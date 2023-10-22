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Beach Side Gyros 205 S 2nd St
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Appetizers
SALAD ALACART
GYRO'S ALACART
SOUVLAKI ALACART
DESERTS
GYRO MEALS
SOULVAKI MEALS
SIDES
DRINKS
DRINK UPCHARGE
Appetizers
RED PEPPER HUMMUS
$8.95
REGULAR TOTS APP
$6.95
FETA TOTS APP
$8.95
GREEK DRESSING & FETA CHEESE
FETA CUBENELLA
$8.95
HUMMUS AND PITA
$7.95
TERIPOTIA
$7.95
2 PIES
SPINACH PIE
$7.95
2 PIES
SALAD ALACART
LARGE GREEK SALAD
$10.95
Small greek salad
$7.95
LG. GREEK & GYRO MEAT
$16.95
GYRO'S ALACART
ORIGINAL GYRO
$11.95
CHICKEN GYRO
$11.95
PORK GYRO
$11.95
SOUVLAKI ALACART
SOUVLAKI SKEWERS
$5.95
CHICKEN OR PORK
DESERTS
CHEESECAKE BAKLIVA
$7.95
3 GREEK COOKIES
$5.95
BAKLAVA
$5.95
CHOCLATE COKE
$7.95
GYRO MEALS
GYRO & REGULAR TOTS
$16.00
GYRO & FETA TOTS
$18.00
GYRO & GREEK SALAD
$17.00
CHICKEN GYRO & REGULAR TOTS
$16.00
CHICKEN GYRO& FETA TOTS
$18.00
CHICKEN GYRO & GREEK SALAD
$17.00
PORK GYRO & REGULAR TOTS
$16.00
PORK GYRO & FETA TOTS
$18.00
PORK GYRO & GREEK SALAD
$17.00
SOULVAKI MEALS
2 CHICKEN SKEWERS & REG. TOTS
$15.00
2 CHICKEN SKEWERS & FETA. TOTS
$17.00
2 CHICKEN SKEWERS & GREEK SALAD
$16.00
2 PORK SKEWERS & REG.TOTS
$15.00
2 PORK SKEWERS & FETA TOTS
$17.00
2 PORK SKEWERS & GREEK SALAD
$16.00
1 CHICKEN 1 PORK TOTS
$15.00
1 CHICKEN 1 PORK FETA TOT
$17.00
1 CHICKEN 1 PORK SALAD
$16.00
SIDES
KID/ 1 chic skewer/ tots
$10.00
SIDE TAZIKI
$1.00
SIDE PITA
$2.00
SIDE DRESSING
$0.50
SIDE FETA
$2.00
GYRO MEAT
$6.95
DRINKS
ALL DRINKS
$2.50
DRINK UPCHARGE
DRINK MEAL UPCHARGE
$2.00
Beach Side Gyros 205 S 2nd St Location and Ordering Hours
(386) 333-1434
205 S 2nd St, Flagler Beach, FL 32136
Closed
• Opens Monday at 11AM
All hours
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