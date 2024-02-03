2-1-DOUGH PIZZA CO. 1602 E Houston St #111
PIZZA
- CHEESE$16.00
MARINARA, MOZZARELLA
- PEPPERONI$17.00
MARINARA, MOZZARELLA, PEPPERONI
- SUPREME$19.00
MARINARA, MOZZARELLA, PEPPERONI, HAM, OLIVE, RED ONION, ROASTED MUSHROOM
- MEAT LOVER$21.00
MARINARA, MOZZARELLA, PEPPERONI, HAM, SALAMI, MEATBALL
- ISLAND BOY$18.00
MARINARA, MOZZARELLA, HAM, PINEAPPLE, PEPPERONCINI
- THE GARDEN$18.00
MARINARA, MOZZARELLA, ROASTED MUSHROOM, OLIVE, RED ONION, PEPPERONCINI, BASIL
- THE SITUATION$20.00
PESTO, MOZZARELLA, PEPPERONI, SALAMI, BASIL, RED ONION, PEPPERONCINI, RED PEPPER FLAKES
- SOY-RIZO$19.00
SALSA VERDE, MOZZARELLA, SOY-RIZO, RED ONION, CORN, CILANTRO
- POTATO$18.00
GARLIC OIL, MOZZARELLA, POTATO, CARAMELIZED ONION, FRESH PARMESAN, HONEY
- CAPRESE$18.00
GARLIC OIL, MOZZARELLA, CHERRY TOMATO, RED ONION, FRESH PARMESAN, BASIL
- SHROOMS$18.00
GARLIC OIL, MOZZARELLA, ROASTED MUSHROOM, PEAR, CARAMELIZED ONION, ARUGULA
- LIL PIGGY$21.00
GARLIC OIL, MOZZARELLA, BRAISED PORK, PEAR, CARAMELIZED ONION, ARUGULA
- CHICKEN BACON RANCH$21.00
RANCH, MOZZARELLA, CHICKEN, BACON, RANCH, PEPPERONCINI, TOMATO, RED ONION
- ELOTE LOCO$18.00
BUTTER, MOZZARELLA, CORN, VALENTINA, LEMON PEPPER, CHIPOTLE MAYO, PARMESAN, CILANTRO
- BUFFALO CHICKEN$19.00
BUFFALO SAUCE, MOZZARELLA, CHICKEN, BLEU CHEESE, RANCH, GREEN ONION, CELERY CURLS
SANDWICHES
- CHICKEN BACON RANCH SANDO$18.00
BUTTER, MOZZARELLA, CORN, VALENTINA, LEMON PEPPER, CHIPOTLE MAYO, PARMESAN, CILANTRO
- CHICKEN PESTO$17.00
GRILLED CHICKEN BREAST, ROASTED PEPPERS, SWISS, ARUGULA SALAD, TOMATO, PESTO
- CHICKEN PARM$17.00
GRILLED CHICKEN BREAST, PROVOLONE, MARINARA, PESTO, ARUGULA SALAD, TOMATO, FRESH PARMESAN
- MEATBALL$17.00
4 MEATBALLS, MARINARA, PROVOLONE, ARUGULA SALAD, FRESH PARMESAN, PESTO
- CUBAN$18.00
BEER-BRAISED PORK, HAM, SWISS, HOUSE PICKLE, GRAIN MUSTARD
- COLD CUT$17.00
SALAMI, PEPPERONI, HAM, PROVOLONE, ARUGULA SALAD, TOMATO, MAYO
- SPICY ITALIAN$18.00
SPICY CAPICOLA, PEPPERONI, SALAMI, PROVOLONE, PESTO, ARUGULA SALAD, TOMATO, PEPPERONCINI, PEPPER FLAKE
- VEGGIE$16.00
ROASTED MUSHROOMS, ROASTED RED PEPPERS, ARUGULA SALAD, TOMATO, PROVOLONE.