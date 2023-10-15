Apna Pizza 14050b Travilah Rd
Specialty Pizza
Small Specialty
SMALL HALF & HALF SPECIALTY
SMALL MEAT LOVERS
PEPPERONI, BEEF SAUSAGE, BEEF CHUNKS, BACON
SMALL BBQ CHICKEN BACON PIZZA
BBQ BASE SAUCE, GRILLED CHICKEN, RED ONIONS, BACON
SMALL SPICY VEGGIE DELUXE PIZZA
RED PEPPERS, GREEN PEPPERS, HOT PEPPERS, RED ONIONS, TOMATOS, JALOPENO PEPPER
SMALL GARDEN PIZZA
RED PEPPERS, GREEN PEPPERS, MUSHROOM, RED ONIONS, TOMATOS, BLACK OLIVES
SMALL HAWAIIAN PIZZA
HAM and PINAPPLE
SMALL ITALIAN WHITE PIZZA
CREAMY WHITE GARLIC SAUCE, CHEESE, OREGANO
SMALL SUPREME PIZZA
PEPPERONI, BEEF SAUSAGE, BEEF CHUNKS, HAM, BLACK OLIVES, RED ONIONS, GREEN PEPPERS, RED PEPPERS
SMALL BUFFALO CHICKEN PIZZA
BUFFALO SAUCE BASE, GRILLED CHICKEN, WITH RANCH
SMALL THAI CHILI PIZZA
SWEET THAI CHILI SAUCE BASE, GRILLED CHICKEN, JALOPENO, SAUSAGE, PINAPPLES
SMALL BUTTER CHICKEN PIZZA
MAKHANI BASE SAUCE, MARINATED CHICKEN, RED ONIONS, RED AND GREEN PEPPERS
SMALL CHICKEN TIKKA PIZZA
MARINARA BASE SAUCE, CHICKEN TIKKA, RED ONIONS, RED AND GREEN PEPPERS
SMALL SHAHI PANEER PIZZA
MAKHANI BASE SAUCE, MARINATED PANEER, RED ONIONS, RED AND GREEN PEPPERS
SMALL PANEER TIKKA PIZZA
MARINARA BASE SAUCE, PANEER TIKKA, RED ONIONS, RED AND GREEN PEPPERS
SMALL IMPOSSIBLE TANDOORI PIZZA
MARINARA BASE SAUCE, IMPOSSIBLE TANDOORI, RED ONIONS, RED AND GREEN PEPPERS
SMALL ACHARI CHICKEN PIZZA
MARINARA BASE SAUCE, ACHARI CHICKEN, HOT PEPPERS, JALOPENO PEPPERS, RED ONIONS
SMALL ACHARI PANEER PIZZA
MARINARA BASE SAUCE, ACHARI PANEER, HOT PEPPERS, JALOPENO PEPPERS, RED ONIONS
SMALL LAMB SEEKH KABOB PIZZA
MARINARA BASE SAUCE, MARINATED LAMB, RED ONIONS, RED AND GREEN PEPPERS
Medium Specialty
MEDIUM HALF & HALF SPECIALTY
MEDIUM MEAT LOVERS
PEPPERONI, BEEF SAUSAGE, BEEF CHUNKS, BACON
MEDIUM BBQ CHICKEN BACON PIZZA
BBQ BASE SAUCE, GRILLED CHICKEN, RED ONIONS, BACON
MEDIUM SPICY VEGGIE DELUXE PIZZA
RED PEPPERS, GREEN PEPPERS, HOT PEPPERS, RED ONIONS, TOMATOS, JALOPENO PEPPER
MEDIUM GARDEN PIZZA
RED PEPPERS, GREEN PEPPERS, MUSHROOM, RED ONIONS, TOMATOS, BLACK OLIVES
MEDIUM HAWAIIAN PIZZA
HAM and PINAPPLE
MEDIUM ITALIAN WHITE PIZZA
CREAMY WHITE GARLIC SAUCE, CHEESE, OREGANO
MEDIUM SUPREME PIZZA
PEPPERONI, BEEF SAUSAGE, BEEF CHUNKS, HAM, BLACK OLIVES, RED ONIONS, GREEN PEPPERS, RED PEPPERS
MEDIUM BUFFALO CHICKEN PIZZA
BUFFALO SAUCE BASE, GRILLED CHICKEN, WITH RANCH
MEDIUM THAI CHILI PIZZA
SWEET THAI CHILI SAUCE BASE, GRILLED CHICKEN, JALOPENO, SAUSAGE, PINAPPLES
MEDIUM SHAHI PANEER PIZZA
MAKHANI BASE SAUCE, MARINATED PANEER, RED ONIONS, RED AND GREEN PEPPERS
MEDIUM BUTTER CHICKEN PIZZA
MAKHANI BASE SAUCE, MARINATED CHICKEN, RED ONIONS, RED AND GREEN PEPPERS
MEDIUM CHICKEN TIKKA PIZZA
MARINARA BASE SAUCE, CHICKEN TIKKA, RED ONIONS, RED AND GREEN PEPPERS
MEDIUM PANEER TIKKA PIZZA
MARINARA BASE SAUCE, PANEER TIKKA, RED ONIONS, RED AND GREEN PEPPERS
MEDIUM IMPOSSIBLE TANDOORI PIZZA
MARINARA BASE SAUCE, IMPOSSIBLE TANDOORI, RED ONIONS, RED AND GREEN PEPPERS
MEDIUM ACHARI CHICKEN PIZZA
MARINARA BASE SAUCE, ACHARI CHICKEN, HOT PEPPERS, JALOPENO PEPPERS, RED ONIONS
MEDIUM ACHARI PANEER PIZZA
MARINARA BASE SAUCE, ACHARI PANEER, HOT PEPPERS, JALOPENO PEPPERS, RED ONIONS
MEDIUM LAMB SEEKH KABOB PIZZA
MARINARA BASE SAUCE, MARINATED LAMB, RED ONIONS, RED AND GREEN PEPPERS
Large Specialty
LARGE HALF & HALF SPECIALTY
LARGE MEAT LOVERS
PEPPERONI, BEEF SAUSAGE, BEEF CHUNKS, BACON
LARGE BBQ CHICKEN BACON PIZZA
BBQ BASE SAUCE, GRILLED CHICKEN, RED ONIONS, BACON
LARGE SPICY VEGGIE DELUXE PIZZA
RED PEPPERS, GREEN PEPPERS, HOT PEPPERS, RED ONIONS, TOMATOS, JALOPENO PEPPER
LARGE GARDEN PIZZA
RED PEPPERS, GREEN PEPPERS, MUSHROOM, RED ONIONS, TOMATOS, BLACK OLIVES
LARGE HAWAIIAN PIZZA
HAM and PINAPPLE
LARGE ITALIAN WHITE PIZZA
CREAMY WHITE GARLIC SAUCE, CHEESE, OREGANO
LARGE SUPREME PIZZA
PEPPERONI, BEEF SAUSAGE, BEEF CHUNKS, HAM, BLACK OLIVES, RED ONIONS, GREEN PEPPERS, RED PEPPERS
LARGE BUFFALO CHICKEN PIZZA
BUFFALO SAUCE BASE, GRILLED CHICKEN, WITH RANCH
LARGE THAI CHILI PIZZA
SWEET THAI CHILI SAUCE BASE, GRILLED CHICKEN, JALOPENO, SAUSAGE, PINAPPLES
LARGE BUTTER CHICKEN PIZZA
MAKHANI BASE SAUCE, MARINATED CHICKEN, RED ONIONS, RED AND GREEN PEPPERS
LARGE CHICKEN TIKKA PIZZA
MARINARA BASE SAUCE, CHICKEN TIKKA, RED ONIONS, RED AND GREEN PEPPERS
LARGE SHAHI PANEER PIZZA
MAKHANI BASE SAUCE, MARINATED PANEER, RED ONIONS, RED AND GREEN PEPPERS
LARGE PANEER TIKKA PIZZA
MARINARA BASE SAUCE, PANEER TIKKA, RED ONIONS, RED AND GREEN PEPPERS
LARGE IMPOSSIBLE TANDOORI PIZZA
MARINARA BASE SAUCE, IMPOSSIBLE TANDOORI, RED ONIONS, RED AND GREEN PEPPERS
LARGE ACHARI CHICKEN PIZZA
MARINARA BASE SAUCE, ACHARI CHICKEN, HOT PEPPERS, JALOPENO PEPPERS, RED ONIONS
LARGE ACHARI PANEER PIZZA
MARINARA BASE SAUCE, ACHARI PANEER, HOT PEPPERS, JALOPENO PEPPERS, RED ONIONS
LARGE LAMB SEEKH KABOB PIZZA
MARINARA BASE SAUCE, MARINATED LAMB, RED ONIONS, RED AND GREEN PEPPERS
XL Specialty
XL HALF & HALF SPECIALTY
XL MEAT LOVERS
PEPPERONI, BEEF SAUSAGE, BEEF CHUNKS, BACON
XL BBQ CHICKEN BACON PIZZA
BBQ BASE SAUCE, GRILLED CHICKEN, RED ONIONS, BACON
XL SPICY VEGGIE DELUXE PIZZA
RED PEPPERS, GREEN PEPPERS, HOT PEPPERS, RED ONIONS, TOMATOS, JALOPENO PEPPER
XL GARDEN PIZZA
RED PEPPERS, GREEN PEPPERS, MUSHROOM, RED ONIONS, TOMATOS, BLACK OLIVES
XL HAWAIIAN PIZZA
HAM and PINAPPLE
XL ITALIAN WHITE PIZZA
CREAMY WHITE GARLIC SAUCE, CHEESE, OREGANO
XL SUPREME PIZZA
PEPPERONI, BEEF SAUSAGE, BEEF CHUNKS, HAM, BLACK OLIVES, RED ONIONS, GREEN PEPPERS, RED PEPPERS
XL BUFFALO CHICKEN PIZZA
BUFFALO SAUCE BASE, GRILLED CHICKEN, WITH RANCH
XL THAI CHILI PIZZA
SWEET THAI CHILI SAUCE BASE, GRILLED CHICKEN, JALOPENO, SAUSAGE, PINAPPLES
XL BUTTER CHICKEN PIZZA
MAKHANI BASE SAUCE, MARINATED CHICKEN, RED ONIONS, RED AND GREEN PEPPERS
XL CHICKEN TIKKA PIZZA
MARINARA BASE SAUCE, CHICKEN TIKKA, RED ONIONS, RED AND GREEN PEPPERS
XL SHAHI PANEER PIZZA
MAKHANI BASE SAUCE, MARINATED PANEER, RED ONIONS, RED AND GREEN PEPPERS
XL PANEER TIKKA PIZZA
MARINARA BASE SAUCE, PANEER TIKKA, RED ONIONS, RED AND GREEN PEPPERS
XL IMPOSSIBLE TANDOORI PIZZA
MARINARA BASE SAUCE, IMPOSSIBLE TANDOORI, RED ONIONS, RED AND GREEN PEPPERS
XL ACHARI CHICKEN PIZZA
MARINARA BASE SAUCE, ACHARI CHICKEN, HOT PEPPERS, JALOPENO PEPPERS, RED ONIONS
XL ACHARI PANEER PIZZA
MARINARA BASE SAUCE, ACHARI PANEER, HOT PEPPERS, JALOPENO PEPPERS, RED ONIONS
XL LAMB SEEKH KABOB PIZZA
MARINARA BASE SAUCE, MARINATED LAMB, RED ONIONS, RED AND GREEN PEPPERS