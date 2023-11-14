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Barrel Burrito Co. 782 North Jefferson Street
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FOOD
BURRITOS
BIRRIA
$13.00
BREAKFAST
$12.00
CARNITAS
$13.00
HOT FISH
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THE SPICOLI
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KOREAN CHICKEN
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STEAK
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$13.00
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$13.00
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SIDES
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SD PINTO BEANS
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DIPS
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SOFT DRINKS
SODA
H2O
$3.00
COKE
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SPRITE
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SQUIRT
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GINGER BEER
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ROOT BEER
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CAPRI SUN PUNCH
$3.00
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JARRITOS
GRAPEFRUIT JARRITOS
$4.00
MANGO JARRITOS
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PINEAPPLE JARRITOS
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MANDARIN JARRITOS
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FRUIT PUNCH JARRITOS
$4.00
LIME JARRITOS
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REDBULL
REGULAR RED BULL
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SUGAR FREE RED BULL
$5.00
SPINDRIFT SPARKLING
GRAPEFRUIT SPINDRIFT
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MANGO ORANGE SPINDRIFT
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BLOOD ORANGE SPINDRIFT
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GRAPEFRUIT PINEAPPLE SPINDRIFT
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RAZ LIME SPINDRIFT
$5.00
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PINK LEMONADE SPINDRIFT
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LIME SPINDRIFT
$5.00
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LACROIX
GRAPEFRUIT LACROIX
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LEMON LACROIX
$3.00
LIME LACROIX
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Barrel Burrito Co. Location and Ordering Hours
(414) 210-4682
782 North Jefferson Street, Milwaukee, WI 53202
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• Opens Tuesday at 11AM
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