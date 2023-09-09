Catering Menu

VEGETARIAN APPETIZER

PAKORA

$80.00+

ALOO TIKKI

$80.00+

TANDOORI MIX VEG

$80.00+

KACHORI

$80.00+

SAMOSA

$80.00+

VEGETARIAN APPETIZER PANEER

PANEER TIKKA

$90.00+

CHILLI PANEER

$90.00+

PAAV BHAJI

PAAV BHAJI

$140.00+

CHICKEN APPETIZERS

CHICKEN TIKKA

$100.00+

CHICKEN MALAI KEBAB

$100.00+

CHICKEN 65

$100.00+

CHILLI CHICKEN

$100.00+

LAMB APPETIZER

LAMB BOTI KEBAB

$120.00+

LAMB SEEKH KEBAB

$120.00+

SEAFOOD APPETIZER

TANDOORI SHRIMP

$130.00+

FISH TIKKA

$130.00+

VEGETARIAN ENTREE 1

SAAG PANEER

$95.00+

MATAR PANEER

$95.00+

PANEER TIKKA MASALA

$95.00+

KADAI PANEER

$95.00+

PANEER BHURJEE

$95.00+

PANEER JALFRAEZI

$95.00+

NAVRATAN KORMA

$95.00+

MALAI KOFTA

$95.00+

VEGETARIAN ENTREE 2

ALOO BAINGAN

$90.00+

ALOO JEERA

$90.00+

ALOO MATAR

$90.00+

VEG JALFRAEZI

$90.00+

BHINDI

$90.00+

ALOO GOBI

$90.00+

DAHI PAKORA KADHI

$90.00+

MIX VEG CURRY

$90.00+

CHANA MASALA

$90.00+

RAJMA

$90.00+

DAL TADKA

$90.00+

DAL MAKHANI

$90.00+

CHICKEN ENTREE 1

CHICKEN TIKKA MASALA

$100.00+

CHICKEN MAKHANI

$100.00+

CHICKEN KORMA

$100.00+

BOMBAY CHICKEN

$100.00+

CHICKEN CURRY

$100.00+

CHICKEN VINDALOO

$100.00+

LAMB ENTREE

BOTI KEBAB MASALA

$120.00+

LAMB VINDALOO

$120.00+

LAMB HANDI

$120.00+

LAMB ROGANJOSH

$120.00+

LAMB SAAG

$120.00+

LAMB PASANDA

$120.00+

SEAFOOD ENTREE

SHRIMP BHUNA

$130.00+

FISH TIKKA MASALA

$130.00+

FISH MALABAR

$130.00+

GOAN SHRIMP CURRY

$130.00+

BREAD

ROTI MEDIUM

$70.00

ROTI LARGE

$130.00

NAAN MEDIUM

$60.00

NAAN LARGE

$110.00

GARLIC NAAN MEDIUM

$80.00

GARLIC NAAN LARGE

$150.00

PARATHA MEDIUM

$110.00

PARATHA LARGE

$170.00

ALOO PARATHA MEDIUM

$110.00

ALOO PARATHA LARGE

$210.00

ONION KULCHA MEDIUM

$100.00

ONION KULCHA LARGE

$190.00

PANEER KULCHA MEDIUM

$100.00

PANEER KULCHA LARGE

$190.00

RICE

RICE MEDIUM

$55.00

RICE LARGE

$100.00

CHICKEN BIRYANI MEDIUM

$95.00

CHICKEN BIRYANI LARGE

$180.00

EGG BIRYANI MEDIUM

$95.00

EGG BIRYANI LARGE

$180.00

VEGETABLE BIRYANI MEDIUM

$85.00

VEGETABLE BIRYANI LARGE

$180.00

LAMB BIRYANI MEDIUM

$115.00

LAMB BIRYANI LARGE

$220.00

SHRIMP BIRYANI MEDIUM

$120.00

SHRIMP BIRYANI LARGE

$240.00

DESSERT

RASMALAI

$80.00+

RICE PUDDING

$80.00+

GULAB JAMUN

$80.00+

GAJAR HALWA

$80.00+

A La Carte Menu

Delivery Specials

Meal For One

$20.95

Meal For Two

$41.95

Meal For Three

$65.95

Chicken Kebab Platter

$23.95

Chicken Appetizers

Bombay's Special Kebab

$11.95

Chicken Seekh Kebab

$11.95

Chicken Tikka

$11.95

Chicken Malai Kebab

$11.95

Chicken Lollipop

$11.95

Chicken 65(Dark Meat Only)

$11.95

Chicken Keema Samosa

$9.95

Mulligatawny Soup

$8.95

Lamb Appetizers

Boti Kebab

$12.95

Seekh Kebab

$12.95

Seafood Appetizers

Tandoori Shrimp

$13.95

Fish Tikka

$13.95

Vegetarian Appetizers

Samosas

$8.95

Aloo Tikki

$8.95

Onion Pakora

$8.95

Lilva Kachori

$8.95

Tandoori Mix Veg Platter

$11.95

Paneer Tikka

$11.95

Chilli Paneer

$11.95

Tomato Coconut Shorba

$7.95

Street Food Favorites

Kachori Chaat

$11.95

Papdi Chaat

$11.95

Bombay's special Chaat

$11.95

Aloo Tikki Chaat

$11.95

Samosa Chaat

$11.95

Bhel Puri

$11.95

Paav Bhaji

$14.95

Chana Bhatura

$14.95

Chicken Kati Roll

$14.95

Paneer Kati Roll

$14.95

Extra Paav

$3.50

Chicken Entrees

Chicken Tikka Masala

$16.95

Chicken Curry

$16.95

Chicken Korma

$16.95

Chicken Jalfrezi

$16.95

Chicken Vindaloo

$16.95

Chicken Saag

$16.95

Bombay Chicken

$16.95

Lamb Entrees

Roganjosh

$17.95

Lamb Vindaloo

$17.95

Lamb Handi

$17.95

Lamb Pasanda

$17.95

Lamb Saag

$17.95

Boti Kebab Masala

$17.95

Seafood Entrees

Goan Shrimp Curry

$20.95

Shrimp Bhuna

$20.95

Goan Fish Curry

$20.95

Fish Curry

$20.95

Fish Tikka Masala

$20.95

Vegetarian Entrees

Saag Paneer

$16.95

Kadai Paneer

$16.95

Paneer Tikka Masala

$16.95

Matar Paneer

$16.95

Navratan Korma

$16.95

Malai Kofta

$16.95

Dum Aloo

$16.95

Vegetable Jalfraezi

$15.95

Aloo Gobi

$15.95

Aloo Matar

$15.95

Jeera Aloo

$15.95

Chatpati Bhindi

$15.95

Aloo Baingan

$15.95

Rajma

$15.95

Chana Masala

$15.95

Dal Tadka

$15.95

Dal Makhani

$15.95

Bread

Naan

$3.50

Roti

$3.95

Garlic Naan

$4.50

Plain Paratha

$4.95

Poori

$3.95

Paneer Kulcha

$6.95

Onion Kulcha

$5.95

Aloo Paratha

$7.95

Peshawari Naan

$6.95

Onion Chilli Cheddar Cheese Naan

$7.95

Biryani

Vegetable Biryani

$15.95

Chicken Biryani

$17.95

Egg Biryani

$17.95

Lamb Biryani

$18.95

Shrimp Biryani

$19.95

Sides

Mint and Tamarind Chutney

$2.95

Mango Chutney

$2.95

Papadum

$2.95

Basmati Rice

$4.50

Raita

$4.95

Delivery Lunch Menu

COMBOS

CHIC+VEG+RICE

$13.95

VEG+VEG+RICE

$12.95

LAMB+VEG+RICE

$14.95

MEAT+MEAT+RICE

$15.95

CHK+VEG+.NAAN

$13.95

VEG+VEG+NAAN

$12.95

LAMB+VEG+NAAN

$14.95

MEAT+MEAT+NAAN

$15.95

CHK+VEG+G.NAAN

$14.95

VEG+VEG+G.NAAN

$13.95

LAMB+VEG+G.NAAN

$15.95

MEAT+MEAT+G.NAAN

$16.95

Quick Menu

COMBOS

VEG+VEG

$11.00

CHICKEN+VEG

$11.00

LAMB+VEG

$12.00

MEAT+MEAT

$13.00

VEG+VEG+GARLIC NAAN

$12.00

CHI+VEG+GARLIC NAAN

$12.00

LAMB+VEG+GARLIC NAAN

$13.00

MEAT+MEAT+GARLIC NAAN

$14.00

EXTRA VEG

$2.00

EXTRA MEAT

$3.00

VEG ENTREE 16 OZ

$8.95

MEAT ENTREE 16 OZ

$9.95

SAMOSA/ALOO TIKKI/KACHORI

$2.95

CHICKEN KEEMA SAMOSA

$3.95

RAITA 4 OZ

$1.95

PICKLE

$1.00

MANGO CHUTNEY

$1.00

CHUTNEY 1 OZ

$0.50

PAPAD 2 PCS

$1.95

BEVERAGES

LASSI

MANGO LASSI

$5.95

SALT LASSI

$5.95

SWEET LASSI

$5.95

ROSE LASSI

$5.95

SODA

PEPSI

$2.95

DIET PEPSI

$2.95

GINGERALE

$2.95

SELTZER WATER

$2.95

SPRITE

$2.95

ORANGE

$2.95

SPARKLING WATER

POLAND SPRING

$3.50

LA CROIX

$3.50

PELLIGRINO

$3.50

WATER

WATER

$2.00

BOTTLE COLA

Coca cola

$3.95

Fanta

$3.95

Thums up

$3.95

Limca

$3.95

Snapple peach

$3.95

Snapple diet peach

$3.95

Snapple Lemon

$3.95

Snapple diet lemon

$3.95

HOT BEVERAGE

CHAI

$3.95

COFFEE

$3.95

BEER

CORONA

$5.95

HEINEKEN

$5.95

STELLA

$5.95

BUDWEISER

$5.95

TAJ SMALL

$5.95

TAJ LARGE

$9.95

KINGFISHER

$5.95

1947 SMALL

$5.95

1947 LARGE

$9.95

FLYING HORSE LARGE

$9.95

DELIVERY SPECIALS

MEAL FOR ONE

MEAL FOR ONE

$20.95

MEAL FOR TWO

MEAL FOR TWO

$41.95

MEAL FOR THREE

MEAL FOR THREE

$65.95

CHICKEN KEBAB PLATTER

CHICKEN KEBAB PLATTER

$23.95

WINE

RED WINE GLASS

$7.95

WINE WHITE GLASS

$7.95

RED WINE BOTTLE

$29.95

WHITE WINE BOTTLE

$29.95

ROSE WINE GLASS

$7.95

LARGE WINE BOTTLE

$34.95

DESSERT

GULAB JAMUN

$6.95

RAS MALAI

$6.95

RICE PUDDING

$6.95

GAJAR HALWA

$6.95