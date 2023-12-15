Vento's Pizza
BREAKFAST
OMELETS
- CHEESE OMELET$6.99
MADE WITH THREE EGGS, AMERICAN AND PROVOLONE, SERVED WITH TOAST & POTATOES
- MEAT AND CHEESE OMELET$9.99
MADE WITH THREE EGGS, CHOICE OF HAM, SAUSAGE OR BACON SERVED WITH TOAST & POTATOES
- BIG AL’S STEAK OMELET$10.99
MADE WITH THREE EGGS, STEAK, MUSHROOM, GREEN PEPPERS, ONIONS AND CHEESE SERVED WITH TOAST & POTATOES
- ITALIAN OMELET$9.99
MADE WITH THREE EGGS, SAUSAGE, MUSHROOM, HOT PEPPERS, ONIONS AND CHEESE SERVED WITH TOAST & POTATOES
- VEGGIE OMELET$8.99
MADE WITH THREE EGGS, SAUTEED ONION,GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, BLACK OLIVES & CHEESE SERVED WITH TOAST & POTATOES
- Bad Boy combo$10.95
BREAKFAST ENTREE
BREAKFAST SANDWICHES
LUNCH AND DINNER
APPETIZERS
- FRENCH FRIES$4.59
- CHEESE FRIES$7.49
- CHEESE AND BACON FRIES$7.99
- BUFFALO FRIES$5.49
- BROCCOLI CHEESE PUFFS$5.49
- PROVOLONE STICKS$5.49
- BREADED ZUCCHINI$5.49
- ONION RINGS$5.49
- BREADED MUSHROOMS$5.49
- BREADED CAULIFLOWER$5.49
- PEPPER POPPERS$5.49
- POPCORN CHICKEN$5.49
- SHRIMP AND FRY$9.25
- FISH AND CHIPS$7.99
- Chicken Tenders and Fries$9.25
- BUFFALO FRIES WITH CHEESE$7.49
- BREAD STICKS$6.99
- BREAD STICKS WITH CHEESE$9.99
WINGS
SALADS
SANDWICHES
HOAGIES
- REGULAR ITALIAN (LUNCH MEAT)$8.99
LETTUCE,TOMATO,FRIED ONION, ITALIAN DRESSING, PROVOLONE
- CHEESE STEAK$9.99
LETTUCE,TOMATO,FRIED ONION, SPECIAL SAUCE,PROVOLONE
- ITALIAN ARMY (CHOPPED BEEF)$9.99
FRIED ONION,MARINARA SAUCE, PROVOLONE CHEESE
- PEPPER STEAK (BEEF)$9.99
FRIED ONION,MARINARA SAUCE, PROVOLONE,GREEN PEPPERS, LETTUCE AND TOMATOES
- CHICKEN CLUB$8.99
LETTUCE,TOMATOES, BACON, PROVOLONE CHEESE AND MAYO
- CHICKEN PARMESAN$8.99
ONION,GREEN PEPPERS, MARINARA SAUCE, PROVOLONE CHEESE
- CHICKEN PHILLY$8.99
LETTUCE , TOMATOES, MAYO PROVOLONE CHEESE
- FISH ITALIAN STYLE$9.99
PIZZA SAUCE,ONIONS, PEPPERS, PROVOLONE CHEESE
- FISH AMERICAN STYLE$9.99
PROVOLONE,LETTUCE, TOMATO, PICKLE, TARTAR SAUCE
- HOT SAUSAGE$8.99
ONION,GREEN PEPPERS, MARINARA SAUCE, CHEESE
- MEATBALL$8.99
MARINARA SAUCE, PROVOLONE
- CORNED BEEF$9.99
LETTUCE,TOMATO,FRIED ONION, SPECIAL SAUCE,PROVOLONE
- ROAST BEEF$9.99
LETTUCE,TOMATO,FRIED ONION,SPECIAL SAUCE,PROVOLONE
- TURKEY CLUB$8.99
LETTUCE,TOMATOES, BACON, PROVOLONE CHEESE, MAYO
- HAM$8.99
LETTUCE,TOMATO,FRIED ONION,ITALIAN DRESSING, PROVOLONE
- ITALIAN WESTERN$8.99
GRILLED SAUSAGE, ONIONS, GREEN PEPPERS, ALL WRAPPED IN EGG WITH LETTUCE, TOMATO, PROVOLONE
- PEPPER AND EGG$8.99
LETTUCE , TOMATOES, MAYO & CHEESE
- BACON AND EGG$8.99
LETTUCE , TOMATOES, MAYO & CHEESE
- CHEESEBURGER$9.99
LETTUCE,TOMATO,FRIED ONION, PICKLE, PROVOLONE
- VEAL PARMESAN$9.99
ONION,GREEN PEPPERS, MARINARA SAUCE, PROVOLONE CHEESE
- VEGETARIAN$8.99
LETTUCE , TOMATOES, HOT AND GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, BLACK OLIVES, FRIED ONION, PROVOLONE, ITALIAN DRESSING
- ROETHELSBURGER HOAGIE$9.99
BEEF, ONION, HOT PEPPERS, MUSHROOMS,BACON,EGG,BBQ SAUCE, AMERICAN CHEESE
- BUFFALO CHICKEN HOAGIE$8.99
LETTUCE,TOMATO, RANCH, PROVOLONE, BUFFALO SAUCE
BURGERS
- HAMBURGER$5.99
- DOUBLE HAMBURGER$9.35
- CHEESEBURGER$6.99
- DOUBLE CHEESEBURGER$9.35
- SOUTHWEST BBQ BURGER$8.99
LETTUCE,TOMATOES, BACON, ONION,AMERICAN CHEESE, BBQ S
- BACON MUSHROOM BURGER$8.99
LETTUCE,TOMATO,FRIED ONION, MUSHROOMS
- SPICY BUFFALO BURGER$8.99
PEPPER JACK CHEESE, HOT PEPPERS, BUFFALO SAUCE, LETTUCE,TOMATO, ONION,RANCH
- ITALIAN STYLE BURGER$8.99
GREEN PEPPERS,ONION, SAUCE AND CHEESE
- TURKEY BURGER$7.99
- BURGER COMBO$14.99
ANY BURGER WITH FRIES AND SODA
ROLLS
PIZZA & CALZONES
SMALL CHEESE
- SM CHEESE PIZZA$7.99
- SM VENTO’S SPECIAL PIZZA$12.99
PEPPERONI,SAUSAGE,BACON,MUSHROOMS, TOMATOES, GREEN PEPPERS,RED ONIONS,BLACK OLIVES,FRESH GARLIC, RED SAUCE
- SM GOURMET STEAK$12.99
STEAK, RED ONION,GREEN PEPPERS, MUSHROOMS,RED SAUCE
- SM MEAT LOVERS$12.99
PEPPERONI, SAUSAGE, HAM, SALAMI, CAPICOLA AND BACON, RED SAUCE
- SM GREEK GOURMET$12.99
GYRO MEAT, TOMATOES, FETA , RED ONIONS, BLACK OLIVES MADE WITH WHITE SAUCE
- SM CHICKEN BROCCOLI$12.99
CHICKEN, BROCCOLI, CHEDDAR, MOZZARELLA, WHTE SAUCE
- SM BUFFALO CHICKEN$12.99
CHCKEN,BUFFALO FAMOUS FRIES, MOZZARELLA,CHEDDAR,HOT SAUCE
- SM BBQ CHICKEN$12.99
CHICKEN,ONIONS,GREEN PEPPERS,CHEDDAR CHEESE,BBQ SAUCE
- SM RANCHERO PIZZA$12.99
CHICKEN, BACON, TOMATOES, PROVOLONE, MOZZARELLA AND CHEDDAR CHEESE,BBQ SAUCE
- SM CHICKEN SPINACH$12.99
GRILLED CHICKEN STRIPS,SPINACH, BACON, AND TOMATOES WITH RED SAUCE
- SM HAWAIIAN$12.99
PINEAPPLE CHUNKS, HAM AND CHEDDAR WITH RED SAUCE
- SM VEGETABLE$12.99
SPINACH, MUSHROOMS, RED ONIONS, GREEN PEPPERS, BROCCOLI AND TOMATOES WITH RED SAUCE
MEDIUM CHEESE
- MED CHEESE PIZZA$10.99
- MED VENTO’S SPECIAL PIZZA$18.99
PEPPERONI,SAUSAGE,BACON,MUSHROOMS, TOMATOES, GREEN PEPPERS,RED ONIONS,BLACK OLIVES,FRESH GARLIC, RED SAUCE
- MED GOURMET STEAK$18.99
STEAK, RED ONION,GREEN PEPPERS, MUSHROOMS,RED SAUCE
- MED MEAT LOVERS$18.99
PEPPERONI, SAUSAGE, HAM, SALAMI, CAPICOLA AND BACON, RED SAUCE
- MED GREEK GOURMET$18.99
GYRO MEAT, TOMATOES, FETA , RED ONIONS, BLACK OLIVES MADE WITH WHITE SAUCE
- MED CHICKEN BROCCOLI$18.99
CHICKEN, BROCCOLI, CHEDDAR, MOZZARELLA, WHTE SAUCE
- MED BUFFALO CHICKEN$18.99
CHCKEN,BUFFALO FAMOUS FRIES, MOZZARELLA,CHEDDAR,HOT SAUCE
- MED BBQ CHICKEN$18.99
CHICKEN,ONIONS,GREEN PEPPERS,CHEDDAR CHEESE,BBQ SAUCE
- MED RANCHERO PIZZA$18.99
CHICKEN, BACON, TOMATOES, PROVOLONE, MOZZARELLA AND CHEDDAR CHEESE,BBQ SAUCE
- MED CHICKEN SPINACH$18.99
GRILLED CHICKEN STRIPS,SPINACH, BACON, AND TOMATOES WITH RED SAUCE
- MED HAWAIIAN$18.99
PINEAPPLE CHUNKS, HAM AND CHEDDAR WITH RED SAUCE
- MED VEGETABLE$18.99
SPINACH, MUSHROOMS, RED ONIONS, GREEN PEPPERS, BROCCOLI AND TOMATOES WITH RED SAUCE
LARGE CHEESE
- LG CHEESE PIZZA$12.99
- LG VENTO’S SPECIAL PIZZA$21.99
PEPPERONI,SAUSAGE,BACON,MUSHROOMS, TOMATOES, GREEN PEPPERS,RED ONIONS,BLACK OLIVES,FRESH GARLIC, RED SAUCE
- LG GOURMET STEAK$21.99
STEAK, RED ONION,GREEN PEPPERS, MUSHROOMS,RED SAUCE
- LG MEAT LOVERS$21.99
PEPPERONI, SAUSAGE, HAM, SALAMI, CAPICOLA AND BACON, RED SAUCE
- LG GREEK GOURMET$21.99
GYRO MEAT, TOMATOES, FETA , RED ONIONS, BLACK OLIVES MADE WITH WHITE SAUCE
- LG CHICKEN BROCCOLI$21.99
CHICKEN, BROCCOLI, CHEDDAR, MOZZARELLA, WHTE SAUCE
- LG BUFFALO CHICKEN$21.99
CHCKEN,BUFFALO FAMOUS FRIES, MOZZARELLA,CHEDDAR,HOT SAUCE
- LG BBQ CHICKEN$21.99
CHICKEN,ONIONS,GREEN PEPPERS,CHEDDAR CHEESE,BBQ SAUCE
- LG RANCHERO PIZZA$21.99
CHICKEN, BACON, TOMATOES, PROVOLONE, MOZZARELLA AND CHEDDAR CHEESE,BBQ SAUCE
- LG CHICKEN SPINACH$21.99
GRILLED CHICKEN STRIPS,SPINACH, BACON, AND TOMATOES WITH RED SAUCE
- LG HAWAIIAN$21.99
PINEAPPLE CHUNKS, HAM AND CHEDDAR WITH RED SAUCE
- LG VEGETABLE$21.99
SPINACH, MUSHROOMS, RED ONIONS, GREEN PEPPERS, BROCCOLI AND TOMATOES WITH RED SAUCE
X-LARGE CHEESE
- XL CHEESE PIZZA$13.99
- XL VENTO’S SPECIAL PIZZA$23.99
PEPPERONI,SAUSAGE,BACON,MUSHROOMS, TOMATOES, GREEN PEPPERS,RED ONIONS,BLACK OLIVES,FRESH GARLIC, RED SAUCE
- XL GOURMET STEAK$23.99
STEAK, RED ONION,GREEN PEPPERS, MUSHROOMS,RED SAUCE
- XL MEAT LOVERS$23.99
PEPPERONI, SAUSAGE, HAM, SALAMI, CAPICOLA AND BACON, RED SAUCE
- XL GREEK GOURMET$23.99
GYRO MEAT, TOMATOES, FETA , RED ONIONS, BLACK OLIVES MADE WITH WHITE SAUCE
- XL CHICKEN BROCCOLI$23.99
CHICKEN, BROCCOLI, CHEDDAR, MOZZARELLA, WHTE SAUCE
- XL BUFFALO CHICKEN$23.99
CHCKEN,BUFFALO FAMOUS FRIES, MOZZARELLA,CHEDDAR,HOT SAUCE
- XL BBQ CHICKEN$23.99
CHICKEN,ONIONS,GREEN PEPPERS,CHEDDAR CHEESE,BBQ SAUCE
- XL RANCHERO PIZZA$23.99
CHICKEN, BACON, TOMATOES, PROVOLONE, MOZZARELLA AND CHEDDAR CHEESE,BBQ SAUCE
- XL CHICKEN SPINACH$23.99
GRILLED CHICKEN STRIPS,SPINACH, BACON, AND TOMATOES WITH RED SAUCE
- XL HAWAIIAN$23.99
PINEAPPLE CHUNKS, HAM AND CHEDDAR WITH RED SAUCE
- XL VEGETABLE$23.99
SPINACH, MUSHROOMS, RED ONIONS, GREEN PEPPERS, BROCCOLI AND TOMATOES WITH RED SAUCE
CALZONES
- CHICKEN ZONE$14.99
GRILLED CHICKEN,RICOTTA, MOZZARELLA AND PROVOLONE CHEESE, RED SAUCE
- BUFFALO CHICKEN ZONE$14.99
GRILLED HOT CHICKEN,RICOTTA, MOZZARELLA AND PROVOLONE CHEESE, HOT SAUCE
- ITALIAN ZONE$14.99
PEPPERONI,HAM, CAPICOLA, SALAMI, RICOTTA CHEESE WITH RED SAUCE
- STEAK ZONE$14.99
STEAK,MUSHROOM, GREEN PEPPERS, ONIONS, RICOTTA CHEESE WITH RED SAUCE
- MEATBALL ZONE$14.99
MEATBALL, RICOTTA CHEESE WITH RED SAUCE
- SPINACH ZONE$14.99
SPINACH,RICOTTA,FETA CHEESE, FRESH GARLIC AND WHITE SAUCE
- VEGGIE ZONE$14.99
GREEN PEPPERS, MUSHROOMS, ONIONS,BLACK OLIVES, SPINACH, FRESH GARLIC, RICOTTA CHEESE, WITH RED SAUCE
- BROCCOLI & CHICKEN ZONE$14.99
CHICKEN BROCCOLI, TOMATOES, FRESH GARLIC, RICOTTA, CHEDDAR, MOZZARELLA, PROVOLONE WITH WHITE SAUCE