Waldorf Pizza & Subs
FOOD
APPETIZERS
FRIED MAC N' CHEESE BITES
SERVED W/CHOICE OF SAUCE
ONION RINGS
CHOICE OF SAUCE
FRENCH FRIES
BACON CHEESE FRIES WITH SIDE OF RANCH ($7.99)
ZUCCHINI STICKS
SERVED WITH MARINARA SAUCE
FRIED PICKLES
SERVED WITH CHIPOTLE RANCH
HUSH PUPPIES
FRIED GOLDEN BROWN, SERVED WITH BUTTER SAUCE
PEPPER JAMMERS
SPICY JALAPENO PEPPERS FILLED WITH CHEESE, BATTERED AND DEEP FRIED
MINI CORN DOGS
MINI HOT DOGS WRAPPED IN PUFF PASTRY AND SERVED WITH HONEY MUSTARD
CALAMARI
TENDER PIECES OF OF CALAMARI CORN DUSTED AND FRIED, SERVED WITH MARINARA SAUCE
SPINACH & ARTICHOKE DIP
LUMP CRAB MEAT MIXED WITH A CREAMY BLEND OF CHEESES, SERVED WITH PITA WEDGES
CRAB DIP
LUMP CRAB MEAT MIXED WITH A CREAMY BLEND OF CHEESES, SERVIED WITH PITA WEDGES
MOZZARELLA STICKS
WITH HOME MADE MARINARA SAUCE (7)APPETIZERS
WHOLE CHICKEN WINGS
CHICKEN WINGS
CHOICE BBQ, MILD BUFFALO, HOT BUFFALO, ROASTED GARLIC, CAJUN SAUCE, SPICY BBQ, SWEET THAI CHILLIE, TERIYAKI, MANGO HABANRO, JAMAICAN JERK, OLD BAY DRY (7)
SALADS
TUNA SALAD COLD PLATE
SERVED WITH POTATO SALAD OR COLESLAW, TOMATO AND CHEESE ON CRISP LETTUCE
CHICKEN SALAD COLD PLATE
CHEF SALAD
WITH TURKEY, HAM, AND CHEESE
GREEK SALAD
TOPPED WITH KALAMATO OLIVES, ONIONS, GREEN PEPPERS, TOMATOES, PEPPERONCINI, FETA, AND ITALIAN DRESSING
ATHENIAN SALAD
WITH CHOICE OF GYRO OR CHICKEN, AND TOPPED WITH HOMEMADE TZATZIKI SAUCE
GRILLED CHICKEN SALAD
SERVED ON FRESH GARDEN GREENS WITH MOZZARELLA AND CROUTONS
FRIED CHICKEN SALAD
CAESAR SALAD
CRISP ROMAINE LETTUCE WITH PARMESAN CHEESE AND CRUNCHY CRUTONS( CHICKEN - 9.99, SHRIMP- 11.99)
BLACKENED MAHI SALAD
SERVED ON FRESH GARDEN GREENS, CANDIED PECANS, AND CILANTRO LIME VINAIGRETTE
BURGERS
CLASSIC BURGER
LETTUCE, TOMATO, MAYO (ADD CHEESE $1.00)
GRILLED CHEESE BURGER
8oz BURGER ON TEXAS TOAST W/SAUTEED ONIONS, SWISS, AMERICAN & FOUR CHEESE SAUCE
CHERRY BBQ BURGER
8oz BURGER W/BACON, ONION RING, AMERICAN CHEESE & OUR CHERRY GLAZE SAUCE, ON A BRIOCHE BUN
SMOKEHOUSE BURGER
8oz BURGER SERVED ON A BRIOCHE BUN TOPPED WITH BACON, CHEDDAR CHEESE, BBQ SAUCE, AND FRIED ONION STRAWS
SANDWICHES
STEAK AND CHEESE
LETTUCE, TOMATO, ONIONS, MAYO
CHICKEN CHEESE
LETTUCE, TOMATO, ONIONS, MAYO
TURKEY SUB
LETTUCE, TOMATO, MAYO
CATFISH SUB
LETTUCE, TOMATO, TARTER SAUCE
FRENCH DIP
PRIME RIB TOPPED W/PROVOLONE & SERVED W/AU JUS ON A SUB ROLL
MEATBALL & CHEESE SUB
MARINARA & PROVOLONE CHEESE
BLT
BACON, LETTUCE, MAYO & TOMATO ON WHITE, WHEAT, OR RYE BREAD
GYRO
GYRO OR CHICKEN SLICES SERVED ON PITA BREAD
PO BOY SUB
SHIRMP, LETTUCE, TOMATO, ONIONS, MAYO
CLASSIC CLUB
TURKEY, HAM, BACON, LETTUCE, TOMATO, MAYO & AMERICAN CHEESE
CLASSIC ITALIAN HOAGIE
HAM, PEPPERONI, SALAMI, PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO, MAYO, AND ITALLIAN DRESSING
WALDORF DELIGHT
HAM & TURKEY ON A CROISSANT W/ MELTED PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO, & MAYO
GRILLED CHICKEN
GRILLED CHICKEN SERVED ON A BRIOCHE BUN W/LETTUCE, TOMATO, MAYO
GRILLED CHEESE
ENTREES
CHICKEN TENDERS
4 PIECES SERVED W/ FRIES & CHOICE OF SAUCE SUB ONION RINGS FOR 1.00
JUMBO SHRIMP
7 PIECES OF SHRIMP SERVED W/ TWO SIDES
TILAPIA
2 PIECES SERVED W/ TWO SIDES
OCEAN PERCH
2 PIECES SERVED W/ TWO SIDES
TROUT
2 PIECES SERVED W/ TWO SIDES
WHITING
2 PIECES SERVED W/ TWO SIDES
CATFISH
2 PIECES SERVED W/ TWO SIDES
8 OZ SIRLOIN
SERVED W/TWO SIDES
GRILLED ALASKAN SALMON
SERVED W/ TWO SIDES
MAHI
SERVED W/ TWO SIDES
SPAGHETTI
SERVED W/MEAT SAUCE & ITALIAN BREAD WITH MEATBALLS 12.99
LASGNA
HOMEMADE LASGNA W/MEAT SAUCE SERVED WITH ITALIAN BREAD