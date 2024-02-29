Whiskey River 38 n Division st
MAIN MENU
- WINGS$16.00
- CAULIFLOWER BITES$14.00
- FRIED PICKLES$10.00
- PRETZEL BITES$11.00
- CODFISH TACOS$16.00
- FRIED BRUSSELS$9.00
- BRUSSELS N BACON$12.00
- EMPANADAS$10.00
- CHEESY GARLIC BREAD$7.00
- CLASSIC PIEROGIS$14.00
- SOUP OF THE WEEK$11.00
- GUAC AND CHIPS$13.00
- LOADED TATER TOTS$13.00
- UP THE RIVER BURGER$18.00
- MOTHER CLUCKER$17.00
- CALI RIVER BURGER$17.00
- PULLED PORK SANDWICH$17.00
- GRILLED CHICKEN SANDWICH$17.00
- OG SLIDER STACK$18.00
- CLASSIC CAESER SALAD$14.00
- KIDS HAMBURGER$12.00
- KIDS CHEESEBURGER$13.00
- KIDS QUESADILLA$12.00
- CLASSIC FRIES$8.00
- CURRY FRIES$13.00
- TRUFF PARM FRIES$11.00
- BACON CHEESE FRIES$14.00
- Division Street Salad$15.00
spring mix, radish, carrot, tomatoes, blue cheese, avocado, tortilla chips, balsamic
- Buffalo Chicken Wrap$17.00
- pastrami Sandwich$18.00
- Crispy Tofu Sandwich$17.00
- Chicken n waffle slider stack$18.00
- Salmon Risotto$25.00
LIQUOR & COCKTAILS
Gin
Tequila
Whiskey
- JAMESON$9.00
- JAMESON SHOT$5.50
- PROPER 12$8.00
- PROPER SHOT$5.00
- TULLAMORE DEW$8.00
- TULLAMORE SHOT$5.00
- REDBREAST 12$22.00
- REDBREAST 21$45.00
- REDBREAST 27$100.00
- TULLAMORE 12$16.00
- TULLAMORE 14$23.00
- TULLAMORE 18$26.00
- BLUE SPOT$28.00
- GREEN SPOT$16.00
- GOLD SPOT$52.00
- RED SPOT$32.00
- BUSHMILLS$9.00
- BLACK BUSH$11.00
- BUSHMILLS 10$16.00
- BUSHMILLS 16$30.00
- SLANE IRISH$8.00
- RED BUSH$8.00
- YAMAZAKI 12$32.00
- HAKUSHU 12$22.00
- SUNTORI TOKI$12.50
- HIBIKI HARMONY$19.00
- BALLER ST GEORGE$18.00
- JEFFERSONS OCEANS$19.00
- PAPPY VAN 10$55.00
- PAPPY VAN 12$65.00
- WELLER SPECIAL RES$14.00
- WELLER 12$18.00
- WELLER ANTIQUE$25.00
- BUFFALO TRACE$9.00
- STAGG JNR$16.00
- GEORGE T STAGG$150.00
- MICHTERS 10YR$35.00
- MICHTERS SOUR$13.00
- MICHTERS RYE$13.00
- WHISTLEPIG BOURBON$11.00
- WHISTLEPEG RYE$11.00
- CARIBOU CROSSING$17.00
- CHARTER OAK FRENCH$30.00
- BARDSTOWN DISCOVERY
- BALNTONS$18.00
- BLANTONS STRAIGHT FROM$70.00
- WOODENVILLE BOURBON$10.00
- ST GEORGE WHISKEY$15.00
- KENTUCKY OWL ST PATS$27.00
- KENTUCKY OWL TAKUMI$27.00
- KENTUCKY OWL BOURBON$27.00
- WIDOW JANE DECADANCE$22.00
- HIGH WEST RENDEZVOUS$18.00
- THOMAS MOORE CHARD CASK$22.00
- THOMAS MOORE CAB CASK$22.00
- THOMAS MOORE PORT CASK$22.00
- EAGLE RARE 10YR$13.00
- PENELOPE BARREL STRENGTH$12.00
- PENELOPE LIGHT WHISKEY$12.00
- YELLOW SPOT$23.00
- RITTENHOUSE RYE$8.00
- REDEMPTION RYE$9.00
- NELSON BROS BOURBON$9.00
- HEAVENS DOOR BOURBON$9.00
- ANCIENT AGE BOURBON$9.00
- HANCOCK RESERVE$13.00
- MAKERS MARK$9.00
- COOPERSEA RYE$9.00
- WILD TURKEY$8.00
- JACK SINGLLE BARREL$24.00
- GENTLEMAN JACK$15.00
- BUFF TRACE KOSHER RYE$10.00
- BUFF TRACE KOSHER WHEAT$10.00
- STARWARD WHISKEY$8.00
- HORSE SOLDIER COPPER$12.00
- HORSE SOLDIER GOLD$17.00
- HORSE SOLDIER SILVER$21.00
- JACK DANIELS$8.00
- TACONIC BOURBON$9.00
- MILAM AND GREENE$10.00
- ISSAIC BOWMAN PORT$16.00
- JOHN BOWMAN SINGLE$16.00
- SKREWBALL SHOT$5.00
Scotch
Liqueurs/Cordials
Cocktails
- CLASSIC OLD FASHION$13.00
- SMOKED OLD FASHION$14.00
- BACON OLD FASHION$14.00
- IRISH OLD FASHION$14.00
- JAPANEESE OLD FASHION$22.00
- BLANTONS OLD FASHION$18.00
- SPIKED APPLE CIDER$13.00
- FESTIVE OLD FASHION$13.00
- ENDLESS SUMMER$13.00
- DIABLO$14.00
- POMEGRANITE MULE$13.00
- COFFEE BREAK$15.00
- FIGHT YA NAKED$14.00
- NEGRONI$13.00
- MEZCAL DE VIOLETTE$14.00
- MANHATTEN$14.00
- MARGARITA$13.00
- COSMOPOLITAN$12.00
- ESPRESSO MARTINI$15.00
- BLOODY MARY$11.00
- WHISKEY SOUR$14.00
- APEROL SPRITZ$13.00
BEER & WINE
Bottle Beer
Draft Beer
Red Wine
Whiskey River 38 n Division st Location and Ordering Hours
(917) 992-5190
Closed