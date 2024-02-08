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Atlántico Atlántico
FOOD
PARA COMPARTIR
PLATOS FUERTES
- HALIBUT$44.00
- PEZ ESPADA Swordfish$40.00
- SCALLOPS$42.00
- LUBINA$36.00
- ARROZ CON LANGOSTA$44.00
- RIBEYE$58.00
- PAELLA$85.00
- DUCK$35.00
- CORDERO (lamb)$32.00
LAMB SHOULDER, BONELESS BRAISED (MIREPOIX, LAMB STOCK, RED WINE) ROSE HARISSA, RAS EL HANOUT CUCUMBER SALAD- DICED CUCUMBER, YOGURT, LEMON, RAW GARLIC, DILL ALLIUM ALLERGY DAIRY ALLERGY HAS MEAT
T-SHIRTS
Atlántico Atlántico Location and Ordering Hours
(857) 233-2898
Closed • Opens Thursday at 4:30PM