Sip Of Joy Cafe & Bakery 661 Tremont St. Boston
COLD DRINKS
FOOD
BOREK 3 CHZ PASTRY SLCD
$6.50
BUNDT CAKE
$4.50
CHOC BROWNIE
$3.50
CHOC-WALNUT BROWNIE
$4.00
CHOC.CHIP COOKIE
$3.50
COFFEE CAKE
$4.25
COLD BAKLAVA
$5.50
LEMON BAR
$3.75
LOAF CAKE
$4.25
PISTACHIO SHORT BREAD
$2.50
POGACA W OLIVES
$4.50
POGACA W CHEESE
$4.50
QUICHE SLCD
$6.50
RASPBERRY BAR
$3.75
SCONE
$3.50
SIMIT- TURKISH SESAME BAGEL
$4.00
ACMA/CROISSANT
$4.50
HOT DRINKS
RETAIL COFFEE
Sip Of Joy Cafe & Bakery 661 Tremont St. Boston Location and Ordering Hours
(781) 879-9373
Open now • Closes at 5PM