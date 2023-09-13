HAPPY HOUR

Domaine Bellevue

FOOD

CHEESE AND CHARCUTERIE

CHEESE PLATE

$12.00

CLASSIC CHARCUTERIE

$15.00

MEDITERRANEAN CHARCUTERIE

$13.00

SMOKED SALMON CHARCUTERIE

$15.00

TURKEY CHARCUTERIE

$15.00

SMALL BITES

CHICKEN QUESADILLA

$15.00

CHIPOTLE STEAK KABOB

$21.00

MINI CRAB CAKE

ROSEMARY AND SEA SALT NUTS

$7.00

TANDOORI CHICKEN KABOB

$18.00

TRUFFLE POPCORN

$9.00

VEGGIE SPRING ROLL

SALADS

GREEN SALAD

CEASAR SALAD

PASTA SALAD

FLATBREADS

BEEF PEPPERONI

$16.00

TURKEY PEPPERONI

$16.00

CHEESE FLATBREAD

$14.00

TRUFFLE AND TURKEY PEPPERONI

$18.00

DESSERTS

BANANA RUM CAKE

$10.00

CLASSIC HONEY BUN CHEESECAKE

$12.00

HENNESSY HONEY BUN CHEESECAKE

$12.00

LEMON HONEYBUN CHEESECAKE

$12.00

SWEET POTATO CARAMEL HONEYBUN CAKE

$10.00

WINE

WHITES

TBD

$9.00

A TO Z RIESLING

$11.00

ALBERT BICHOT BOURGO VIELLIES VINGES CHARDONNAY TO GO

$22.00

ALBERT BICHOT BOURGO VIELLIES VINGES CHARDONNY

$13.00

Aslina

Audarya (Sardegna) Vermentono di Sardengna DOC WHITE 2021

$15.00

AUDARYA, NASCO DI CAGLIARI BESSIU

$20.00

AUDARYA, NURAGUS DI CAGLIARI

$15.00

AUDARYA,VERMENTINO DI SARDEGNA CAMMINERA

$12.00

Ayana, Moscato South Eastern Australia

$12.00

Azienda Agricola Ghiga

BODEGAS TARON BLANCO

$10.00

Bodegas Taron, Blanco

$10.00

Casa Vinicola Pietro Nera - Novella

CENTOPASSI, TERRA SICILLANE CATARRATTO TERRE ROSSE DI GIABBASCIO WHITE (2021)

$16.00

Chablis, Les Vieilles Vignes de Sainte-Claire

Chateau Ste Michele Sweet Riesling

CHLOE, PINOT GRIGIO

$15.00

Château les Justices (375ml)

Condrieu

$80.00

CRIMSON CLOVER SAUVIGNON BLANC 2022

$9.00

Domaine Bellevue

Domaine Bott Crozes-Hermitage Blanc

Domaine jean-Marc Brocard Chablis, Les Vieilles Viners de Sainte-Claire

$65.00

Domaine les Bruyeres Viognier

$26.00

Essay Chenin Blanc ON SITE

$27.00

Gaia Monograph

Ghiga (Piemonte) Moscato d'Asti Doc 2021

$14.00

IMAGERY SAUVIGNON BLANC

$15.00

IMAGERY, CHARDONNAY

$14.00

J.Bookwalter Winery

$12.00

Jean-Luc Mader Gewurztraminer

$18.00

Jean-Paul Paquet Sainte- Veran Domaine Fussiacus

$20.00

JiJiJi Gen de Alma

Kiona Vineyards Cuvee Columbia valley

$13.00

LA NOVELLA BIANCO

$25.00

Leeuwin Estate,Chardonnay Margarte

$100.00

LONGEVITY CHARDONNY

$12.00

Lubanzi

LUCIANO LANDI, VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI CIASSICO SUPERIORE TERRE DEL 91

$13.00

Luciano Landl Classico Superiore

MASCIARELLI , TREBBIANO

$9.00

MASCIARELLI,TREBBIANO

$10.00

MAURO MOLINO ROERO ARMEIS DOCG 2022

$15.00

Maximin Grunhaus Alte Reben

MENICUCCI VINI, GINESIA PECORINO

$15.00

Miguel Torres Cordillera Chardonnay

$15.00

Monte del Fra, Veronese Garganega

$15.00

Mosel-Saar-Ruwer Bernkasteler Badstube Rieslimg Spatlese ON SITE

$60.00

Nessa Rias Baixas

Nuits-St-Georges

OCEANO CHARDONNAY 2019

Pewsey Vale Eden Valley

RAIOLAS D'OUTONO ALBARINO

$11.00

Remhoogte HoneyBunch

$20.00

Rheingau Charta Riesling

$35.00

Rombauer Vineyards

RURDA REINA DE CASTILLO PRINCIPE

$9.00

Schloss Gobelsburg Schlosskellerei Gobelsburger

Sipp Mack, Riesling rosacker

$30.00

Stadt Krems Stein Grüner Veltliner

Suavia

Taron (Rioja Alta) Blanco 2021

$10.00

TBD

TBD

TBD

Te Awanga Wildsong Hawke's Bay Sauvignon Blac

$13.00

Te Awanga ‘Wildsong’ Hawke’s Bay

Tenshen

Terre di Valter

Terre di Valter (Campania) Greco di Tufo DOCG 2021

$15.00

TERRE DI VALTER, FIANO DI AVELLINO

$15.00

TERRE DI VALTER, GRECO DI TUFO

$15.00

VILLA CORNIOLE, TRENTINO PINOT GRIGIO PIETRAMONTIS

$14.00

VILLA CORNIOLE, TRENTINO VALLE DI CEMBRA MULLER-THURGAU PIETRAMONTIS

$16.00

VILLA CORNIOLE, VIGNETI DELLLE DOLOMITINI PINOT GRIGIO RAMATO PIETRAMONTIS

$16.00

Vincent Careme Vouvray

Viña Las Perdices

WADE 3 BLANC 2021

$15.00

Willm

Wingut Johannishof Riesling

$18.00

HARBOR PERKS CHLOE TASTING

ORANGE

Remhoogte Free to be Orange

$16.00

Villa Corniole (Trentino) Pinto Grigio Ramato Orange 2019

$16.00

ROSE

A TO Z ROSE

$11.00

AUDARYA , CANNONAU DI SARDEGNA ROSATO

$15.00

CHATEAU MINUTY 2021 M ROSE

$17.00

Domaine Bellevue Rose

$12.00

Elena Fucci Titolo Pink

$20.00

ELENA FUCCI, AGLIANICO DEL VULTURE TITOLO PINK

$20.00

FLO ROSE

$14.00

HISO TELARAY, SALENTO NEGROAMARO ALBERALLI DE LA SANTA ROSATO

$10.00

JEAN-LUC COLOMBO 2021 CAPE BLEUE ROSE

$13.00

LAGO. Vinho Rose

$10.00

LONGEVITY,2021 DEBRA'S CUVEE ROSE OF PINOT NOIR

$10.00

TWO MOUNTAIN ROSE 2021

$11.00

WADE 3 ROSE 2021

$13.00

REDS

Alain Graillot Crozes-Hermitage Rouge

$50.00

Andrew Will Winery

$75.00

Audarya (Sardegna) Cannonau di Sardegna DOC RED 2021

$16.00

AUDARYA CANNONAU DI SARDEGNA

$16.00

AUDARYA, MONICA DI SARDEGNA RED (2021)

$15.00

BenMarco

Bierzo Luna Bederide Mencia

$14.00

Bodegas Filon calatayud

$10.00

BODEGAS GIECO MALBEC SPECIAL SELETION 2019

$17.00

Bodegas Rectoral de Amandi Matilda Nieves

BODEGAS TARON , RESERVA 2015 RED

$20.00

BODEGAS TARON CRIANZA RED

$13.00

BODEGAS TARON PANTOCRATOR

$25.00

Bodegas Y Vinedos Lona Beberide Bierzo Lona Bedende Mencia

$13.00

Brouilly - Cru Beaujolais

BUDIMIR PRO COU PATZ 2019

$11.00

Cairanne Vieilles Vignes Rouge

Camina,La Mancha Tempranillo

$10.00

Cannonau di Sardegna Doc

Cantine Del, Vino di Montepulciano

$30.00

CASA FERREIRINHA DUORO BRANCO RESERVA

$12.00

Casanova di Neri Brunello di Montalcino

Casisano Colombaio Brunello di Montalcino

Centopassi (Sicily) Argille di Taglia Via Nero d'Avola Sicilia DOC 2021

$16.00

Centopassi Argille di Taglia Via

Charles Woodson Intercept

Chateau Calon Segur

$60.00

Chateau Haut Lartenac Chateau L ' Hetre

$35.00

CHATEAU LA MOTHE BORDEAUX

$15.00

Chateau Mondesir Monedrsir-Gazin

$40.00

Chateau Sansonnet - Bordeaux

Chateauneuf du Pape Rouge

$60.00

CHT DOMECQ SELECT HARVEST

$15.00

CHT DOMECQ XA MEXICO

$8.00

Churchill's Port Lte Bottled Vintage Ruby port

$35.00

Clos de L'Oratoire

$80.00

Clos de la Siete

Coeur de Terre Oregon Pinot Noir

$18.00

Corison

Coto De Imaz Rioja Gran Reserva

Couly-Dutheil Chinon Rouge ,

Cune Reserva Rioja

$20.00

Cune Rioja Crianza

Domaine Berthet -Capeau Chateaneuf Du Pape Rouge Elixir

$60.00

Domaine Berthet -Rayne Chateaneuf Du Pape Rouge Blend

$55.00

Domaine Chavrier Beaujolais-Villages

$15.00

Domaine Jamet Cote Rotie

Domaine Laurent Martary Brouilly

$20.00

Domaine Nicolas Rossignol - Savigny les Beaune

Domaine Nicolas Rossignol Savigny les Beaune

$65.00

Domaine Rene Bouvier Cotes de Nuits Villages

$50.00

Eden Rift

Elvio Cogno Bordini Barbaresco

FAMILIA MAYOL

$15.00

FLEDGE & CO TINTO BAROCON 2020

$12.00

Gevrey-Chambertin

Ginesia Montepulciano d'Abruzzo

HARBOR PERKS SILK AND SPICE TESTING

HISO TELARAY, SALENTO NEGROAMARO Fonte Rosso 2019

$15.00

Hisotelaray Filari de Sant'Antonii Negriamaro Salento IGT 2021

$12.00

IMAGERY PINOTNOIR

$13.00

L'Ecole - Columbia Valley

Las Rocas Vinas Viejas

Les Jamelles,Merlot

$12.00

Livland Vineyards Pinotage

$18.00

Loveblock - Central Otago

Maison Noir OPP

Markham - Napa Valley

Mauritson Dry Creek

MAURO MOLINO BARBARA d ALBA 2021

$12.00

MAURO MOLINO LANGHE DOLCETTO 2021

$12.00

Menicucci (Abruzzo) Ginesia Montepulciano d'Abruzzo DOC 2019

$15.00

Menicucci (Abruzzo) Ginesia Montepulciano d'Abruzzo DOC 2019

$35.00

Miguel Torres Cordillera

MON FRERE PINOT NOIR

$11.00

MON FRERE PINOT NOIR

$11.00

Mondesir -Gazin,Blaye

$22.00

Montes Alpha

Morgon - Cru Beaujolais

NEW Premium Ascheri Barolo DOCG 2017

$40.00

Olga Raffaul Chinon

Pahlmeyer Jayson

Painted Wolf Guillermo

Paolo Conterno Barolo Ginestra

Penfolds Bin 28

Powell & Son Barossa Shiraz

$24.00

Que Guapo Malbec Blend

$12.00

QueGuapo

Reflets Du Chateau Cissac

$18.00

REMHOOGIE VANTAGE PINOTAGE 2019

$14.00

Remhoogte Vantage

Requiem

Requiem Carbernet Sauvignon

$16.00

Roserock

San Felice, Chianti Classico

$20.00

Saumur Champigny Rouge “La Folie”

SCHEID VINEYARDS CRAFTWORK CABERNET SAUVIGNON 2019

$10.00

Seghisio Sonoma

SILK AND SPICE BLEND

$13.00

SOUTHERN BELLE RED BLEND 2021

$15.00

REMHOOGTE ASPECT MERLOT

$14.00

REMHOGTE CHRONICLE CAPE BLEND

$14.00

FREE TO BE RED

$15.00

TBD

TBD

TBD

The Clutch Fledge & Co

Thierry Germain Saumur Champigny

$75.00

Torbreck Woodcutter's

Vina Las Perdices Malbec ON SITE

$35.00

Vina Real Crianza

$13.00

Vino Otano Gran Reserve

$25.00

Volnay

WADE CA CAB 2020

$20.00

Woolpack Wines ,Sauvignon

$11.00

SANGRIA

LOLEA RED

$12.00

LOLEA ROSE

$12.00

LOLEA WHITE 187 ML

$12.00

LOLEA 4PK TO GO

$20.00

SPARKLING

FEUILLATTE BRUT RESERVE EXCL

$23.00

FEUILLATTE TERROIR

$30.00

BEER/CIDER/ ETC

BEER/CIDER ETC

Flying Dog IPA

Dogfish Head IPA

White Claw Assorted

Blue Moon Belgian White

Bell's Two Hearted Ale

Woodchuck's Hard Cider or Local

Victory Sour Monkey

New Belgium Lager

Calvert Brewing I Just Crush A Lot

JailbreaK

Brookville Beer Farm

$7.00

Simply Peach

$6.00

Simply Lemonade

$6.00

PICNIC PEACH MIMOSA

$5.00

PICNIC BRUNCH MIMOSA

$5.00

PICNIC BLOODY MARY

$5.00

CHAMPE PEACH MIMOSA

$5.00

PICNIC BELLINI

$5.00

DEAD BERRY

$4.50

FLYING BIRD BLOOD ORANGE

$11.00

FLYING BIRD PRICKLY PEAR

$11.00

TO GO

ANGRY ORCHARD 6PK

$15.00

BROOKEVILLE BARRED OWL 4PK

$18.50

BROOKEVILLE ORIOLE 4PK

$17.50

BROOKEVILLE PHILSNER 6PK

$12.00

HAPPENCHANCE WITBER

$13.00

HAWKS DEAD AND BERRIED 6PK

$13.50

INTERDEPENDENCE IPA

$13.00

ROXIE IPA

$13.00

SIMPLY LEMONADE 12PK

$21.00

SIMPLY PEACH 12PK

$21.00

WINE CLUB

ANNUAL MEMBERSHIP

CORPORATE ANNUAL MEMBERSHIP

$5,000.00

DOUBLE MAGNUM ANNUAL

$971.87

JEROBOAM ANNUAL

$1,511.89

LOCKER RENTAL ANNUAL

$1,128.60

MAGNUM ANNUAL

$376.09

BOND 45 MENU

BOND MENU ITEMS

ARANCINI

$14.00

HOUSE SALAD

$9.00

CAESAR SALAD

$13.00

CARROT CAKE

$14.00

CHICKEN PARMIGIANA

$29.00

CHICKEN WINGS

$18.00

CLASSIC TIRAMISU

$13.00

CRAB RAVIOLI

$34.00

CRISPY CHICKEN SANDWICH

$19.00

EXTRA FRIES

$7.00

LOBSTER THERMIDOR

$42.00

PEAR SALAD

$17.00

POTATO SOUP

$10.00

SEARED SALMON FILET

$29.00

SMASH BURGER

$19.00

STEAK FRITES

$39.00

STEAK OSCAR

$70.00

SEAFOOD LINGUINI

$45.00

LAMB CHOPS

$68.00

ROSE ALL DAY

FLIGHTS

ROSE ALL DAY SPARKLING FLIGHT

$20.00

CHLOE PROSECCO ROSE ON SITE

$26.00

CHERRY ALMOND RUM CAKE

$8.00

GIFT BAGS

GIFT BAG SET

$4.00

A TO Z EVENT

ONSITE TICKET

$35.00

PRIVATE EVENT

BAR CRAWL

BAR CRAWL 4/15/23

$750.00

BIRTHDAY PARTY

Mathis 50th

$300.00

Drink Packages

Bar Tab Minimum - 2 Hours

$600.00

Guided Wine Tasting

$55.00

One Drink Ticket

$15.00

Open Bar 3 Hours

$65.00

Open Bar 2 Hours

$50.00

OPEN BAR ADD ON

$50.00

Rosé Tasting - May 13

$45.00

Self Guided Wine Tasting

$25.00

Class Reuion Open Bar

$75.00

Drink Tickets - 2 per person

$30.00

House wines and beers apply

Food

Heavy Apps

$40.00

Light Apps

$30.00

Light Apps (Discount)

$12.50

Large Charcuterie Board (serves 13-15)

$175.00

o 4 artisanal cheeses o 4 cured meats o Seasonal fresh & dried fruit o Seasonal vegetables o Nuts o Crackers o Hot honey o Preserve o Sweet treat

WHOLE SWEET POTATO CARAMEL HONEYBUN CAKE

$140.00

Small Charcuterie Board (serves 5-8)

$115.00

Medium Charcuterie Board (serves 9-12)

$150.00

Small Charcuterie Board (serves 5-8)

$100.00

GIFT CARD PURCHASE

$20 GIFT CARD

$20.00

$25 GIFT CARD

$25.00

$30 GIFT CARD

$30.00

$40 GIFT CARD

$40.00

Other Charges

Peak Season Event Staff

$150.00

Peak Season Staff Private Event

$300.00

PARKING

DISCOUNTED PARKING PASS

$7.00

Room Rental

ROOM RENTAL FEE

$2,500.00

BUY OUT

Buyout Room Rental

$2,000.00

Buy Out - Private Event

$5,000.00

BUY OUT - F&B Minimum

$3,000.00

TASTING EVENT

90 MINUTE TASTING

$400.00

BACCARAT EXPERIENCE

$70.00

Baccarat 3 Wine Flight 2 Lg Flatbreads Charcuterie Board

HU EVENT

$15.00

PINOT AND PILATES WORKSHOP

$15.00

BOTTLES TO GO

RED

7 DEADLY, 2018 ZIN

$36.00

ALBERELLI DE LA SANTA NEGROAMARO

$28.00

ANARKOS RED BLEND

$30.00

ANDRE BERTHET COTES DU RHONE

$27.00

ARROGANT FROG

$20.00

BOYD CRU RED

$35.00

CA MONTEBELLO PINOT NOIR

$25.00

CA MONTEBELLO SANGUE DI GIUDA

$24.00

CA' LA BIONDA AMARONE

$98.00

CA'EMO

$40.00

CHATEAU LA MOTHE BORDEAUX

$35.00

CUNE GRAND RESERVA GIFT SET

$160.00

CUNE RIOJA CRIANZA

$27.00

DOMAINE PELLE

$45.00

FREE TO BE RED

$30.00

GEORGES DUBCEUF BEAUJOLAIS NOUVEAU

$22.00

GINESIA RED

$24.00

GIRAVOLTA

$26.00

HIDEAWAY CREEK CAB

$24.00

JAYSON CAB

$125.00

KIM CRAWFORD PINOT NOIR

$22.00
Kim Crawford Pinot Noir 750ml

Kim Crawford Pinot Noir 750ml

$22.00

Pinot Noir

LA IRIDE PARTIDA CAB SAV

$40.00

LA IRIDE PARTIDA CAB SAV

$28.00

LA IRIDE PARTIDA MALBEC

$35.00

LA IRIDE PARTIDA MALBEC

$26.00

LONGEVITY CABERNET

$25.00

MARCHESI BAROLA BARBERA

$26.00

MICHAEL LAVELLE ZIN

$28.00

MODERO 8

$20.00

NICOLAS POTEL BOURGOGNE PINOT NOIR

$35.00

OPUS ONE 19

$480.00

OVERTURE RELEASE 19

$245.00

QUE GUAPO MALBEC

$21.00

QUILT THREADCOUNT

$28.00

RDV FRIENDS AND FAMILY

$75.00

REFLETS HAUT-MEDOC

$36.00

REMHOOGTE ASPECT MERLOT

$30.00

RENATA FONTE

$28.00

RODNEY STRONG CAB

$30.00

SOARING EAGLE

$26.00

SOLAR FORTUN SYRAH

$40.00

THREE MEN IN A TUB RED BLEND

$25.00

TITOLO RED

$30.00

VINA LAS PERDICES MALBEC

$35.00

ROSE

CA MONTEBELLE PINOT NERO ROSE

$21.00

FAIRE LA FETE ROSE

$24.00

LAUVERJAT SANCERRE ROSE

$20.00

MICHAEL LAVELLE ROSE

$35.00

PREFERENCE ROSE

$21.00

TITOLO PINK

$35.00

CHATEAU STE MICHELE ROSE INDIAN WELLS

$24.00

SPARKLING

ANGEL BLUE

$25.00

ANGEL GOLD

$25.00

ANGEL PINK

$25.00

ANGEL SILVER

$25.00

ASOLO PROSECCO

$30.00

BERLUCCHI CUVEE IMPERIALE BRUT

$50.00

BERTRAND CREMANT ROSE

$35.00

BILLECART-SALMON BRUT ROSE

$100.00

BLACK ELPHANT BRUT

$45.00

CHATEAU STE MICHELE LUXE BRUT

$30.00

CHATEAU STE MICHELE LUXE ROSE

$33.00

COSMO DIVA

$35.00

COSMO DIVA BERRY

$35.00

CRICOVA BRUT

$30.00

DOMAINE BELLEVUE CREMANT DE LOIRE

$33.00

ESTELADO SPARKLING ROSE

$45.00

FAIRE LA FETE BRUT

$45.00

FAIRE LA FETE ROSE

$24.00

FEUILLATTE BRUT RESERVE EXCL

$45.00

FEUILLATTE TERROIR

$125.00

FIOR D'ARANCIA

$26.00

HENKELL BRUT

$30.00

HONOR CAVA BRUT

$25.00

HONOR CAVA BRUT ROSE

$25.00

LAMBRUSCO

$25.00

LE CHEMIN DU ROI

$250.00

LE GRAND CORTAGE ROSE

$30.00

LE GRAND CORTAGE ROSE SPLIT

$13.00

LE GRAND COURTAGE BRUT SPLIT

$13.00

LUCIEN ALBRECHT CREMANT ROSE

$40.00

LUXE SPARKLING

$30.00

LUXE SPARKLING ROSE

$33.00

NICOLAS FEUILLATTE BRUT RESERVE

$65.00

NICOLAS FEUILLATTE ROSE SAKURA

$70.00

PARIS SIMONEAU

$33.00

PIEDRAS 202

$35.00

SKYE BUBBLES

$45.00

VEUVE CLIQUOT ROSE

$75.00

VINS MOSBACH CREMANT BRUT

$35.00

WHITE

AUDARYA,VERMENTINO DI SARDEGNA CAMMINERA

$26.00

AYANA MOSCATO

$18.00

AZIENDA AGRICOLA GHIA MOSCATO D' ASTI

$18.00

BOYD CRU VIDAL BLANC

$30.00

CA MONTEBELLO PINOT NERO WHITE

$23.00

CHATEAU STE MICHELE REISLING

$23.00

DOMAINE BELLEVUE CHARDONNAY

$21.00

DOMAINE DE LA VILLAUDIERE

$26.00

DUCKHORN SAV BLANC

$35.00

ESSAY CHENIN BLANC

$23.00

FRISK PRICKLY RIESLING

$18.00

GALEA WHITE SANGRIA

$20.00

GLASS MOUNTAIN CHARDONNAY

$18.00

IMAGERY SAUVIGNON BLANC

$25.00

JAYSON CHARDONNAY 20

$55.00

LA NOVELLA BIANCO

$22.00

LUCIANO VERDICCHIO

$26.00

MIGUEL TORRES CHARDONNAY

$35.00

MONDAVI FUME BLANC

$60.00

PHILOSOPHY TRINITY

$27.00

PROTEA CHENIN BLANC

$22.00

RUCA MALEN CORTE BLANCAS

$32.00

SEMELI FEAST WHITE

$21.00

TARON BLANCO

$24.00

VALRAVN CHARDONNAY

$27.00

ORANGE

FREE TO BE ORANGE

$32.00

PINOT GRIGIO RAMATO

$32.00

ON SITE BOTTLES

SPARKLING

ANGEL BLUE

$35.00

ANGEL BLUE MAGNUM

$100.00

ANGEL GOLD

$35.00

ANGEL PINK

$35.00

ANGEL PINK MAGNUM

$100.00

ANGEL RED

$35.00

ANGEL SILVER

$35.00

BILLECART-SALMON BRUT ROSE

$125.00

BILLECART-SALMON EXTRA BRUT RESERVE

$110.00

BILLECART-SALMON SOIS BOIS

$110.00

BLACK ELEPHANT BRUT

$75.00

COSMOPOLITAN DIVA

$45.00

COSMOPOLITAN DIVA BERRY

$45.00

DOMAINE BELLEVUE CREMANT DE LOIRE

$50.00

FAIRE LA FETE BRUT

$35.00

FAIRE LA FETE ROSE

$35.00

FEUILLATTE BRUT RESERVE EXCL

$65.00

FEUILLATTE TERROIR

$100.00

FIOR D'ARANCIA

$35.00

HONOR CAVA BRUT

$26.00

LAMBRUSCO

$38.00

LE CHEMIN DU ROI BRUT

$350.00

LE GRAND CORTAGE ROSE SPLIT

$15.00

LE GRAND COURTAGE BRUT SPLIT

$13.00

LUCIEN ALBRECHT CREMANT ROSE

$40.00

LUXE SPARKLING

$40.00

LUXE SPARKLING ROSE

$43.00

MIONETTO PRESTIGE ROSE

$35.00

MOET IMPERIAL BRUT SPLIT

$25.00

MOET NECTAR IMPERIAL ROSE SPLIT

$30.00

PARIS SIMONEAU ROSE

$43.00

PIEDRAS 202

$45.00

RUEDA REINA DE CASTIL PRINCIPE

$32.00

SKYE BUBBLES

$45.00

VEUVE CLIQUOT ROSE

$100.00

VINS MOSBACH CREMANT BRUT

$40.00

WHITE

AUDARYA,VERMENTINO DI SARDEGNA CAMMINERA

$35.00

AYANA MOSCATO

$22.00

AZIENDA AGRICOLA GHIA MOSCATO D' ASTI

$35.00

BOYD CRU VIDAL BLANC

$45.00

CA MONTEBELLO PINOT NERO WHITE

$32.00

CHATEAU STE MICHELE RIESLING

$35.00

DOMAINE BELLEVUE CHARDONNAY

$40.00

DOMAINE DE LA VILLAUDIERE

$39.00

DWAYNE WADE CHENIN BLANC

$40.00

FRISK PRICKLY RIESLING

$30.00

GALEA WHITE SANGRIA

$25.00

GLASS MOUNTAIN CHARDONNAY

$30.00

IMAGERY SAUVIGNON BLANC

$35.00

JAYSON CHARDONNAY 20

$75.00

LA NOVELLA BIANCO

$35.00

LONGEVITY CHARDONNAY

$35.00

LUCIANO VERDICCHIO

$26.00

MIGUEL TORRES CHARDONNAY

$40.00

MONDAVI FUME BLANC

$70.00

PROTEA CHENIN BLANC

$31.00

QUINTA VINHO VERDE

$33.00

RUCA MALEN CORTE BLANCAS

$45.00

SEMELI FEAST WHITE

$28.00

TARON BLANCO

$26.00

VALRAVN CHARDONNAY

$35.00

ROSE'

CA MONTEBELLE PINOT NERO ROSE

$32.00

CAFE DE PARIS

$30.00

DWAYNE WADE ROSE

$40.00

FLO ROSE

$33.00

MICHAEL LAVELLE ROSE

$35.00

PREFERENCE ROSE

$33.00

SANGUE DI GUIDA

$33.00

A TO Z BUBBLES

$30.00

BEER/CIDER

ANGRY ORCHARD ROSE

$4.50

BARRED OAK

$6.50

PHILSNER PILSNER

$4.50

BROOKVILLE ORIOLE

$6.00

HAPPENSTANCE

$4.50

HAWKS DEAD AND BERRIED

$4.50

INTERDEPENDENCE

$4.50

MURI NON-ALCOHOLIC

$5.00

ROXIE IPA

$5.00

SIMPLY LEMONADE

$6.00

SUNBREAK LIBERTY RED

$10.00

FLYBIRD PEAR

$30.00

FLYBIRD BLOOD ORANGE

$30.00

RED

7 DEADLY 2019 RED BLEND

$48.00

7 DEADLY,2019 LODI CABERNET SAUVIGNON

$48.00

ALBERELLI DE LA SANTA NEGROAMARO

$36.00

ANARKOS

$30.00

ANDRE BERTHET COTES DU RHONE

$32.00

ARROGANT FROG

$26.00

BOYD CRU

$50.00

CA MONTEBELLO PINOT NOIR

$45.00

CA MONTEBELLO SANGUE DI GIUDA

$33.00

CA' LA BIONDA AMARONE

$125.00

CA'EMO

$45.00
Chateau Domecq Red Wine Selected Harvest Valle De Guadalupe 2017 750ml

Chateau Domecq Red Wine Selected Harvest Valle De Guadalupe 2017 750ml

$40.00

CHATEAU LA MOTHE BORDEAUX

$45.00

CUNE GRAND RESERVA GIFT SET

$150.00

CUNE RIOJA CRIANZA

$28.00

DOMAINE PELLE

$60.00

GEORGES DUBCEUF BEAUJOLAIS NOUVEAU

$32.00

GINESIA RED

$28.00

GIRAVOLTA

$40.00

JAYSON CAB 19

$155.00

KIM CRAWFORD PINOT NOIR

$28.00

LIEVLAND PINOTAGE 2020

$30.00

LONGEVITY CABERNET

$35.00

LUNA BIERZO RED

$13.00

MARCHESI BAROLO BARBERA

$33.00

MICHAEL LAVELLE ZIN

$28.00

MODERO 8

$33.00

NICOLAS POTEL BOURGOGNE PINOT NOIR

$45.00

OPUS ONE 19

$600.00

OVERTURE RELEASE 19

$325.00

QUE GUAPO MALBEC

$21.00

QUILT THREADCOUNT

$36.00

RDV FRIENDS AND FAMILY

$90.00

REFLETS HAUT-MEDOC

$36.00

REMHOOGTE ASPECT MERLOT

$40.00

REMHOOGTE CHRONICLE CAPE BLEND

$40.00

RENATA FONTE

$30.00

RODNEY STRONG CAB

$40.00

SOARING EAGLE

$32.00

SOLAR FORTUN SYRAH 21

$38.00

THREE MEN IN A TUB RED BLEND

$37.00

TITOLO RED

$30.00

VINA LAS PERDICES MALBEC

$35.00

BY THE GLASS

RED

7 DEADLY, 2018 ZIN

$12.00

ANARKOS VIGNETO PUGLIA (ITLAY)

$13.00

ARROGANT FROG PINOT NOIR (FRANCE)

$14.00

BOYD CRU

$15.00

CA MONTEBELLO SANGUE DI GIUDA

$14.00

CHATEAU DOMECQ SELECT HARVEST

$15.00

CHATEAU LA MOTHE BORDEAUX

$15.00

HIDEAWAY CREEK CAB

$14.00

KIM CRAWFORD PINOT

$14.00

LA IRIDE CAB SAV

$15.00

LIEVLAND PINOTAGE 2020

$15.00

LONGEVITY CABERNET SAUVIGNON (CALIFORNIA)

$13.00

LUNA BIERZO RED

$13.00

MARCHESI BAROLO BARBERA

$16.00

MICHAEL LAVELLE ZIN

$14.00

MODERO 8

$13.00

QUE GUAPO MALBEC (ARGENTINA)

$14.00

REFLETS HAUT-MEDOC

$16.00

REMHOOGTE ASPECT MERLOT

$15.00

REMHOOGTE MERLOT (SOUTH AFRICAN)

$14.00

REMHOOGTE PIN0TAGE (SOUTH AFRICAN)

$14.00

RODNEY STRONG CAB

$15.00

SILK AND SPICE (PORTUGAL)

$15.00

THE CLUTCH

$14.00

VINA LAS PERDICES MALBEC BTG

$14.00

ROSE

A TO Z BUBBLES

$10.00

CA MONTEBELLE PINOT NERO ROSE

$12.00

CAFE DE PARIS SPARKLING (FRANCE)

$13.00

CHATEAU INDIAN WELLS ROSE

$14.00

CHLOE PROSECCO ROSE (ITALY)

$12.00

FAIRE LA FETE ROSE

$13.00

FLO ROSE (CALIFORNIA)

$14.00

IMPERIAL SPARKLING (ARGRNTINA)

$15.00

PREFERENCE (VALLE RHONE)

$15.00

SPARKLING

ANGEL BLUE

$14.00

ANGEL GOLD

$14.00

ANGEL PINK

$14.00

ANGEL SILVER

$14.00

ASOLO PROSECCO

$12.00

BERLUCCHI CUVEE IMPERIALE BRUT

$23.00

BERTRAND CREMANT ROSE

$14.00

BILLECART-SALMON BRUT ROSE (FRANCE)

$35.00

BILLECART-SALMON EXTRA BRUT RESERVE (FRANCE)

$30.00

BILLECART-SALMON SOIS BOIS (FRANCE)

$30.00

CAFÉ DE BRUT PARIS ROSE (FRANCE)

$13.00

COSMOPOLITAN DIVA

$15.00

COSMOPOLITAN DIVA BERRY

$15.00

CRICOVA BRUT

$10.00

ESTELADO SPARKLING ROSE

$14.00

FAIRE LA FETE BRUT

$15.00

FEUILLATTE BRUT RESERVE EXCL (FRANCE)

$25.00

FEUILLATTE TERROIR (FRANCE)

$30.00

FIOR D'ARANCIO MOSCATO

$14.00

HENKELL BRUT

$11.00

LE GRAND COURTAGE BRUT SPLIT

$13.00

LE GRAND COURTAGE ROSE SPLIT

$15.00

LUCIEN ALBRECHT CREMANT ROSE

$15.00

NICOLAS FEUILLATTE BRUT RESERVE

$23.00

PARIS SIMONEAU ROSE

$15.00

PIEDRAS 202

$15.00

RUEDA PRINCIPEAZIL VERDEJO (SPAIN)

$14.00

RUEDA REINA DE CASTIL PRINCIPE

$14.00

SISTO V BRUT PECORINO N/V

$15.00

SKYE BUBBLES (NEW ZEALAND)

$15.00

WHITE

13 CELSIUS SAUVIGNON BLANC (NEW ZEALAND)

$13.00

A TO Z RIESLING ( OREGON)

$12.00

ADEGAS ALBARINO (SPAIN)

$14.00

AUDARYA,VERMENTINO DI SARDEGNA CAMMINERA

$12.00

AYANA MOSCATO

$12.00

AZIENDA AGRICOLA GHIA MOSCATO D' ASTI

$14.00

BOYD CRU VIDAL BLANC

$14.00

CA MONTEBELLO PINOT NERO WHITE

$13.00

CUNE RIOJA CRIANZA

$14.00

ESSAY CHENIN BLANC (SOUTH AFRICAN)

$14.00

FIORITO PINOT GRIGIO (ITALY)

$14.00

FRISK PRICKLY RIESLING

$12.00

GALEA WHITE SANGRIA (SPAIN)

$13.00

GLASS MOUNTAIN CHARDONNAY

$13.00

IMAGERY SAUVIGNON BLANC

$15.00

LA NOVELLA BIANCO

$13.00

LONGEVITY CHARDONNAY

$13.00

LUCIANO VERDICCHIO

$13.00

MIGUEL TORRES CHARDONNAY (CHILE)

$15.00

PHILOSOPHY TRINITY

$13.00

PINOT NERO BLANCO (ITALY)

$12.00

QUINTA VINHO VERDE

$14.00

TARON BLANCO

$12.00

OTHER

FLYBIRD BLOOD ORANGE

$11.00

FLYBIRD PEAR

$11.00

FROSE'

$15.00

FROSE W/ CUP

$30.00

ROSE REFILL

$13.00

WATER ETC

BOTTLED WATER

SPARKLING LARGE

$8.00

SPARKLING SMALL

$5.00

STILL LARGE

$7.00

STILL SMALL

$5.00

SODA

ELDERFLOWER LEMONADE

$4.00

LEMON TONIC WATER

$5.00

SPECIALTY

SWEET TEA

$6.00

RETAIL ITEMS

CUPS/GLASSES

STAINLESS STEEL TUMBLER

$20.00

ROSE GOLD TUMBLER

$23.00

GLASS CHARMS

VNO HEART

$3.00

VNO CIRCLE

$3.00

WINE BASKET

WIne Basket - SMALL

$25.00

Wine Basket - MEDIUM

$50.00

Wine Basket - LARGE

$100.00