Bombay's Indian Cuisine 60 Pearl St
Catering Menu
VEGETARIAN APPETIZER
VEGETARIAN APPETIZER PANEER
PAAV BHAJI
CHICKEN APPETIZERS
LAMB APPETIZER
SEAFOOD APPETIZER
VEGETARIAN ENTREE 1
VEGETARIAN ENTREE 2
CHICKEN ENTREE 1
LAMB ENTREE
SEAFOOD ENTREE
BREAD
ROTI MEDIUM
$70.00
ROTI LARGE
$130.00
NAAN MEDIUM
$60.00
NAAN LARGE
$110.00
GARLIC NAAN MEDIUM
$80.00
GARLIC NAAN LARGE
$150.00
PARATHA MEDIUM
$110.00
PARATHA LARGE
$170.00
ALOO PARATHA MEDIUM
$110.00
ALOO PARATHA LARGE
$210.00
ONION KULCHA MEDIUM
$100.00
ONION KULCHA LARGE
$190.00
PANEER KULCHA MEDIUM
$100.00
PANEER KULCHA LARGE
$190.00
RICE
RICE MEDIUM
$55.00
RICE LARGE
$100.00
CHICKEN BIRYANI MEDIUM
$95.00
CHICKEN BIRYANI LARGE
$180.00
EGG BIRYANI MEDIUM
$95.00
EGG BIRYANI LARGE
$180.00
VEGETABLE BIRYANI MEDIUM
$85.00
VEGETABLE BIRYANI LARGE
$180.00
LAMB BIRYANI MEDIUM
$115.00
LAMB BIRYANI LARGE
$220.00
SHRIMP BIRYANI MEDIUM
$120.00
SHRIMP BIRYANI LARGE
$240.00
A La Carte Menu
Delivery Specials
Chicken Appetizers
Lamb Appetizers
Seafood Appetizers
Vegetarian Appetizers
Street Food Favorites
Chicken Entrees
Lamb Entrees
Seafood Entrees
Vegetarian Entrees
Saag Paneer
$16.95
Kadai Paneer
$16.95
Paneer Tikka Masala
$16.95
Matar Paneer
$16.95
Navratan Korma
$16.95
Malai Kofta
$16.95
Dum Aloo
$16.95
Vegetable Jalfraezi
$15.95
Aloo Gobi
$15.95
Aloo Matar
$15.95
Jeera Aloo
$15.95
Chatpati Bhindi
$15.95
Aloo Baingan
$15.95
Rajma
$15.95
Chana Masala
$15.95
Dal Tadka
$15.95
Dal Makhani
$15.95
Bread
Biryani
Quick Menu
COMBOS
VEG+VEG
$11.00
CHICKEN+VEG
$11.00
LAMB+VEG
$12.00
MEAT+MEAT
$13.00
VEG+VEG+GARLIC NAAN
$12.00
CHI+VEG+GARLIC NAAN
$12.00
LAMB+VEG+GARLIC NAAN
$13.00
MEAT+MEAT+GARLIC NAAN
$14.00
EXTRA VEG
$2.00
EXTRA MEAT
$3.00
VEG ENTREE 16 OZ
$8.95
MEAT ENTREE 16 OZ
$9.95
SAMOSA/ALOO TIKKI/KACHORI
$2.95
CHICKEN KEEMA SAMOSA
$3.95
RAITA 4 OZ
$1.95
PICKLE
$1.00
MANGO CHUTNEY
$1.00
CHUTNEY 1 OZ
$0.50
PAPAD 2 PCS
$1.95
BEVERAGES
SPARKLING WATER
WATER
BOTTLE COLA
HOT BEVERAGE
DELIVERY SPECIALS
MEAL FOR ONE
MEAL FOR TWO
MEAL FOR THREE
CHICKEN KEBAB PLATTER
Bombay's Indian Cuisine 60 Pearl St Location and Ordering Hours
(212) 742-2222
Closed • Opens Sunday at 11AM