Bass Bay Brewhouse
FOOD
STARTERS
TRUFFLE FRIES
BACON QUESO LOADED FRIES
JONES SMOKED BACON, WI CHEDDAR, ROASTED POBLANO QUESO, SOUR CREAM, SCALLIONS
BEEF AND BLUE
GARLIC CHAR TENDERLOIN TIPS, CROSTINI, GORGONZOLA CHEESE
BRUSSEL SPROUTS
LIGHTLY FRIED, TOSSED IN A VIETNAMESE NUOC CHAM, SWEET AND SAVORY SAUCE
BURRATA
ROASTED BUTTERNUT SQUASH, CANDIED WALNUTS, ARUGULA, POMEGRANATE SEEDS, BALSAMIC REDUCTIONS, CROSTINIS
CHEESE CURDS
BEER-BATTERED CHEDDAR CURDS, BUTTERMILK RANCH
ONION RINGS
JUMBO SWEET ONIONS, SEASONED BREACRUMBS, HORSERADISH DIP
HAM LOADED FRIES POUTINE
PULLED UPHOFF HAM, CHEESE CURDS, BLACK PEPPER GRAVY, FRIED EGG
PRETZEL
1 LB SALTED SOFT PRETZEL, WI CHEESE SAUCE, DELI MUSTARD
ROCKEFELLER OYSTERS
SMOKED JONES BACON, WILTED SPINACH, PARMESAN, HOLLANDAISE
SPINACH ARTICHOKE DIP
ARTICHOKE HEARTS, FRESH SPINACH, CREAM CHEESE, PARMESAN, WARM BAGUETTE
TOOTSIES
CISPY WONTON FILLED WITH POACHED SHRIMP, RED ONION, HERBED CREAM CHEESE, SWEET CHILI SAUCE
WINGS
CHOOSE FROM: BBQ, DRY RUB, BREWHOUSE ORIGINAL OR BUFFALO. SERVED WITH BUTTERMILK RANCH OR BLUE CHEESE DRESSING
WISCONSIN BOARD
SELECTION OF LOCAL MEATS, CHEESE, PICKLES, CRACKERS, GRILLED BREAD
SOUP & SALADS
BAKED FRENCH ONION
SWISS AND GRUYERE, HERBED CROUTONS, SAVORY BROTH
BIER CHEESE
WI CHEDDAR, LAKEFRONT RIVERWEST STEIN, CREAM, POP'S KETTLE CORN - CHEDDAR
SIDE CAESAR SALAD
ROMAINE HEARTS, BABY KALE, SHAVED PARMESAN, HERBED CROUTONS, EVERYTHING BUT THE BAGEL CRUMBLE, CEASAR DRESSING
SIDE HOUSE SALAD
FARM GREENS, PEPPER JACK, CUCUMBERS, CHERRY TOMATOES, RED ONIONS, HERBED CROUTONS, PARMESAN PEPPERCORN DRESSING
SIDE SPINACH SALAD
SIDE WEDGE SALAD
TOMATO BISQUE
SAN MARZANO TOMATOES, WI CREAM, YELLOW ONIONS, FRESH HERBS
BURGERS & SANDWICHES
BBQ PULLED PORK
SLOW ROASTED PORK SHOULDER, TANGY BBQ SAUCE, WI CHEDDAR, HOUSE PICKLES, CREAMY COLESLAW
BLACKENED FISH TACOS
ATLANTIC COD, GREEN AND RED CABBAGE, GUACAMOLE, QUESO FRESCO, CHIPOTLE AIOLI, CILANTRO, LIME
BUFFALO AND BLUE CHICKEN SANDWICH
BUFFALO FRIED CHICKEN, BLUE CHEESE DRESSING, HOUSE PICKLES, MAYO, BRIOCHE BUN
HARVEST BURGER
CHEESEBURGER DELUXE
AMERICAN, MAYO, KETCHUP, HOUSE PICKLES, GRILLED ONIONS, TOMATO, SHREDDED LETTUCE
CRISPY CHICKEN
FRIED CHICKEN BREAST, MAYO, HOUSE PICKLES, BRIOCHE BUN
FISH ON RYE
HAND-BREADED COD, WI CHEDDAR, TARTAR SAUCE, MARBLED RYE, SERVEW WITH COLESLAW
FRENCH DIP
SHAVED PRIME RIB, PROVOLONE, ROASTED GARLIC AIOLI, TOASTED FRENCH BREAD, SIDE AU JUS
GRILLED PORTABELLO MUSHROOM
CARAMELIZED ONIONS, ROASTED RED PEPPERS, ARUGULA, PROVOLONE, ROASTED GARLIC TRUFFLE AIOLI, TOASTED FRENCH BREAD
HOT HAM AND SWISS
PULLED UPHOFF HAM, SWISS, GRANNY SMOTH APPLE, DIJON MAYO, BRIOCHE BUN
MUSHROOM SWISS BURGER
HERB ROASTED MUSHROOMS, SWISS, GARLIC MAYO
PAN-FRIED GRILLED CHEESE
CHEDDAR, SWISS, PEPPERJACK, PROVOLONE, AMERICAN, JONES SMOKED BACON, TOMATO, TOASTED SOURDOUGH
PLAIN BURGER
BRIOCHE BUN, 2 SMASH PATTIES
REUBEN
CORNED BEEF, SAUERKRAUT, SWISS, THOUSAND ISLAND, MARBLED RYE
SEAFOOD ROLL
SHRIMP, LOBSTER AND CRAB SALAD, MAYO, NEW ENGLAND SPOLT TOP BUN, MICROGREENS
SPICY CHICKEN PANINI
JONES SMOKED BACON, PEPPER JACK, TOMATO, PICKLED JALAPENOS, CHIPOTLE MAYO, TOASTED SOURDOUGH
THE HANGOVER
JONES SMOKED BACON, WI CHEDDAR, PEPPER JACK, CHEESY HASH BROWNS, CHIPOTLE MAYO, SUNNY SIDE UP EGG
ENTREES
12oz RIBEYE
SERVED WITH CHEESY HASH BROWN CASSEROLE, GRILLED ASPARAGUS & ROASTED MUSHROOMS
9oz FILET
SERVED WITH CHEESY HASH BROWN CASSEROLE, GRILLED ASPARAGUS & ROASTED MUSHROOMS
BEER CAN CHICKEN
CHICKEN JUS, BACON LOADED MASHED POTATOES, ROASTED ASPARAGUS
PAN-SEARED SALMON
MUSTARD SPAETZLE, SPINACH, LEMON BEURRE NANTAIS
CHICKEN FRIED CHICKEN
MASHED POTAOTES, GREEN BEANS, BLACK PEPEPR GRAVY, FRESH PARSLEY
FISH FRY
HAND-BREADED ATLANTIC COD, FRENCH FRIES, COLESLAW, TARTAR SAUCE, MARBLED RYE, WI BUTTER
MAC AND CHEESE
CAVATAPPI, WI CHEESE SAUCE
SQUASH N' SAUSAGE
CAVATAPPI, ITALIAN SAUSAGE, ROASTED BUTTERNUT SQUASH, KALE, SAGE, TOASTED PECAN, PARMESAN, CREME FRAICHE
POT ROAST
MASHED POTAOTES, ROASTED ROOT VEGETABLES, BEEF JUS, FRESH HERBS
SCAMPI
JUMBO SHRIMP, LINGUINI, LEMON, GARLIC BUTTER, WHITE WINE, GRATED PARMESAN, FRESH PARSLEY
SEARED SCALLOPS
ELOTE RISOTTO, POBLANO PEPPERS, QUESO FRESCO, COTIJA, AVOCADO CREMA, MICROGREEN
STEAK FRITES
PRIME CERTIFIED ANGUS FLAT IRON, FRITES, SEA SALT, CHIMICHURRI, TRUFFLE PEPPERCORN AIOLI
ENTREE SALADS
HOUSE SALAD
FARM GREENS, PEPPER JACK, CUCUMBERS, CHERRY TOMATOES, RED ONIONS, HERBED CROUTONS, PARMESAN PEPPERCORN DRESSING
CAESAR SALAD
ROMAINE HEARTS, BABY KALE, SHAVED PARMESAN, HERBED CROUTONS, EVERYTHING BUT THE BAGEL CRUMBLE, CEASAR DRESSING
BREWHOUSE WEDGE
BABY ICEBERG, JONES SMOKED BACON, CHERRY TOMATOES, SHAVED CARROT, BLUE CHEESE DRESSING, CHIVES
SPINACH SALAD
SPINACH, CHICKEN FRIED POACHED EGG, SLICED MUSHROOMS, TOMATOES, HOT BACON DRESSING
POWER SALAD
BABY KALE, ARUGULA, SHAVED BRUSSEL SPROUT, RADICCHIO, ALMONDS, SUNFLOWER SEEDS, HEMP SEEDS, CRAISINS, RADISH, DRIED BLUEBERRIES, GOAT CHEESE, SPICY HONEY VINAIGRETTE.
KIDS MENU
DESSERT
ICE CREAM SUNDAE
VANILLA CUSTARD, CARAMEL, HOT FUDGE
COCONUT LIME
CINNAMON APPLE BREAD PUDDING
WARM CINNAMON BREAD PUDDING, CINNAMON APPLES, BOURBON CARAMEL, COOKIE BUTTER SAUCE, VANILLA BEAN CUSTARD, PECAN PRALINETTES
MAPLE SPONGE CAKE
PEANUT BUTTER MOUSSE, CHOCOLATE MOUSSE, CANDIED PEANUTS, VANILLA WHIPPED CREAM, MAPLE HONEY COMB
VERJUS CHERRY CHEESECAKE
GRAHAM CRACKER CRUST, CREAM CHEESE MOUSSE, VERJUS CHERRIES, VANILLA BEAN WHIPPED CREAM, VANILLA BEAN SHORTBREAD, PRALINE PISTACHIOS
BRANDY ALEXANDER
GRASSHOPPER
ORANGE DREAMSICLE
PINK SQUIRREL
SALTED CARAMEL
SIDES
ASPARAGUS
BACON CHEDDAR LOADED FRIES
BAGUETTE
BUTTERED NOODLES
BUTTERMILK BISCUIT
CHEESY HASH BROWN CASSEROLE
EX PIECE FISH
FRUIT
JONES SAUSAGE LINKS
JONES SMOKED BACON
PULLED UPHOFF HAM
SIDE AUD MAR CHEESE
SIDE FRIES
SIDE GREEN BEANS
LOADED MASHED POTATO
SIDE MAC N CHEESE
SIDE MASHED POTATOES
SIDE MASHED POTATOES W/ GRAVY
SIDE POTATO PANCAKES
TWICE BAKED POTATO
SIDE SAUCE
BRUNCH
BRUNCH
BISCUITS AND GRAVY
HOUSE-MADE BUTTERMILK BISCUITS, SAUSAGE GRAVY, EGGS YOUR WAY
BREWHOUSE BENEDICT
UPHOFF PULLED HAM, POACHED EGGS, ENGLISH MUFFIN, HOLLANDAISE
BREAKFAST CLUB
UPHOFF PULLED HAM, JONES SMOKED BACON, SCRAMBLED EGGS, WI CHEDDAR, TOMATO, CHIPOTLE MAYO, SERVED ON TOASTED SOURDOUGH
CINNAMON ROLL
CREAM CHEESE FROSTING, SERVED WARM
PUMPKIN CHEESECAKE CREPES
PUMPKIN CHEESECAKE FILLING, SALTED CARAMEL, CHOPPED CANDIED WALNUTS
CHEESE SCRAMBLER
WI CHEDDAR, PEPPERJACK, SWISS, PARMESAN
CHICKEN AND THE EGG
HAND-BREADED CHICKEN BREAST, EGGS YOUR WAY, HOUSE-MADE BUTTERMILK BISCUIT, SAUSAGE GRAVY
CHICKEN AND WAFFLE BENEDICT
HAND-BREADED CHICKEN BREAST, SUGAR WAFFLE, HOLLANDAISE, POACHED EGG, MAPLE SYRUP
CLASSIC BREAKFAST
EGGS YOUR WAY, JONES SAUSAGE, CHOICE OF TOAST
CORNED BEEF HASH
CORNED BEEF, DICED POTATOES, ONION, GREEN AND RED PEPPERS, EGGS YOUR WAY, CHOICE OF TOAST.
FRENCH TOAST, CLASSIC
TWO PIECES OF CUSTARD SOAKED BRIOCHE, WI MAPLE SYRUP, TOPPED WITH APPLE COMPOTE OR MIXED BERRIES
SHRIMP AND GRITS
CHEESY GRITS, FRIED EGGS, SHRIMP, ANDOULLIE SAUSAGE, BELL PEPPERS, SWEET ONIONS, BACON AND TOMATO JAM
STEAK AND EGGS
PRIME ANGUS FLAT IRON STEAK, EGGS YOUR WAY, ROASTED MUSHROOMS, HOLLANDAISE, CHOICE OF TOAST
STEAK SCRAMBLER
ZUCCHINI, YELLOW SQUASH, BELL PEPPERS, CARAMELIZED ONIONS, HOLLANDAISE
SMOKED SAUSAGE SCRAMBLER
GRASS FED ORGANIC BEEF SAUSAGE, BELL PEPPERS, SWEET ONIONS, CHEDDAR
STUFFED FRENCH TOAST
CHERRY PISTACHIO CREAM CHEESE FILLING, WHISKEY MAPLE CREAM
SHENANIGANS
SCRAMBLED EGGS, PULLED UPHOFF HAM, CHOPPED JONES SMOKED BACON, SAUSAGE, CHEESE CURDS, SAUSAGE GRAVY, CHOICE OF TOAST
THREE LITTLE PIGS SCRAMBLER
UPHOFF PULLED HAM, CRISPY JONES SMOKED BACON, SAUSAGE, CHEESE SAUCE
VEGGIE SCRAMBLER
SWISS, ROASTED MUSHROOMS, WILTED SPINACH, BLISTERED CHERRY TOMATOES
WICKED CHICKEN SANDWICH
HAND-BREADED CHICKEN BREAST, HOT HONEY GLAZE, JONES SMOKED BACON, CHIPOTLE MAYO, SCRAMBLED EGGS, POWDERED SUGAR, SERVED ON FRENCH TOAST