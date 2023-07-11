Belleville Bait Shop Bar and Grill 609 Main St
Popular Items
BAIT SHOP SMASH BURGER
TWO ALL BEEF PATTIES SMASHED AND COVERED IN AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO, ONION AND PICKLE ON A BRIOCHE BUN (GLUTEN FREE BUN AVAILABLE $2)
COBBLER
TASTY FRUIT IN A SWEET BREAD MIXTURE. A BIG SOUTHERN TRADITION
GRILLED SHRIMP & FRIES
1/2 POUND OF SHRIMP GRILLED AND SEASONED SERVED WITH COLESLAW, FRIES AND SWEET CHILI SAUCE
FOOD
STARTERS
JALAPENO EGG ROLLS
OUR SIGNATURE EGG ROLLS FILLED A MIXTURE OF CHEESE,JALAPENO & BACON
WHITEFISH DIP
HEAPING PORTION OF OUR SMOKED WHITEFISH DIP SERVED WITH TOASTED PITA CHIPS
BANG BANG SHRIMP
GOLDEN CRISPY FRIED SHRIMP TOSSED IN OUR SIGNATURE SPICY CHILI SAUCE
CRISPY FRIED CHICKEN WINGS (5)
TOSSED IN YOUR CHOICE OF BBQ, BAITSHOP HOT SAUCE, SWEET TAI, CARIBBEAN JERK OR BAITSHOP DRY RUB
CRISPY FRIED CHICKEN WINGS (10)
TOSSED IN YOUR CHOICE OF BBQ, BAITSHOP HOT SAUCE, SWEET TAI, CARIBBEAN JERK OR BAITSHOP DRY RUB
TREBLE HOOK TRIO
A MOUND OF WARM TORRILLA CHIPS SERVED WITH QUESO, GUAC AND SALSA
FRIED PICKLE CHIPS
PICKLE CHIPS LIGHTLY DUSTED IN HOUSE SEASONING AND DEEP FRIED TO PERFECTION SERVED WITH RANCH DRESSING
BUCKET OF PORK RINDS
FRESH COOKED IN HUSE PORK RINDS DUSTED WITH BAIT SHOP DRY RUB
PRETZEL BITE TRIO
WARM SALTED PRETZEL BITES SERVED WITH SWEET CINNAMON BUTTER, COARSE GROUND MUSTARD AND BEER CHEESE
BUFFALO CHICKEN TOTCHOS
MOUND OF CRISPY TOTS LOADED WITH SHREDDED CHICKEN, BLUE CHEESE CRUMBLES, SHREDDED CHEDDAR CHEESE, GREEN ONION AND DRIZZLED WITH RANCH AND BAIT SHOP HOT SAUCE
HILLBILLY FRIES
MAINS
CHICKEN TENDERS & FRIES
5 GOLDEN FRIED CHICKEN TENDERS AND CRISPY FRIES SERVED WITH YOUR CHOICE OF SAUCE
CHICKEN CAESAR WRAP
GRILLED CHICKEN WITH FRESH ROMAINE LETTUCE, SHAVED ARMESAN CHEESE AND CAESAR DRESSING SERVED ROLLED IN A GRILLED TORTILLA
B.A.I.T.
BACON, AVOCADO,, ICEBURG LETTUCE AND TOMATO ON GRILLED BRIOCHE
OKIE DOKIE CHEESE STEAK HOAGIE
THIN SLICED RIBEYE WITH GRILLED ONIONS AND PEPPERS TOPPED WITH AMERICAN CHEESE ON A HOAGIE ROLL JUST LIKE BIG "Z" LIKES IT
BUFFALO CHICKEN WRAP
BREADED BUFFALO CHICKEN, LETTUCE, TOMATO, CHEDDAR CHEESE, BLUE CHEESE DRESSING AND GREEN ONION WRAPPED IN A GRILLED TORTILLA
VEGGIE WRAP
LETTUCE, TOMATO, BEETS, RED ONION, CUCCUMBER, FETA CHEESE AND TZATZIKI SAUCE WRAPPED IN A GRILLED FLOUR TORTILLA
FRIED BOLOGNA
ALL BEEF BOLOGNA FRIED CRISPY WITH AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO AND MAYO SERVED ON WHITE BREAD
SOUTHERN FRIED CHICKEN SANDWICH
SMASH BURGERS
BAIT SHOP SMASH BURGER
TWO ALL BEEF PATTIES SMASHED AND COVERED IN AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO, ONION AND PICKLE ON A BRIOCHE BUN (GLUTEN FREE BUN AVAILABLE $2)
VEGGIE BEYOND BURGER
VEGGIE BEYOND BURGER WITH LETTUCE, TOMATO, ONION AND PICKLE ON A BRIOCHE BUN (GLUTEN FREE BUN AVAILABLE $2) ****THIS BURGER IS BEET BASED AND WHEN FULLY COOKED HAS A PINKISH COLORED CENTER****
SMASH JR
ONE ALL BEEF PATTY SMASHED AND COVERED IN AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO, ONION AND PICKLE ON A BRIOCHE BUN (GLUTEN FREE BUN AVAILABLE $2)
PIZZAS
B.Y.O PIZZA
SAUCE AND CHEESE BLEND **EACH ADDITIONAL ITEM $1.50 TOPPINGS- PEPPERONI, HAM, SAUSAGE, BACON, ONION, MUSHROOM, GREEN PEPPER, BANANA PEPPERS AND FETA
CHUBS
10" GLUTEN FREE THIN CRUST WITH SAUCE AND CHEESE BLEND **EACH ADDITIONAL ITEM $1.50 TOPPINGS- PEPPERONI, HAM, SAUSAGE, BACON, ONION, MUSHROOM, GREEN PEPPER, BANANA PEPPERS AND FETA
SALADS
HOUSE SALAD
MIXED GREENS, TOMATO, CUCUMBER, RED ONION, CHEDDAR CHEESE AND CROUTONS WITH CHOICE OF DRESSING
BELLEVILLE STRAWBERRY SALAD
FRESH SPRING MIX, STRAWBERRIES, BLUEBERRIES, PECANS, TOMATO, CUCUMBERS, RED ONION AND FETA CHEESE SERVED WITH SWEET POPPYSEED DRESSING
CAESAR SALAD
FRESH ROMAINE, SHAVED PARMESAN CHEESE, CROUTONS AND CAESAR DRESSING
LIL GUPPIES
SIDES
COLESLAW
SIDE SALAD
FRESH GREENS, TOMATO,CUCUMBER, ONION, CHEESE & CROUTONS
COWBOY BEANS
BBQ BEANS MIXED WITH GROUND BEEF, PORK , RED, GREEN AND YELLOW BELL PEPPERS
PASTA SALAD
FRENCH FRIES
COUNTRY GREEN BEANS
PINTO BEANS & CORNBREAD
TATER TOTS
POTATO SALAD
CUCUMBER & ONION SALAD
SPECIALS
CAMPFIRE TATER
LARGE BAKED POTATO STUFFED WITH BUTTER, COWBOY BEANS, PULLED PORK, CHEDDAR CHEESE, COLE SLAW, GREEN ONION AND DRIZZLED WITH BBQ SAUCE "ITS A MEAL BY ITSELF THATS FOR SURE"
GRILLED SHRIMP & FRIES
1/2 POUND OF SHRIMP GRILLED AND SEASONED SERVED WITH COLESLAW, FRIES AND SWEET CHILI SAUCE
BIG CATCH NACHOS
MOUND OF FRESH CORN CHIPS COVERED IN YOUR CHOICE OF CHICKEN, PULLED PORK OR GROUND BEEF ALONG WITH QUESO,TOMATOES,ONIONS,BLACK OLIVES,JALAPENO,SHREDDED LETTUCE AND FINISHED WITH SALSA AND SOUR CREAM
CANADIAN WHITE PERCH
1/2 POUND OF FRESH WHITE PERCH COATED IN OUR CORN MEAL SEASONING AND FRIED CRISPY SERVED WITH FRIES, COLESLAW AND TARTER SAUCE
PULLED PORK SANDWICH
PULLED PORK WITH CHEDDAR CHEESE DRIZZLED WITH BBQ SAUCE AND TOPPED OFF WITH PICKLES AND COLESLAW RIGHT ON THE SANDWICH SERVED ON A BRIOCHE BUN
FISH & CHIPS
BEER BATTERED AND GOLDEN FRIED COD SERVED CRISPY FRIES, COLESLAW AND TARTER SAUCE
PHIL'S FAMOUS CORNED BEEF SANDWICH
GRILLED RYE STACKED WITH CORNED BEEF, MELTED SWISS, SAUERKRAUT AND 1000 ISLAND DRESSING. "A PALUCKI FAMILY TRADITION"
NEW ENGLAND SHRIMP ROLL
GRILLED HOAGIE ROLL FILLED WITH A FRESH MIX OF SHRIMP, LETTUCE, ONION, CELERY, MAYO AND SPICES SERVED WITH A BAG OF BETTEMAID CHIPS
MOMMA MAE'S CHICKEN SALAD SANDWICH
SEASONED TENDER WHITE CHICKEN BREAST MIXED WITH CELERY,ONION, MAYO AND DRIED CHERRIES PILED ON FRESH TOASTED 9 GRAIN WHEAT BREAD, SERVED WITH A BAG OF BETTERMAID CHIPS. MOMMA MAE'S FAVORITE
FRIED GREEN TOMATOES
FRESH SLICES OF GREEN TOMATO BREADED AND FRIED THEN FINISHED WITH A WASABI RANCH DRIZZLE