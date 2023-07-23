Brolly Hut
LUNCH
LUNCH SPECIAL
COMBOS
JR BURGER COMBO
BUN, HOMEMADE SAUCE, LETTUCE, TOMATOES & ONIONS, FRIES & MEDIUM DRINK
DOUBLE HAMBURGER COMBO
SESAME SEED BUN, HOMEMADE SAUCE, LETTUCE, TOMATOES & ONIONS, FRIES & MEDIUM DRINK
DOUBLE CHEESEBURGER COMBO
SESAME SEED BUN, HOMEMADE SAUCE, CHEESE, LETTUCE, TOMATOES & ONIONS, FRIES & MEDIUM DRINK
TURKEY BURGER COMBO
SESAME SEED BUN, HOMEMADE SAUCE, LETTUCE, TOMATOES & ONIONS, FRIES & MEDIUM DRINK
DOUBLE TURKEY BURGER COMBO
SESAME SEED BUN, HOMEMADE SAUCE, LETTUCE, TOMATOES & ONIONS, FRIES & MEDIUM DRINK
PASTRAMI COMBO
PASTRAMI ON A FRENCH ROLL DIPPED WITH MUSTARD & PICKLES, FRIES & MEDIUM DRINK
PATTY MELT COMBO
BUTTERY TOAST WITH MELTED CHEESE AND BEEF PATTY, FRIES & MEDIUM DRINK
TURKEY PATTY MELT COMBO
BUTTERY TOAST WITH MELTED CHEESE AND TURKEY PATTY, FRIES & MEDIUM DRINK
KIDS MENU
CHILI FRIES
BURGERS
JR BURGER
BUN, HOMEMADE SAUCE, LETTUCE, TOMATOES & ONIONS
HAMBURGER
SESAME SEED BUN, HOMEMADE SAUCE, LETTUCE, TOMATOES & ONIONS
CHEESEBURGER
SESAME SEED BUN, CHEESE, HOMEMADE SAUCE, CHEESE, LETTUCE, TOMATOES & ONIONS
DOUBLE HAMBURGER
SESAME SEED BUN, HOMEMADE SAUCE, LETTUCE, TOMATOES & ONIONS
DOUBLE CHEESEBURGER
SESAME SEED BUN, CHEESE, HOMEMADE SAUCE, LETTUCE, TOMATOES & ONIONS
CHILIBURGER
SESAME SEED BUN, CHILI, HOMEMADE SAUCE, LETTUCE, TOMATOES & ONIONS
COLOSSAL BURGER
SESAME SEED BUN, PASTRAMI, HOMEMADE SAUCE, LETTUCE, TOMATOES & ONIONS
TURKEY BURGER
SESAME SEED BUN, HOMEMADE SAUCE, LETTUCE, TOMATOES & ONIONS
DOUBLE TURKEY BURGER
SESAME SEED BUN, HOMEMADE SAUCE, LETTUCE, TOMATOES & ONIONS
TACO BURGER
SESAME SEED BUN, GROUND BEEF, HOMEMADE SAUCE, LETTUCE, TOMATOES & ONIONS
LUNCH SANDWICHES
PASTRAMI SANDWICH
DIPPED PASTRAMI SANDWICH ON A FRENCH ROLL WITH MUSTARD & PICKLES
CHICKEN BREAST SANDWICH
CHICKEN BREAST ON A FRENCH ROLL WITH MAYO, LETTUCE, & TOMATOES
STEAK SANDWICH
RIBEYE STEAK ON A FRENCH ROLL WITH HOMEMADE THOUSAND, LETTUCE, & TOMATOES
B.L.T.
BACON, MAYO, LETTUCE, & TOMATO
CLUB SANDWICH
TURKEY AND BACON WITH MAYO, LETTUCE, & TOMATOES WITH FRIES
GRILLED CHEESE
MELTED AMERICAN CHEESE
HAM SANDWICH
HAM, MAYO, LETTUCE, & TOMATO
HAM & EGG SANDWICH
HAM, EGG, MAYO LETTUCE & TOMATOES
GRILLED HAM AND CHEESE
BREAD GRILLED WITH BUTTER, HAM & CHEESE
FISH SANDWICH
FISH ON A HAMBURGER BUN WITH HOMEMADE TARTAR SAUCE & THOUSAND, LETTUCE, & TOMATOES
FRIED CHICKEN SANDWICH
FRIED CHICKEN PATTY ON A HAMBURGER BUN WITH MAYO, LETTUCE, & TOMATOES
HOT LINK SANDWICH
FRENCH ROLL WITH BBQ SAUCE, TOMATOES, & PICKLES
TUNA SANDWICH
TUNA, MAYO, LETTUCE, & TOMATO
TURKEY SANDWICH
SLICED TURKEY, MAYO, LETTUCE, & TOMATO
BBQ BEEF SANDWICH
SLICED BEEF ON A FRENCH ROLL WITH BBQ SAUCE & PICKLES
BEEF DIP SANDWICH
SLICED BEEF ON A FRENCH ROLL DIPPED, WITH MUSTARD & PICKLES
MELTS
SALAD
CHICKEN SALAD
GRILLED CHICKEN BREAST, CHEESE, LETTUCE & TOMATOES
CRISPY CHICKEN SALAD
3 STRIPS OF CHICKEN STRIPS, CHEESE, LETTUCE & TOMATOES
CHEF SALAD
TURKEY, HAM, CHEESE, EGG, LETTUCE & TOMATOES
TURKEY SALAD
TURKEY, CHEESE, EGG, LETTUCE & TOMATOES
TUNA SALAD
TUNA, LETTUCE & TOMATOES
SMALL GREEN SALAD
LETTUCE & TOMATOES
GREEN SALAD
LETTUCE & TOMATO
SMALL COLESLAW
HOMEMADE SLAW
LARGE COLESLAW
HOMEMADE SLAW
TACOS
BURRITOS
PASTRAMI BURRITO
PASTRAMI, CHILI & CHEESE
CHICKEN BURRITO
HOMEMADE CHICKEN, RICE, CHEESE, LETTUCE, TOMATOES & MILD TACO SAUCE
CHICKEN BREAST BURRITO
GRILLED CHICKEN BREAST, RICE, CHEESE, LETTUCE, TOMATOES & MILD TACO SAUCE
ASADA BURRITO
ASADA, BEANS, CHEESE, TOMATOES, LETTUCE, & SALSA
TACO BURRITO
GROUND BEEF, CHEESE, TOMATOES, LETTUCE, & MILD TACO SAUCE
GROUND BEEF BURRITO
GROUND BEEF, CHEESE & TACO SAUCE
BEEF AND BEANS BURRITO
GROUND BEEF AND BEANS, CHEESE, & MILD TACO SAUCE
BEAN BURRITO
BEANS, CHEESE & TACO SAUCE
PICADO BURRITO
ASADA, BEANS, CHEESE, GRILLED TOMATOES, GRILLED ONIONS, GRILLED BELL PEPPER, LETTUCE, & SALSA
CHICKEN BREAST PICADO BURRITO
GRILLED CHICKEN BREAST, BEANS, CHEESE, GRILLED TOMATOES, GRILLED ONIONS, GRILLED BELL PEPPER, LETTUCE, & SALSA
SLICED BEEF BURRITO
SLICED BEEF, CHILI & CHEESE
VEGGIE BURRITO
LETTUCE, TOMATO, CHEESE & CHOICE OF DRESSING
DINNER
DINNER PLATES
CHICKEN STRIPS
4 STRIPS OF CHICKEN STRIPS & FRIES
ALL CHICKEN STRIPS, NO FRIES
4 PIECES OF CHICKEN STRIPS ONLY
1 CHICKEN STRIP
FRIED CHICKEN PLATE
LEG, BREAST, THIGH, WING, FRIES & COLESLAW
STEAK PLATE
STEAK SANDWICH, FRIES & COLESLAW
ASADA PLATE
RIBEYE STEAK, RICE, BEANS, TORTILLA, & SALAD
FISH PLATE
3 FISH, FRIES & COLESLAW
SHRIMP BASKET
SHRIMP & FRIES