CACIOTTA AL TARTUFO

$14.00

UBIRACO VENETO

$14.00

CACIOVALLO

$14.00

CABRA

$15.00

TALEGGIO

$15.00

ROBIOLA

$15.00

ASIAGO

$15.00

PECORINO TOSCANO

$14.00

MOZZARELLA DI BUFALA

$16.00

MONTASIO

$14.00

CHOICE OF 2 CHEESE

$18.00

CHOICE OF 3 CHEESE

$24.00

CHOICE OF 4 CHEESE

$30.00

CHOICE OF 5 CHEESE

$36.00

LATE NIGHT ADDITIONS

PIZZELLA SPIZIOSA

$21.00

SUPER PIZZA

$29.00

PIZZELLA PROCIUTO

$28.00

PATATE FRITTE

$9.00

CAV AND CHEESE

$18.00

PIADINA ROMAGNOLA

$21.00Out of stock

SLIDERS

$15.00

CACIO E PEPE

$23.00

CHISOLINO CON NUTELLA

$11.00

COFFEE TEA

COFFEE/TEA

ESPRESSO

$5.00

DUBBLE ESPRESSO

$7.00

CAPPUCCINO

$6.00

CAFFE LATTE

$6.00

MACCHIATO

$5.00

DBL MACCHIATO

$5.00

COFFEE

$4.00

DECAF ESPRESSO

$5.00

DBL DECAF ESPRESSO

$7.00

DECAF CAPPUCCINO

$6.00

DECAF LATE

$6.00

DECAF MACCHIATO

$5.00

DBL DECAF MACCHIATO

$5.00

DECAF COFFEE

$4.00

CAMOMILE TEA

$5.00

ENGLISH BREAKFAST TEA

$5.00

EARL GRAY TEA

$5.00

DECAF ORANGE PEKO TEA

$5.00

CRANBERRY TEA

$5.00

PEPPERMINT TEA

$5.00

PEACH TEA

$5.00

GREEN TEA

$5.00

LIPTON TEA

$5.00

ICE LATTE

$7.00

ICE COFFEE

$6.00

ICE CAPPUCCINO

$7.00

ICE TEA

$6.00

GLASS OF MILK

$4.00

AFOGATO

$9.00

AMERICANO

$5.00

DELIVERY

PIZZA UND

UVA - PIZZA MARGHERITA

$22.00

UVA - PIZZA MARINARA

$20.00

UVA - PIZZA DIAVOLA

$25.00

UVA - PIZZA BURRATA

$25.00

UVA - PIZZA FORMAGI

$25.00

UVA - PIZZA ZIO VITORIO

$25.00

UVA - PIZZA TARTUFATA

$28.00

UVA - PIZZA FUNGHI

$25.00

SECONDI (Copy)

GNOCCHI RICOTTA

$27.00

BIGOLETTI DI BARBABIETOLE

$27.00

FETTUCINE GAMBERI

$27.00

PENNE GRATINATE

$26.00

PAPPARDELLE

$28.00

CAVATELLI

$26.00

MEZZELUNE

$28.00

RIGATONI

$26.00

MELANZANE

$28.00

GAMBERONI

$35.00

SALMONE

$31.00

BATTUTA DI POLLO

$28.00

SOGLIOLA

$35.00

POLLO PARTENOPEA

$29.00

PETTO D'ANATRA

$33.00

VITELLO GRATINATO

$33.00

COSTE DI MANZO

$35.00

BRODETTO DI PESCE

$38.00

PASTA SPECIAL

$28.00

FISH SPECIAL

$38.00

ROSEMARY POTATOES

$9.00

STEAMED ASPARAGUS

$14.00

SPINACH GARLIC

$14.00

BRUSSELS SPROUTS PANCETTA

$16.00

PENNE POMODORO

$23.00

FETTUCINE BUTTER

$19.00

CACIO E PEPE

$23.00

PENNE OLIVE OIL

$15.00

PENNE BUTTER

$19.00

FETTUCINE ALFREDO

$23.00

PASTA SPECIAL

$28.00

RAVIOLI MEATBALL

$23.00

RICOTTA MEATBALL

$23.00

SIDE OF TOMATO SAUCE

$2.00

SIDE OF TRUFFLE SAUCE

$3.00

SIDE OF PESTO SAUCE

$2.00

ADDED FRESH TRUFFLES

$18.00

AFFETTATI (Copy)

PROSCIUTTO S D

$18.00

MORTADELLA

$10.00

COPPA

$11.00

SOPRESSATA

$11.00

SPECK

$18.00

CACCIATORINO

$10.00

PARMA COTTO

$9.00

PANCETTA

$10.00

SPECK & TALEGGIO

$19.00

PROSCIUTTO & MOZZ

$21.00

ANTIPASTO MISTO

$31.00

ANTIPASTO VEG

$25.00

SIDE SWEET PEPPER

$5.00

SIDE TRUFFLE HONEY

$3.00

ANTIPASTI (Copy)

BRUSCH POMODORI

$9.00

BRUSCH FUNGHI

$9.00

BRUSCH RICOTTA

$10.00

BRUSCH SALCICCIA

$11.00

BRUSCH CARCIOFI

$11.00

CHISOLINO ROBIOLA

$12.00

PIZZOLINO PESTO

$9.00

CHISOLINO CON NUTELLA

$11.00

CARTA PARM

$10.00

CARTA ROSEMARY

$9.00

CARTA TRUFFLE

$10.00

SIDE OF TRUFFLE HONEY

$3.00

SIDE OF GREEN OLIVES

$5.00

FORMAGGI (Copy)

PARMIGIANO

$16.00

GORGONZOLA PICCANTE

$13.00

CACIOTTA AL TARTUFO

$14.00

UBIRACO VENETO

$14.00

CACIOVALLO

$14.00

CABRA

$15.00

TALEGGIO

$15.00

ROBIOLA

$15.00

ASIAGO

$15.00

PECORINO TOSCANO

$14.00

MOZZARELLA DI BUFALA

$16.00

MONTASIO

$14.00

CHOICE OF 2 CHEESE

$18.00

CHOICE OF 3 CHEESE

$24.00

CHOICE OF 4 CHEESE

$30.00

CHOICE OF 5 CHEESE

$36.00

SODAS (Copy)

MINERAL WATER

$9.00

SPARKLING WATER

$9.00

COCA COLA

$5.50

DIET COKE

$5.50

SPRITE

$5.50

GINGER ALE

$4.50

CLUBSODA

$5.50

TONIC

$4.50

CRANBERRY JUICE

$5.00

GRAPEFRUIT JUICE

$5.00

ORANGE JUICE

$5.00

PINEAPPLE JUICE

$5.00

TOMATO JUICE

$5.00

FRESH OJ

$8.00

FRESH GRAPEFRUIT

$8.00

SHIRLEY TEMPLE

$5.00

VIRGIN LEMONADE

$4.00

ICED TEA

$4.00

GLASS OF MILK

$5.00

Arnold Palmer

$6.00

LAVENDER KISS MOCKTAIL

$12.00

COSMOPOLITAN MOCKTAIL

$12.00

VIRGIN MULE MOCKTAILS

$12.00