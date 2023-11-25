Blend Coffee and Cocktails
Blend Espresso Bar
SMALL
- WHOLE LATTE$4.29
- 2% LATTE$4.29
- SKIM LATTE$4.29
- ALMOND LATTE$4.98
- SOY LATTE$4.98
- OAT LATTE$4.98
- COCONUT LATTE$4.98
- WHOLE FRAPPE$4.29
- 2% FRAPPE$4.29
- SKIM FRAPPE$4.29
- ALMOND FRAPPE$4.98
- SOY FRAPPE$4.98
- OAT FRAPPE$4.98
- COCONUT FRAPPE$4.98
- WHOLE CAPP.$4.29
- 2% CAPP.$4.29
- SKIM CAPP.$4.29
- ALMOND CAPP.$4.89
- SOY CAPP.$4.89
- OAT CAPP.$4.89
- COCONUT CAPP.$4.89
- WHOLE MATCHA$4.29
- 2% MATCHA$4.29
- SKIM MATCHA$4.29
- ALMOND MATCHA$4.98
- SOY MATCHA$4.98
- OAT MATCHA$4.98
- COCONUT MATCHA$4.98
- MATCHA LEMONADE$4.29
- WHOLE CHAI$4.29
- 2% CHAI$4.29
- SKIM CHAI$4.29
- ALMOND CHAI$4.98
- SOY CHAI$4.98
- OAT CHAI$4.98
- COCONUT CHAI$4.98
- WHOLE STEAMER$4.29
- 2% STEAMER$4.29
- SKIM STEAMER$4.29
- ALMOND STEAMER$4.29
- SOY STEAMER$4.29
- OAT STEAMER$4.29
- COCONUT STEAMER$4.29
- AMERICANO$4.29
- WHOLE MACC.$4.29
- 2% MACC.$4.29
- SKIM MACC.$4.29
- ALMOND MACC.$4.29
- SOY MACC.$4.29
- OAT MACC.$4.29
- COCONUT MACC.$4.29
- WHOLE HOT CHOC.$4.29
- 2% HOT CHOC.$4.29
- SKIM HOT CHOC.$4.29
- ALMOND HOT CHOC.$4.29
- SOY HOT CHOC.$4.29
- OAT HOT CHOC.$4.29
- COCONUT HOT CHOC.$4.29
MEDIUM
- WHOLE LATTE$4.39
- 2% LATTE$4.39
- SKIM LATTE$4.39
- ALMOND LATTE$5.28
- SOY LATTE$5.28
- OAT LATTE$5.28
- COCONUT LATTE$5.28
- WHOLE FRAPPE$4.39
- 2% FRAPPE$4.39
- SKIM FRAPPE$4.39
- ALMOND FRAPPE$5.28
- SOY FRAPPE$5.28
- OAT FRAPPE$5.28
- COCONUT FRAPPE$5.28
- WHOLE CAPP.$4.39
- 2% CAPP.$4.39
- SKIM CAPP.$4.39
- ALMOND CAPP.$5.28
- SOY CAPP.$5.28
- OAT CAPP.$5.28
- COCONUT CAPP.$5.28
- WHOLE MATCHA$4.39
- 2% MATCHA$4.39
- SKIM MATCHA$4.39
- ALMOND MATCHA$5.28
- SOY MATCHA$5.28
- OAT MATCHA$5.28
- COCONUT MATCHA$5.28
- WHOLE CHAI$4.39
- 2% CHAI$4.39
- SKIM CHAI$4.39
- ALMOND CHAI$5.28
- SOY CHAI$5.28
- OAT CHAI$5.28
- COCONUT CHAI$5.28
- WHOLE STEAMER$4.39
- 2% STEAMER$4.39
- SKIM STEAMER$4.39
- ALMOND STEAMER$5.28
- SOY STEAMER$5.28
- OAT STEAMER$5.28
- COCONUT STEAMER$5.28
- AMERICANO$4.39
- WHOLE MACC.$4.39
- 2% MACC.$4.39
- SKIM MACC.$4.39
- ALMOND MACC.$5.28
- SOY MACC.$5.28
- OAT MACC.$5.28
- COCONUT MACC.$5.28
- WHOLE HOT CHOC.$4.39
- 2% HOT CHOC.$4.39
- SKIM HOT CHOC.$4.39
- ALMOND HOT CHOC.$5.28
- SOY HOT CHOC.$5.28
- OAT HOT CHOC.$5.28
- COCONUT HOT CHOC.$5.28
Blend Fresh Coffee and Tea Brews
FRESH COFFEE
FRESH TEA
Blend Freshers and Blenders
LEM. FRESHERS
MATCHA LEMONADE
Blend Coffee Specials and Cold Brews
COLDBREWS
Blend NA Beverage
JUICE TO GO
SOFT DRINKS
Bar Only
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Breakfast Sandwiches
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CROISSANTS
COOKIES
PASTRIES
Blend Cocktails
Cocktail
Specialty liquors
Blend Coffee and Cocktails Locations and Ordering Hours
Milwaukee Milkmen Baseball
(414) 908-6322
Closed • Opens Saturday at 6:30PM
Blend Coffee and Cocktails
(414) 908-6322
Open now • Closes at 4PM