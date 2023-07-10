Beer'd Goat Brewing Co.

Beerded Goat Brewing

APPETIZERS

Lettuce Wraps

$17.00

HUMMUS

$14.00

LOADED CHIPS

$18.00Out of stock

CHICKEN SKEWERS

$12.00

PORK SLIDERS

$15.00

LAMB SLIDERS

$17.00

SHORTRIB SLIDERS

$18.00

HOUSE MEATBALLS

$16.00

PRETZEL BRAID

$12.00

CHIPS AND DIP

$10.00Out of stock

HOUSE NACHOS

$17.00

BEET CHIPS

$14.00

SALADS

CHOPPED SALAD

$18.00

BUTTERNUT SQUASH

$16.00

BEET SALAD

$15.00

HOUSE SALAD

$14.00

HOUSE SIDE

$8.00

SOUP

CREAM OF MUSHROOM

$10.00

CARROT CURRY BISQUE

$10.00

HANDHELDS

BUTTERNUT TACOS

$16.00

BAHN MI

$17.00

SHORT RIB CHEESESTEAK

$19.00

GRILLED CHICKEN

$16.00

FLATBREADS

SMOKED TOMATO

$15.00Out of stock

PULLED PORK FLATBREAD

$17.00Out of stock

BEET FLATBREAD

$15.00Out of stock

MUSHROOM FLATBREAD

$16.00Out of stock

GREEK FLATBREAD

$17.00Out of stock

DESSERT

COBBLER

$11.00Out of stock

COOKIE

$3.00

GOAT CHEESECAKE

$11.00Out of stock

ICE CREAM SAND

$10.00

KIDS MENU

KIDS MAC

$9.00

KIDS FLATBREAD

$11.00

KIDS FINGER CHIPS

$11.00

Drink Menu

Liquor

WELL VODKA

$6.00

HIDDEN STILL VODKA

$7.50

WELL GIN

$6.00

HIDDEN STILL GIN

$7.50

WELL RUM

$6.00

THISTLE FINCH

$7.50

HIDDEN AGED RUM

$8.50

HIDDEN STILL SILVER

$8.50

OLD FARM RYE

$8.50

DAD'S HAT RYE

$10.00

DAVID E. YELLOW

$7.50

DAVID E. RED

$9.00

DAVID E. BLACK

$12.00

RUM CASK

$18.00

AMARETTO

$7.50

BOURBON CREAM

$8.50

MAGGIES COFFEE

$8.50

Cocktails

"PINE"APPLE MARGARITA

$13.00

BASIL BERRY SMASH

$10.00

BEERDED OLD FASHIONED

$14.00

Bloody Mary

$9.00

CHOC. MARTINI

$13.00

Cosmopolitan

$10.00

Daiquiri

$10.00

Dark 'N Stormy

$10.00

Gimlet

$10.00

Greyhound

$10.00

Hot Toddy

$9.00

Lemon Drop

$10.00

Long Island Iced Tea

$12.00

Manhattan

$10.00

Margarita

$11.00

Martini

$10.00

Mimosa

$8.00

Mint Julep

$10.00

Mojito

$10.00

ORCHIDS AND LEMONS

$12.00

Sazerac

$13.00

Sea Breeze

$8.00

STRANGE BREW

$12.00

SUMMER SOUR

$14.00

Tequila Sunrise

$9.00

Tom Collins

$8.50

Whiskey Smash

$10.00

White Russian

$10.00

YELLOW OLD FASHIONED

$10.00

RED OLD FASHIONED

$12.00

BLACK OLD FASHIONED

$14.00

Beer

EASY MODE

$6.00

HEROES AND VILLIANS

$7.00

I DONT GOT TIME FOR BANANAS

$6.00

THE MCMULE

$7.00

THE STANDARD

$6.00

W.W.A.M.B.

$10.00

WIZARD CIRCLE IPA

$7.00

WOLF BREWING

$6.00

YINGSTLING LIGHT

$5.00

FLIGHT

$12.00

BITTER TRENDS

$8.00

EXPAT LAGER

$7.00

MILKSHAKE MEAD

$9.00

HOP WATER CITRA

$6.00

HOP WATER STRATA

$6.00

SECRET HANDSHAKE

$20.00

SURE THING

$20.00

UPROOTED

$20.00

RTD MARG

$10.00

RTD TEA

$10.00

FOLINO PEACH

$10.00

YOUNG ONCE

$7.00

Wine

WALTZ ROCK RED

$11.00

CASSEL SWEET STRAWBERRY

$9.00

FOLINO ROSSO FRESCO

$10.00

CASSEL CHOC. PORT

$12.00Out of stock

MAZZA BUBBLY

$9.00Out of stock

CASSEL TRAM.

$10.00

CASSEL CHARD

$11.00

NA Beverages

PEPSI

$3.50

DIET PEPSI

$3.50

MT. DEW

$3.50

SIERRA MIST

$3.50

GINGERALE

$3.50

ROOT BEER

$3.50

KIDDY CUP PUNCH

$8.00

KIDDY CUP SPARK CIDER

$8.00

FRUIT PUNCH

$3.50

LEMONADE

$3.50

CRANBERRY

$4.00

OJ

$5.00

PINEAPPLE

$5.00

flight

FLIGHT

$12.00