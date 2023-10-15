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APPETIZERS

1. VEGETABLE SAMOSA

1. VEGETABLE SAMOSA

$5.99

POTATOES AND GREEN PEAS IN HAND ROLLED PASTRY AND FRIED

CHICKEN SAMOSA

CHICKEN SAMOSA

$6.99

GROUND CHICKEN IN HAND ROLLED PASTRY AND FRIED

ONION PAKORA

ONION PAKORA

$5.99

SLICED ONION MIXED WITH INDIAN SPICES AND GOLDEN FRIED

PANEER PAKORA

PANEER PAKORA

$7.99

HOMEMADE CHEESE WRAPPED IN FLOUR AND FRIED TILL GOLDEN BROWN

FRIED MOMO

FRIED MOMO

$10.99

VEGETABLE CHICKEN OR LAMB STUFFED DUMPLINGS FRIED

SHRIMP PAKORA

SHRIMP PAKORA

$9.99

LIGHTLY MARINATED SHRIMP KISSED WITH INDIAN HERBS AND FRIED WITH BATTER

SAMOSA CHAT

SAMOSA CHAT

$7.99

ONIONS,CURD,GREEN CHUTNEY MIX

HOMEMADE BREADS

ROTI

$2.99

A SOFT WHOLE WHEAT FLOUR BREAD

NAAN

$2.99

LEAVENED BREAD OF FLOUR BACKED IN TANDOOR

GARLIC NAAN

$3.99

FLAT BREAD STUFFED WITH GARLIC

CHEESE NAAN

$3.99

FLAT BREAD STUFFED WITH COTTAGE CHEESE

COCONUT NAAN

$3.99

FLAT BREAD STUFFED WITH COCONUT POWDER

CLIANTRO NAAN

$3.99

FLAT BREAD WITH CLIANTRO TOPPING

SOUPS

YELLOW LENTIL SOUP

LENTIL SOUP

$3.99

YELLOW LENTIL SOUP

TIDBITS

JEERA RICE

$2.99

VEGETABLE RAITA

$2.99

PAPADAM

$2.99

ACHAR

$2.99

MANGO CHUTNEY

$2.99

TANDOORI ( CLAY OVEN )

TANDOORI CHICKEN TIKKA

$10.99

CHICKEN MARINATED IN YOGURT AND FRESHLY GROUND SPICES AND SPICES THEN BROILED IN A CLAY OVEN

TANDOORI SHRIMP

$10.99

MARINATED SHRIMP IN INDIAN SPICES FROM TANDOOR

PANEER TIKKA

$10.99

COTTAGE CHEESE, ONION, PEPPER GRILLED IN CLAY OVEN

VEGETABLE ENTREE (SERVED WITH RICE)

PANEER TIKKA MASALA

$14.99

TOMATO SAUCE, CREAM WITH CUBES CHEESE

MATER PANEER

$14.99

GREEN PEAS AND HOMEMADE CHEESE, COOKED IN YOGURT CURRY SAUCE

NAURATTAN KORMA

$14.99

MIXED VEGETABLES COOKED IN CURRY, KORMA SAUCE AND COCONUT MILK

VEGETABLES TIKKA MASALA

$14.99

MIX VEGETABLES COOKED WITH CREAM , TOMATO SAUCE (MILD OR HOT)

VEGETABLES CURRY

$14.99

MIX VEGETABLES COOKED IN CURRY SAUCE (MILD OR HOT)

MALAI KOFTA

$14.99

VEGETABLES BALLS GOLDEN FRY COOKED IN CREAM AND KORMA SAUCE

SAAG PANEER

$14.99

CUBES OF HOMEMADE CHEESE SMEATHERED IN FRESHLY GROUNDED SPINACH

MUSHROOM MASALA

$14.99

WHITE MUSHROOM COOKED WITH ONION PIECES AND SPICES (MILD OR HOT)

BHINDI MASALA

$14.99

FRESH GREEN OKRA COOKED WITH ONION SAUCE, HERBS AND SPICES (MILD OR HOT)

ALLO GOVI MATER

$14.99

FRESH CAULIFLOWER, PEAS AND POTATOES COOKED WITH CURRY SAUCE AND SPICES

MATER MUSHROOM

$14.99

WHITE MUSHROOM GOLDEN FRIED AND GREEN PEAS COOKED WITH CURRY SAUCE

DAAL MAKHANI

$7.99

MAKHAN MIX

TAADKA YELLOW DAAL

$6.99

DESI TADKA MIX

CHANA MASALA

$14.99

CHANA SAAG

$14.99

EVEGETABLE ENTREE (SERVED WITH RICE)

HOMEMADE CHEESE COOKED IN BUTTERY TOMATO SAUCE

BUTTER PANEER

$14.99

HOMEMADE CHEESE COOKED IN BUTT

CHICKEN ENTREE (SERVED WITH RICE)

CHICKEN TIKKA MASALA

$15.99

CLAY OVEN GRILLED CHICKEN AND COOKED IN CREAM AND TOMATO SAUCE

BUTTER CHICKEN

BUTTER CHICKEN

$15.99

GRILLED CHICKEN COOKED IN BUTTER, TOMATO SAUCE

CHICKEN CURRY

$15.99

BONELESS CHIICKEN CUBES COOKED IN CURRY SAUCE

CHICKEN SAAG

$15.99

BONELESS CHICKEN COOKED WITH SPINACH

CHICKEN KORMA

$15.99

CHICKEN CUBES COOKED IN KORMA SAUCE AND COCONUT MILK

CHICKEN VINDALOO

$15.99

MANGO CHICKEN

$15.99

LAMB ENTREE ( SERVED WITH RICE )

LAMB TIKKA MASALA

$16.99

CLAY OVEN GRILLED LAMB IN CREAM AND TOMATO SAUCE

LAMB CURRY

$16.99

TENDER LAMB CUBES COOKED IN CURRY SAUCE

LAMB SAAG

$16.99

SUCCELENT PIECES OF LAMB SIMMERED IN FRESHLY PUREED SPINACH

LAMB SHAHI KORMA

$16.99

LEAN CUBES OF LAMB COOKED IN KORMA SAUCE

LAMB ROGAN JOSH

$16.99

TENDER LAMB CUBES COOKED IN CURRY SAUCE WITH YOGURT

LAMB VINDALOO

$16.99

SHRIMP ENTREE (SERVED WITH RICE)

SHRIMP TIKKA MASALA

$16.99

MARINATED SHRIMP COOKED IN LIGHT CREAM AND TOMATO SAUCE

SHRIMP CURRY

$16.99

MARINATED SHRIMP COOKED IN ONION, PEPPERS WITH CURRY SAUCE

SHRIMP SAAG

$16.99

MARINATED SHRIMP AND SPINACH COOKED IN MEDIUM HEAT

BIRYANI SPECIAL

VEGETABLE BIRYANI

$13.99

SLOW COOKED BASMATI RICE IN FRESH

CHICKEN BIRYANI

$14.99

SLOW COOKED BASMATI RICE IN FRESH

LAMB BIRYANI

$15.99

SLOW COOKED BASMATI RICE IN FRESH

SHRIMP BIRYANI

$15.99

SLOW COOKED BASMATI RICE IN FRESH

INDO CHINESE

STIR FRIED NOODLES WITH SAUCE AND VEGETABLES PICK THE PROTEIN : VEGETABLES- $14, CHICKEN- $15, EGG- $14, SHRIMP- $15

HAKKA NOODLES

$14.99

STIR FRIED NOODLES WITH SAUCE AND

INDO CHINESE ( SERVED WITH RICE )

GOBI MANCHURIAN

$13.99

CAULIFLOWER IN HOT CLIANTRO GARLIC SAUCE

CHILI PANEER

$15.99

GOLDEN FRIED PANEER MIXED WITH PEPPERS, RING ONION, ONION AND COOKED IN SPICY SAUCE

CHILI MUSHROOM

$15.99

WHITE MUSHROOM WRAPPED IN FLOU

CHILI CHICKEN

$16.99

BATTERED FRIED CHICKEN TOSSED UP

CHILI SHRIMP

$16.99

MARINATED SHRIMP COOKED IN ONION, PEPPER WITH SPICY SAUCE

HIMALAYAN FOOD

STEAM MOMO

$10.99

CHICKEN, LAMB OR VEGETABLE STUFFED STEAMED DUMPLINGS SERVED WITH SPICY SAUCE

CHILI MOMO

$10.99

DUMPLING COOKED IN TOMATO BASED SPICY SAUCE

JHOL MOMO

$10.99

CHICKEN, LAMB OR VEGETABLE STUFFED STEAMED DUMPLING SERVED WITH SPECIAL HOMEMADE CURRY SAUCE

DESSERT

KHEER

$3.99

HOMEMADE RICE PUDDING

GULAB JAMUN

$3.99

JUICY LIGHT CREAM DUMPIINGS DIPPED IN HONEY SYRUP AND ROSE WATER

Catering

CATERING $75

$75.00

SMALL TRAY FOR 10 PEOPLES

CATERING $139

$130.00

LARGE TRAY FOR 20 PEOPLES

Lunch Specials

LUNCH SPECIAL

LUNCH SPECIAL

$11.99

CHICKEN TIKKA MASALA OR SAAG PANE

VEGETABLES

$11.99

LAMB

$11.99

CHICKEN

$11.99

SEA FOOD

$11.99

Beverages

MANGO LASSI

$3.99

HOMEMADE YOGURT AND MANGO MI

MANGO SHAKE

$3.99

MANGO PULP AND MILK MIXED

SWEET LASSI

$2.99

HOMEMADE YOGURT MIXED IN SUGAR

SALTY LASSI

$2.99

YOGURT MIXED IN SALT WITH ROASTED

MASALA CHAI

$2.49

HOT TEA MADE IN INDIAN STYLE

DRINKS

$1.49

SODA