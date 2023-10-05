Dessert

Bread Pudding

$12.00

Bumbleberry Pie

$12.00Out of stock

Smores Brownie

$12.00

Cheesecake

$12.00

Chocolate Soufflé

$12.00Out of stock

Apple Pie

$12.00

Takeout Dinner

Maine Mussels

$24.00

BLEU CHEESE - WHITE WINE - CARAMELIZED ONIONS - BACON - CREAM - GRILLED BREAD OR WHITE WINE - GARLIC & BUTTER

Brussels Sprouts

$14.00

PARMESAN - LARDONS - BALSAMIC GLAZE

Firecracker Calamari

$18.00

PARMESAN - RED PEPPER FLAKES THAI CHILI DIPPING SAUCE

Soup of the Day

$12.00

Daily Rotating Fresh Soup of the Day

Smoked Salmon Board

$22.00

DILL CREAM - BOILED EGG - CAPERS AVOCADO - GRILLED SOURDOUGH

Formaggio Board

$24.00

THREE ARTISANAL CHEESES - HOUSE-MADE CROSTINI & CONDIMENTS

Classic Caesar Salad

$14.00

ROMAINE - SHAVED PARMESAN - HERBED CROUTONS CAESAR DRESSING

Harvest Salad

$14.00

MIXED GREENS - ROASTED SWEET POTATOES DRIED CRANBERRIES - PICKLED RED ONIONS HERBED FETA - PEPITAS - SWEET ONION VINAIGRETTE

Shrimp and Grits

$32.00

BLACKENED SHRIMP - CREAMY GRITS CAJUN SPICED ANDOUILLE SAUSAGE GRAVY

Vegetable Risotto

$22.00

MUSHROOMS - ROASTED SWEET POTATO SPINACH - PARMESAN

Fish 'N' Chips

$25.00

FRESH LEMON - HOUSE-MADE TARTAR SAUCE HOUSE-MADE COLESLAW

1828 Burger

$19.00

CHEDDAR - LETTUCE - TOMATO - ONIONS GARLIC HERB AIOLI - SERVED WITH FRIES

New York Strip

$45.00

MUSHROOM COMPOUND BUTTER PARMESAN TRUFFLE FRIES BABY GREENS - SWEET ONION VINAIGRETTE

Pecan Crusted Salmon

$31.00

WILD RICE - CRANBERRIES - SWEET POTATOES MAPLE DIJON CREAM SAUCE

Peppercorn Crusted Swordfish

$34.00

CAULIFLOWER PURÉE - ROASTED ROOT VEGETABLES CRISPY SHALLOTS - CIDER GLAZE

Coffee Rubbed Duck Breast

$34.00

PARSNIP PURÉE - RED WINE POACHED CHERRIES ROASTED ENDIVE

Statler Chicken Marsala

$29.00

MUSHROOM RISOTTO - SPINACH - PARMESAN