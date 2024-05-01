Andaaz Restaurant 3059 NJ-27, Unit 103
FOOD MENU
SOUP
CHAAT
APPETIZER
- CHOLE CHAWAL BITES, MASALA ONIONS, GREEN'S NEST$18.00
- MUSHROOM AND BARLEY KEBAB, KASUNDI CREMA$18.00
- TAWA NUTRI KEEMA, LADDI PAV$22.00
- VEGETABLE DIM SUM$18.00
- CRISPY THAI LOTUS ROOT, TRUFFLE CREME, MANGO AIOLI$20.00
- SPINACH & CHEESE CIGARS, SWEET CHILI SAUCE$16.00
- CANTONESE CHILI PANEER, SEASAME DUST$20.00
- CRISPY GOBHI TEMPURA, TERIYAKI SAUCE$18.00
- PANEER 65$20.00
- CHICKEN 65$24.00
- SHANGHAI CHICKEN DUMPLING$20.00
- DA'SAUN CHICKEN$24.00
- CLASSIC CHILI CHICKEN$22.00
- BUTTERY GARLIC SHRIMP DUMPLINGS$28.00
- FISH KOLAVARI$28.00
- MANGO BLACK BEAN PRAWNS, TANUKI CRUNCH$32.00
- NAZAQATI MUTTON BOTI TACO, PAPAYA CHUNDA$26.00
TANDOOR
- PESTO PANEER TIKKA, GARLIC AIOLI$22.00
- TANDOORI AFGHANI SOYA CHAAP$20.00
- NOORJAHAN CHICKEN TIKKA, CHILLED SMOKY TOMATO CHUTNEY$26.00
- CLASSIC TANDOORI CHICKEN$28.00
- CHICKEN SHISH KEBAB, EZME SALATA, TURKISH BREAD$24.00
- AJWAIN TANDOORI PRAWNS$32.00
- GHEE SLOW-ROAST LAMB CHOPS, ACHARI CREMA$44.00
- PAN SEARED SCALLOPS, CRISPY WILD RICE CANDIED GINGER, THAI CURRY FOAM$38.00
- MALAI MAHI TIKKA, SOL KADI, PARMESAN CRISP$32.00
CHINESE ENTREE
VEGETABLE CURRY
- AUTHENTIC DUM KI DAL$22.00
- ROASTED MUSHROOM & ASPARAGUS MALAYA CURRY$24.00
- TAWA SOYA CHAAP MASALA$24.00
- JAIPURI MALAI MAKHANA KOFTA$28.00
- CLAY POT PANEER, TIKKA MASALA$24.00
- MULTANI PANEER, SPINACH & JALAPEÑO CURRY$26.00
- AMRITSARI FALAFEL CURRY$24.00
- BHARWA OKRA FRY$22.00
- BAINGAN BHARTA WITH BRINJAL FRITTERS$22.00
- PATIALA SHAHI ANDA CURRY$26.00
NON-VEG CURRY
- CLASSIC BUTTER CHICKEN$28.00
- OLD DELHI ASLAM BUTTER CHICKEN$28.00
- ANDAAZ CHICKEN CURRY$28.00
- CHICKEN RARA$28.00
CHICKEN KEEMA WITH LEG PIECES
- CHICKEN STEW, TADKA IDIYAPPAM$28.00
- KOZHI VARUTHARACHA CURRY, RICE KAL DOSA$28.00
- RAJASTHANI HOMESTYLE LAAL MAAS$34.00
- CHAMPARAN MEAT$36.00
- MOILEE CURRY$38.00
- MANGA FISH CURRY, CHARCOAL APPAM$32.00
BREADS
- CLASSIC NAAN, WHIPPED BUTTER$6.00
- GARLIC NAAN, ROASTED GARLIC BUTTER$7.00
- CHAR-GRILLED SPICY PEPPER & CHEESE KULCHA$8.00
- MINT PARATHA$8.00
- GREEN CHILI PARATHA$8.00
- AJWAIN PARATHA$8.00
- LACCHA PARATHA$8.00
- MISSI ROTI$6.00
- SPICY BULLET NAAN$8.00
- AMRITSARI KULCHA$8.00
CONTAINS NUTS AND FRUIT
- TRADITIONAL CHAPPATI$8.00
- TANDOORI ROTI$6.00
- BREAD BASKET$26.00
BUTTER NAAN, GARLIC NAAN, LACCHA PARATHA, BULLET NAAN
RICE
SMALL BITES & SIDES
DESSERT
- MANGO SAFFRON KULFI BAKLAVA$18.00
Mango saffron kulfi layered with pistachio baklava mille-feuille and basbousa, topped with a sweet syrup Contains Nuts, Eggless
- MOONG DAL HALWA WITH PISTACHIO SABLE, KUNAFA$18.00
Pistachio sable filled with hot moong dal halwa, topped with kunafa and a delectable pistachio sauce Contains Nuts, Eggless
- CARDAMOM CHOCOLATE BROWNIE DECADENCE$18.00
Dark chocolate decadence brownie layered with zéphyr caramel and dark chocolate mousse, on a bed of chocolate soil with a candy floss tree Contains Nuts
- TEXTURES OF GULAB$16.00
Pâte à Choux filled with rose cheesecake, mini gulab jamun, rose jelly, dry rose petal, and a rose confit, served with gulab jamun ice cream Nut Free
- GHEVAR ELANEER PAYASAM$16.00
Combination of classic ghevar soaked and served with tender coconut payasam. Vegan, Contains Nuts
- BASUNDI CHANDRAKALA SEMIFREDDO$14.00
Dry fruit chandrakala, layered with a cream cheese disk and vanilla semifreddo, served with saffron basundi Contains Nuts, Eggless
- COFFEE RASMALAI TIRAMISU$16.00
Coffee flavored rasmalai with a classic tiramisu, dark chocolate flakes and a dusting of cocoa powder Nut Free