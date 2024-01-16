Benvenutis Ristorante 105 W Main St
FOOD
ANTIPASTI
- CACIO e PEPE ARANCINI$12.00
FRIED RISOTTO, PECORINO ROMANO, MOZZARELLA, CRACKED BLACK PEPPER, TOMATO SAUCE
- FORNARINA$12.00
FOCACCIA, MOZZARELLA, RICOTTA, TRUFFLE OIL
- SHRIMP SRIRACHA$16.00
FRIED ROCK SHRIMP, SRIRACHA AIOLI
- MUSSELS$18.00
MUSSELS, FLAMBEED SAMBUCA, TOMATO-SAGE BROTH
- MEATBALLS$10.00
MEATBALLS, MARINARA, PARMIGIANO REGGIANO
- CALAMARI$12.00
FRIED CALAMARI, LEMON, TOMATO SAUCE
- CRAB CLAWS$38.00
SNOW CRAB CLAWS SAUTEED IN A GARLIC-LEMON WHITE WINE BUTTER SAUCE
- TRUFFLE FRIES$8.00
POTATOES, WHITE TRUFFLE OIL, PARMESAN
- ANTIPASTO$28.00
GRILLED GARLIC CROSTINI, PARMA PROSCIUTTO, BOMBA CALABRESE, EGGPLANT CAPONATA, SALSA DI PARMIGIANO, BURRATA, CALABRIAN CHILI HONEY, ARUGULA, OLIVES
- BRUSCHETTA$16.00
CROSTINI, BURRATA CHEESE, ROASTED SAN MARZANO TOMATOES, BASIL, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, AGED BALSAMIC VINEGAR, BASIL PESTO
- ADD 1 MEATBALL $$6.00
- ADD 1 SCALLOP $$9.00
- ADD 3 SHRIMP $$13.00
- ADD CHICKEN $$8.00
- ADD 3 CROSTINIS $$3.00
- ------COURSE LINE------
INSALATA
- BENVENUTI$10.00
POACHED PEAR, SPINACH, GORGONZOLA, CANDIED WALNUTS, AGED BALSAMIC, WALNUT CIDER VINAIGRETTE
- ROCKET$10.00
ARUGULA, TOMATOES, RED ONIONS, KALAMATA OLIVES, PINE NUTS, CAPERS, SUN-DRIED TOMATO PESTO, GOAT CHEESE CROSTINI
- CARPACCIO$18.00
RAW SLICED BEEF TENDERLOIN, ARUGULA, CAPER BERRIES, TOMATOES, WHITE BALSAMIC TRUFFLE AIOLI, AGED BALSAMIC, PARMIGIANO REGGIANO
- TRITATO$10.00
CHOPPED ROMAINE, RADICCHIO, SOPPRESSATA, PROVOLONE, TOMATOES, CASTELVETRANO OLIVES, PEPPERONCINIS, RADISH, GREEN ONION, GARBANZO BEANS, ITALIAN VINAIGRETTE
- CAPRESE$16.00
BURRATA CHEESE, HEIRLOOM TOMATOES, BASIL PESTO, AGED BALSAMIC, GRILLED GARLIC CROSTINI
- TUSCAN$10.00
CHOPPED BOSTON LETTUCE, PANCETTA, BUTTERMILK GORGONZOLA DRESSING, TOMATO, RED ONION
- GRECO$10.00
MIXED GREENS, TOMATOES, CAPER BERRIES, CUCUMBERS, RED ONION, GREEK FETA, KALAMATA OLIVES, LEMON AND RED WINE VINAIGRETTE
- MORELLO$12.00
FIELD GREENS, MORELLO CHERRIES, MARCONA ALMONDS, RED ONION, ZUCCHINI RIBBONS, TART CHERRY VINAIGRETTE, SHAVED PECORINO
- CAESAR$10.00
ROMAINE, CROUTONS, PANCETTA, SHAVED PARMIGIANO REGGIANO
- DINNER SALAD$10.00
- ADD GRILLED CHICKEN $$8.00
- DONT MAKE!!!
PIZZE
- MARGHERITA$14.00
FRESH MOZZARELLA, MARINARA, BASIL
- VEGETALI$16.00
MARINARA, ZUCCHINI, ARTICHOKE, OLIVES, MUSHROOMS, SPINACH, GOAT CHEESE
- POLLO$18.00
PESTO, CHICKEN, MOZZARELLA, MUSHROOMS, BASIL
- PEPPERONI$16.00
MARINARA, MOZZARELLA, PEPPERONI
- QUATTRO FORMAGGI$16.00
RICOTTA, MOZZARELLA, GORGONZOLA, PARMIGIANO REGGIANO, BASIL
- FUNGHI$16.00
MARINARA, MOZZARELLA, MUSHROOMS, BASIL
- PICANTE$18.00
MARINARA, MOZZARELLA, JALAPENO, ITALIAN SAUSAGE, MUSHROOMS
- PROSCIUTTO$18.00
MARINARA, MOZZARELLA, PARMA PROSCIUTTO, ARUGULA, PARMIGIANO REGGIANO
- TARTUFO$18.00
MOZZARELLA, MASCARPONE, MUSHROOMS, CHICKEN, ARTICHOKES. SPINACH, BASIL, TRUFFLE OIL
- ANTHONY'S PIZZA$14.00
THIN CRUST, CRUSHED RED PEPPER, MARINARA, OREGANO, GARLIC
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PRIMI PIATTI
- RAVIOLI DI FIORI$18.00
GOAT CHEESE RAVIOLI, SAN MARZANO TOMATO SAUCE, BROWN BUTTER, CRISPY SAGE, PARMIGIANO REGGIANO
- MUSHROOM RIGATONI$20.00
RIGATONI, PINK SAUCE, MUSHROOMS, TRUFFLE OIL, PARMIGIANO REGGIANO
- RUSTICA$30.00
BAKED PENNE, CHICKEN, SUN DRIED TOMATOES, MUSHROOMS, SPECK, SMOKED MOZZARELLA, ROSEMARY CREAM SAUCE, PANGRATTATO
- SPAGHETTI & MEATBALLS$20.00
SPAGHETTI, VEAL, PORK, BEEF MEATBALLS, SAN MARZANO TOMATO SAUCE, PARMIGIANO REGGIANO
- BOLOGNESE AL FORNO$22.00
SLOW BRAISED BEEF AND SAN MARZANO TOMATO SAUCE, HOUSE-MADE CAVATELLI, WHIPPED RICOTTA, TOASTED PANGRATTATO
- LASAGNA$20.00
FRESH PASTA, BEEF BOLOGNESE, MOZZARELLA, RICOTTA, PARMIGIANO REGGIANO
- PASTA FROM HELL$20.00
TAGLIATELLE, PEPPERONI, HOUSE-MADE ITALIAN SAUSAGE, MUSHROOMS, RED ONIONS, RED PEPPERS, TOMATOES, SERRANO PEPPERS, CREAM, PARMIGIANO REGGIANO
- LOBSTER MEZZALUNA$42.00
lOBSTER RAVIOLI, LOBSTER TAIL, ASPARAGUS, MUSHROOMS, BRANDY, SAFFRON CREAM
- GAMBERETTI$28.00
CAPELLINI, JUMBO SHRIMP, TOMATOES, SPINACH, BASIL, GARLIC, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
- SHRIMP DIAVOLO$36.00
SQUID INK PASTA, SAUTEED SHRIMP, CALABRIAN CHILI TOMATO SAUCE, FENNEL POLLEN PANGRATTATO
- CAMPANELLE PASTA$34.00
CAMPANELLE PASTA, ITALIAN SAUSAGE, SHAVED BLACK TRUFFLE, MIXED MUSHROOMS, MASCARPONE CREAM SAUCE, PARMIGIANO REGGIANO
- PASTA ENTREE$18.00
- PASTA PRIMAVERA$24.00
- CACIO E PEPE ENTREE$23.00
SECONDI PIATTI
- GRILLED LAMB RACK$58.00
HERB CRUSTED LAM CHOPS, GRATIN POTATOES, SAUTEED GREENS, GREEK YOGURT, DEMI
- CHICKEN MARSALA$26.00
BREADED CHICKEN STUFFED WITH SPINACH, PROSCIUTTO AND SMOKED MOZZARELLA, MUSHROOM CREAM MARSALA WINE SAUCE, GARLIC WHIPPED POTATOES, ASPARAGUS
- SEA BASS$52.00
CHILEAN SEA BASS, GARLIC WHIPPED POTATOES, SPINACH, WHITE WINE, DIJON, CAPER CREAM SAUCE
- GRILLED VEGETABLES$18.00
GRILLED ZUCCHINI, ASPARAGUS, YELLOW SQUASH, BROCCOLINI, MUSHROOMS, ARTICHOKES, TOMATOES, BASIL PESTO, HUMMUS
- PIG & SCALLOPS$34.00
PAN ROASTED SCALLOPS, BRAISED PORK BELLY, CANNELLINI BEAN RAGU, PORK JUS
- VEAL PARMIGIANO$40.00
LIGHTLY BREADED AND POUNDED VEAL CHOP, TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, PARMIGIANO REGGIANO, CAPLLINI PASTA, OLIVE OIL, GARLIC
- CHICKEN PARMESAN$28.00
LIGHTLY BREADED AND POUNDED CHICKEN BREAST, TOMATO SAUCE, MOZZARELLA, PARMIGIANO REGGIANO, CAPLLINI PASTA, OLIVE OIL, GARLIC
- FILETTO ROSSO$62.00
PRIME BEEF TENDERLOIN, ASPARAGUS, GARLIC WHIPPED POTATOES, SPINACH, TOMATO, THYME, VEAL REDUCTION
- BISTECCA DI SANTO$84.00
AMERICAN KOBE BEEF BONE-IN 32OZ RIBEYE, GARLIC WHIPPED POTATOES, BROCCOLINI
- CHICKEN PICCATA$24.00
LIGHTLY POUNDED CHICKEN SCALLOPINI, LEMON CAPER SAUCE, GARLIC WHIPPED POTATOES, BROCCOLINI
- CHICKEN MILANESE$22.00
LIGHTLY POUNDED & BREADED CHICKEN BREAST, ARUGULA, TOMATOES, RED ONION, SHAVED PARMIGIANO REGGIANO, FRESH LEMON
- LOBSTER TAIL$68.00
- SURF & TURF$130.00
- PHARM DINNER$96.00
- TAGLIATA$68.00
DESSERT
- BRULEED BANANA TARTLETS$10.00
SMOOTH BANANA CUSTARD, BRULEED BANANAS, BUTERSCOTCH CARAMEL
- CREME BRULEE$10.00
SILKY MADAGASCAR VANILLA BEAN CUSTARD, CARAMELIZED SUGAR
- CARROT CAKE$12.00
SPICED CARROT CAKE, CREAM CHEESE FROSTING, TOASTED PECANS & WALNUTS
- ITALIAN CHEESECAKE$12.00
CHEESECAKE MADE WITH MASCARPONE
- FLOURLESS CHOCOLATE TORTE$10.00
A RICH AND DECADENT CHOCOLATE & ITALIAN ESPRESSO TORTE
- TIRAMISU$10.00
MASCARPONE CREAM, LADY FINGERS, ESPRESSO, COCOA
- ZEPPOLE$10.00
ITALIAN DOUGHNUTS STUFFED WITH NUTELLA
- CELEBRATE
- WHOLE CARROT CAKE$85.00
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CONTORNI
BEVERAGES
NA BEVERAGES
- WATER
- TEA$2.50
- HOT TEA$4.00
- COFFEE$4.50
- DECAF COFFEE$4.50
- ESPRESSO$3.75
- OJ FRESH$8.00
- PANNA 1LTR$4.75
- PELLEGRINO 1LTR$4.75
- COKE$2.75
- DIET COKE$2.75
- SPRITE$2.75
- DR PEPPER$2.75
- TONIC$2.75
- EMPLOYEE SODA$0.75
- CRANBERRY JUICE$2.00
- PINEAPPLE JUICE$2.00
- APPLE JUICE$2.00
- ITALIAN SODA$5.00
- BAR ESPRESSO
- CAPPUCINO$4.60
- CAFFE LATTE$4.50
- CHOCOLATE MILK$3.50
- MILK$3.50
- GRAPEFRUIT FRESH$4.00