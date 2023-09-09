DINNER

APPETIZERS

SOUP OF THE DAY

$8.00

Buffalo Wings

$13.00

TOSSED IN CHOICE OF: BBQ OR BUFFALO SAUCE, SERVED WITH BLUE CHEESE DIP

CRISPY CALAMARI

$16.00

CORNMEAL CRUSTED SQUID WITH MARINARA SAUCE & CHIPOTLE AIOLI

PAN SEARED MARYLAND CRAB CAKE

$14.00

FIELD GREENS, TOMATO, RED ONIONS, PESTO AIOLI

ST. LOUIS STYLE CRISPY GOAT CHEESE RAVIOLI

$14.00

ROASTED TOMATO-RED PEPPER DIPPING SAUCE, PARMESAN CHEESE

SLIDERS

$14.00

EXTRA LEAN GROUND PRIME BEEF ON MINI BRIOCHE BUN, CHEESE

GUACAMOLE & CHIPS

$14.00

SERVED WITH GLUTEN-FREE CORN TORTILLAS CHIPS, AVOCADO, TOMATOES, RED ONIONS, CILANTRO, JALAPENO PEPPERS, FRESH LIME JUICE

TRUFFLE PARMESAN FRIES

$11.00

TOSSED IN PARMIGIANA REGGIANO, TRUFFLE OIL

Extra Side of Chips (only for Guac)

$2.50

SANDWICHES Dinner

GR CHICKEN SANDWICH Dinner

$17.00

SKINLESS CHICKEN BREAST WITH SMOKED APPLE BARBECUE GLAZE & SWISS CHEESE

GR VEGETABLES SANDWICH Dinner

$18.00

ZUCCHINI, YELLOW SQUASH, EGGPLANT & TOMATO WITH CHEESE & SUNDRIED TOMATO BASIL PESTO

TURKEY BREAST SANDWICH Dinner

$18.00

CRISPY SMOKED BACON, TOMATO, SPROUTS & CRANBERRY MAYO

GR FILLET OF SALMON SANDWICH Dinner

$21.00

MARINATED CUCUMBER & FENNEL "SLAW" WITH DILL CAPER SAUCE

CAJUN "PO' BOY'' Dinner

$19.00

SPICY POPCORN SHRIMP & SMOKED RED PEPPERS, GREENLEAF LETTUCE, REMOULADE

PASTRAMI REUBEN Dinner

$17.00

ON RYE BREAD WITH SAUERKRAUT & MELTED SWISS CHEESE

B.L.T Dinner

$15.00

SMOKEHOUSE BACON, ROMAINE LETTUCE, TOMATO

GR CHEESE Dinner

$15.00

BURGERS Dinner

SHORT RIB BURGER Dinner

$20.00

BBQ SAUCE, CHEDDAR CHEESE CRISPY SHALLOTS

SALMON BURGER Dinner

$19.00

MEDITERRANEAN SPICES, NEW AGE TARTAR SAUCE

BF BURGER Dinner

$16.00

EXTRA LEAN GROUND PRIME BEEF

TURKEY BURGER Dinner

$15.00

EXTRA LEAN GROUND TURKEY

VEGGY Burger Dinner

$15.00

HOMEMADE VEGETARIAN PATTY

CRAB Burger Dinner

$19.00

MEDITERRANEAN SPICES, NEW AGE TARTAR SAUCE

Lamb Burger

$18.00

SALADS Dinner

COBB SALAD Dinner

$21.00

GRILLED CHICKEN, CRISP ROMAINE, CRISP BACON, ALFALFA SPROUTS, AVOCADO, BLUE CHEESE, TOMA TOES, LEMON- DILL DRESSING

PEAR AVOCADO SHRIMP Dinner

$23.00

BOSC PEAR, MIXED GREENS, HEART RADICCHIO, GORGONZOLA CHEESE, APPLE CIDER THYME VINAIGRETTE

GR SHRIMP & LOLA ROSA Dinner

$22.00

ROASTED TOMATILLO SALSA, CRISPY CORN TORTILLA, FRESH AVOCADO, BLACK BEAN & CORN RELISH

BABY KALE Dinner

$19.00

TOASTED PUMPKIN SEEDS, GOAT CHEESE, ORANGE SLICES, FENNEL, AVOCADO, LEMON VINAIGRETTE

GREEK SALAD Dinner

$17.00

CRISP ROMAINE, FETA CHEESE, KALAMATA OLIVES, RED ONION, TOMATOES, SWEET PEPPERS, CUCUMBER, OREGANO DRESSING

ENDIVE, WATERCRESS & APPLE Dinner

$20.00

CRISP YUKON GOLD POTATOES, BLUE CHEESE, APPLE CIDER THYME VINAIGRETTE

ARUGULA & RADICCHIO Dinner

$19.00

GRILLED CHICKEN BREAST, SUN DRIED TOMATOES, ROASTED RED PEPPERS, KALAMATA OLIVES HERB CROUTONS, BALSAMIC VINAIGRETTE

CAESAR SALAD Dinner

$16.00

CRISP ROMAINE, PARMESAN POLENTA CROUTONS, KALAMA TA OLIVES, ROASTED GARLIC DRESSING

ORGANIC FARM SALAD Dinner

$13.00

WARM GOAT CHEESE CROUTONS, TOMATOES, SHALLOT- DIJON VINAIGRETTE

WRAPS Dinner

GR VEGETABLES WRAP Dinner

$19.00

ZUCCHINI, YELLOW SQUASH, EGGPLANT, TOMATO, BASIL PESTO, FRESH MOZZARELLA CHEESE

GR CHICKEN CAESAR WRAP Dinner

$18.00

CRISPY ROMAINE HEART, CAESAR DRESSING, PARMESAN CHEESE, CROUTONS, TOMATO, GRILLED CHICKEN

BUFFALO CHICKEN WRAP Dinner

$18.00

ROMAINE LETTUCE, GRILLED RED ONION, BLUE CHEESE & BUFFALO SAUCE

SPECIALTIES

VEGETABLE STACK

$19.00

CRISPY EGGPLANT, ZUCCHINI, YELLOW SQUASH, TOMATO, RED ONION, ROASTED RED PEPPER, BASIL PESTO, BALSAMIC GLAZE

FRIED CHICKEN

$19.00

MASHED POTATOES, SEASONAL VEGETABLES, PAN GRAVY & HOMEMADE BISCUIT

PULLED PORK

$25.00

SWEET POTATO MASHED, SAUTÉED BABY SPINACH

SHORT RIBS

$27.00

BONELESS SHORT-RIB, SAUTÉED BABY SPINACH, CREAMY PARMESAN POLENTA, RED WINE DEMI GLAZE

FIVE CHEESE MACARONI

$21.00

MOZZARELLA, PROVOLONE, CHEDDAR, SWISS & PARMESAN

SHEPHERD'S PIE

$24.00

SAVORY GROUND BEEF & VEGETABLES, TOPPED WITH A LAYER OF BUTTERMILK MASHED POTATO

MEATLOAF

$24.00

ROASTED GARLIC MASHED POTATOES, SEASONAL VEGETABLES, MUSHROOM TARRAGON GRAVY

FISH & CHIPS

$27.00

LEMON CAPER TARTAR SAUCE, GRILLED LEMON, SAUTÉED PEAS

TURKEY DINNER

$26.00

SWEET POTATO MASH, CRANBERRY CHUTNEY, PAN GRAVY

PAN SEARED SALMON

$29.00

ISRAELI COUS COUS, SAUTÉED BABY SPINACH, LEMON BUTTERSAUCE

BACKYARD BBQ RIBS

$26.00

SMOKED APPLE BBQ GLAZE, ONION RINGS, COWBOYBAKED BEANS

ROASTED CHICKEN

$28.00

SERVED WITH WILD MUSHROOMS GRAVY, FRESH THYME, ROASTED GARLIC MASHED POTATOES, SAUTÉED BABY SPINACH

SKIRT STEAK

$33.00

CHIPOTLE MARINATED, CILANTRO CHIMICHURRI, ROASTED GARLIC MASHED POTATOES, SAUTÉED BABY SPINACH

CHICKEN POT PIE

$24.00

ORGANIC CHICKEN & VEGETABLES, TOPPED WITH A FLAKY PASTRY CRUST

PENNE ALA VODKA

$22.00

PARMESAN CHEESE, FRESH BASIL, TOMATO CREAM SAUCE

SIDE DISHES

SEASONAL VEGETABLES

$9.00

MASHED POTATOES & GRAVY

$9.00

ONION RINGS

$9.00

SWEET POTATO MASH

$9.00

BABY SPINACH

$8.00

HAND-CUT FRIES

$8.00

SWEET POTATO FRIES

$8.00

Side of grilled chicken

$8.00

Side of grilled salmon

$9.00

Side of Bread

$2.00

Side of Bacon

$7.00

CHICKEN SIDE

$8.00

SALMON SIDE

$9.00

SHRIMP SIDE

$9.00

EXTRA DRESSING

$0.75

BEVERAGES

COFFEE/ TEAS

COFFEE

$3.50

HOT TEA

$4.00

ESPRESSO

$4.00

CAPPUCCINO

$6.00

LATTE

$6.50

HOT CHOCOLATE

$4.00

CHOCOLATE MILK

$5.00

GLASS of MILK

$5.00

WHIPPED CREAM

$1.00

SODAS

COKE

$3.50

DIET COKE

$3.50

SPRITE

$3.50

GINGER ALE

$3.50

FOUNTAIN SELTZER

$3.50

ROOT BEER

$6.00

Ginger Beer

$5.00

JUICES

ORANGE JUICE

$7.00

APPLE JUICE

$7.00

GRAPEFRUIT JUICE

$7.00

PINEAPPLE JUICE

$7.00

TOMATO JUICE

$7.00

BRUNCH PUNCH

$8.00

A BLEND OF BANANA, FRESH ORANGE, APPLE & CRANBERRY JUICE

CRANBERRY JUICE

$7.00

ICED DRINKS

ICED COFFEE

$4.00

ICED TEA

$4.00

LEMONADE

$4.00

ARNOLD PALMER

$4.00

ICED LATTE

$6.00

BOTTLED WATER

PELLEGRINO SPARKLING WATER

$4.50

STILL WATER

$4.50

DRINK MENU

Brunch Drinks

MIMOSA

$6.00

PITCHER MIMOSA

$30.00

BELINI

$6.00

PITCHER BELINI

$30.00

BLOODY MARY

$9.00

MARGARITA

$13.00

PITCHER Margarita

$36.00

SANGRIA

$10.00

RED OR WHITE HOMEMADE SANGRIA

PITCHER SANGRIA

$35.00

POMEGRANATE MIMOSA

$9.00

PITCHER POMEGRANATE MIMOSA

$35.00

SPIKED COFFEE ICE CREAM MILKSHAKE

$17.00

BREAKFAST MARGARITA

$15.00

PITCHER BREAKFAST MARGARITA

$40.00

Bar

Absolut

$12.00

Grey Goose

$12.00

Kettle One

$12.00

Stolichnaya

$11.00

House Vodka

$8.00

Titos

$12.00

Beafeater

$12.00

Bombay Sapphire

$10.00

Tanqueray

$10.00

Hendricks

$12.00

Bulldog

$12.00

House gin

$8.00

Malfy Gin

$16.00

Bacardi

$10.00

Captain Morgan

$10.00

Malibu

$11.00

Malibu Pineapple

$12.00

House Rum

$8.00

House Tequila

$8.00

Patron Silver

$12.00

Patron Reposado

$14.00

Patron Anejo

$16.00

Casa Amigo

$14.00

Don Julio Anejo

$16.00

Deleon Tequila

$13.00

Avion Tequila

$14.00

1800

$12.00

Casa Noble

$15.00

Jack Daniels

$12.00

Jim Beam White

$12.00

Jim Beam Black

$14.00

Knob Creek

$12.00

Makers Mark

$12.00

House Bourbon

$10.00

Bullet

$12.00

Redemption

$12.00

House Whiskey

$8.00

Jameson

$12.00

Seagram 7

$10.00

Chivas Regal

$12.00

Dewars

$12.00

Jonnie Walker Red

$12.00

Jonnie Walker Black

$14.00

Jonnie Walker Blue Label

$16.00

Glenfiddich 12

$14.00

Glenlivet

$14.00

Macallan 12

$18.00

Glenfiddich 18

$28.00

Glenfiddich 35

$35.00

Metaxa 5*

Metaxa 7*

Metaxa Grand Fine

Larressingle VSOP

Busnel Calvados

Bailey's

$10.00

Amaretto

$12.00

Campari

$10.00

Cointreau

$12.00

Grand Marnier

$13.00

Jagermeister

$13.00

Kahlua

$10.00

Sambuca

$13.00

Hennessy

$16.00

Remy Martin

$14.00

Martell

$14.00

AMSTEL LIGHT

$8.00

HEINEKEN

$8.00

SAMUEL ADAMS

$8.00

COORS LIGHT

$8.00

CORONA

$8.00

BUDWEISER

$8.00

BUDLIGHT

$8.00

STELLA

$10.00

BLUE MOON

$10.00

KONA BIG WAVE

$10.00

Pacifico

$10.00

MODELLO

$10.00

LAGUNITAS

$10.00

PINOT GRIGIO

$12.00

SAUVIGNON BLANC

$12.00

CHARDONNAY

$14.00

PINOT GRIGIO Bottle

$40.00

SAUVIGNON BLANC Bottle

$40.00

CHARDONNAY Bottle

$45.00

MERLOT

$12.00

CABERNET SAUVIGNON

$10.00

SHIRAZ

$12.00

MALBEC

$13.00

PINOT NOIR

$14.00

CABERNET SAUVIGNON Bottle

$36.00

PINOT NOIR Bottle

$45.00

MERLOT Bottle

$40.00

SHIRAZ Bottle

$40.00

MALBEC Bottle

$40.00

ROSE

$13.00

PROSECCO

$15.00

Bottle ROSE

$40.00

Bottle SPARKLING WHITE

$40.00

MARTINI

$12.00

Special Cocktails

Special C

$14.00

HIBISCUS MARGARITA

$17.00

Tequila, Hibiscus Mix, Lime Juice, Triple Sec Garnished with Hibiscus Salt & Rose Petal

OLD FASHION

$17.00

Bourbon Bulleit, Chocolate Bitters, Angostura Bitters, Garnished with Orange Peel

FRENCH BULLDOG

$17.00

Hennessy, Grand Marnier, Lemon Juice 43 Liquor, Garnished with Citrus Vanilla Sugar & Orange Peel