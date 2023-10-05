GELATO

SPECIALTY GELATO

COPPA BACIO

$12.95Out of stock

COPPA CHOCOLAT

$12.95Out of stock

COPPA CROCCANTE

$12.95Out of stock

COPPA PISTACHIO & AMARENA

$12.95Out of stock

COPPA FRUTTA CHIC

$12.95

COPPA FRAPPE

$9.95

TO-GO CONTAINERS

TO GO SM GELATO

$15.00

TO GO MED GELATO

$25.00

TO GO LG GELATO

$35.00

DRINKS

COFFEE/ESPRESSO

House Blend REGULAR

$5.00

House Blend LARGE

$6.00

Vanilla Macadamia REGULAR

$5.00

Vanilla Macadamia LARGE

$6.00

Cafe Au Lait REGULAR

$5.00

LARGE CAFE AU LAIT

$6.00

HOUSE REFILL

$2.00

Cold Brew REGULAR

$6.00

Cold Brew LARGE

$7.00

Espresso SINGLE

$4.00

Espresso DOUBLE

$5.50

Americano SINGLE

$4.50

Americano DOUBLE

$6.00

Macchiato SINGLE

$4.50

Macchiato DOUBLE

$6.00

Cappuccino SINGLE

$4.50

Cappuccino DOUBLE

$6.00

Latte SINGLE

$5.00

Latte DOUBLE

$6.50

Flavored Latte SINGLE

$6.00

Flavored Latte DOUBLE

$7.00

Mocha SINGLE

$5.50

Mocha DOUBLE

$7.00

Cafe Etoile SINGLE

$5.50

Cafe Etoile DOUBLE

$7.00

CHAI/HOT TEA/HOT CHOCOLATE/MATCHA

SPICED CHAI REGULAR

$6.00

SPICED CHAI LARGE

$7.00

VANILLA CHAI REGULAR

$6.00

VANILLA CHAI LARGE

$7.00

CHOCOLATE CHAI REGULAR

$6.00

CHOCOLATE CHAI LARGE

$7.00

CRANBERRY BLOOD ORANGE

$6.00

BLACKBERRY SAGE

$6.00

EARL GREY

$6.00

BRITISH BREAKFAST

$6.00

ASSAM BREAKFAST

$6.00

DOUBLE GREEN MATCHA

$6.00

JASMINE JAZZ

$6.00

MOROCCAN MINT

$6.00

HONEY GINSENG

$6.00

CHAMOMILE LEMON

$6.00

CARDAMON CINNAMON

$6.00

ORANGE BLOSSOM

$6.00

REPUBLIC DARJEELING

$6.00

Hot Chocolate REGULAR

$6.00

Hot Chocolate LARGE

$7.00

KIDS HOT CHOCOLATE

$5.00

MATCHA LATTE REGULAR

$6.00

MATCHA LATTE LARGE

$7.00

JUICE/MILK

FRESH ORANGE JUICE

$7.00

KIDS ORANGE JUICE

$4.00

POMEGRANATE JUICE

$7.00

KIDS POMEGRANATE JUICE

$5.00

APPLE JUICE

$6.00

KIDS APPLE JUICE

$4.00

WHOLE MILK

$4.00

CHOCOLATE MILK

$5.00

KIDS CHOCOLATE MILK

$4.00

BOTTLED/ CANNED

ICED DARJEELING BLACK TEA

$5.00

ICED GINGER PEACH DECAF

$5.00

ICED POMEGRANATE GREEN TEA

$5.00

ICED PASSION FRUIT GREEN TEA

$5.00

COKE

$3.50

DIET COKE

$3.50

7 UP

$3.50

DIET 7 UP

$3.50

ITALIAN SODA ORANGE

$3.50

ITALIAN SODA BLOOD ORANGE

$3.50

ITALIAN SODA POMEGRANITE

$3.50

ITALIAN SODA LEMON

$3.50

BOTTLED WATER

$2.50

ACQUA PANNA

$5.00

SPARKLING S. PELLEGRINO

$5.00

BAR

DAILY DRINK SPECIAL

$8.00

CORKAGE FEE

$15.00

ALBARINO

$10.00

CABERNET SAUV

$11.00

CHARDONNAY

$11.00

CHIANTI

$11.00

CLARET

$11.00Out of stock

FRESITA

$10.00

GLORIA FERRER

$12.00

GRAHAMS SIX GRAPES RESERVE

$10.00

GRAHAMS 10 YEAR TAWNY

$10.00

JOSH RED BLEND

$11.00

MALBEC

$10.00

MERLOT

$10.00

MOSCATO

$11.00

PINOT GRIGIO

$11.00

PINOT NOIR

$12.00

PROSECCO

$11.00

RIESLING

$11.00

ROEDERER

$12.00

ROSE LISTEL

$11.00

SAUV BLANC

$12.00

SHIRAZ

$10.00

TEMPRANILLO

$10.00

TRENTA DUE

$10.00

BLANC DE NOIRS

$12.00

BOTTLE ALBARINO

$30.00

BOTTLE CABERNET SAUV

$36.00

BOTTLE CHARDONNAY

$32.00

BOTTLE CHIANTI

$34.00

BOTTLE CLARET

$36.00

BOTTLE GLORIA FERRER

$45.00

BOTTLE JOSH RED BLEND

$33.00

BOTTLE MALBEC

$33.00

BOTTLE MOSCATO

$32.00

BOTTLE PINOT GRIGIO

$32.00

BOTTLE PINOT NOIR

$40.00

BOTTLE PROSECCO

$40.00

BOTTLE RIESLING

$32.00

BOTTLE ROEDERER

$45.00

BOTTLE ROSE LISTEL

$34.00

BOTTLE SAUV BLANC

$40.00

BOTTLE SHIRAZ

$40.00

BOTTLE TEMPRANILLO

$30.00

BOTTLE ZINFANDEL

$40.00

GELATO COCKTAIL

$14.00

COCKTAIL

$13.00

FULL CARAFE

$20.00

HALF CARAFE

$15.00

MIMOSA GLASS

$9.00

ALLAGASH

$8.00

BLUE MOON

$7.00

FLYING DOG

$8.00

LAGUNITAS IPA

$8.00

PERONI

$7.00

SCULPIN

$9.00

STELLA

$7.00

STONE IPA

$8.00

MODELO

$7.00

HEINEKEN

$6.00

Corona

$7.00

ALLAGASH WHITE

$8.00

CITY FEST SPECIAL

$6.00

RUM

$9.00

VODKA

$9.00

TEQUILA

$13.00

HH CAB SAUV

$8.00

HH CHARDONNAY

$8.00

HH CHIANTI

$8.00

HH MERLOT

$8.00

HH PINOT GRIGIO

$8.00

HH PROSECCO

$8.00

HH SAUV BLANC

$9.00

HOT DRINKS

HOUSE BLEND RG

$5.00

HOUSE BLEND LG

$6.00

HOUSE DECAF RG

$5.00

VAN MAC RG

$5.00

VAN MAC LG

$6.00

CHOC MAC RG

$5.00

CHOC MAC LG

$6.00

CAFE AU LAIT

$5.00

HOUSE REFILL

$2.00

HOUSE REFILL LG

$3.00

COLD BREW

$6.00

COLD BREW LG [TO GO ONLY]

$7.00

HOUSE DECAF LG

$6.00

LARGE CAFE AU LAIT

$6.00

ESPRESSO SINGLE

$4.00

ESPRESSO DOUBLE

$5.50

MACCHIATO SINGLE

$4.50

MACCHIATO DOUBLE

$6.00

CAPPUCCINO SINGLE

$5.00

CAPPUCCINO DOUBLE

$6.00

LATTE DOUBLE

$6.50

FLAVORED LATTE SINGLE

$6.00

FLAVORED LATTE DOUBLE

$7.00

MOCHA SINGLE

$5.50

MOCHA DOUBLE

$7.00

AMERICANO SINGLE

$5.50

AMERICANO DOUBLE

$7.00

CAFE ETOILE

$5.50

CAFE ETOILE DOUBLE

$7.00

MATCHA 16oz

$6.00

MATCHA 20oz

$7.00

VANILLA CHAI LATTE

$6.00

CHOCOLATE CHAI LATTE

$6.00

SPICED CHAI LATTE

$6.00

VANILLA CHAI LATTE LG [TO GO ONLY]

$7.00

SPICED CHAI LATTE LG [TO GO ONLY]

$7.00

CHOCOLATE CHAI LATTE LG [TO GO ONLY]

$7.00

ASSAM BREAKFAST

$6.00

BLACKBERRY SAGE

$6.00

BRITISH BREAKFAST

$6.00

CARDOMON CINNAMON

$6.00

CHAMOMILE LEMON

$6.00

CINNAMON ORANGE

$6.00

CRANBERRY BLOOD ORANGE

$6.00

DECAF BRITISH BREAKFAST

$6.00

DOUBLE GREEN MATCHA

$6.00

DOUBLE RED ROOIBOS

$6.00

EARL GREYER

$6.00

GINGER PEACH

$6.00

HONEY GINSENG

$6.00

JASMINE JAZZ

$6.00

MOROCCAN MINT

$6.00

ORANGE BLOSSOM

$6.00

REPUBLIC DARJEELING

$6.00

HOT DARK CHOCOLATE

$6.00

HOT DARK CHOCOLATE LG (TO GO)

$7.00

COLD DRINKS

ICE WATER

$0.75

APPLE JUICE

$6.00

POMEGRANATE JUICE

$7.00

FRESH OJ

$7.00

KIDS APPLE JUICE

$4.00

KIDS OJ

$4.00

PEACH PULP

$7.00

PEAR PULP

$7.00

APRICOT PULP

$7.00

APPLE JUICE

$6.00

BOTTLE GINGER PEACH DECAF

$5.00

BOTTLE POMEGRANATE GREEN

$5.00

BOTTLE REPUBLIC DARJEELING

$5.00

BOTTLE PASSION FRUIT

$5.00

MANAGUA MAMA

$12.00

BERRY BLUEFIELDS

$12.00

LEON LEMON

$12.00

COKE

$3.50

DIET COKE

$3.50

7UP

$3.50

DIET 7UP

$3.50

ITALIAN SODA LEMON

$3.50

ITALIAN SODA POMEGRANATE

$3.50

ITALIAN SODA BLOOD ORANGE

$3.50

ITALIAN SODA ORANGE

$3.50

BOTTLED WATER

$2.50

PANNA BOTTLED WATER

$5.00

SPARKLING PELLEGRINO

$5.00

Chocolate Milk

$4.00

Kids Chocolate Milk

$3.00

WHOLE MILK

$3.00

Kids Milk

$3.00

ALMOND MILK

$4.00

OAT MILK

$4.00

SOY MILK

$4.00

FOOD

ANTIPASTI

CARPAÇCIO & TRUFFLES

$20.00

CARPACCIO & PORTOBELLO

$20.00

ROASTED BELL PEPPER

$15.00
ASSORTED CHEESE BOARD

ASSORTED CHEESE BOARD

$19.00

ASSORTED MEAT BOARD

$19.00

ASSORTED MEAT/CHEESE BOARD

$24.00

BONE MARROW

$20.00

SAUTEED CALAMARI

$19.00

FRIED CALAMARI

$17.00
BRUSSEL SPROUTS

BRUSSEL SPROUTS

$12.00

FRIED MOZZARELLA

$12.00

ARTISAN BREADS

ARTISAN BREADS

$5.00

OLIVE TAP TOSTINI

$7.00Out of stock

ROSEMARY BREAD

$10.00

FOCACCIA BREAD

$3.00

GARLIC BREAD

$6.00

BRUSCHETTE

BR-TOM & MOZ

BR-TOM & MOZ

$12.00

BR- RICOT & PEARS

$12.00

BR-PROS & MARM

$14.00

BR- TRE MOZARELLE

$16.00

BR- OLIVE & RICOTTA

$12.00

BR- PORT & TAL

$12.00

MOZZARELLE

MOZ-CAPRESE

$13.00

MOZ-NAPOLEON

$15.00

MOZ-BUR & TOM

$15.00

MOZ-BUR & SPECK

$16.00

MOZ-BUF & PROS

$18.00

MOZ-BUF & ASPAR

$17.00
MOZ-TASTING PLATE

MOZ-TASTING PLATE

$18.00

SOUP OF THE DAY

SMALL SOUP

$8.00

LARGE SOUP

$11.00

GREENS

SAL-BABY MIX GREENS

$13.00

SAL-CAESAR

$15.00
SAL-PEARS & GRUY

SAL-PEARS & GRUY

$16.00

SAL-SPIN & ONION

$14.00

SAL-PANZANELLA

$16.00

SAL-SPIN & CHICKEN

$18.00

SAL-SIC TUNA

$18.00

SAL-CHOPPED

$17.00

1/2 SAL-CAESAR

$8.00

1/2 SAL-CHOPPED

$8.00

1/2 SAL-MIX GREENS

$7.00

1/2 SAL-PANZANELLA

$7.00
1/2 SAL-PEAR & GRUY

1/2 SAL-PEAR & GRUY

$9.00

1/2 SAL-SIC TUNA

$10.00

1/2 SAL-SPIN & ONION

$8.00

1/2 SAL-SPIN & CHICKEN

$10.00

PANINI

PAN-BUFFALOTTO

$17.00

PAN-PORT&BRIE

$16.00

PAN-HAM&FONT

$18.00

PAN-TURKEY

$18.00

PAN-CHICKEN

$18.00

PAN-PORK

$18.00

PAN-TAL&PEARS

$16.00

PAN-PROS&GRUY

$18.00

PAN-TUNA MELT

$16.00
PAN-CAPR

PAN-CAPR

$16.00

PASTA

CHOCOLAT RAVIOLI

$26.00
RICOTTA GNOCCHI

RICOTTA GNOCCHI

$25.00

POTATO GNOCCHI

$24.00
PENETTE

PENETTE

$27.00

MANICOTTI

$25.00

CAPELLINI

$23.00

LASAGNA

$26.00
PACCHERI

PACCHERI

$28.00

PAPARDELLE

$26.00

GARGANELLI

$22.00

PUMPKIN RAVIOLI

$24.00

VEAL RAVIOLI

$27.00

PLAIN PASTA

$20.00

PIZZE

PIZZA-MARGHERITA

PIZZA-MARGHERITA

$16.00

PIZZA-PEPPERONI

$17.00

PIZZA-PUTTANESCA

$16.00

PIZZA-PORTOBELLO

$18.00

PIZZA-EGGPLANT

$18.00Out of stock

PIZZA-4CHEESE

$19.00

PIZZA-BURRATA

$19.00

PIZZA-PROSCIUTTO

$20.00

PIZZA-FENNEL SAUSAGE

$19.00

PIZZA-CHICKEN

$19.00

PIZZA-SPECK

$19.00
PIZZA-BBQ CHICKEN

PIZZA-BBQ CHICKEN

$20.00

PIZZA-MISSION FIGS

$19.00

PIZZA-SALUMI

$20.00

LUNCH EXPRESS [M-F/11AM-4PM]

EXP-SHAVED HAM

$17.00

EXP-GRILLED VEGETABLES

$15.00

EXP-PISTACHIO MORTADELLA

$17.00

EXP-THREE CHEESE

$15.00

EXP-GRILLED CHICKEN

$17.00

SPECIALS

SP-FALL SPINACH SALAD

$15.00

SP-ROASTED TURKEY

$31.00

SP-HAND CARVED BAKED HAM

$31.00

SP-SHRIMP DIABLO

$31.00

BREAKFAST/BRUNCH

CROISSANTS

CROIS PLAIN

$4.00

CROIS EGGS

$9.00

CROIS EGGS/CHEESE

$12.00

CROIS HAM/CHEESE

$12.00

CROIS EGGS/HAM

$9.00

CROIS EGGS/HAM/CHEESE

$14.00

CROIS EGG/BACON/CHEESE

$14.00

CROIS EGG/SAUSAGE/CHEESE

$14.00

ARTISAN TOASTS

ARTISAN TOAST

$5.00

ART TST EGGS

$9.00

ART TST EGGS/CHEESE

$12.00

ART TST HAM\CHEESE

$12.00

ART TST EGG/HAM

$12.00

ART TST EGGS/HAM/CHEESE

$14.00

ART TST EGG/BACON/CHEESE

$14.00

ART TST EGG/SAUSAGE/CHEESE

$14.00

ART TST 3SPREADS

$8.00

BREAKFAST CREPES

CR-EGGS

$9.00

CR-EGGS/CHEESE

$12.00

CR-HAM/CHEESE

$12.00

CR-EGGS/HAM

$14.00

CR-EGGS/HAM/CHEESE

$14.00

CR-EGG/BACON/CHEESE

$14.00

CR-EGG/SAUSAGE/CHEESE

$14.00

HOUSE FAVORITES

EGG PLATTER

EGG PLATTER

$18.00

CROISSANT PLATE

$14.00

FRITTATA

$17.00

SAVORY PIZZA

$18.00

BREAKFAST FLATBREAD

$15.00

TARTINE

$18.00

PANCAKES

PLAIN PANCAKES

$13.00

CLASSIC PANCAKES

$17.00
BANANA & CRUSHED WALNUTS PANCAKES

BANANA & CRUSHED WALNUTS PANCAKES

$17.00

STRAWBERRIES & CHOCOLATE CHIPS PANCAKES

$17.00

TIRAMISU PANCAKES

$17.00

ONE PANCAKE

$7.00

BENEDICTS

SPINACH & HAM BENEDICT

$18.00
PORTOBELLO BENEDICT

PORTOBELLO BENEDICT

$18.00

WEST COAST BENEDICT

$18.00

OMELETTES

WILD BOAR SAUSAGE OMELETTE

$18.00

ASSORTED VEGGIES OMELETTE

$18.00

4 CHEESE OMELETTE

$18.00

CHICKEN OMELETTE

$19.00

CHOCOLAT OMELETTE

$20.00

FRENCH TOAST

PLAIN FRENCH TOAST

$13.00
STUFFED FRENCH TOAST

STUFFED FRENCH TOAST

$17.00

SIDES

SIDE EGGS

$5.00

EGGS/CHEESE

$7.00

FRUIT BOWL

$6.00

SIDE FENNEL SAUSAGE

$6.00

SIDE LINK SAUSAGE

$6.00

SIDE BACON

$6.00

SIDE POTATOES

$7.00

SIDE HAM

$6.00

SIDE TURKEY

$6.00

SIDE WILD BOAR SAUSAGE

$6.00

AVOCADO

$2.50

PASTRIES

CROISSANTS

CROIS PLAIN

$4.00

CROIS CHOC

$5.00

CHOCOLAT TWIST

$5.00

HAZELNUT SHELL

$5.00

MUFFIN

BLUEBERRY MUFFIN

$5.00

CHOCOLATE MUFFIN

$5.00

BANANA NUT MUFFIN

$5.00

CINNAMON CRUNCH MUFFIN

$5.00

PITAYA

PITAYA BOWLS

ELECTRIC BOWL

ELECTRIC BOWL

$12.00
HEALTH NUT BOWL

HEALTH NUT BOWL

$12.00
VIBRANT BOWL

VIBRANT BOWL

$12.00

PITAYA SMOOTHIES

BERRY BLUEFIELDS

$12.00

LEON LEMON

$12.00

MANAGUA MAMA

$12.00

CHOCOLATES

BOX SETS

30 PC CHOC BOX

$75.00

15 PC CHOC BOX

$38.00

8 PC CHOC BOX

$20.00

4 PC CHOC BOX

$10.00

SINGLE PIECE

CHOCOLATE SINGLE PIECE

$2.75

CHOCOLATE STRAWBERRIES

CHOCOLATE STRAWBERRY

$3.50

DESSERTS

BISCOTTI (1)

BISCOTTI (1)

$1.00
BISCOTTI (5)

BISCOTTI (5)

$4.50

MACARON

$2.75

TOFFEE CHOC

$7.95

MINI CANNOLIS

$11.00

TIRAMISU

$10.00
CREME BRULEE

CREME BRULEE

$11.00

CHOC MOUSSE

$10.00

CHOC DECADENCE

$10.00

RED VELVET CAKE

$10.00Out of stock

LEMON TART

$10.00

WARM APPLE TART

$11.00

AFFOGATO

$10.00

PLAIN CHEESECAKE

$10.00

NUTELLA CHEESECAKE

$10.00

RASBERRY CHEESECAKE

$10.00

BLUEBERRY LEMON CAKE

$10.00

RED VELVET CAKE

$10.00

CHOCOLATE BLACKOUT

$10.00

MOLTEN LAVA W/SCOOP

$11.00

DULCE DE LECHE BROWNIE W/SCOOP

$11.00

HEART CAKE W/SCOOP

$11.00Out of stock

FUNFETTI CAKE

$10.00

MOLTEN LAVA CAKE

$11.00

RE VELVET CHEESECAKE

$10.00

CREPES

SWEET CREPES

CR-NUTELLA

$12.00

CR-NUT/BAN

$14.00
CR-NUT/STRAW

CR-NUT/STRAW

$14.00

CR-NUT/STRAW/BAN

$15.00

CR-NUT/MIX BERRIES

$14.00

CR-NUT/MARSC

$14.00

CR-NUT/GRAN

$14.00

CR-HONEY & POWD SUGAR

$12.00

CR- LEMON SUGAR

$12.00

CR-PLAIN & GELATO

$12.00

CR-PRALINE/WHIPPED CREAM

$14.00Out of stock

CR-BERRIES & GELATO

$14.00

CR- AP/WAL/CARM

$14.00

CR-CHOC/STRAW

$14.00

CR-PAST/STRAW

$14.00

CR-CHOC/MIX BERRIES

$14.00

CR-CHOC/BAN

$14.00
CR-CARM/BAN/WAL

CR-CARM/BAN/WAL

$14.00

CR-JAM/MARSC

$14.00

CR-PLAIN

$10.00

SAVORY CREPES

CR-MOZ/TOM

$14.00

CR-HAM/FONT

$15.00

CR-HAM/BECH

$15.00

CR-PORT/GRUY

$15.00

CR-RICOTTA/SPIN/PARM

$16.00

CR-PORT/MOZ

$14.00

CR-FOUR CHEESE

$15.00

CR-SAUSAGE/ROASTED PEPPERS

$16.00

CR-TUNA

$16.00

CR-VEAL RAGU

$17.00

CR-CHICKEN

$17.00

CR-PLAIN

$5.00

SIDE CONDIMENTS

CONDIMENTS

SIDE OLIVE OIL

$0.50

SIDE BALSAMIC VINEGAR

$0.50

SIDE BALSAMIC DRESSING

$1.00

SIDE BALSAMIC GLAZE

$1.00

SIDE MAYONNAISE

$0.50

SIDE GARLIC AIOLI

$1.00

SIDE MUSTARD

$0.50

SIDE DIJON MUSTARD

$0.50

SIDE RANCH

$0.50

SIDE CEASAR DRESSING

$1.00

SIDE ITALIAN DRESSING

$1.00

SIDE MARINARA SAUCE

$1.50

SIDE PESTO

$1.50

SIDE HOLLANDAISE

$1.00

SIDE BECHAMEL SAUCE

$2.00

SIDE NUTELLA

$1.00

SIDE MIXED BERRIES

$1.00

SIDE PEANUT BUTTER

$1.00

RETAIL

MEN'S

MEN'S

$25.99+

WOMAN'S

WOMAN'S

$25.99+

BRUNCH (3PO)

PANCAKES

PLAIN PANCAKES

$13.00

CLASSIC PANCAKES

$17.00
BANANA & CRUSHED WALNUTS PANCAKES

BANANA & CRUSHED WALNUTS PANCAKES

$17.00

STRAWBERRIES & CHOCOLATE CHIPS PANCAKES

$17.00

TIRAMISU PANCAKES

$17.00

ONE PANCAKE

$7.00

EGG PLATTER

EGG PLATTER

EGG PLATTER

$18.00

BENEDICTS

SPINACH & HAM BENEDICT

$18.40
PORTOBELLO BENEDICT

PORTOBELLO BENEDICT

$18.40

OMELETES

WILD BOAR SAUSAGE OMELETTE

$18.00

ASSORTED VEGGIES OMELETTE

$18.00

4 CHEESE OMELETTE

$18.00

CHICKEN OMELETTE

$18.00

FRENCH TOAST

PLAIN FRENCH TOAST

$13.00
STUFFED FRENCH TOAST

STUFFED FRENCH TOAST

$17.00

BREAKFAST PIZZAS

SAVORY PIZZA

$18.00

SWEET PIZZA

$18.00

PITAYA (3PO)

PITAYA BOWLS

ELECTRIC BOWL

ELECTRIC BOWL

$12.00
HEALTH NUT BOWL

HEALTH NUT BOWL

$12.00
VIBRANT BOWL

VIBRANT BOWL

$12.00

PITAYA SMOOTHIES

BERRY BLUEFIELDS

$12.00

LEON LEMON

$12.00

MANAGUA MAMA

$12.00

CHOCOLATES (3PO)

BOX SETS

30 PC CHOC BOX

$75.00

15 PC CHOC BOX

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