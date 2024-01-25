Wicked Butcher Steakhouse 1717 Main Street
N/A BEVS
WINE
BY THE GLASS
- BTG ALLESANDRO RIVETTO NEBBIOLO$20.00
- BTG ALTA VISTA CABERNET$15.00Out of stock
- BTG ALTA VISTA MALBEC$13.00
- BTG BELLE GLOS BALADE PINOT NOIR$25.00
- BTG CAYMUS-SUISAN "THE WALKING FOOL" RED BLEND$25.00
- BTG ELIZABETH ROSE "CHOCKABLOCK" RED BLEND$18.00
- BTG OUTLIER PINOT NOIR$17.00
- BTG QUILT CABERNET$25.00
- BTG SARDON TEMPRANILLO$13.00
- BTG CAKEBREAD SAUVIGNON BLANC$25.00
- BTG DUCKHORN CHARDONNAY$25.00
- BTG ECHO BAY SAUVIGNON BLANC$13.00
- BTG FESS PARKER RIESLING$13.00
- BTG NAPA CELLARS CHARDONNAY$15.00
- BTG SASSI PINOT GRIGIO$13.00
- BTG ALBERT BICHOT WHITE BURGUNDY$17.00
- BTG BIELER PERE ET FILS ROSE$13.00
SPIRITS
SCOTCH/JAPANESE
- DEWARS WHITE LABEL$14.00
- CHIVAS 18YR$35.00
- JOHNNIE WALKER BLUE LABEL$100.00
- DALMORE CIGAR MALT$65.00
- LAGAVAULIN 16YR$45.00
- LAPHROIAG 10YR$25.00
- OBAN 14$40.00
- TALISKER 10$40.00
- THE BALVENIE 12YR DOUBLEWOOD$30.00
- THE GLENLIVET 12$16.00
- THE GLENLIVET 18$50.00
- THE MACALLAN 12$40.00
- THE MACALLAN 15$125.00
- SUNTORY TOKI$18.00
- HIBIKI JAPANESE HARMONY$45.00
- THE YAMAZAKI 12$45.00
- THE YAMAZAKI 18$180.00
- THE HAKUSHU 12$45.00
COGNAC/BRANDY
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Wicked Butcher Steakhouse 1717 Main Street Location and Ordering Hours
(214) 444-7740
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