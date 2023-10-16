844 Gulf and Prime-New 844 Bald Eagle Drive
Drinks
NA Beverages
Refill
Pepsi
Diet Pepsi
Sierra Mist
Raspberry Tea
Unsweet Tea
Coffee
Decaf Coffee
Hot Tea
Milk
OJ
Cranberry Juice
Apple Juice
Chocolate Milk
Tonic
Club Soda
Ginger Ale
Shirly Temple
Virgin Cocktail
Lemonade
Ginger Beer
Pelegrino
Aqua Panna
Cappuccino
Espresso
Dbl. Espresso
Latte
FOOD
APPETIZER
SEAFOOD TOWER LARGE
KING CRAB, SHRIMP, LOBSTER, OYSTER, SALMON POKE, SEVICHE
SEAFOOD TOWER SMALL
KING CRAB, SHRIMP, LOBSTER, OYSTER
12 EACH RAW OYSTER
DAILY SELECTION
6 EACH RAW OYSTER
DAILY SELECTION
ROASTED OYSTERS 12 EACH
GARLIC BUTTER, PARM, ROMANO
ROASTED OYSTERS 6 EACH
GARLIC BUTTER, PARM, ROMANO
ROCK SHRIMP
ROCK SHRIMP. GREEN CHILIES, KEY LIME JUICE
SCALLOP CEVICHE
4 SCALLOPS, LIME JUICE, GINGER SOY
ESCARGOT
TRADITIONAL GARLIC BUTTER
CRAB Au GRATIN
4 CHEESE, WONTON CHIPS
SHRIMP COCKTAIL
MUSTARD AND COCKTAIL SAUCE
GRILLED OCTOPUS
ANCHO CHILI GLAZE, AVOCADO
LARGE CHARCUTERIE
6-8 PEOPLE
MEDIUM CHARCUTERIE
4 PEOPLE
SMALL CHARCUTERIE
2 PEOPLE
SALMON POKE
AVOCADO, CUCUMBER, SIRACHA, WONTON
CALAMARI FRITTO
CAVIAR
VEGETARIAN POT STICKERS
KING CRAB DYNAMITE
GOAT CHEESE
SALAD
844 SALAD
ICEBURG, HAM, SWISS, OLIVE, OREGANO VINAIGRETTE
BEET AND SWEET POTATO
GOAT CHEESE, BEET, SWEET POTATO, ROMAINE
BURRATA
BURRATA, OLIVE OIL POACHED TOMATO, BALSAMIC PEARLS
CEASER
ROMAINE HEART, PARM CRISP, OLIVE OIL POACHED TOMATO, CIABATTA CROUTON
SM HOUSE SALAD
BABY GREENS, OLIVES, GRAPE TOMATO, RED ONION, WHITE BALSAMIC
LG HOUSE SALAD
BABY GREENS, OLIVES, GRAPE TOMATO, RED ONION, WHITE BALSAMIC
WEDGE
NEUSKE BACON, TOMATO, GORGONZOLA DRESSING
ENTREE
STUFFED GROUPER
7OZ GROUPER, CRAB STUFFING, LEMON BEURR BLANC, STARCH, VEG
SALMON TERIYAKI
7 OZ SALMON FILET, SOY BEURR BLANC, STARCH AND VEG
STUFFED SHRIMP
5 STUFFED SHRIMP. STARCH AND VEG
TRIPLE TAIL
LEMON BEURR BLANC, LUMP CRABMEAT, STARCH AND VEG
CORVINA
GRAPE TOMATO, ARTICHOKE, ONION, OLIVES, SPINACH, CAPERS, STARCH AND VEG
COQUILLE ST JACQUES
SCALLOPS, MUSHROOM, GRUYERE CHEESE SAUCE, STARCH AND VEG
WALLEYE
EGG, FLOUR, BREAD CRUMBS, STARCH AND VEG, RMOULADE
SOLE MEUNIERE
FLOUR, SOLE, BUTTER, PARSLEY, LEMON JUICE STARCH AND VEG
FILET MIGNON
8OZ FILET, DEMI GLACE, STARCH AND VEG
NY STRIP
16 OZ BONE IN, STARCH AND VEG, DEMI GLACE
RIBEYE
RIBEYE 22OZ, STARCH AND VEG, DEMI GLACE
TOURNEDOS ROSSINI
4 OZ MEDALLIONS, FOIE GRAS, TRUFFLES, MADERIA, STARCH AND VEG, DEMI GLACE
CHICKEN CHASSEUR
MARSALA, MUSHROOM, ARTICHOKE, SUN DRIED TOMATO, BROWN SAUCE
RACK OF LAMB
HERB CRUSTED, DIJON, ROSEMARY DEMI GLACE, STARCH AND VEG
SCHNITZEL
6 OZ POUNDED VEAL, STARCH AND VEG, FRIED EGG, LEMON CAPER, WHITE ANCHOVIE
CHICKEN GORGONZOLA
PORCINI MUSHROOM, GRATED PARM, HEAVY CREAM
SEARED SCALLOPS
5 SCALLOP, LINGUINI, LEMON CAPER BEURR BLANC, BASIL OIL
CALUSA PRIMAVERA
TOMATO, BASIL, GARLIC, HEARTS OF PALM, ASPARAGUS, SPINACH, EVOO
MASH POTATO
SIDE
BAKED POTATO
SIDE
RICE PILAF
SIDE
CREAMED SPINACH
SIDE
SAUTEED MUSHROOMS
SIDE
BEARNAISE SAUCE
SIDE SAUCE
RED WINE DEMI GLACE
SIDE SAUCE
LEMON CAPER SAUCE
SIDE SAUCE
AU POIVRE
SIDE SAUCE