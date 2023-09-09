Barking Dog 1678 3 ave
DINNER
APPETIZERS
SOUP OF THE DAY
Buffalo Wings
TOSSED IN CHOICE OF: BBQ OR BUFFALO SAUCE, SERVED WITH BLUE CHEESE DIP
CRISPY CALAMARI
CORNMEAL CRUSTED SQUID WITH MARINARA SAUCE & CHIPOTLE AIOLI
PAN SEARED MARYLAND CRAB CAKE
FIELD GREENS, TOMATO, RED ONIONS, PESTO AIOLI
ST. LOUIS STYLE CRISPY GOAT CHEESE RAVIOLI
ROASTED TOMATO-RED PEPPER DIPPING SAUCE, PARMESAN CHEESE
SLIDERS
EXTRA LEAN GROUND PRIME BEEF ON MINI BRIOCHE BUN, CHEESE
GUACAMOLE & CHIPS
SERVED WITH GLUTEN-FREE CORN TORTILLAS CHIPS, AVOCADO, TOMATOES, RED ONIONS, CILANTRO, JALAPENO PEPPERS, FRESH LIME JUICE
TRUFFLE PARMESAN FRIES
TOSSED IN PARMIGIANA REGGIANO, TRUFFLE OIL
Extra Side of Chips (only for Guac)
SANDWICHES Dinner
GR CHICKEN SANDWICH Dinner
SKINLESS CHICKEN BREAST WITH SMOKED APPLE BARBECUE GLAZE & SWISS CHEESE
GR VEGETABLES SANDWICH Dinner
ZUCCHINI, YELLOW SQUASH, EGGPLANT & TOMATO WITH CHEESE & SUNDRIED TOMATO BASIL PESTO
TURKEY BREAST SANDWICH Dinner
CRISPY SMOKED BACON, TOMATO, SPROUTS & CRANBERRY MAYO
GR FILLET OF SALMON SANDWICH Dinner
MARINATED CUCUMBER & FENNEL "SLAW" WITH DILL CAPER SAUCE
CAJUN "PO' BOY'' Dinner
SPICY POPCORN SHRIMP & SMOKED RED PEPPERS, GREENLEAF LETTUCE, REMOULADE
PASTRAMI REUBEN Dinner
ON RYE BREAD WITH SAUERKRAUT & MELTED SWISS CHEESE
B.L.T Dinner
SMOKEHOUSE BACON, ROMAINE LETTUCE, TOMATO
GR CHEESE Dinner
BURGERS Dinner
SHORT RIB BURGER Dinner
BBQ SAUCE, CHEDDAR CHEESE CRISPY SHALLOTS
SALMON BURGER Dinner
MEDITERRANEAN SPICES, NEW AGE TARTAR SAUCE
BF BURGER Dinner
EXTRA LEAN GROUND PRIME BEEF
TURKEY BURGER Dinner
EXTRA LEAN GROUND TURKEY
VEGGY Burger Dinner
HOMEMADE VEGETARIAN PATTY
CRAB Burger Dinner
MEDITERRANEAN SPICES, NEW AGE TARTAR SAUCE
Lamb Burger
SALADS Dinner
COBB SALAD Dinner
GRILLED CHICKEN, CRISP ROMAINE, CRISP BACON, ALFALFA SPROUTS, AVOCADO, BLUE CHEESE, TOMA TOES, LEMON- DILL DRESSING
PEAR AVOCADO SHRIMP Dinner
BOSC PEAR, MIXED GREENS, HEART RADICCHIO, GORGONZOLA CHEESE, APPLE CIDER THYME VINAIGRETTE
GR SHRIMP & LOLA ROSA Dinner
ROASTED TOMATILLO SALSA, CRISPY CORN TORTILLA, FRESH AVOCADO, BLACK BEAN & CORN RELISH
BABY KALE Dinner
TOASTED PUMPKIN SEEDS, GOAT CHEESE, ORANGE SLICES, FENNEL, AVOCADO, LEMON VINAIGRETTE
GREEK SALAD Dinner
CRISP ROMAINE, FETA CHEESE, KALAMATA OLIVES, RED ONION, TOMATOES, SWEET PEPPERS, CUCUMBER, OREGANO DRESSING
ENDIVE, WATERCRESS & APPLE Dinner
CRISP YUKON GOLD POTATOES, BLUE CHEESE, APPLE CIDER THYME VINAIGRETTE
ARUGULA & RADICCHIO Dinner
GRILLED CHICKEN BREAST, SUN DRIED TOMATOES, ROASTED RED PEPPERS, KALAMATA OLIVES HERB CROUTONS, BALSAMIC VINAIGRETTE
CAESAR SALAD Dinner
CRISP ROMAINE, PARMESAN POLENTA CROUTONS, KALAMA TA OLIVES, ROASTED GARLIC DRESSING
ORGANIC FARM SALAD Dinner
WARM GOAT CHEESE CROUTONS, TOMATOES, SHALLOT- DIJON VINAIGRETTE
WRAPS Dinner
GR VEGETABLES WRAP Dinner
ZUCCHINI, YELLOW SQUASH, EGGPLANT, TOMATO, BASIL PESTO, FRESH MOZZARELLA CHEESE
GR CHICKEN CAESAR WRAP Dinner
CRISPY ROMAINE HEART, CAESAR DRESSING, PARMESAN CHEESE, CROUTONS, TOMATO, GRILLED CHICKEN
BUFFALO CHICKEN WRAP Dinner
ROMAINE LETTUCE, GRILLED RED ONION, BLUE CHEESE & BUFFALO SAUCE
SPECIALTIES
VEGETABLE STACK
CRISPY EGGPLANT, ZUCCHINI, YELLOW SQUASH, TOMATO, RED ONION, ROASTED RED PEPPER, BASIL PESTO, BALSAMIC GLAZE
FRIED CHICKEN
MASHED POTATOES, SEASONAL VEGETABLES, PAN GRAVY & HOMEMADE BISCUIT
PULLED PORK
SWEET POTATO MASHED, SAUTÉED BABY SPINACH
SHORT RIBS
BONELESS SHORT-RIB, SAUTÉED BABY SPINACH, CREAMY PARMESAN POLENTA, RED WINE DEMI GLAZE
FIVE CHEESE MACARONI
MOZZARELLA, PROVOLONE, CHEDDAR, SWISS & PARMESAN
SHEPHERD'S PIE
SAVORY GROUND BEEF & VEGETABLES, TOPPED WITH A LAYER OF BUTTERMILK MASHED POTATO
MEATLOAF
ROASTED GARLIC MASHED POTATOES, SEASONAL VEGETABLES, MUSHROOM TARRAGON GRAVY
FISH & CHIPS
LEMON CAPER TARTAR SAUCE, GRILLED LEMON, SAUTÉED PEAS
TURKEY DINNER
SWEET POTATO MASH, CRANBERRY CHUTNEY, PAN GRAVY
PAN SEARED SALMON
ISRAELI COUS COUS, SAUTÉED BABY SPINACH, LEMON BUTTERSAUCE
BACKYARD BBQ RIBS
SMOKED APPLE BBQ GLAZE, ONION RINGS, COWBOYBAKED BEANS
ROASTED CHICKEN
SERVED WITH WILD MUSHROOMS GRAVY, FRESH THYME, ROASTED GARLIC MASHED POTATOES, SAUTÉED BABY SPINACH
SKIRT STEAK
CHIPOTLE MARINATED, CILANTRO CHIMICHURRI, ROASTED GARLIC MASHED POTATOES, SAUTÉED BABY SPINACH
CHICKEN POT PIE
ORGANIC CHICKEN & VEGETABLES, TOPPED WITH A FLAKY PASTRY CRUST
PENNE ALA VODKA
PARMESAN CHEESE, FRESH BASIL, TOMATO CREAM SAUCE
SIDE DISHES
SEASONAL VEGETABLES
MASHED POTATOES & GRAVY
ONION RINGS
SWEET POTATO MASH
BABY SPINACH
HAND-CUT FRIES
SWEET POTATO FRIES
Side of grilled chicken
Side of grilled salmon
Side of Bread
Side of Bacon
CHICKEN SIDE
SALMON SIDE
SHRIMP SIDE
EXTRA DRESSING
BEVERAGES
COFFEE/ TEAS
SODAS
JUICES
BOTTLED WATER
DRINK MENU
Brunch Drinks
MIMOSA
PITCHER MIMOSA
BELINI
PITCHER BELINI
BLOODY MARY
MARGARITA
PITCHER Margarita
SANGRIA
RED OR WHITE HOMEMADE SANGRIA
PITCHER SANGRIA
POMEGRANATE MIMOSA
PITCHER POMEGRANATE MIMOSA
SPIKED COFFEE ICE CREAM MILKSHAKE
BREAKFAST MARGARITA
PITCHER BREAKFAST MARGARITA
Bar
Absolut
Grey Goose
Kettle One
Stolichnaya
House Vodka
Titos
Beafeater
Bombay Sapphire
Tanqueray
Hendricks
Bulldog
House gin
Malfy Gin
Bacardi
Captain Morgan
Malibu
Malibu Pineapple
House Rum
House Tequila
Patron Silver
Patron Reposado
Patron Anejo
Casa Amigo
Don Julio Anejo
Deleon Tequila
Avion Tequila
1800
Casa Noble
Jack Daniels
Jim Beam White
Jim Beam Black
Knob Creek
Makers Mark
House Bourbon
Bullet
Redemption
House Whiskey
Jameson
Seagram 7
Chivas Regal
Dewars
Jonnie Walker Red
Jonnie Walker Black
Jonnie Walker Blue Label
Glenfiddich 12
Glenlivet
Macallan 12
Glenfiddich 18
Glenfiddich 35
Metaxa 5*
Metaxa 7*
Metaxa Grand Fine
Larressingle VSOP
Busnel Calvados
Bailey's
Amaretto
Campari
Cointreau
Grand Marnier
Jagermeister
Kahlua
Sambuca
Hennessy
Remy Martin
Martell
AMSTEL LIGHT
HEINEKEN
SAMUEL ADAMS
COORS LIGHT
CORONA
BUDWEISER
BUDLIGHT
STELLA
BLUE MOON
KONA BIG WAVE
Pacifico
MODELLO
LAGUNITAS
PINOT GRIGIO
SAUVIGNON BLANC
CHARDONNAY
PINOT GRIGIO Bottle
SAUVIGNON BLANC Bottle
CHARDONNAY Bottle
MERLOT
CABERNET SAUVIGNON
SHIRAZ
MALBEC
PINOT NOIR
CABERNET SAUVIGNON Bottle
PINOT NOIR Bottle
MERLOT Bottle
SHIRAZ Bottle
MALBEC Bottle
ROSE
PROSECCO
Bottle ROSE
Bottle SPARKLING WHITE
MARTINI
Special Cocktails
Special C
HIBISCUS MARGARITA
Tequila, Hibiscus Mix, Lime Juice, Triple Sec Garnished with Hibiscus Salt & Rose Petal
OLD FASHION
Bourbon Bulleit, Chocolate Bitters, Angostura Bitters, Garnished with Orange Peel
FRENCH BULLDOG
Hennessy, Grand Marnier, Lemon Juice 43 Liquor, Garnished with Citrus Vanilla Sugar & Orange Peel