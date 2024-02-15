All Thai Restaurant
Dinner
APPETIZERS
- ALL THAI SAMPLERS$19.95
SOME POPOLAR SMALL BITES OF CRISPY SPRING ROLLS, FRESH ROLLS, CRAB DELIGHT, PRAWNS IN THE BLANKET, CHICKEN POT STICKERS AND FRIED CALAMARI
- ANGEL WINGS$12.95
STUFFED JUMBO CHICKEN WING SERVED WITH SWEET CHILI SAUCE.
- CK WINGS$8.95
DEEP FRIED MARINATED JUMBO CHICKEN WING SERVED WITH SWEET CHILI SAUCE.
- FRIED CALAMARI$10.95
CALAMARI DUSTED WITH FLOUR AND FRIED TO A GOLDEN BROWN. SERVED WITH A SEAFOOD LIME-BASED SPICY DIPPING SAUCE.
- PRAWNS IN A BLANKET$9.95
DEEP-FRIED PRAWNS STUFFED WITH GROUND CHICKEN AND WRAPPED IN A WONTON WRAPPER. SERVED WITH A SWEET CHILI DIPPING SAUCE
- CRAB RANGOON$8.95
SUCCULENT CRAB MEAT AND CREAM CHEESE TUCKED IN A WONTON WRAPPER&DEEP FRIED TO A GOLDEN BROWN. SERVED WITH A PLUM DIPPING SAUCE.
- POT STICKERS$8.95
DEEP-FRIED&STUFFED GROUND CHICKEN AND VEGETABLES SERVED WITH HINT GINGER SAUCE.
- FISH CAKE$9.95
DEEP FRIED FISH CAKES MIXED WITH HERBS AND SPICES SERVED WITH SWEET CUCUMBER CHILI SAUCE
- CRISPY ROLLS$8.95
DEEP FRIED PETITE ROLL OF MIXED VEGETABLES & SPICES WRAPPED IN A WONTON WRAPPER SERVED WITH PLUM SAUCE.
- FRESH ROOLS$8.95
FRIED TOFU, LETTUCE LEAF, CARROT, AND VIETNAMESE RICE NOODLE WRAPPED IN A RICE WRAPPER SERVED WITH HOISIN SAUCE.
- CHICKEN SATAY$11.95
TENDER MARINATED CHICKEN BREAST SERVED ON BAMBOO SKEWERS WITH BOTH PEANUT SAUCE AND CUCUMBER-CHILI DIPPING SAUCES.
- GUI CHAII$8.95
PAN FRIED CHIVE VEGETABLES DUMPLING SERVED WITH SWEET VINAIGRETTE SOY SAUCE
- MIENG KHAM$12.95
A SPECIA FAMILY APPETIZER THAT FEATURES LALLOP LEAVES TO BE PAIRED WITH TOASTED COCONUT, PEANUTS, LALLOP LEAVES, THAI FRESH CHILI, GINGER, DICE ONION, LIME AND PLUM SAUCE ARRANGED ARTFULLY ON A WICKER PLATTER.
SALADS
- TROUT OR SALMON SALAD$19.95
DEEP FRIED YOUR CHIOCE OF WHOLE TROUT OR SALMON TOPPED WITH TOASTED COCONUT, PEANUT AND HERBS IN A HOUSE MADE FRESH LIME JUICE SAUCE.
- CRISPY RICE SALAD$15.95
SPICY RICE, GROUND CHICKEN, PEANUT AND HERBS IN FRESH LIME JUICE SAUCE.
- LARB$15.95
YOUR CHOICE OF GROUND CHICKEN OR PORK TOASTED IN LIME JUICE, RICE POWDER AND HERBS SERVED ON A BED OF FRESH LUTTUCE.
- WATERFALL BEEF SALAD$18.95
GRILL BEEF IN LIME JUICE, RICE POWDER AND HERBS SERVED ON A BED OF FRESH LETTUCE.
- WATERFALL PORK SALAD$16.95
GRILL PORK IN LIME JUICE, RICE POWDER AND HERBS SERVED ON A BED OF FRESH LETTUCE.
- SEAFOOD SALAD$17.95
A COMBINATION OF PRAWN, SCALLOP, CALAMARI, BEAN TRADE NOODLE AND HERBS IN SPICY CHILI SAUCE.
- PAPAYA SALAD$12.95
SHREDDED GREEN PAPAYA, CARROT, GREEN BEAN, TOMATO AND PEANUT WITH FRESH LIME JUICE.
SOUP
- TOM ZAP PLAH$17.95
HOT AND SOUR SOUP WITH YOUNG TAMARIND LEAF, MUSHROOM, TOMATO,ONION, CILANTRO AND THAI HERBS WITH WHITE FISH.
- TOM YUM$7.95
HOT AND SOUR SOUP WITH MUSHROOM, TOMATO, ONION, CILANTRO AND YOUR CHOICE OF MEAT.
- TOM KHA$7.95
COCONUT MILK SOUP, MUSHROOM, ONION, CILANTRO AND THAI HERBS.
- TOM JEED WOON SEN$15.95
GROUND CHICKEN OR TOFU WITH BABY SPINACH, NAPA, PEA, CARROT, CELERY, ONION, CILANTRO AND TOASTED GARLIC.
FROM THE GRILL
CHEF SPECIALS
- PANANG STUFFED ANGEL WINGS$20.95
WHOLE JUMBO STUFFED CHICKEN WINGS WITH CREAMY COCONUT PANANG CURRY PASTE
- BBQ DUCK CURRY$25.95
BBQ BONE-IN HALF DUCK IN RED CURRY COCONUT MILK SAUCE, BELL PEPER, PINEAPPLE AND BASIL
- CRISPY GARLIC$16.95
BREADED CHOICE OF MEAT WITH HOMEMADE GARLIC SAUCE TOPPED WITH CILANTRO
- KHO MOK TALAY$25.95
CREAMY RED CURRY SAUCE WITH A COMBINATION OF SEAFOOD, COCONUT MEAT, BELL PEPPER AND BASIL SERVED IN WHOLE YOUNG COCONUT BOWL.
- ORANGE DUCK$25.95
A MARINATED BONE-IN BBQ HALF DUCK WITH MIXED VEG, ORANGE ZEST.
- SHU CHEE SALMON$23.95
GRILLED ALASKA SALMON IN CREAMY RED CURRY PASTE TOPPED WITH BELL PEPPER AND BASIL.
- KOONG OOB WOON SEN$20.95
A HOUSE SPECIAL BEAN TRADE NOODLE WITH PRAWNS, MUSHROOM AND CELERY IN SWEET GINGER SAUCE.
- PHAD CHA FILLED FISH$21.95
STIR FRIED FILET SWII FISH WITH MUSGROOM, ONION, GREEN BEAN, BELL PEPPER AND PEPPER CORN IN HOMEMADE CHILI PASTE HINT OF GRACHAI ROOT
STREET FOOD
- PHAD CHA PORK RIBS$18.95
A POPULAR STIR FRIED DISH FROM SOUTHERN THAT HAS MUSHROOM, GREEN BEAN, ONION, BELL PEPPER, BASIL AND PEPPER CORN IN SPICY RED CURRY PASTE SERVED WITH JASMINE RICE.
- KAPLAU GAI KAI DOA$16.95
THE MOST POPULAR COMFORT RICE DISH AMONG THAI THAT HAS MINCE CHICKEN BREAST OR PORK MINCE STIR FRIED IN THAI HOT BASIL SAUCE TOPPED WITH WOK-FRIED EGG
- KANAH MOO GROUB$18.95
STIR FRIED CHINESE BROCCOLI WITH CRISPY PORK BELLY IN OYSTER SAUCE TOPPED WITH WOK-FRIED EGG
- KHOW KHA MOO$17.95
BRAISED PORK HOCK WITH FIVE SPICE COME WITH JASMINE RICE, CHINESE BROCCOLI AND BOIL EGG SERVED WITH SPICY CHILI SAUCE
- KOW SOY$17.95
A RERCOMMENDATION OF NORTHERN STYLE EGG NOODLE WITH HOUSE SPECIAL CURRY SAUCE SERVED WITHBEAN SPROUT TOPPED WITH CRISPY BIRD NEST EGG NOODLE
- BOAT NOODLES$17.95
A FAMOUS THAI NOODLE DISH WHICH HAS A ROBUST FLAVOR. IT CONTAINS DARK PORK BLOOD SERVED WITH PORK, MEAT BALL, BEANSPROUT, CHINESE BROCCOLI, ONION, CILANTRO AND TOASTED GARLIC
- YEN TA FOO$18.95
AN UNIQUE ORANGE SWEET&SOUR SOUP MADE WITH CHILI SAUCE, PICKLED GARLIC AND RED FERMENTED BEAN CURD COMES WITH SCALLOP, PRAWNS , CALAMARI, WHITE JELLY FUNGUS, FISH BALLS
- SUKIYAKI$19.95
A THAI TAKE ON THE JAPANESE CLASSIC SOUP! COMES WITH PRAWNS, CALAMARI, PORK, BEEF, CHICKEN, FISH BALL, EGG AND MIXED VEG TOPPED WITH TOASTED GARLIC.
- WHOLE TILAPIA$19.95
DEEP FRIED WHOLE BONE-IN TILAPIA TOPPED WITH HOMEMADE SPICY SAUCE, MUSHROOM, BELL PEPPER AND BASIL
RICE
- SOFT SHELL CRAB FRIED RICE$17.95
STIR FRIED JASMINE RICE COMBINING WITH SNOW CRAB MEAT, EGG, ONION, CARROT, SNOW PEA TOPPED WITH FRIED SOFT-SHELL CRAB
- FIVE FRIENDSHIP FREID RICE$16.95
STIR FRIED RICE WITH A COMBINATION OF PRAWN, CALAMARI, BEEF, PORK, CHICKEN, EGG, CARROT, SNOW PEA AND ONION TOPPED WITH CILANTRO AND CUCUMBER
- FRIED RICE$15.95
STIR FRIED RICE WITH A CHOICE OF MEAT, EGG, CARROT, SNOW PEA AND ONION
- PINEAPPLE FRIED RICE$15.95
STIR FRIED RICE WITH A CHOICE OF MEAT, EGG, PIEAPPLE, CARROT, SNOW PEA AND ONION
- BASIL FRIED RICE$15.95
STIR FRIED RICE WITH A CHOICE OF MEAT, EGG, MUSHROOM, BELL PEPPER, ONION AND SWEET BASIL.
- ALL THAI FRIED RICE$17.95
STIR FRIED RICE WITH A CHOICE OF MEAT, EGG, MUSHROOM, BELL PEPPER, ONION IN HOMEMADE CHILI PASTE
- CURRY FRIED RICE$15.95
Stir-fried rice with a choice of meat, curry powder, egg, pineapple, carrot, pea, and onion.
NOODLES
- PHAD THAI$15.95
THIN RICE NOODLE WOK-FRIED WITH EGG, ONION, BEANSPROUT AND PEANUT
- PHAD KEE MAO$15.95
WIDE RICE NOODLE WOK-FRIED WITH MIXED VEG AND EGG WITH HOMEMADE CHILI SAUCE
- PHAD SEE EW$15.95
WIDE RICE NOODLE WOK-FRIED WITH EGG, BROCCOLI, CARROT AND NAPA CABBAGE IN SWEET SOY SAUCE
- RAMA NOODLE$15.95
WIDE RICE NOODLE WOK-FRIED WITH EGG AND MIXED VEG TOPPED WITH PEANUT SAUCE
- PHAD WOON SEN$15.95
STIR FRIED BEAN TRADE NOODLE, EGG AND MIXED VEG IN SWEET SOY SAUCE
- GAUY TEIW TOM YUM$15.95
A HOUSE SPECIAL HOT & SOUR SOUP WITH THIN RICE NOODLE TOPPED WITH GROUND PEANUT, CILANTRO,ONION AND TOASTED GARLIC
- GAUY TEIW NUM$15.95
CHICKEN BROTH WITH CHOICE OF NOODLE, BEANSPROUT, BABY SPINACH AND BABY BOK CHOY TOPPED WITH CIALANTRO, ONION AND TOASTED GARLIC
- GAUY TEIW HEANG$15.95
a CHIOCE OF EGG NOODLE OR RICE NOODLE IN SWEET SOY SAUCE AND VINEGAR WITH BEANSPROUT, BABY SPINACH AND BOK CHOY TOASTED WITH GROUND PEANUT, CIALNTRO AND ONION
STIR FRIED & CURRIES
- PHAD BAI KAPLAU$15.95
(BASIL) STIR FRIED GREEN BEAN, ONION, BELL PEPPER, BABY CORN, CELERY AND MUSHROOM IN SWEET BASIL SAUCE
- PHAD KHING$15.95
(GINGER) STIR FRIED MUSHROOM,ONION, GREEN BEAN, BELL PEPPER, BABY CORN, CELERY WITH FRESH GINGER IN HINT OF BLACK BEAN SAUCE
- CASHEW NUT$15.95
STIR FRIED MIXED VEG AND CASHEW NUT IN SWEET CHILI SAUCE
- EMERALD GARLIC$15.95
NO SUCH THING AS TOO MUCH GARLIC!!! A CHOICE OF MEAT WOK-FRIED WITH ROASTED GARLIC, BLACK PEPPER SERVED ON A BED OF BROCCOLI, MUSHROOM, CARROT AND NAPA CABBAGE
- SWIMMING RAMA$15.95
TENDER SLICE OF SAUTEED CHOICE OF MEAT ON A BED OF BUBY SPINACH AND TOPPED WITH PEANUT SAUCE
- SWEET & SOUR$15.95
STIR FRIED CUCUMBER, PINEAPPLE, TOMATO,ONION, MUSHROOM, BELL PEPPER, CARROT AND CELERY IN TANGY SWEET & SOUR SAUCE
- ORANGE CHICKEN$15.95
BREADED CHICKEN BREAST WITH TANGY ORANGE SAUCE, VEG AND CASHEW NUT
- PHAD PLIK KHING$15.95
GREEN BEAN STIR FRIED WITH ONION, BELL PEPPER AND SWEET BASIL IN HOMEMADE SWEET CHILI PASTE
- SPICY EGGPLANT$15.95
EGGPLANT STIR FRIED WITH ONION, BELL PEPPER AND SWEET BASIL IN HOMEMADE SWEET CHILI PASTE
- RED CURRY$15.95
THAI SPICY RED CURRY PASTE IN COCONUT MILK, BAMBOO SHOOT, BELL PEPPER AND SWEET BASIL
- PINEAPPLE CURRY$15.95
THAI SPICY RED CURRY PASTE IN COCONUT MILK, PINEAPPLE, BELL PEPPER AND SWEET BASIL
- PUMKIN CURRY$15.95
THAI SPICY RED CURRY PASTE IN COCONUT MILK, PUMKIN, BELL PEPPER AND SWEET BASIL
- PANANG CURRY$15.95
THAI SPICY PANANG CURRY PASTE IN COCONUT MILK, BELL PEPPER AND SWEET BASIL
- GREEN CURRY$15.95
SPICY GREEN CURRY PASTE IN COCONUT MILK, EGGPLANT, ZUCCHINI, BELL PEPPER AND SWEET BASIL
- YELLOW CURRY$15.95
SPICY YELLOW CURRY PASTE IN COCONUT MILK AND POTATO
- MASSAMAN CURRY$15.95
SPICY MASSAMAN CURRY PASTE IN COCONUT MILK, POTATO AND PEANUT
- RAMA GARDEN$16.95