Beer'd Goat Brewing Co.
Beerded Goat Brewing
APPETIZERS
FLATBREADS
Drink Menu
Liquor
WELL VODKA
$6.00
HIDDEN STILL VODKA
$7.50
WELL GIN
$6.00
HIDDEN STILL GIN
$7.50
WELL RUM
$6.00
THISTLE FINCH
$7.50
HIDDEN AGED RUM
$8.50
HIDDEN STILL SILVER
$8.50
OLD FARM RYE
$8.50
DAD'S HAT RYE
$10.00
DAVID E. YELLOW
$7.50
DAVID E. RED
$9.00
DAVID E. BLACK
$12.00
RUM CASK
$18.00
AMARETTO
$7.50
BOURBON CREAM
$8.50
MAGGIES COFFEE
$8.50
Cocktails
"PINE"APPLE MARGARITA
$13.00
BASIL BERRY SMASH
$10.00
BEERDED OLD FASHIONED
$14.00
Bloody Mary
$9.00
CHOC. MARTINI
$13.00
Cosmopolitan
$10.00
Daiquiri
$10.00
Dark 'N Stormy
$10.00
Gimlet
$10.00
Greyhound
$10.00
Hot Toddy
$9.00
Lemon Drop
$10.00
Long Island Iced Tea
$12.00
Manhattan
$10.00
Margarita
$11.00
Martini
$10.00
Mimosa
$8.00
Mint Julep
$10.00
Mojito
$10.00
ORCHIDS AND LEMONS
$12.00
Sazerac
$13.00
Sea Breeze
$8.00
STRANGE BREW
$12.00
SUMMER SOUR
$14.00
Tequila Sunrise
$9.00
Tom Collins
$8.50
Whiskey Smash
$10.00
White Russian
$10.00
YELLOW OLD FASHIONED
$10.00
RED OLD FASHIONED
$12.00
BLACK OLD FASHIONED
$14.00
Beer
EASY MODE
$6.00
HEROES AND VILLIANS
$7.00
I DONT GOT TIME FOR BANANAS
$6.00
THE MCMULE
$7.00
THE STANDARD
$6.00
W.W.A.M.B.
$10.00
WIZARD CIRCLE IPA
$7.00
WOLF BREWING
$6.00
YINGSTLING LIGHT
$5.00
FLIGHT
$12.00
BITTER TRENDS
$8.00
EXPAT LAGER
$7.00
MILKSHAKE MEAD
$9.00
HOP WATER CITRA
$6.00
HOP WATER STRATA
$6.00
SECRET HANDSHAKE
$20.00
SURE THING
$20.00
UPROOTED
$20.00
RTD MARG
$10.00
RTD TEA
$10.00
FOLINO PEACH
$10.00
YOUNG ONCE
$7.00
Wine
NA Beverages
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Beer'd Goat Brewing Co. Location and Ordering Hours
(717) 805-4030
8001 Union Station Boulevard, Harrisburg, PA 17111
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