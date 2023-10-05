Chocolat Hillcrest
DRINKS
COFFEE/ESPRESSO
House Blend REGULAR
$5.00
House Blend LARGE
$6.00
Vanilla Macadamia REGULAR
$5.00
Vanilla Macadamia LARGE
$6.00
Cafe Au Lait REGULAR
$5.00
LARGE CAFE AU LAIT
$6.00
HOUSE REFILL
$2.00
Cold Brew REGULAR
$6.00
Cold Brew LARGE
$7.00
Espresso SINGLE
$4.00
Espresso DOUBLE
$5.50
Americano SINGLE
$4.50
Americano DOUBLE
$6.00
Macchiato SINGLE
$4.50
Macchiato DOUBLE
$6.00
Cappuccino SINGLE
$4.50
Cappuccino DOUBLE
$6.00
Latte SINGLE
$5.00
Latte DOUBLE
$6.50
Flavored Latte SINGLE
$6.00
Flavored Latte DOUBLE
$7.00
Mocha SINGLE
$5.50
Mocha DOUBLE
$7.00
Cafe Etoile SINGLE
$5.50
Cafe Etoile DOUBLE
$7.00
CHAI/HOT TEA/HOT CHOCOLATE/MATCHA
SPICED CHAI REGULAR
$6.00
SPICED CHAI LARGE
$7.00
VANILLA CHAI REGULAR
$6.00
VANILLA CHAI LARGE
$7.00
CHOCOLATE CHAI REGULAR
$6.00
CHOCOLATE CHAI LARGE
$7.00
CRANBERRY BLOOD ORANGE
$6.00
BLACKBERRY SAGE
$6.00
EARL GREY
$6.00
BRITISH BREAKFAST
$6.00
ASSAM BREAKFAST
$6.00
DOUBLE GREEN MATCHA
$6.00
JASMINE JAZZ
$6.00
MOROCCAN MINT
$6.00
HONEY GINSENG
$6.00
CHAMOMILE LEMON
$6.00
CARDAMON CINNAMON
$6.00
ORANGE BLOSSOM
$6.00
REPUBLIC DARJEELING
$6.00
Hot Chocolate REGULAR
$6.00
Hot Chocolate LARGE
$7.00
KIDS HOT CHOCOLATE
$5.00
MATCHA LATTE REGULAR
$6.00
MATCHA LATTE LARGE
$7.00
JUICE/MILK
BOTTLED/ CANNED
ICED DARJEELING BLACK TEA
$5.00
ICED GINGER PEACH DECAF
$5.00
ICED POMEGRANATE GREEN TEA
$5.00
ICED PASSION FRUIT GREEN TEA
$5.00
COKE
$3.50
DIET COKE
$3.50
7 UP
$3.50
DIET 7 UP
$3.50
ITALIAN SODA ORANGE
$3.50
ITALIAN SODA BLOOD ORANGE
$3.50
ITALIAN SODA POMEGRANITE
$3.50
ITALIAN SODA LEMON
$3.50
BOTTLED WATER
$2.50
ACQUA PANNA
$5.00
SPARKLING S. PELLEGRINO
$5.00
BAR
DAILY DRINK SPECIAL
$8.00
CORKAGE FEE
$15.00
ALBARINO
$10.00
CABERNET SAUV
$11.00
CHARDONNAY
$11.00
CHIANTI
$11.00
CLARET
$11.00Out of stock
FRESITA
$10.00
GLORIA FERRER
$12.00
GRAHAMS SIX GRAPES RESERVE
$10.00
GRAHAMS 10 YEAR TAWNY
$10.00
JOSH RED BLEND
$11.00
MALBEC
$10.00
MERLOT
$10.00
MOSCATO
$11.00
PINOT GRIGIO
$11.00
PINOT NOIR
$12.00
PROSECCO
$11.00
RIESLING
$11.00
ROEDERER
$12.00
ROSE LISTEL
$11.00
SAUV BLANC
$12.00
SHIRAZ
$10.00
TEMPRANILLO
$10.00
TRENTA DUE
$10.00
BLANC DE NOIRS
$12.00
BOTTLE ALBARINO
$30.00
BOTTLE CABERNET SAUV
$36.00
BOTTLE CHARDONNAY
$32.00
BOTTLE CHIANTI
$34.00
BOTTLE CLARET
$36.00
BOTTLE GLORIA FERRER
$45.00
BOTTLE JOSH RED BLEND
$33.00
BOTTLE MALBEC
$33.00
BOTTLE MOSCATO
$32.00
BOTTLE PINOT GRIGIO
$32.00
BOTTLE PINOT NOIR
$40.00
BOTTLE PROSECCO
$40.00
BOTTLE RIESLING
$32.00
BOTTLE ROEDERER
$45.00
BOTTLE ROSE LISTEL
$34.00
BOTTLE SAUV BLANC
$40.00
BOTTLE SHIRAZ
$40.00
BOTTLE TEMPRANILLO
$30.00
BOTTLE ZINFANDEL
$40.00
GELATO COCKTAIL
$14.00
COCKTAIL
$13.00
FULL CARAFE
$20.00
HALF CARAFE
$15.00
MIMOSA GLASS
$9.00
ALLAGASH
$8.00
BLUE MOON
$7.00
FLYING DOG
$8.00
LAGUNITAS IPA
$8.00
PERONI
$7.00
SCULPIN
$9.00
STELLA
$7.00
STONE IPA
$8.00
MODELO
$7.00
HEINEKEN
$6.00
Corona
$7.00
ALLAGASH WHITE
$8.00
CITY FEST SPECIAL
$6.00
RUM
$9.00
VODKA
$9.00
TEQUILA
$13.00
HH CAB SAUV
$8.00
HH CHARDONNAY
$8.00
HH CHIANTI
$8.00
HH MERLOT
$8.00
HH PINOT GRIGIO
$8.00
HH PROSECCO
$8.00
HH SAUV BLANC
$9.00
HOT DRINKS
HOUSE BLEND RG
$5.00
HOUSE BLEND LG
$6.00
HOUSE DECAF RG
$5.00
VAN MAC RG
$5.00
VAN MAC LG
$6.00
CHOC MAC RG
$5.00
CHOC MAC LG
$6.00
CAFE AU LAIT
$5.00
HOUSE REFILL
$2.00
HOUSE REFILL LG
$3.00
COLD BREW
$6.00
COLD BREW LG [TO GO ONLY]
$7.00
HOUSE DECAF LG
$6.00
LARGE CAFE AU LAIT
$6.00
ESPRESSO SINGLE
$4.00
ESPRESSO DOUBLE
$5.50
MACCHIATO SINGLE
$4.50
MACCHIATO DOUBLE
$6.00
CAPPUCCINO SINGLE
$5.00
CAPPUCCINO DOUBLE
$6.00
LATTE DOUBLE
$6.50
FLAVORED LATTE SINGLE
$6.00
FLAVORED LATTE DOUBLE
$7.00
MOCHA SINGLE
$5.50
MOCHA DOUBLE
$7.00
AMERICANO SINGLE
$5.50
AMERICANO DOUBLE
$7.00
CAFE ETOILE
$5.50
CAFE ETOILE DOUBLE
$7.00
MATCHA 16oz
$6.00
MATCHA 20oz
$7.00
VANILLA CHAI LATTE
$6.00
CHOCOLATE CHAI LATTE
$6.00
SPICED CHAI LATTE
$6.00
VANILLA CHAI LATTE LG [TO GO ONLY]
$7.00
SPICED CHAI LATTE LG [TO GO ONLY]
$7.00
CHOCOLATE CHAI LATTE LG [TO GO ONLY]
$7.00
ASSAM BREAKFAST
$6.00
BLACKBERRY SAGE
$6.00
BRITISH BREAKFAST
$6.00
CARDOMON CINNAMON
$6.00
CHAMOMILE LEMON
$6.00
CINNAMON ORANGE
$6.00
CRANBERRY BLOOD ORANGE
$6.00
DECAF BRITISH BREAKFAST
$6.00
DOUBLE GREEN MATCHA
$6.00
DOUBLE RED ROOIBOS
$6.00
EARL GREYER
$6.00
GINGER PEACH
$6.00
HONEY GINSENG
$6.00
JASMINE JAZZ
$6.00
MOROCCAN MINT
$6.00
ORANGE BLOSSOM
$6.00
REPUBLIC DARJEELING
$6.00
HOT DARK CHOCOLATE
$6.00
HOT DARK CHOCOLATE LG (TO GO)
$7.00
COLD DRINKS
ICE WATER
$0.75
APPLE JUICE
$6.00
POMEGRANATE JUICE
$7.00
FRESH OJ
$7.00
KIDS APPLE JUICE
$4.00
KIDS OJ
$4.00
PEACH PULP
$7.00
PEAR PULP
$7.00
APRICOT PULP
$7.00
APPLE JUICE
$6.00
BOTTLE GINGER PEACH DECAF
$5.00
BOTTLE POMEGRANATE GREEN
$5.00
BOTTLE REPUBLIC DARJEELING
$5.00
BOTTLE PASSION FRUIT
$5.00
MANAGUA MAMA
$12.00
BERRY BLUEFIELDS
$12.00
LEON LEMON
$12.00
COKE
$3.50
DIET COKE
$3.50
7UP
$3.50
DIET 7UP
$3.50
ITALIAN SODA LEMON
$3.50
ITALIAN SODA POMEGRANATE
$3.50
ITALIAN SODA BLOOD ORANGE
$3.50
ITALIAN SODA ORANGE
$3.50
BOTTLED WATER
$2.50
PANNA BOTTLED WATER
$5.00
SPARKLING PELLEGRINO
$5.00
Chocolate Milk
$4.00
Kids Chocolate Milk
$3.00
WHOLE MILK
$3.00
Kids Milk
$3.00
ALMOND MILK
$4.00
OAT MILK
$4.00
SOY MILK
$4.00
FOOD
ANTIPASTI
ARTISAN BREADS
BRUSCHETTE
MOZZARELLE
SOUP OF THE DAY
GREENS
SAL-BABY MIX GREENS
$13.00
SAL-CAESAR
$15.00
SAL-PEARS & GRUY
$16.00
SAL-SPIN & ONION
$14.00
SAL-PANZANELLA
$16.00
SAL-SPIN & CHICKEN
$18.00
SAL-SIC TUNA
$18.00
SAL-CHOPPED
$17.00
1/2 SAL-CAESAR
$8.00
1/2 SAL-CHOPPED
$8.00
1/2 SAL-MIX GREENS
$7.00
1/2 SAL-PANZANELLA
$7.00
1/2 SAL-PEAR & GRUY
$9.00
1/2 SAL-SIC TUNA
$10.00
1/2 SAL-SPIN & ONION
$8.00
1/2 SAL-SPIN & CHICKEN
$10.00
PANINI
PASTA
PIZZE
PIZZA-MARGHERITA
$16.00
PIZZA-PEPPERONI
$17.00
PIZZA-PUTTANESCA
$16.00
PIZZA-PORTOBELLO
$18.00
PIZZA-EGGPLANT
$18.00Out of stock
PIZZA-4CHEESE
$19.00
PIZZA-BURRATA
$19.00
PIZZA-PROSCIUTTO
$20.00
PIZZA-FENNEL SAUSAGE
$19.00
PIZZA-CHICKEN
$19.00
PIZZA-SPECK
$19.00
PIZZA-BBQ CHICKEN
$20.00
PIZZA-MISSION FIGS
$19.00
PIZZA-SALUMI
$20.00
LUNCH EXPRESS [M-F/11AM-4PM]
SPECIALS
BREAKFAST/BRUNCH
CROISSANTS
ARTISAN TOASTS
BREAKFAST CREPES
HOUSE FAVORITES
PANCAKES
OMELETTES
SIDES
PITAYA
PITAYA SMOOTHIES
CHOCOLATES
SINGLE PIECE
CHOCOLATE STRAWBERRIES
DESSERTS
BISCOTTI (1)
$1.00
BISCOTTI (5)
$4.50
MACARON
$2.75
TOFFEE CHOC
$7.95
MINI CANNOLIS
$11.00
TIRAMISU
$10.00
CREME BRULEE
$11.00
CHOC MOUSSE
$10.00
CHOC DECADENCE
$10.00
RED VELVET CAKE
$10.00Out of stock
LEMON TART
$10.00
WARM APPLE TART
$11.00
AFFOGATO
$10.00
PLAIN CHEESECAKE
$10.00
NUTELLA CHEESECAKE
$10.00
RASBERRY CHEESECAKE
$10.00
BLUEBERRY LEMON CAKE
$10.00
RED VELVET CAKE
$10.00
CHOCOLATE BLACKOUT
$10.00
MOLTEN LAVA W/SCOOP
$11.00
DULCE DE LECHE BROWNIE W/SCOOP
$11.00
HEART CAKE W/SCOOP
$11.00Out of stock
FUNFETTI CAKE
$10.00
MOLTEN LAVA CAKE
$11.00
RE VELVET CHEESECAKE
$10.00
CREPES
SWEET CREPES
CR-NUTELLA
$12.00
CR-NUT/BAN
$14.00
CR-NUT/STRAW
$14.00
CR-NUT/STRAW/BAN
$15.00
CR-NUT/MIX BERRIES
$14.00
CR-NUT/MARSC
$14.00
CR-NUT/GRAN
$14.00
CR-HONEY & POWD SUGAR
$12.00
CR- LEMON SUGAR
$12.00
CR-PLAIN & GELATO
$12.00
CR-PRALINE/WHIPPED CREAM
$14.00Out of stock
CR-BERRIES & GELATO
$14.00
CR- AP/WAL/CARM
$14.00
CR-CHOC/STRAW
$14.00
CR-PAST/STRAW
$14.00
CR-CHOC/MIX BERRIES
$14.00
CR-CHOC/BAN
$14.00
CR-CARM/BAN/WAL
$14.00
CR-JAM/MARSC
$14.00
CR-PLAIN
$10.00
SAVORY CREPES
SIDE CONDIMENTS
CONDIMENTS
SIDE OLIVE OIL
$0.50
SIDE BALSAMIC VINEGAR
$0.50
SIDE BALSAMIC DRESSING
$1.00
SIDE BALSAMIC GLAZE
$1.00
SIDE MAYONNAISE
$0.50
SIDE GARLIC AIOLI
$1.00
SIDE MUSTARD
$0.50
SIDE DIJON MUSTARD
$0.50
SIDE RANCH
$0.50
SIDE CEASAR DRESSING
$1.00
SIDE ITALIAN DRESSING
$1.00
SIDE MARINARA SAUCE
$1.50
SIDE PESTO
$1.50
SIDE HOLLANDAISE
$1.00
SIDE BECHAMEL SAUCE
$2.00
SIDE NUTELLA
$1.00
SIDE MIXED BERRIES
$1.00
SIDE PEANUT BUTTER
$1.00
RETAIL
MEN'S
WOMAN'S
BRUNCH (3PO)
PANCAKES
EGG PLATTER
OMELETES
BREAKFAST PIZZAS
PITAYA (3PO)
PITAYA SMOOTHIES
CHOCOLATES (3PO)
SINGLE PIECE
Chocolat Hillcrest Location and Ordering Hours
(619) 574-8500
Open now • Closes at 10PM