Uva Wine Bar and Restaurant
DINNER MENU
ANTIPASTI
AFFETTATI
SECONDI
GNOCCHI RICOTTA
$27.00
BIGOLETTI DI BARBABIETOLE
$27.00
FETTUCINE GAMBERI
$27.00
PENNE GRATINATE
$26.00
PAPPARDELLE
$28.00
CAVATELLI
$26.00
MEZZELUNE
$28.00
RIGATONI
$26.00
MELANZANE
$28.00
GAMBERONI
$35.00
SALMONE
$31.00
BATTUTA DI POLLO
$28.00
SOGLIOLA
$35.00
POLLO PARTENOPEA
$29.00
PETTO D'ANATRA
$33.00
VITELLO GRATINATO
$33.00
COSTE DI MANZO
$35.00
BRODETTO DI PESCE
$38.00
PASTA SPECIAL
$28.00
FISH SPECIAL
$38.00
CHICKEN SPECIAL
$31.00Out of stock
ROSEMARY POTATOES
$9.00
STEAMED ASPARAGUS
$14.00
SPINACH GARLIC
$14.00
BRUSSELS SPROUTS PANCETTA
$16.00
PENNE POMODORO
$23.00
FETTUCINE BUTTER
$19.00
CACIO E PEPE
$23.00
PENNE OLIVE OIL
$15.00
PENNE BUTTER
$19.00
FETTUCINE ALFREDO
$23.00
PASTA SPECIAL
$28.00
RAVIOLI MEATBALL
$23.00
RICOTTA MEATBALL
$23.00
SIDE OF TOMATO SAUCE
$2.00
SIDE OF TRUFFLE SAUCE
$3.00
SIDE OF PESTO SAUCE
$2.00
ADDED FRESH TRUFFLES
$18.00
FORMAGGI
PARMIGIANO
$16.00
GORGONZOLA PICCANTE
$13.00
CACIOTTA AL TARTUFO
$14.00
UBIRACO VENETO
$14.00
CACIOVALLO
$14.00
CABRA
$15.00
TALEGGIO
$15.00
ROBIOLA
$15.00
ASIAGO
$15.00
PECORINO TOSCANO
$14.00
MOZZARELLA DI BUFALA
$16.00
MONTASIO
$14.00
CHOICE OF 2 CHEESE
$18.00
CHOICE OF 3 CHEESE
$24.00
CHOICE OF 4 CHEESE
$30.00
CHOICE OF 5 CHEESE
$36.00
LATE NIGHT ADDITIONS
COFFEE TEA
COFFEE/TEA
ESPRESSO
$5.00
DUBBLE ESPRESSO
$7.00
CAPPUCCINO
$6.00
CAFFE LATTE
$6.00
MACCHIATO
$5.00
DBL MACCHIATO
$5.00
COFFEE
$4.00
DECAF ESPRESSO
$5.00
DBL DECAF ESPRESSO
$7.00
DECAF CAPPUCCINO
$6.00
DECAF LATE
$6.00
DECAF MACCHIATO
$5.00
DBL DECAF MACCHIATO
$5.00
DECAF COFFEE
$4.00
CAMOMILE TEA
$5.00
ENGLISH BREAKFAST TEA
$5.00
EARL GRAY TEA
$5.00
DECAF ORANGE PEKO TEA
$5.00
CRANBERRY TEA
$5.00
PEPPERMINT TEA
$5.00
PEACH TEA
$5.00
GREEN TEA
$5.00
LIPTON TEA
$5.00
ICE LATTE
$7.00
ICE COFFEE
$6.00
ICE CAPPUCCINO
$7.00
ICE TEA
$6.00
GLASS OF MILK
$4.00
AFOGATO
$9.00
AMERICANO
$5.00
DELIVERY
PIZZA UND
SECONDI (Copy)
GNOCCHI RICOTTA
$27.00
BIGOLETTI DI BARBABIETOLE
$27.00
FETTUCINE GAMBERI
$27.00
PENNE GRATINATE
$26.00
PAPPARDELLE
$28.00
CAVATELLI
$26.00
MEZZELUNE
$28.00
RIGATONI
$26.00
MELANZANE
$28.00
GAMBERONI
$35.00
SALMONE
$31.00
BATTUTA DI POLLO
$28.00
SOGLIOLA
$35.00
POLLO PARTENOPEA
$29.00
PETTO D'ANATRA
$33.00
VITELLO GRATINATO
$33.00
COSTE DI MANZO
$35.00
BRODETTO DI PESCE
$38.00
PASTA SPECIAL
$28.00
FISH SPECIAL
$38.00
ROSEMARY POTATOES
$9.00
STEAMED ASPARAGUS
$14.00
SPINACH GARLIC
$14.00
BRUSSELS SPROUTS PANCETTA
$16.00
PENNE POMODORO
$23.00
FETTUCINE BUTTER
$19.00
CACIO E PEPE
$23.00
PENNE OLIVE OIL
$15.00
PENNE BUTTER
$19.00
FETTUCINE ALFREDO
$23.00
PASTA SPECIAL
$28.00
RAVIOLI MEATBALL
$23.00
RICOTTA MEATBALL
$23.00
SIDE OF TOMATO SAUCE
$2.00
SIDE OF TRUFFLE SAUCE
$3.00
SIDE OF PESTO SAUCE
$2.00
ADDED FRESH TRUFFLES
$18.00
AFFETTATI (Copy)
ANTIPASTI (Copy)
FORMAGGI (Copy)
PARMIGIANO
$16.00
GORGONZOLA PICCANTE
$13.00
CACIOTTA AL TARTUFO
$14.00
UBIRACO VENETO
$14.00
CACIOVALLO
$14.00
CABRA
$15.00
TALEGGIO
$15.00
ROBIOLA
$15.00
ASIAGO
$15.00
PECORINO TOSCANO
$14.00
MOZZARELLA DI BUFALA
$16.00
MONTASIO
$14.00
CHOICE OF 2 CHEESE
$18.00
CHOICE OF 3 CHEESE
$24.00
CHOICE OF 4 CHEESE
$30.00
CHOICE OF 5 CHEESE
$36.00
SODAS (Copy)
MINERAL WATER
$9.00
SPARKLING WATER
$9.00
COCA COLA
$5.50
DIET COKE
$5.50
SPRITE
$5.50
GINGER ALE
$4.50
CLUBSODA
$5.50
TONIC
$4.50
CRANBERRY JUICE
$5.00
GRAPEFRUIT JUICE
$5.00
ORANGE JUICE
$5.00
PINEAPPLE JUICE
$5.00
TOMATO JUICE
$5.00
FRESH OJ
$8.00
FRESH GRAPEFRUIT
$8.00
SHIRLEY TEMPLE
$5.00
VIRGIN LEMONADE
$4.00
ICED TEA
$4.00
GLASS OF MILK
$5.00
Arnold Palmer
$6.00
LAVENDER KISS MOCKTAIL
$12.00
COSMOPOLITAN MOCKTAIL
$12.00
VIRGIN MULE MOCKTAILS
$12.00
Uva Wine Bar and Restaurant Location and Ordering Hours
(212) 472-4552
Open now • Closes at 11:30PM