Bliss Beach Coffee Pizza More Daytona Beach
FOOD
CROFFLES
- PLAIN JANE (1)$5.00
RICH BUTTERY CROISSANT DIPPED IN SUGAR THEN COOKED TO PERFECTION AS A WAFFLE, SPRINKLED WITH POWDERED SUGAR AND SERVED WITH SYRUP
- STRAWBERRY & WHIPPED CREAM$6.50
DELICIOUS SWEET AND CRISPY CROFFLE WITH TOPPED WITH STRAWBERRIES AND WHIPPED CREAM
- NUTELLA & BANANA$6.50
DELICIOUS SWEET AND CRISPY CROFFLE SPREAD WITH NUTELLA, TOPPED WITH SLICED BANANAS AND WHIPPED CREAM
- BAKED APPLES & CINNAMON$6.50
DELICIOUS SWEET AND CRISPY CROFFLE TOPPED WITH BAKED APPLES, SPRINKLED WITH CINNAMON, FINISHED WITH WHIPPED CREAM
- BLUEBERRY & CREAM CHEESE$8.00
DELICIOUS SWEET AND CRISPY CROFFLE SLATHERED WITH CREAM CHEESE, BLUEBERRIES, LEMON ZEST, TOPPED WITH BISCOFF COOKIE CRUMBLES
- TOASTED COCONUT & PINEAPPLE$8.00
DELICIOUS CRISPY CROFFLE COVERED WITH SWEET PINEAPPLE, TOASTED COCONUT, WHIPPED CREAM AND A CHERRY
- SPINACH & FETA$8.00
DELICIOUS BUTTERY CROISSANT GRILLED AS A WAFFLE, TOPPED WITH FRESH WILTED SPINACH AND FETA CHEESE, SERVED WITH TZATZIKI SAUCE
- HAM & CHEDDAR$8.00
DELICIOUS BUTTERY CROISSANT GRILLED AS A WAFFLE, TOPPED WITH DICED HAM, CHEDDAR CHEESE, GREEN ONIONS, SERVED WITH HONEY MUSTARD
- BACON & EGG$10.00
DELICIOUS BUTTERY CROISSANT GRILLED AS A WAFFLE, TOPPED WITH REAL CRISPY BACON CRUMBLES, SCRAMBLED EGGS AND CHEDDAR CHEESE
- CHORIZO & MONTEREY JACK$10.00
DELICIOUS CRISPY ALL-BUTTER CROISSANT SERVED AS A WAFFLE, TOPPED WITH SPICY MEXICAN CHORIZO AND MONTEREY JACK AND COTIJA CHEESE, SERVED WITH SALSA
- AVOCADO & TOMATO$10.00
SMASHED AVOCADO TOPPED WITH TOMATO AND EVERYTHING BAGEL SEASONING ON A DELICIOUS CRISPY CROFFLE
- CHICKEN & CROFFLE$10.00
TASTY TATER TENDERS ON A CROFFLE WITH BACON AND SYRUP
PIZZA
WINGS
SALADS
SEASIDE SNACKS
ICE CREAM
TASTRIES
- BIG COOKIE CHOCOLATE CHUNK$5.00
CHOCOLATE CHUNK
- BIG COOKIE SUGAR$5.00
SUGAR
- FUDGE BROWNIE$5.00
DELUXE DOUBLE CALLEBAUT BROWNIE WITH FUDGE DRIZZLE
- MUFFIN TRIPLE BERRY$4.00
Large, whole grain muffin filled with three types of berries: blueberry, blackberry, and raspberry
- MUFFIN BANANA NUT$4.00
Large, whole grain muffin with banana and walnuts
- Biscoff packet$0.50
BEVERAGES
COFFEE
NON-COFFEE HOT DRINKS
LOTUS ENERGY DRINKS
- LOTUS INTRO$5.00+
THE ORIGINAL GOLD LOTUS WITH SODA WATER
- BLUE SAPPHIRE$8.00+
16 OZ BLUE LOTUS, BLUE RASPBERRY, LEMONADE, CLUB SODA
- GINGER MULE$8.00+
16 OZ WHITE LOTUS, GINGER BEER SYRUP, CLUB SODA, PINEAPPLE
- SUNSET STARBURST$8.00+
RED LOTUS, STRAWBERRY, LOTUS CREAM, CLUB SODA, SPLASH OF OJ
- BUBBLEGUM SLUSH$10.00+
16 OZ PINK LOTUS, STRAWBERRY, BANANA, VANILLA , CREAM
- PRINCESS PEACHY SLUSH$10.00+
16 OZ WHITE LOTUS, PEACH FUSION, CREAM
SMOOTHIES
- POWER-UP$7.00+
PEANUT BUTTER, BANANA, MILK, CHOCOLATE PROTEIN POWDER
- BRIGHT HOPE$8.00+
PINEAPPLE, SPINACH, AVOCADO, COCONUT WATER, HONEY
- C.B. COOL DOWN$6.00+
COLD BREW COFFEE, BANANA, MILK
- ENDLESS SUMMER$8.00+
WATERMELON, STRAWBERRIES, YOGURT, MILK
- DO YOU LIKE PIÑA COLADAS?$6.00+
PINEAPPLE, COCONUT WATER, SHREDDED COCONUT, VANILLA, MILK
- BLUEBERRY LAVENDER$6.00+
BLUEBERRIES, BANANA, HEMP SEEDS, LAVENDER SYRUP, VANILLA, MILK
- ORANGE CREAMSICLE$6.00+
ORANGE JUICE, BANANA, YOGURT, MILK
- SAND MONKEY$6.00+
PEANUT BUTTER, BANANA, MILK, CHOCOLATE SYRUP
- YA BASIC$6.00+
STRAWBERRIES, BANANA, CHIA SEEDS, MILK
- MANGO LASSI$8.00+
MANGO, YOGURT, HONEY, CARDAMOM
- SUNRISE$8.00+
PINEAPPLE, BANANA, COCONUT SYRUP, CHERRY SYRUP, YOGURT, COCONUT MILK
- VANILLA CHAI$6.00+
CHAI, CINNAMON, BANANA, MILK, VANILLA SYRUP, TOPPED WITH CARDAMOM
- THE FANCY$13.00+
BLACKBERRIES, FRESH BASIL, FRESH SPINACH, BANANA, MILK
- I'M TRIGGERED$6.00+
A sweet, spicy, and creamy smoothie containing jalapeño, banana, cucumber, kale, celery, and milk.