A Taste of India
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APPETIZERS
1. VEGETABLE SAMOSA
POTATOES AND GREEN PEAS IN HAND ROLLED PASTRY AND FRIED
CHICKEN SAMOSA
GROUND CHICKEN IN HAND ROLLED PASTRY AND FRIED
ONION PAKORA
SLICED ONION MIXED WITH INDIAN SPICES AND GOLDEN FRIED
PANEER PAKORA
HOMEMADE CHEESE WRAPPED IN FLOUR AND FRIED TILL GOLDEN BROWN
FRIED MOMO
VEGETABLE CHICKEN OR LAMB STUFFED DUMPLINGS FRIED
SHRIMP PAKORA
LIGHTLY MARINATED SHRIMP KISSED WITH INDIAN HERBS AND FRIED WITH BATTER
SAMOSA CHAT
ONIONS,CURD,GREEN CHUTNEY MIX
HOMEMADE BREADS
SOUPS
TANDOORI ( CLAY OVEN )
VEGETABLE ENTREE (SERVED WITH RICE)
PANEER TIKKA MASALA
TOMATO SAUCE, CREAM WITH CUBES CHEESE
MATER PANEER
GREEN PEAS AND HOMEMADE CHEESE, COOKED IN YOGURT CURRY SAUCE
NAURATTAN KORMA
MIXED VEGETABLES COOKED IN CURRY, KORMA SAUCE AND COCONUT MILK
VEGETABLES TIKKA MASALA
MIX VEGETABLES COOKED WITH CREAM , TOMATO SAUCE (MILD OR HOT)
VEGETABLES CURRY
MIX VEGETABLES COOKED IN CURRY SAUCE (MILD OR HOT)
MALAI KOFTA
VEGETABLES BALLS GOLDEN FRY COOKED IN CREAM AND KORMA SAUCE
SAAG PANEER
CUBES OF HOMEMADE CHEESE SMEATHERED IN FRESHLY GROUNDED SPINACH
MUSHROOM MASALA
WHITE MUSHROOM COOKED WITH ONION PIECES AND SPICES (MILD OR HOT)
BHINDI MASALA
FRESH GREEN OKRA COOKED WITH ONION SAUCE, HERBS AND SPICES (MILD OR HOT)
ALLO GOVI MATER
FRESH CAULIFLOWER, PEAS AND POTATOES COOKED WITH CURRY SAUCE AND SPICES
MATER MUSHROOM
WHITE MUSHROOM GOLDEN FRIED AND GREEN PEAS COOKED WITH CURRY SAUCE
DAAL MAKHANI
MAKHAN MIX
TAADKA YELLOW DAAL
DESI TADKA MIX
CHANA MASALA
CHANA SAAG
EVEGETABLE ENTREE (SERVED WITH RICE)
CHICKEN ENTREE (SERVED WITH RICE)
CHICKEN TIKKA MASALA
CLAY OVEN GRILLED CHICKEN AND COOKED IN CREAM AND TOMATO SAUCE
BUTTER CHICKEN
GRILLED CHICKEN COOKED IN BUTTER, TOMATO SAUCE
CHICKEN CURRY
BONELESS CHIICKEN CUBES COOKED IN CURRY SAUCE
CHICKEN SAAG
BONELESS CHICKEN COOKED WITH SPINACH
CHICKEN KORMA
CHICKEN CUBES COOKED IN KORMA SAUCE AND COCONUT MILK
CHICKEN VINDALOO
MANGO CHICKEN
LAMB ENTREE ( SERVED WITH RICE )
LAMB TIKKA MASALA
CLAY OVEN GRILLED LAMB IN CREAM AND TOMATO SAUCE
LAMB CURRY
TENDER LAMB CUBES COOKED IN CURRY SAUCE
LAMB SAAG
SUCCELENT PIECES OF LAMB SIMMERED IN FRESHLY PUREED SPINACH
LAMB SHAHI KORMA
LEAN CUBES OF LAMB COOKED IN KORMA SAUCE
LAMB ROGAN JOSH
TENDER LAMB CUBES COOKED IN CURRY SAUCE WITH YOGURT
LAMB VINDALOO
SHRIMP ENTREE (SERVED WITH RICE)
BIRYANI SPECIAL
INDO CHINESE
INDO CHINESE ( SERVED WITH RICE )
GOBI MANCHURIAN
CAULIFLOWER IN HOT CLIANTRO GARLIC SAUCE
CHILI PANEER
GOLDEN FRIED PANEER MIXED WITH PEPPERS, RING ONION, ONION AND COOKED IN SPICY SAUCE
CHILI MUSHROOM
WHITE MUSHROOM WRAPPED IN FLOU
CHILI CHICKEN
BATTERED FRIED CHICKEN TOSSED UP
CHILI SHRIMP
MARINATED SHRIMP COOKED IN ONION, PEPPER WITH SPICY SAUCE