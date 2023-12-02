Zipline Tap & Grill 575 Fallbrook Blvd Ste 109
DINNER
Starters
- HOUSE PRETZEL$9.00
HOUSEMADE SOURDOUGH PRETZEL, ZIPLINE BEER CHEESE PIMENTO
HOUSEMADE SOURDOUGH PRETZEL, ZIPLINE BEER CHEESE PIMENTO
- NOGALES NACHOZ$14.00
THE ORIGNAL NACHO" CORN TORTILLA, BLACK BEAN, SOURCREAM, GUACAMOLE, MIXED CHEESE, GRILLED SALSA WITHBRAISED PORK OR BLACKENED CHICKEN
THE ORIGNAL NACHO" CORN TORTILLA, BLACK BEAN, SOURCREAM, GUACAMOLE, MIXED CHEESE, GRILLED SALSA WITHBRAISED PORK OR BLACKENED CHICKEN
- BEER BATTERED CHEESE CURDS$13.00
HOUSE BATTERED, HOUSEMADE ROSEMARY RANCH
HOUSE BATTERED, HOUSEMADE ROSEMARY RANCH
- HUMMUS & GUAC$12.00
HOUSEMADE HUMMUS AND GUACAMOLE, CORN CHIPS
HOUSEMADE HUMMUS AND GUACAMOLE, CORN CHIPS
- BOARD$24.00
BEER BATTERED CHEESE CURDS, SMOKED JALAPENO CHEDDAR SAUSAGE, CHICKEN CLUB EGGROLL, HUMMUS AND GUAC
BEER BATTERED CHEESE CURDS, SMOKED JALAPENO CHEDDAR SAUSAGE, CHICKEN CLUB EGGROLL, HUMMUS AND GUAC
- SMOKED SALMON DIP$15.00
ZIPLINE BREWERY SPENT GRAIN FLATBREAD, ROASTED PEPPER, GARLIC CHEESE
ZIPLINE BREWERY SPENT GRAIN FLATBREAD, ROASTED PEPPER, GARLIC CHEESE
- CHARRED BRUSSELS SPROUTS$13.00
BRAISED BACON, SPICY PECANS, SWEET SOY GINGER GARLIC
BRAISED BACON, SPICY PECANS, SWEET SOY GINGER GARLIC
- CHICKEN CLUB EGGROLLS$13.00
BACON, CHIPOTLE CHICKEN, MIXED CHEESE, GREEN ONION, CORN, AVOCADO RANCH
BACON, CHIPOTLE CHICKEN, MIXED CHEESE, GREEN ONION, CORN, AVOCADO RANCH
- DOUBLE JOINT WINGS$12.00+
BRINED, SMOKED, GRILLED
BRINED, SMOKED, GRILLED
Spent Grain Flatbread
- CUBAN$17.00
BB PICKLE, BRAISED PORK, COBB HAM, GRUYERE CHEESE BLEND, MOJO, DIJONAISE
BB PICKLE, BRAISED PORK, COBB HAM, GRUYERE CHEESE BLEND, MOJO, DIJONAISE
- FIREHOUSE$16.00
HABANERO HAVARTI, ROASTED JALAPENO WHITE SAUCE, BLACKENED CHICKEN
HABANERO HAVARTI, ROASTED JALAPENO WHITE SAUCE, BLACKENED CHICKEN
- MARGS.$16.00
CLASSIC MOZZARELLA, ROASTED TOMATO, BASIL
CLASSIC MOZZARELLA, ROASTED TOMATO, BASIL
- ITALIAN BEEF$18.00
JALAPENO CHEESE WHIZ, GIARDINERA, HORSERADISH SAUCE, AU JUS
JALAPENO CHEESE WHIZ, GIARDINERA, HORSERADISH SAUCE, AU JUS
Handheld
- PICKLE BRINED CHICKEN$14.00
COMEBACK SAUCE, NASHVILLE HOT, BB PICKLE
COMEBACK SAUCE, NASHVILLE HOT, BB PICKLE
- TACO TACO$15.00
TWO FRESH FLOUR TORTILLAS, HOUSE CORNED BEEF, APPLE SLAW, ROASTED JALAPENO CHEESE SAUCE, COMEBACK SAUCE, BEER BRAISED ONION
TWO FRESH FLOUR TORTILLAS, HOUSE CORNED BEEF, APPLE SLAW, ROASTED JALAPENO CHEESE SAUCE, COMEBACK SAUCE, BEER BRAISED ONION
- SHAVED RIBEYE CHEESE STEAK$17.00
ROASTED POBLANO AND RED PEPPER CHEESE SPREAD, BEER BRAISED ONIONS
ROASTED POBLANO AND RED PEPPER CHEESE SPREAD, BEER BRAISED ONIONS
Burgs
- CLASSIC SMASHBURGER$14.00
SHARP AMERICAN, COMEBACK SAUCE, BB PICKLE, LETTUCE, TOMATO, RED ONION, SESAME BUN
SHARP AMERICAN, COMEBACK SAUCE, BB PICKLE, LETTUCE, TOMATO, RED ONION, SESAME BUN
- DUAL THREAT$18.00
DOUBLE PATTY, LETTUCE, TOMATO, RED ONION, DOUBLE CHEESE, BRAISED BACON, COMEBACK SAUCE, EGG
DOUBLE PATTY, LETTUCE, TOMATO, RED ONION, DOUBLE CHEESE, BRAISED BACON, COMEBACK SAUCE, EGG
Soup and Salad
- BEER CHEESE BISQUE.$6.00
ZIPLINE BEER, BLEND OF HOUSE CHEESES, PRETZEL CROUTONS
ZIPLINE BEER, BLEND OF HOUSE CHEESES, PRETZEL CROUTONS
- SEASONAL SOUP$7.00
- THE STANDARD$7.00
CHOPPED LETTUCES, TOMATO, EGG, CRUSHED KEEBLER CRACKERS, SHREDDED CHEESE, HOUSEMADE ROSEMARY RANCH
CHOPPED LETTUCES, TOMATO, EGG, CRUSHED KEEBLER CRACKERS, SHREDDED CHEESE, HOUSEMADE ROSEMARY RANCH
- WEDGE$12.00
BRAISED BACON, EGG, TOMATO, RED ONION, BALSAMIC VINAIGRETTE, BLUE CHEESE
BRAISED BACON, EGG, TOMATO, RED ONION, BALSAMIC VINAIGRETTE, BLUE CHEESE
- ZIPLINE CHOPPED$15.00
GRILLED CHICKEN, BACON, GREEN ONION, EGG, BLUE CHEESE, CORN, CHOPPED ROMAINE, CHOPPED ICEBERG, ROMAINE, SUNFLOWER SEEDS, SWEET ONION VINAIGRETTE
GRILLED CHICKEN, BACON, GREEN ONION, EGG, BLUE CHEESE, CORN, CHOPPED ROMAINE, CHOPPED ICEBERG, ROMAINE, SUNFLOWER SEEDS, SWEET ONION VINAIGRETTE
- CHOPPED ASIAN$15.00
ROASTED PEANUT VINAIGRETTE, BUTTER LETTUCE, ROMAINE, SLAW, RED PEPPER, GREEN ONIONS, CRISPY BATTERED CHICKEN, PEANUT SAUCE
ROASTED PEANUT VINAIGRETTE, BUTTER LETTUCE, ROMAINE, SLAW, RED PEPPER, GREEN ONIONS, CRISPY BATTERED CHICKEN, PEANUT SAUCE
- SOUP AND SALAD COMBO$12.00
CHOICE OF A CUP SOUP WITH THE STANDARD SALAD
CHOICE OF A CUP SOUP WITH THE STANDARD SALAD
Mains
- STEAK AND FRITES$27.00
EIGHT OUNCE MARINATED CERTIFIED ANGUS BEEF FLAT IRON, CARAMELIZED ONIONS, GARLIC BALSAMIC BUTTER, TRUFFLE PARM FRIES
EIGHT OUNCE MARINATED CERTIFIED ANGUS BEEF FLAT IRON, CARAMELIZED ONIONS, GARLIC BALSAMIC BUTTER, TRUFFLE PARM FRIES
- CEDAR PLANKED SALMON$22.00Out of stock
NORWEGIAN SALMON, ROSEMARY PEACH BACON JAM, GRILLED SEASONAL VEGETABLES AND LOADED MASHED POTATO
NORWEGIAN SALMON, ROSEMARY PEACH BACON JAM, GRILLED SEASONAL VEGETABLES AND LOADED MASHED POTATO
- CHICKEN FRANCESE$19.00
ALL NATURAL AIRLINE CHICKEN BREAST, LEMON PEPPER MARINATED, WHITE WINE, CREAM, MASHED POTATO, SEASONAL VEGETABLES
ALL NATURAL AIRLINE CHICKEN BREAST, LEMON PEPPER MARINATED, WHITE WINE, CREAM, MASHED POTATO, SEASONAL VEGETABLES
- CFS$22.00
HAND BREADED RIBEYE, CRACKED PEPPERCORN COUNTRY GRAVY, LOADED MASHED POTATO
HAND BREADED RIBEYE, CRACKED PEPPERCORN COUNTRY GRAVY, LOADED MASHED POTATO
- ULTIMATE MAC AND CHEESE$20.00
HOUSEMADE SHELLS, SHARP AMERICAN CHEESE, SMOKED CHEDDAR, BRAISED BACON, JALAPENO CHEESE KILBASA 4 grilled chicken | 8 grilled salmon
HOUSEMADE SHELLS, SHARP AMERICAN CHEESE, SMOKED CHEDDAR, BRAISED BACON, JALAPENO CHEESE KILBASA 4 grilled chicken | 8 grilled salmon
- RIGATONI CAJUN CHICKEN$19.00
HOUSEMADE PASTA, BLACKENED CHICKEN, JALAPENO CREAM SAUCE, ROASTED PEPPERS, CORN RELISH
HOUSEMADE PASTA, BLACKENED CHICKEN, JALAPENO CREAM SAUCE, ROASTED PEPPERS, CORN RELISH
- CRISPY SHRIMP$22.00
HAND BREADED ROCK SHRIMP, MANGO THAI CHILE SAUCE, APPLE SLAW, FRIES
HAND BREADED ROCK SHRIMP, MANGO THAI CHILE SAUCE, APPLE SLAW, FRIES
- GOVERNORS PLANKED CHOP$24.00
CIDER BRINED BONE-IN PORK CHOP, QUICK SMOKED ON A CEDAR PLANK, BOURBON APPLE BUTTER, MASHED POTATO, SEASONAL VEGETABLES
CIDER BRINED BONE-IN PORK CHOP, QUICK SMOKED ON A CEDAR PLANK, BOURBON APPLE BUTTER, MASHED POTATO, SEASONAL VEGETABLES
- SALT AND PEPPER RIBS$24.00
SLOW BRAISED ST. LOUIS RIBS, PEACH JALAPENO CARAMEL, APPLE SLAW, LOADED MASHED POTATO
SLOW BRAISED ST. LOUIS RIBS, PEACH JALAPENO CARAMEL, APPLE SLAW, LOADED MASHED POTATO