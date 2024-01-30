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Yours Truly
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Yours Truly
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SMALL PLATES
SALADS
ENTREES
SUSHI
DESSERT
SMALL PLATES
SHRIMP CARGOT
$17.00
BEEF CARPACCIO
$20.00
HAMACHI TIRADITO
$17.00
CAVIAR BUMPS
$30.00
TUNA TIRADITO
$17.00
CHARBROILED OYSTERS
$22.00
ROASTED BONE MARROW
$22.00
CRAB RANGOON
$18.00
CHICKEN TENDERS
$16.00
BEEF TENDERLOIN CROSTINI
$20.00
COCONUT RED CURRY
$14.00
ELEVATED TATER TOTS
$18.00
SEARED FILET
$20.00
SALADS
CLASSIC CAESAR
$18.00
WEDGE SALAD
$14.00
ENTREES
TOMAHAWK RIBEYE
FILET MIGNON
VEGAS STRIP
YT BURGER
CHILEAN SEABASS
PAN AM CHICKEN BREAST
PASTA SHAKEN NOT STIRRED
RIBEYE
$50.00
SUSHI
CALIFORNIA ROLL
SPICY TUNA
ART DECO ROLL
UPTOWN ROLL
SOFTSHELL CRAB ROLL
$12.00
SPICY TUNA CRISPY RICE
$13.00
UNAGI NIGIRI
$6.50
SALMON NIGIRI
$6.50
HAMACHI
$18.00
TUNA TIRADITO
$18.00
TUNA TOWER
$24.00
SALMON
$17.00
DESSERT
BAKED COOKIE WITH ICE CREAM
$12.00
SUNDAE SERVICE
$20.00
THE CHOCOLATE CAKE
$14.00
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(405) 819-6004
313 NW. 23rd St., Oklahoma City, OK 73103
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