Belleville Bait Shop Bar and Grill 609 Main St

Popular Items

BAIT SHOP SMASH BURGER

$12.00

TWO ALL BEEF PATTIES SMASHED AND COVERED IN AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO, ONION AND PICKLE ON A BRIOCHE BUN (GLUTEN FREE BUN AVAILABLE $2)

COBBLER

$4.00

TASTY FRUIT IN A SWEET BREAD MIXTURE. A BIG SOUTHERN TRADITION

GRILLED SHRIMP & FRIES

$16.00

1/2 POUND OF SHRIMP GRILLED AND SEASONED SERVED WITH COLESLAW, FRIES AND SWEET CHILI SAUCE

FOOD

STARTERS

JALAPENO EGG ROLLS

$11.00

OUR SIGNATURE EGG ROLLS FILLED A MIXTURE OF CHEESE,JALAPENO & BACON

WHITEFISH DIP

$11.00

HEAPING PORTION OF OUR SMOKED WHITEFISH DIP SERVED WITH TOASTED PITA CHIPS

BANG BANG SHRIMP

$13.00

GOLDEN CRISPY FRIED SHRIMP TOSSED IN OUR SIGNATURE SPICY CHILI SAUCE

CRISPY FRIED CHICKEN WINGS (5)

$8.00

TOSSED IN YOUR CHOICE OF BBQ, BAITSHOP HOT SAUCE, SWEET TAI, CARIBBEAN JERK OR BAITSHOP DRY RUB

CRISPY FRIED CHICKEN WINGS (10)

$16.00

TOSSED IN YOUR CHOICE OF BBQ, BAITSHOP HOT SAUCE, SWEET TAI, CARIBBEAN JERK OR BAITSHOP DRY RUB

TREBLE HOOK TRIO

$10.00

A MOUND OF WARM TORRILLA CHIPS SERVED WITH QUESO, GUAC AND SALSA

FRIED PICKLE CHIPS

$9.00

PICKLE CHIPS LIGHTLY DUSTED IN HOUSE SEASONING AND DEEP FRIED TO PERFECTION SERVED WITH RANCH DRESSING

BUCKET OF PORK RINDS

$5.00

FRESH COOKED IN HUSE PORK RINDS DUSTED WITH BAIT SHOP DRY RUB

PRETZEL BITE TRIO

$9.00

WARM SALTED PRETZEL BITES SERVED WITH SWEET CINNAMON BUTTER, COARSE GROUND MUSTARD AND BEER CHEESE

BUFFALO CHICKEN TOTCHOS

$14.00

MOUND OF CRISPY TOTS LOADED WITH SHREDDED CHICKEN, BLUE CHEESE CRUMBLES, SHREDDED CHEDDAR CHEESE, GREEN ONION AND DRIZZLED WITH RANCH AND BAIT SHOP HOT SAUCE

HILLBILLY FRIES

$9.00

MAINS

CHICKEN TENDERS & FRIES

$14.00

5 GOLDEN FRIED CHICKEN TENDERS AND CRISPY FRIES SERVED WITH YOUR CHOICE OF SAUCE

CHICKEN CAESAR WRAP

$13.00

GRILLED CHICKEN WITH FRESH ROMAINE LETTUCE, SHAVED ARMESAN CHEESE AND CAESAR DRESSING SERVED ROLLED IN A GRILLED TORTILLA

B.A.I.T.

$13.00

BACON, AVOCADO,, ICEBURG LETTUCE AND TOMATO ON GRILLED BRIOCHE

OKIE DOKIE CHEESE STEAK HOAGIE

$13.00

THIN SLICED RIBEYE WITH GRILLED ONIONS AND PEPPERS TOPPED WITH AMERICAN CHEESE ON A HOAGIE ROLL JUST LIKE BIG "Z" LIKES IT

BUFFALO CHICKEN WRAP

$13.00

BREADED BUFFALO CHICKEN, LETTUCE, TOMATO, CHEDDAR CHEESE, BLUE CHEESE DRESSING AND GREEN ONION WRAPPED IN A GRILLED TORTILLA

VEGGIE WRAP

$13.00

LETTUCE, TOMATO, BEETS, RED ONION, CUCCUMBER, FETA CHEESE AND TZATZIKI SAUCE WRAPPED IN A GRILLED FLOUR TORTILLA

FRIED BOLOGNA

$11.00

ALL BEEF BOLOGNA FRIED CRISPY WITH AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO AND MAYO SERVED ON WHITE BREAD

SOUTHERN FRIED CHICKEN SANDWICH

$12.00

SMASH BURGERS

BAIT SHOP SMASH BURGER

$12.00

TWO ALL BEEF PATTIES SMASHED AND COVERED IN AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO, ONION AND PICKLE ON A BRIOCHE BUN (GLUTEN FREE BUN AVAILABLE $2)

VEGGIE BEYOND BURGER

$15.00

VEGGIE BEYOND BURGER WITH LETTUCE, TOMATO, ONION AND PICKLE ON A BRIOCHE BUN (GLUTEN FREE BUN AVAILABLE $2) ****THIS BURGER IS BEET BASED AND WHEN FULLY COOKED HAS A PINKISH COLORED CENTER****

SMASH JR

$10.00

ONE ALL BEEF PATTY SMASHED AND COVERED IN AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO, ONION AND PICKLE ON A BRIOCHE BUN (GLUTEN FREE BUN AVAILABLE $2)

PIZZAS

B.Y.O PIZZA

$11.00

SAUCE AND CHEESE BLEND **EACH ADDITIONAL ITEM $1.50 TOPPINGS- PEPPERONI, HAM, SAUSAGE, BACON, ONION, MUSHROOM, GREEN PEPPER, BANANA PEPPERS AND FETA

CHUBS

$13.00

10" GLUTEN FREE THIN CRUST WITH SAUCE AND CHEESE BLEND **EACH ADDITIONAL ITEM $1.50 TOPPINGS- PEPPERONI, HAM, SAUSAGE, BACON, ONION, MUSHROOM, GREEN PEPPER, BANANA PEPPERS AND FETA

SALADS

HOUSE SALAD

$12.00

MIXED GREENS, TOMATO, CUCUMBER, RED ONION, CHEDDAR CHEESE AND CROUTONS WITH CHOICE OF DRESSING

BELLEVILLE STRAWBERRY SALAD

$15.00

FRESH SPRING MIX, STRAWBERRIES, BLUEBERRIES, PECANS, TOMATO, CUCUMBERS, RED ONION AND FETA CHEESE SERVED WITH SWEET POPPYSEED DRESSING

CAESAR SALAD

$13.00

FRESH ROMAINE, SHAVED PARMESAN CHEESE, CROUTONS AND CAESAR DRESSING

LIL GUPPIES

CHEESEBURGER

$8.00

SINGLE KIDS CHEESEBURGER SERVED WITH FRIES

KIDS TENDERS & FRIES

$8.00

THREE CHICKEN TENDERS SERVED WITH FRIES

GRILLED CHEESE & FRIES

$7.00

GRILLED CHEESE ON WHITE BREAD WITH FRIES

PB&J

$7.00

UNCRUSTABLE PB&J SERVED WITH FRIES

SIDES

COLESLAW

$3.00

SIDE SALAD

$5.00

FRESH GREENS, TOMATO,CUCUMBER, ONION, CHEESE & CROUTONS

COWBOY BEANS

$4.00

BBQ BEANS MIXED WITH GROUND BEEF, PORK , RED, GREEN AND YELLOW BELL PEPPERS

PASTA SALAD

$4.00

FRENCH FRIES

$4.00

COUNTRY GREEN BEANS

$4.00

PINTO BEANS & CORNBREAD

$4.00

TATER TOTS

$4.00

POTATO SALAD

$4.00

CUCUMBER & ONION SALAD

$4.00

SPECIALS

CAMPFIRE TATER

$14.00

LARGE BAKED POTATO STUFFED WITH BUTTER, COWBOY BEANS, PULLED PORK, CHEDDAR CHEESE, COLE SLAW, GREEN ONION AND DRIZZLED WITH BBQ SAUCE "ITS A MEAL BY ITSELF THATS FOR SURE"

GRILLED SHRIMP & FRIES

$16.00

1/2 POUND OF SHRIMP GRILLED AND SEASONED SERVED WITH COLESLAW, FRIES AND SWEET CHILI SAUCE

BIG CATCH NACHOS

$16.00

MOUND OF FRESH CORN CHIPS COVERED IN YOUR CHOICE OF CHICKEN, PULLED PORK OR GROUND BEEF ALONG WITH QUESO,TOMATOES,ONIONS,BLACK OLIVES,JALAPENO,SHREDDED LETTUCE AND FINISHED WITH SALSA AND SOUR CREAM

CANADIAN WHITE PERCH

$16.00

1/2 POUND OF FRESH WHITE PERCH COATED IN OUR CORN MEAL SEASONING AND FRIED CRISPY SERVED WITH FRIES, COLESLAW AND TARTER SAUCE

PULLED PORK SANDWICH

$12.00

PULLED PORK WITH CHEDDAR CHEESE DRIZZLED WITH BBQ SAUCE AND TOPPED OFF WITH PICKLES AND COLESLAW RIGHT ON THE SANDWICH SERVED ON A BRIOCHE BUN

FISH & CHIPS

$16.00

BEER BATTERED AND GOLDEN FRIED COD SERVED CRISPY FRIES, COLESLAW AND TARTER SAUCE

PHIL'S FAMOUS CORNED BEEF SANDWICH

$13.00

GRILLED RYE STACKED WITH CORNED BEEF, MELTED SWISS, SAUERKRAUT AND 1000 ISLAND DRESSING. "A PALUCKI FAMILY TRADITION"

NEW ENGLAND SHRIMP ROLL

$13.00

GRILLED HOAGIE ROLL FILLED WITH A FRESH MIX OF SHRIMP, LETTUCE, ONION, CELERY, MAYO AND SPICES SERVED WITH A BAG OF BETTEMAID CHIPS

MOMMA MAE'S CHICKEN SALAD SANDWICH

$13.00

SEASONED TENDER WHITE CHICKEN BREAST MIXED WITH CELERY,ONION, MAYO AND DRIED CHERRIES PILED ON FRESH TOASTED 9 GRAIN WHEAT BREAD, SERVED WITH A BAG OF BETTERMAID CHIPS. MOMMA MAE'S FAVORITE

FRIED GREEN TOMATOES

$8.00

FRESH SLICES OF GREEN TOMATO BREADED AND FRIED THEN FINISHED WITH A WASABI RANCH DRIZZLE

SWEETS

MARTHA ANN'S BANANA PUDDIN

$4.00

BANANAS, WAFERS AND PUDDIN, JUST LIKE MARTHA ANN USE TO MAKE IT

COBBLER

$4.00

TASTY FRUIT IN A SWEET BREAD MIXTURE. A BIG SOUTHERN TRADITION

LIQUOR

VODKA

SMIRNOFF

$6.00

ABSOLUT

$7.00

TITOS

$7.00

VAN GGH DBL ESPRESSO

$7.00

CIROC BERRY

$10.00

DETROIT STEAM

$8.00

GREY GOOSE

$9.00

NEW AMSTERDAM LEMON

$6.00

NEW AMSTERDAM MANGO

$6.00

KETEL CITRON

$9.00

NEW AMSTERDAM RASPBERRY

$6.00

NEW AMSTERDAM RED BERRY

$6.00

EFFEN CUCUMBER

$7.00

PINK WHITNEY

$5.00

VALENTINE WHITE BLOSSOM

$8.00

DBL SMIRNOFF

$12.00

DBL ABSOLUT

$14.00

DBL TITOS

$14.00

DBL VAN GGH DBL ESPRESSO

$14.00

DBL CIROC BERRY

$20.00

DBL DETROIT STEAM

$16.00

DBL GREY GOOSE

$18.00

DBL NEW AMSTERDAM LEMON

$12.00

DBL NEW AMSTERDAM MANGO

$12.00

DBL KETEL CITRON

$18.00

DBL NEW AMSTERDAM RASPBERRY

$12.00

DBL NEW AMSTERDAM RED BERRY

$12.00

DBL EFFEN CUCUMBER

$14.00

DBL PINK WHITNEY

$10.00

DBL VALENTINE WHITE BLOSSOM

$16.00

GIN

GORDONS

$6.00

SILKS

$8.00

BOMBAY SAPPHIRE

$9.00

TANQUERAY

$7.00

DBL GORDONS

$12.00

DBL SILKS

$16.00

DBL BOMBAY SAPPHIRE

$18.00

DBL TANQUERAY

$14.00

RUM

BACARDI LEMON

$6.00

BACARDI MANGO

$6.00

BACARDI

$6.00

BACARDI RAZ

$6.00

CAPTAIN MORGAN

$6.00

MALIBU

$6.00

MYERS DARK

$7.00

SALTWATER WOODY PINEAPPLE

$6.00

DBL BACARDI LEMON

$12.00

DBL BACARDI MANGO

$12.00

DBL BACARDI

$12.00

DBL BACARDI RAZ

$12.00

DBL CAPTAIN MORGAN

$12.00

DBL MALIBU

$12.00

DBL MYERS DARK

$14.00

DBL SALTWATER WOODY PINEAPPLE

$12.00

TEQUILA

LUNAZUL

$6.00

CASAMIGOS

$10.00

1800 BLANCO

$10.00

PATRON SILVER

$13.00

PATRON ANEJO

$14.00

DON JULIO BLANCO

$14.00

1800 REP

$11.00

JOSE SILVER

$8.00

JOSE GOLD

$8.00

DBL LUNAZUL

$12.00

DBL CASAMIGOS

$20.00

DBL 1800 BLANCO

$20.00

DBL PATRON SILVER

$26.00

DBL PATRON ANEJO

$28.00

DBL DON JULIO BLANCO

$28.00

DBL 1800 REP

$22.00

DBL JOSE SILVER

$16.00

DBL JOSE GOLD

$16.00

WHISKEY

CROWN APPLE

$7.00

CROWN PEACH

$7.00

DICKEL

$7.00

WOODFORD RESERVE

$8.00

MAKERS MARK

$7.00

ELIJAH CRAIG

$8.00

LARCENY

$7.00

BULLIET

$9.00

FIRE BALL

$6.00

JIM BEAM

$6.00

BLANTONS

$33.00

DICKEL RYE

$9.00

JAMESON

$7.00

JACK HONEY

$7.00

JACK FIRE

$7.00

JACK DANIELS

$7.00

GENTLEMAN JACK

$11.00

FOUR ROSES

$7.00

CROWN ROYAL

$7.00

BASIL HAYDENS

$11.00

SEGRAMS

$6.00

KNOB CREEK 100

$18.00

DETROIT CITY BOURBN

$10.00

CROWN TEXAS MESQUITE

$38.00

BIRD DOG 7YR

$9.00

CROWN VANILLA

$7.00

CROWN MAPLE

$17.00

DBL CROWN APPLE

$14.00

DBL CROWN PEACH

$14.00

DBL DICKEL

$14.00

DBL WOODFORD RESERVE

$16.00

DBL MAKERS MARK

$14.00

DBL ELIJAH CRAIG

$16.00

DBL LARCENY

$14.00

DBL BULLIET

$18.00

DBL FIRE BALL

$12.00

DBL JIM BEAM

$12.00

DBL BLANTONS

$66.00

DBL DICKEL RYE

$18.00

DBL JAMESON

$14.00

DBL JACK HONEY

$14.00

DBL JACK FIRE

$14.00

DBL JACK DANIELS

$14.00

DBL GENTLEMAN JACK

$22.00

DBL FOUR ROSES

$14.00

DBL CROWN ROYAL

$14.00

DBL BASIL HAYDENS

$22.00

DBL SEGRAMS

$12.00

DBL KNOB CREEK 100

$36.00

DBL DETROIT CITY BOURBN

$20.00

DBL CROWN TEXAS MESQUITE

$76.00

DBL BIRD DOG 7YR

$18.00

DBL CROWN VANILLA

$14.00

DBL CROWN MAPLE

$34.00

SCOTCH / BOURBON

CHIVAS

$7.00

JW RED

$7.00

DALMORE 12

$19.00

JW BLACK

$10.00

DEWARS

$7.00

BALVENIE 12 DOUBLEWOOD

$19.00

JW DOUBLE BLACK

$14.00

DBL CHIVAS

$14.00

DBL JW RED

$14.00

DBL DALMORE 12

$38.00

DBL JW BLACK

$20.00

DBL DEWARS

$14.00

DBL BALVENIE 12 DOUBLEWOOD

$38.00

DBL JW DOUBLE BLACK

$28.00

LIQUEURS / CORDIALS

DRY VERMOUTH

$4.00

TRIPLE SEC

$3.00

ST. GERMAIN

$8.00

GRAND MARNIER

$9.00

SCHNAPPS PEACH

$5.00

SCHNAPPS BUTTER

$5.00

DOMAIN DE CANTON

$7.00

MONTENEGRO

$8.00

LIQUOR 43

$6.00

KAHLUA

$7.00

JAGERMEISTER

$7.00

ST. ELDER HAZELNUT

$7.00

PAMA

$7.00

CAMPARI

$8.00

BLUE CURACAO

$3.00

BAILEYS

$7.00

APEROL

$7.00

DISARONNO AM

$8.00

SWEET VERMOUTH

$4.00

CHAMBORD

$7.00

DBL DRY VERMOUTH

$8.00

DBL TRIPLE SEC

$6.00

DBL ST. GERMAIN

$16.00

DBL GRAND MARNIER

$18.00

DBL SCHNAPPS PEACH

$10.00

DBL SCHNAPPS BUTTER

$10.00

DBL DOMAIN DE CANTON

$14.00

DBL MONTENEGRO

$16.00

DBL LIQUOR 43

$12.00

DBL KAHLUA

$14.00

DBL JAGERMEISTER

$14.00

DBL ST. ELDER HAZELNUT

$14.00

DBL PAMA

$14.00

DBL CAMPARI

$16.00

DBL BLUE CURACAO

$6.00

DBL BAILEYS

$14.00

DBL APEROL

$14.00

DBL DISARONNO AM

$16.00

DBL SWEET VERMOUTH

$8.00

DBL CHAMBORD

$14.00

MIXED DRINKS

BAHAMA MAMA

$7.00

BLOODY MARY

$8.00

LONG ISLAND

$8.00

LONG ISLAND (TOP SHELF)

$13.00

MARGARITA

$8.00

SANGRIA

$10.00

SEX ON THE BEACH

$7.00

MANHATTAN

$9.00

OLD FASHIONED

$9.00

SHOTS

GREEN TEA

$6.00

GUMMY BEARS

$6.00

JAGER BOMB

$6.00

JOHNNY VEGAS

$6.00

LEMON DROP (SHOT)

$6.00

MINI BEER

$6.00

ORANGE TEA

$6.00

WASHINGTON APPLE

$6.00

WHITE GUMMY BEAR

$6.00

BEER

DRAFT BEER

ALASKAN AMBER DRAFT

$7.00

ALL DAY IPA DRAFT

$7.00

BLAKES DRAFT

$7.00

BLUE MOON DRAFT

$7.00

BUD LIGHT DRAFT DRAFT

$4.00

MILLER LITE DRAFT DRAFT

$4.00Out of stock

STELLA DRAFT

$7.00

SUMMER SHANDY DRAFT

$7.00

SWEETWATER HAZY IPA DRAFT

$7.00

TWO HEARTED DRAFT

$7.00

BOTTLED BEER

BEER BUCKET DOMESTIC (5)

$18.00

BLAKES CHERRY LIME

$5.00

BLAKES PASSION SEEKER

$5.00

BLAKES PEACH

$5.00

BLAKES TRIPPLE JAM

$5.00

BOX PINK LEMONADE

$11.00

BUD LIGHT BTL

$4.00

BUD SELECT

$4.00

BUDWEISER

$4.00

BUSCH LIGHT

$4.00

COORS LIGHT

$4.00

CORONA

$5.00

CORONA PREMIER

$5.00

FAT TIRE

$6.00

GOOSE 312

$3.00

GUINNESS

$7.00

HEINEKEN

$5.00

HEINEKEN N/A

$5.00

HEINEKEN ZERO

$6.00

HIGH LIFE

$5.00

JUICY LITTLE THINGS

$7.00

KEWEEAW BLONDE

$5.00

LABATT BLUE

$5.00Out of stock

LABATT BLUE N/A

$5.00

LABATT LIGHT

$5.00Out of stock

MIC ULTRA

$4.50

MILLER LITE BTL

$4.00

MODELO

$5.00

PASSION FRUIT GOSE

$8.00

PBR

$4.00

PERRIN GRAPEFRUIT IPA

$8.00

RED STRIPE

$6.00

ROLLING ROCK

$5.00

SWEETWATER 420

$6.00

VOODOO FRUIT FORCE

$7.00

VOODOO RANGER IPA

$7.00

COORS BANQUET

$4.00

WINE

RED

BONAZA CAB

$12.00

COLORES MALBEC

$8.00

SL CAB

$7.00

WHITE

SL CHARD

$7.00

GRAND TRAVERSE REISLING

$9.00

CELSIUS SAV BLANC

$9.00

ROSE / CHAMPAGNE

SPARKLING ROSE

$7.00

BTL SPARKLING ROSE

$28.00

SPARKLING WHITE

$7.00

BTL SPARKLING WHITE

$28.00

SELTZERS

WHITECLAW

WHITE CLAW MANGO

$5.00

WHITE CLAW BLACK CHERRY

$5.00

TRULY

TRULY

$5.00

HIGH NOON

HIGH NOON PINEAPPLE

$5.00

HIGH NOON PASSION FRUIT

$5.00

RANCH WATER

RANCH WATER ORIGINAL

$5.00

RANCH RITA

$5.00

SMIRNOFF

SMIRNOFF ICE ZERO

$5.00

SMIRNOFF ICE BLUE RASPBERRY

$5.00

ARNOLD PALMER

HARD ARNOLD

$5.00

SOFT DRINK

APPLE JUICE

$3.50

CLUB SODA

$2.50

COFFEE

$3.00

COKE

$2.50

DIET COKE

$2.50

DR. PEPPER

$2.50

FANTA ORANGE

$2.50

GINGER ALE

$2.50

LEMONADE

$2.50

ORANGE JUICE

$3.50

SPRITE

$2.50

UNSWEET TEA

$2.50

RED BULL

$4.00

SF RED BULL

$4.00

TACO TUESDAY DRINKS

TT BEERS

TT MILLER LITE DRAFT

$3.00

TT BUD LIGHT DRAFT

$3.00