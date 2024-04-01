Viney's Italian Kitchen 83 South Stewart Street
PIZZA
7 Inch (personal)
12 Inch (medium)
14 Inch (large)
18 Inch ( X Large)
GF Crust 10"
FOOD
APPETIZER
SOUP/ SALAD
CALZONE
PANINI
BURGERS
PASTA
- MEAT LASAGNA$19.00
- SPINACH LASAGNA$19.00
- CHEESE BAKED ZITI$15.00+
- MEAT BAKED ZITI$16.00+
- SPAGHETTI MARINARA$13.00+
- SPAGHETTI MEATBALLS$14.00+
- CHICKEN PARMESAN$20.00
- SPINACH RAVIOLI$18.00
- BEEF RAVIOLI$19.00
- GLUTEN FREE PASTA$15.00+
- SHRIMP SCAMPI$18.00+
- GNOCCHI$19.00
- SEAFOOD PASTA$25.00
- PASTA AL POMODORO$20.00
- PASTA ALLA VONGOLE$24.00
- CREAMY SALMON SAFRON PICATTA$25.00
- GARLIC PARMESAN RISOTTO$19.00
- CHICKEN FETTUCINI ALFREDO$18.00+
- CREATE A PASTA$18.00+
- CHEESE RAVIOLI$17.00
- GARLIC SAUSAGE PASTA$21.00
- CHICKEN MARSALA$22.00
CURRY
KIDS
CHEF SPECIAL
DESSERT
VINEY'S FAVORITES
DRINKS
COLD DRINKS
HOT DRINKS
BEER
WINE GLASS
WINE BOTTLE
Viney's Italian Kitchen 83 South Stewart Street Location and Ordering Hours
(209) 396-1192
Closed