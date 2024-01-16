Zula Burger & Pizza -NEW 3011 Dundas Street W.
CLASSIC BURGERS
BURGERS
- SHAKSHUKA & GOAT CHEESE
5 OZ BEEF PATTY,SHAKSUKA SAUCE,GRILLED EGGPLANT.ARUGULA,BURGER SAUCE$14.00
- SOUJOUK & AVACADO
5 OZ BEEF PATTY,BEEF BACON,SOUJOUK PIECES,ARUGULA,TOMATO,AVACADO SAUCE$15.00
- TRUFFLE CRUNCH
5 OZ BEEF PATTY,CRISPY FRIED ONION,ROASTED MUSHROOM,CHEDDAR CHEESE,TRUFFLE MAYO$15.00
- DELUXE BURGER
2* 5 OZ BEEF PATTY,ROASTED MUSHROOM,ROASTED PEPPER,GRILLED TOMATO,CARAMELIZE ONION$16.00
- CHICKEN SLAW
5 OZ CHICKEN BREAST,ARUGULA, HOMEMADE COSELAW$11.00
- BUFFALO CHICKEN
5 OZ CHICKEN BREAST,ARUGULA,BUFFALO SAUCE ,RANCH SAUCE$11.00
- PLANT-BASE BURGER
5 OZ PLANT BASE PATTY,LETTUCE,TOMATO,ONION,PICKLE,BURGER SAUCE$12.00
PIZZAS
- CHEESE PIZZA
SAN MARZANO TOMATO SAUCE,MOZARELLA CHEESE,PARMESAN CHEESE,PROVOLONE CHEESE$13.00
- PEPERONI
SAN MARZANO TOMATO SAUCE,BEEF PEPERONI,MOZARELLA CHEESE,PARMESAN CHEESE$14.00
- MARGHERITA
SAN MARZANO TOMATO SAUCE,FRESH MOZARELLA, PARMESAN,FRESH BASIL$15.00
- CARNE
SAN MARZANO TOMATO SAUCE,BEEF PEPERONI,SOUJOUK,ITALIAN SAUSAGE$17.00
- BIANCA
GARLIC BASE,MOZARELLA,ZUCCIHINI,POTATO,FETA CHEESE$16.00
- DELUXE PIZZA
SAN MARZANO TOMATOSAUCE,MOZARELLA,BEEF PEPERONI,TOMATO,ROASTED MUSHROOM,ROASRED PEPPER$17.00
- GREEK FETA
GARLIC BASE.SPINACH,MOZARELLA,TOMATO.ROASTED PEPPER,KALAMATA OLIVES,FETA CHEESE$17.00
- SOUJOUK ALATURCA
GARLIC BASE,MOZARELLA,SOUJUOK,TOMATO ,ROASTED PEPPER,EGG$18.00
- MEDITERRANEAN
GARLIC BASE,ARUGULA,MOZARELLA,RED ONION JAM,ARTICHOKE,GOAT CHEESE$18.00
- BUFFALO CHICKEN PIZZA
BUFFALO BASE,MOZARELLA,GRILLED CHICKEN,ROASTED PEPPER,ROASTED MUSHROOM,ARUGULA AND CHIPOTLE SAUCE$18.00
- PESTO CHICKEN
BASIL PESTO BASE,MOZARELLA,SUN DRIED TOMATO,GRILLED CHICKEN,ROASTED MUSHROM,FETA CHEESE$19.00