V-No at The Harbor VNONatHarbor
HAPPY HOUR
FOOD
CHEESE AND CHARCUTERIE
SMALL BITES
FLATBREADS
DESSERTS
WINE
WHITES
TBD
$9.00
A TO Z RIESLING
$11.00
ALBERT BICHOT BOURGO VIELLIES VINGES CHARDONNAY TO GO
$22.00
ALBERT BICHOT BOURGO VIELLIES VINGES CHARDONNY
$13.00
Aslina
Audarya (Sardegna) Vermentono di Sardengna DOC WHITE 2021
$15.00
AUDARYA, NASCO DI CAGLIARI BESSIU
$20.00
AUDARYA, NURAGUS DI CAGLIARI
$15.00
AUDARYA,VERMENTINO DI SARDEGNA CAMMINERA
$12.00
Ayana, Moscato South Eastern Australia
$12.00
Azienda Agricola Ghiga
BODEGAS TARON BLANCO
$10.00
Bodegas Taron, Blanco
$10.00
Casa Vinicola Pietro Nera - Novella
CENTOPASSI, TERRA SICILLANE CATARRATTO TERRE ROSSE DI GIABBASCIO WHITE (2021)
$16.00
Chablis, Les Vieilles Vignes de Sainte-Claire
Chateau Ste Michele Sweet Riesling
CHLOE, PINOT GRIGIO
$15.00
Château les Justices (375ml)
Condrieu
$80.00
CRIMSON CLOVER SAUVIGNON BLANC 2022
$9.00
Domaine Bellevue
Domaine Bott Crozes-Hermitage Blanc
Domaine jean-Marc Brocard Chablis, Les Vieilles Viners de Sainte-Claire
$65.00
Domaine les Bruyeres Viognier
$26.00
Essay Chenin Blanc ON SITE
$27.00
Gaia Monograph
Ghiga (Piemonte) Moscato d'Asti Doc 2021
$14.00
IMAGERY SAUVIGNON BLANC
$15.00
IMAGERY, CHARDONNAY
$14.00
J.Bookwalter Winery
$12.00
Jean-Luc Mader Gewurztraminer
$18.00
Jean-Paul Paquet Sainte- Veran Domaine Fussiacus
$20.00
JiJiJi Gen de Alma
Kiona Vineyards Cuvee Columbia valley
$13.00
LA NOVELLA BIANCO
$25.00
Leeuwin Estate,Chardonnay Margarte
$100.00
LONGEVITY CHARDONNY
$12.00
Lubanzi
LUCIANO LANDI, VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI CIASSICO SUPERIORE TERRE DEL 91
$13.00
Luciano Landl Classico Superiore
MASCIARELLI , TREBBIANO
$9.00
MASCIARELLI,TREBBIANO
$10.00
MAURO MOLINO ROERO ARMEIS DOCG 2022
$15.00
Maximin Grunhaus Alte Reben
MENICUCCI VINI, GINESIA PECORINO
$15.00
Miguel Torres Cordillera Chardonnay
$15.00
Monte del Fra, Veronese Garganega
$15.00
Mosel-Saar-Ruwer Bernkasteler Badstube Rieslimg Spatlese ON SITE
$60.00
Nessa Rias Baixas
Nuits-St-Georges
OCEANO CHARDONNAY 2019
Pewsey Vale Eden Valley
RAIOLAS D'OUTONO ALBARINO
$11.00
Remhoogte HoneyBunch
$20.00
Rheingau Charta Riesling
$35.00
Rombauer Vineyards
RURDA REINA DE CASTILLO PRINCIPE
$9.00
Schloss Gobelsburg Schlosskellerei Gobelsburger
Sipp Mack, Riesling rosacker
$30.00
Stadt Krems Stein Grüner Veltliner
Suavia
Taron (Rioja Alta) Blanco 2021
$10.00
TBD
TBD
TBD
Te Awanga Wildsong Hawke's Bay Sauvignon Blac
$13.00
Te Awanga ‘Wildsong’ Hawke’s Bay
Tenshen
Terre di Valter
Terre di Valter (Campania) Greco di Tufo DOCG 2021
$15.00
TERRE DI VALTER, FIANO DI AVELLINO
$15.00
TERRE DI VALTER, GRECO DI TUFO
$15.00
VILLA CORNIOLE, TRENTINO PINOT GRIGIO PIETRAMONTIS
$14.00
VILLA CORNIOLE, TRENTINO VALLE DI CEMBRA MULLER-THURGAU PIETRAMONTIS
$16.00
VILLA CORNIOLE, VIGNETI DELLLE DOLOMITINI PINOT GRIGIO RAMATO PIETRAMONTIS
$16.00
Vincent Careme Vouvray
Viña Las Perdices
WADE 3 BLANC 2021
$15.00
Willm
Wingut Johannishof Riesling
$18.00
HARBOR PERKS CHLOE TASTING
ORANGE
ROSE
A TO Z ROSE
$11.00
AUDARYA , CANNONAU DI SARDEGNA ROSATO
$15.00
CHATEAU MINUTY 2021 M ROSE
$17.00
Domaine Bellevue Rose
$12.00
Elena Fucci Titolo Pink
$20.00
ELENA FUCCI, AGLIANICO DEL VULTURE TITOLO PINK
$20.00
FLO ROSE
$14.00
HISO TELARAY, SALENTO NEGROAMARO ALBERALLI DE LA SANTA ROSATO
$10.00
JEAN-LUC COLOMBO 2021 CAPE BLEUE ROSE
$13.00
LAGO. Vinho Rose
$10.00
LONGEVITY,2021 DEBRA'S CUVEE ROSE OF PINOT NOIR
$10.00
TWO MOUNTAIN ROSE 2021
$11.00
WADE 3 ROSE 2021
$13.00
REDS
Alain Graillot Crozes-Hermitage Rouge
$50.00
Andrew Will Winery
$75.00
Audarya (Sardegna) Cannonau di Sardegna DOC RED 2021
$16.00
AUDARYA CANNONAU DI SARDEGNA
$16.00
AUDARYA, MONICA DI SARDEGNA RED (2021)
$15.00
BenMarco
Bierzo Luna Bederide Mencia
$14.00
Bodegas Filon calatayud
$10.00
BODEGAS GIECO MALBEC SPECIAL SELETION 2019
$17.00
Bodegas Rectoral de Amandi Matilda Nieves
BODEGAS TARON , RESERVA 2015 RED
$20.00
BODEGAS TARON CRIANZA RED
$13.00
BODEGAS TARON PANTOCRATOR
$25.00
Bodegas Y Vinedos Lona Beberide Bierzo Lona Bedende Mencia
$13.00
Brouilly - Cru Beaujolais
BUDIMIR PRO COU PATZ 2019
$11.00
Cairanne Vieilles Vignes Rouge
Camina,La Mancha Tempranillo
$10.00
Cannonau di Sardegna Doc
Cantine Del, Vino di Montepulciano
$30.00
CASA FERREIRINHA DUORO BRANCO RESERVA
$12.00
Casanova di Neri Brunello di Montalcino
Casisano Colombaio Brunello di Montalcino
Centopassi (Sicily) Argille di Taglia Via Nero d'Avola Sicilia DOC 2021
$16.00
Centopassi Argille di Taglia Via
Charles Woodson Intercept
Chateau Calon Segur
$60.00
Chateau Haut Lartenac Chateau L ' Hetre
$35.00
CHATEAU LA MOTHE BORDEAUX
$15.00
Chateau Mondesir Monedrsir-Gazin
$40.00
Chateau Sansonnet - Bordeaux
Chateauneuf du Pape Rouge
$60.00
CHT DOMECQ SELECT HARVEST
$15.00
CHT DOMECQ XA MEXICO
$8.00
Churchill's Port Lte Bottled Vintage Ruby port
$35.00
Clos de L'Oratoire
$80.00
Clos de la Siete
Coeur de Terre Oregon Pinot Noir
$18.00
Corison
Coto De Imaz Rioja Gran Reserva
Couly-Dutheil Chinon Rouge ,
Cune Reserva Rioja
$20.00
Cune Rioja Crianza
Domaine Berthet -Capeau Chateaneuf Du Pape Rouge Elixir
$60.00
Domaine Berthet -Rayne Chateaneuf Du Pape Rouge Blend
$55.00
Domaine Chavrier Beaujolais-Villages
$15.00
Domaine Jamet Cote Rotie
Domaine Laurent Martary Brouilly
$20.00
Domaine Nicolas Rossignol - Savigny les Beaune
Domaine Nicolas Rossignol Savigny les Beaune
$65.00
Domaine Rene Bouvier Cotes de Nuits Villages
$50.00
Eden Rift
Elvio Cogno Bordini Barbaresco
FAMILIA MAYOL
$15.00
FLEDGE & CO TINTO BAROCON 2020
$12.00
Gevrey-Chambertin
Ginesia Montepulciano d'Abruzzo
HARBOR PERKS SILK AND SPICE TESTING
HISO TELARAY, SALENTO NEGROAMARO Fonte Rosso 2019
$15.00
Hisotelaray Filari de Sant'Antonii Negriamaro Salento IGT 2021
$12.00
IMAGERY PINOTNOIR
$13.00
L'Ecole - Columbia Valley
Las Rocas Vinas Viejas
Les Jamelles,Merlot
$12.00
Livland Vineyards Pinotage
$18.00
Loveblock - Central Otago
Maison Noir OPP
Markham - Napa Valley
Mauritson Dry Creek
MAURO MOLINO BARBARA d ALBA 2021
$12.00
MAURO MOLINO LANGHE DOLCETTO 2021
$12.00
Menicucci (Abruzzo) Ginesia Montepulciano d'Abruzzo DOC 2019
$15.00
Menicucci (Abruzzo) Ginesia Montepulciano d'Abruzzo DOC 2019
$35.00
Miguel Torres Cordillera
MON FRERE PINOT NOIR
$11.00
MON FRERE PINOT NOIR
$11.00
Mondesir -Gazin,Blaye
$22.00
Montes Alpha
Morgon - Cru Beaujolais
NEW Premium Ascheri Barolo DOCG 2017
$40.00
Olga Raffaul Chinon
Pahlmeyer Jayson
Painted Wolf Guillermo
Paolo Conterno Barolo Ginestra
Penfolds Bin 28
Powell & Son Barossa Shiraz
$24.00
Que Guapo Malbec Blend
$12.00
QueGuapo
Reflets Du Chateau Cissac
$18.00
REMHOOGIE VANTAGE PINOTAGE 2019
$14.00
Remhoogte Vantage
Requiem
Requiem Carbernet Sauvignon
$16.00
Roserock
San Felice, Chianti Classico
$20.00
Saumur Champigny Rouge “La Folie”
SCHEID VINEYARDS CRAFTWORK CABERNET SAUVIGNON 2019
$10.00
Seghisio Sonoma
SILK AND SPICE BLEND
$13.00
SOUTHERN BELLE RED BLEND 2021
$15.00
REMHOOGTE ASPECT MERLOT
$14.00
REMHOGTE CHRONICLE CAPE BLEND
$14.00
FREE TO BE RED
$15.00
TBD
TBD
TBD
The Clutch Fledge & Co
Thierry Germain Saumur Champigny
$75.00
Torbreck Woodcutter's
Vina Las Perdices Malbec ON SITE
$35.00
Vina Real Crianza
$13.00
Vino Otano Gran Reserve
$25.00
Volnay
WADE CA CAB 2020
$20.00
Woolpack Wines ,Sauvignon
$11.00
BEER/CIDER/ ETC
BEER/CIDER ETC
Flying Dog IPA
Dogfish Head IPA
White Claw Assorted
Blue Moon Belgian White
Bell's Two Hearted Ale
Woodchuck's Hard Cider or Local
Victory Sour Monkey
New Belgium Lager
Calvert Brewing I Just Crush A Lot
JailbreaK
Brookville Beer Farm
$7.00
Simply Peach
$6.00
Simply Lemonade
$6.00
PICNIC PEACH MIMOSA
$5.00
PICNIC BRUNCH MIMOSA
$5.00
PICNIC BLOODY MARY
$5.00
CHAMPE PEACH MIMOSA
$5.00
PICNIC BELLINI
$5.00
DEAD BERRY
$4.50
FLYING BIRD BLOOD ORANGE
$11.00
FLYING BIRD PRICKLY PEAR
$11.00
TO GO
BOND 45 MENU
BOND MENU ITEMS
ARANCINI
$14.00
HOUSE SALAD
$9.00
CAESAR SALAD
$13.00
CARROT CAKE
$14.00
CHICKEN PARMIGIANA
$29.00
CHICKEN WINGS
$18.00
CLASSIC TIRAMISU
$13.00
CRAB RAVIOLI
$34.00
CRISPY CHICKEN SANDWICH
$19.00
EXTRA FRIES
$7.00
LOBSTER THERMIDOR
$42.00
PEAR SALAD
$17.00
POTATO SOUP
$10.00
SEARED SALMON FILET
$29.00
SMASH BURGER
$19.00
STEAK FRITES
$39.00
STEAK OSCAR
$70.00
SEAFOOD LINGUINI
$45.00
LAMB CHOPS
$68.00
ROSE ALL DAY
FLIGHTS
GIFT BAGS
A TO Z EVENT
PRIVATE EVENT
BAR CRAWL
BIRTHDAY PARTY
Drink Packages
Food
Heavy Apps
$40.00
Light Apps
$30.00
Light Apps (Discount)
$12.50
Large Charcuterie Board (serves 13-15)
$175.00
o 4 artisanal cheeses o 4 cured meats o Seasonal fresh & dried fruit o Seasonal vegetables o Nuts o Crackers o Hot honey o Preserve o Sweet treat
WHOLE SWEET POTATO CARAMEL HONEYBUN CAKE
$140.00
Small Charcuterie Board (serves 5-8)
$115.00
Medium Charcuterie Board (serves 9-12)
$150.00
Small Charcuterie Board (serves 5-8)
$100.00
PARKING
Room Rental
TASTING EVENT
BOTTLES TO GO
RED
7 DEADLY, 2018 ZIN
$36.00
ALBERELLI DE LA SANTA NEGROAMARO
$28.00
ANARKOS RED BLEND
$30.00
ANDRE BERTHET COTES DU RHONE
$27.00
ARROGANT FROG
$20.00
BOYD CRU RED
$35.00
CA MONTEBELLO PINOT NOIR
$25.00
CA MONTEBELLO SANGUE DI GIUDA
$24.00
CA' LA BIONDA AMARONE
$98.00
CA'EMO
$40.00
CHATEAU LA MOTHE BORDEAUX
$35.00
CUNE GRAND RESERVA GIFT SET
$160.00
CUNE RIOJA CRIANZA
$27.00
DOMAINE PELLE
$45.00
FREE TO BE RED
$30.00
GEORGES DUBCEUF BEAUJOLAIS NOUVEAU
$22.00
GINESIA RED
$24.00
GIRAVOLTA
$26.00
HIDEAWAY CREEK CAB
$24.00
JAYSON CAB
$125.00
KIM CRAWFORD PINOT NOIR
$22.00
Kim Crawford Pinot Noir 750ml
$22.00
Pinot Noir
LA IRIDE PARTIDA CAB SAV
$40.00
LA IRIDE PARTIDA CAB SAV
$28.00
LA IRIDE PARTIDA MALBEC
$35.00
LA IRIDE PARTIDA MALBEC
$26.00
LONGEVITY CABERNET
$25.00
MARCHESI BAROLA BARBERA
$26.00
MICHAEL LAVELLE ZIN
$28.00
MODERO 8
$20.00
NICOLAS POTEL BOURGOGNE PINOT NOIR
$35.00
OPUS ONE 19
$480.00
OVERTURE RELEASE 19
$245.00
QUE GUAPO MALBEC
$21.00
QUILT THREADCOUNT
$28.00
RDV FRIENDS AND FAMILY
$75.00
REFLETS HAUT-MEDOC
$36.00
REMHOOGTE ASPECT MERLOT
$30.00
RENATA FONTE
$28.00
RODNEY STRONG CAB
$30.00
SOARING EAGLE
$26.00
SOLAR FORTUN SYRAH
$40.00
THREE MEN IN A TUB RED BLEND
$25.00
TITOLO RED
$30.00
VINA LAS PERDICES MALBEC
$35.00
ROSE
SPARKLING
ANGEL BLUE
$25.00
ANGEL GOLD
$25.00
ANGEL PINK
$25.00
ANGEL SILVER
$25.00
ASOLO PROSECCO
$30.00
BERLUCCHI CUVEE IMPERIALE BRUT
$50.00
BERTRAND CREMANT ROSE
$35.00
BILLECART-SALMON BRUT ROSE
$100.00
BLACK ELPHANT BRUT
$45.00
CHATEAU STE MICHELE LUXE BRUT
$30.00
CHATEAU STE MICHELE LUXE ROSE
$33.00
COSMO DIVA
$35.00
COSMO DIVA BERRY
$35.00
CRICOVA BRUT
$30.00
DOMAINE BELLEVUE CREMANT DE LOIRE
$33.00
ESTELADO SPARKLING ROSE
$45.00
FAIRE LA FETE BRUT
$45.00
FAIRE LA FETE ROSE
$24.00
FEUILLATTE BRUT RESERVE EXCL
$45.00
FEUILLATTE TERROIR
$125.00
FIOR D'ARANCIA
$26.00
HENKELL BRUT
$30.00
HONOR CAVA BRUT
$25.00
HONOR CAVA BRUT ROSE
$25.00
LAMBRUSCO
$25.00
LE CHEMIN DU ROI
$250.00
LE GRAND CORTAGE ROSE
$30.00
LE GRAND CORTAGE ROSE SPLIT
$13.00
LE GRAND COURTAGE BRUT SPLIT
$13.00
LUCIEN ALBRECHT CREMANT ROSE
$40.00
LUXE SPARKLING
$30.00
LUXE SPARKLING ROSE
$33.00
NICOLAS FEUILLATTE BRUT RESERVE
$65.00
NICOLAS FEUILLATTE ROSE SAKURA
$70.00
PARIS SIMONEAU
$33.00
PIEDRAS 202
$35.00
SKYE BUBBLES
$45.00
VEUVE CLIQUOT ROSE
$75.00
VINS MOSBACH CREMANT BRUT
$35.00
WHITE
AUDARYA,VERMENTINO DI SARDEGNA CAMMINERA
$26.00
AYANA MOSCATO
$18.00
AZIENDA AGRICOLA GHIA MOSCATO D' ASTI
$18.00
BOYD CRU VIDAL BLANC
$30.00
CA MONTEBELLO PINOT NERO WHITE
$23.00
CHATEAU STE MICHELE REISLING
$23.00
DOMAINE BELLEVUE CHARDONNAY
$21.00
DOMAINE DE LA VILLAUDIERE
$26.00
DUCKHORN SAV BLANC
$35.00
ESSAY CHENIN BLANC
$23.00
FRISK PRICKLY RIESLING
$18.00
GALEA WHITE SANGRIA
$20.00
GLASS MOUNTAIN CHARDONNAY
$18.00
IMAGERY SAUVIGNON BLANC
$25.00
JAYSON CHARDONNAY 20
$55.00
LA NOVELLA BIANCO
$22.00
LUCIANO VERDICCHIO
$26.00
MIGUEL TORRES CHARDONNAY
$35.00
MONDAVI FUME BLANC
$60.00
PHILOSOPHY TRINITY
$27.00
PROTEA CHENIN BLANC
$22.00
RUCA MALEN CORTE BLANCAS
$32.00
SEMELI FEAST WHITE
$21.00
TARON BLANCO
$24.00
VALRAVN CHARDONNAY
$27.00
ON SITE BOTTLES
SPARKLING
ANGEL BLUE
$35.00
ANGEL BLUE MAGNUM
$100.00
ANGEL GOLD
$35.00
ANGEL PINK
$35.00
ANGEL PINK MAGNUM
$100.00
ANGEL RED
$35.00
ANGEL SILVER
$35.00
BILLECART-SALMON BRUT ROSE
$125.00
BILLECART-SALMON EXTRA BRUT RESERVE
$110.00
BILLECART-SALMON SOIS BOIS
$110.00
BLACK ELEPHANT BRUT
$75.00
COSMOPOLITAN DIVA
$45.00
COSMOPOLITAN DIVA BERRY
$45.00
DOMAINE BELLEVUE CREMANT DE LOIRE
$50.00
FAIRE LA FETE BRUT
$35.00
FAIRE LA FETE ROSE
$35.00
FEUILLATTE BRUT RESERVE EXCL
$65.00
FEUILLATTE TERROIR
$100.00
FIOR D'ARANCIA
$35.00
HONOR CAVA BRUT
$26.00
LAMBRUSCO
$38.00
LE CHEMIN DU ROI BRUT
$350.00
LE GRAND CORTAGE ROSE SPLIT
$15.00
LE GRAND COURTAGE BRUT SPLIT
$13.00
LUCIEN ALBRECHT CREMANT ROSE
$40.00
LUXE SPARKLING
$40.00
LUXE SPARKLING ROSE
$43.00
MIONETTO PRESTIGE ROSE
$35.00
MOET IMPERIAL BRUT SPLIT
$25.00
MOET NECTAR IMPERIAL ROSE SPLIT
$30.00
PARIS SIMONEAU ROSE
$43.00
PIEDRAS 202
$45.00
RUEDA REINA DE CASTIL PRINCIPE
$32.00
SKYE BUBBLES
$45.00
VEUVE CLIQUOT ROSE
$100.00
VINS MOSBACH CREMANT BRUT
$40.00
WHITE
AUDARYA,VERMENTINO DI SARDEGNA CAMMINERA
$35.00
AYANA MOSCATO
$22.00
AZIENDA AGRICOLA GHIA MOSCATO D' ASTI
$35.00
BOYD CRU VIDAL BLANC
$45.00
CA MONTEBELLO PINOT NERO WHITE
$32.00
CHATEAU STE MICHELE RIESLING
$35.00
DOMAINE BELLEVUE CHARDONNAY
$40.00
DOMAINE DE LA VILLAUDIERE
$39.00
DWAYNE WADE CHENIN BLANC
$40.00
FRISK PRICKLY RIESLING
$30.00
GALEA WHITE SANGRIA
$25.00
GLASS MOUNTAIN CHARDONNAY
$30.00
IMAGERY SAUVIGNON BLANC
$35.00
JAYSON CHARDONNAY 20
$75.00
LA NOVELLA BIANCO
$35.00
LONGEVITY CHARDONNAY
$35.00
LUCIANO VERDICCHIO
$26.00
MIGUEL TORRES CHARDONNAY
$40.00
MONDAVI FUME BLANC
$70.00
PROTEA CHENIN BLANC
$31.00
QUINTA VINHO VERDE
$33.00
RUCA MALEN CORTE BLANCAS
$45.00
SEMELI FEAST WHITE
$28.00
TARON BLANCO
$26.00
VALRAVN CHARDONNAY
$35.00
ROSE'
BEER/CIDER
RED
7 DEADLY 2019 RED BLEND
$48.00
7 DEADLY,2019 LODI CABERNET SAUVIGNON
$48.00
ALBERELLI DE LA SANTA NEGROAMARO
$36.00
ANARKOS
$30.00
ANDRE BERTHET COTES DU RHONE
$32.00
ARROGANT FROG
$26.00
BOYD CRU
$50.00
CA MONTEBELLO PINOT NOIR
$45.00
CA MONTEBELLO SANGUE DI GIUDA
$33.00
CA' LA BIONDA AMARONE
$125.00
CA'EMO
$45.00
Chateau Domecq Red Wine Selected Harvest Valle De Guadalupe 2017 750ml
$40.00
CHATEAU LA MOTHE BORDEAUX
$45.00
CUNE GRAND RESERVA GIFT SET
$150.00
CUNE RIOJA CRIANZA
$28.00
DOMAINE PELLE
$60.00
GEORGES DUBCEUF BEAUJOLAIS NOUVEAU
$32.00
GINESIA RED
$28.00
GIRAVOLTA
$40.00
JAYSON CAB 19
$155.00
KIM CRAWFORD PINOT NOIR
$28.00
LIEVLAND PINOTAGE 2020
$30.00
LONGEVITY CABERNET
$35.00
LUNA BIERZO RED
$13.00
MARCHESI BAROLO BARBERA
$33.00
MICHAEL LAVELLE ZIN
$28.00
MODERO 8
$33.00
NICOLAS POTEL BOURGOGNE PINOT NOIR
$45.00
OPUS ONE 19
$600.00
OVERTURE RELEASE 19
$325.00
QUE GUAPO MALBEC
$21.00
QUILT THREADCOUNT
$36.00
RDV FRIENDS AND FAMILY
$90.00
REFLETS HAUT-MEDOC
$36.00
REMHOOGTE ASPECT MERLOT
$40.00
REMHOOGTE CHRONICLE CAPE BLEND
$40.00
RENATA FONTE
$30.00
RODNEY STRONG CAB
$40.00
SOARING EAGLE
$32.00
SOLAR FORTUN SYRAH 21
$38.00
THREE MEN IN A TUB RED BLEND
$37.00
TITOLO RED
$30.00
VINA LAS PERDICES MALBEC
$35.00
BY THE GLASS
RED
7 DEADLY, 2018 ZIN
$12.00
ANARKOS VIGNETO PUGLIA (ITLAY)
$13.00
ARROGANT FROG PINOT NOIR (FRANCE)
$14.00
BOYD CRU
$15.00
CA MONTEBELLO SANGUE DI GIUDA
$14.00
CHATEAU DOMECQ SELECT HARVEST
$15.00
CHATEAU LA MOTHE BORDEAUX
$15.00
HIDEAWAY CREEK CAB
$14.00
KIM CRAWFORD PINOT
$14.00
LA IRIDE CAB SAV
$15.00
LIEVLAND PINOTAGE 2020
$15.00
LONGEVITY CABERNET SAUVIGNON (CALIFORNIA)
$13.00
LUNA BIERZO RED
$13.00
MARCHESI BAROLO BARBERA
$16.00
MICHAEL LAVELLE ZIN
$14.00
MODERO 8
$13.00
QUE GUAPO MALBEC (ARGENTINA)
$14.00
REFLETS HAUT-MEDOC
$16.00
REMHOOGTE ASPECT MERLOT
$15.00
REMHOOGTE MERLOT (SOUTH AFRICAN)
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