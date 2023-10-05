Pepperrell Cove Bistro 1828
Dessert
Takeout Dinner
Maine Mussels
BLEU CHEESE - WHITE WINE - CARAMELIZED ONIONS - BACON - CREAM - GRILLED BREAD OR WHITE WINE - GARLIC & BUTTER
Brussels Sprouts
PARMESAN - LARDONS - BALSAMIC GLAZE
Firecracker Calamari
PARMESAN - RED PEPPER FLAKES THAI CHILI DIPPING SAUCE
Soup of the Day
Daily Rotating Fresh Soup of the Day
Smoked Salmon Board
DILL CREAM - BOILED EGG - CAPERS AVOCADO - GRILLED SOURDOUGH
Formaggio Board
THREE ARTISANAL CHEESES - HOUSE-MADE CROSTINI & CONDIMENTS
Classic Caesar Salad
ROMAINE - SHAVED PARMESAN - HERBED CROUTONS CAESAR DRESSING
Harvest Salad
MIXED GREENS - ROASTED SWEET POTATOES DRIED CRANBERRIES - PICKLED RED ONIONS HERBED FETA - PEPITAS - SWEET ONION VINAIGRETTE
Shrimp and Grits
BLACKENED SHRIMP - CREAMY GRITS CAJUN SPICED ANDOUILLE SAUSAGE GRAVY
Vegetable Risotto
MUSHROOMS - ROASTED SWEET POTATO SPINACH - PARMESAN
Fish 'N' Chips
FRESH LEMON - HOUSE-MADE TARTAR SAUCE HOUSE-MADE COLESLAW
1828 Burger
CHEDDAR - LETTUCE - TOMATO - ONIONS GARLIC HERB AIOLI - SERVED WITH FRIES
New York Strip
MUSHROOM COMPOUND BUTTER PARMESAN TRUFFLE FRIES BABY GREENS - SWEET ONION VINAIGRETTE
Pecan Crusted Salmon
WILD RICE - CRANBERRIES - SWEET POTATOES MAPLE DIJON CREAM SAUCE
Peppercorn Crusted Swordfish
CAULIFLOWER PURÉE - ROASTED ROOT VEGETABLES CRISPY SHALLOTS - CIDER GLAZE
Coffee Rubbed Duck Breast
PARSNIP PURÉE - RED WINE POACHED CHERRIES ROASTED ENDIVE
Statler Chicken Marsala
MUSHROOM RISOTTO - SPINACH - PARMESAN