LUNCH

APPETIZERS

DRAGON WINGS

$15.00

SMOKED DRY RUB

MUSSELS

$15.00

CALAMARI

$16.00

ORANGE AIOLI

NACHOS

$13.00

TRIP DIP

$13.00

MUSHROOM CROSTINI

$16.00

BAKED OYSTERS

$18.00

LEMON TRUFFLE AIOLI

CHARCUTERIE BOARD

$25.00Out of stock

FLATBREADS

PEPPERONI FLATBREAD

$16.00

BBQ CHICKEN FLATBREAD

$18.00

FIG & PROSCIUTTO FLATBREAD

$18.00

BURRATA FLATBREAD

$18.00

LOBSTER BOIL FLATBREAD

$25.00

SOUP

FRENCH ONION

$10.00
CLAM CHOWDER

CLAM CHOWDER

$8.00+

GLUTEN FREE

SAUSAGE TORTELLINI

SAUSAGE TORTELLINI

$7.00+

BRT CHILI

$8.00+

SALAD

STREET CORN SALAD

$15.00
HARVEST SALAD

HARVEST SALAD

$15.00

FARMERS SALAD

$12.00

CAESAR SALAD

$13.00

BURRATA SALAD

$15.00

SANDWICHES

CAPRESE SANDWICH

$15.00

CALIFORNIA CHICKEN BLT

$16.00

FRIED CHICKEN SANDWICH

$16.00

BUTTERMILK BREADED

BBQ TRI TIP

$16.00

FRIED OYSTER ROLL

$18.00

FRIED HADDOCK SANDWICH

$17.00

BEER BATTERED HADDOCK, LEMON TRUFFLE AIOLI, ICEBERG, HEIRLOOM TOMATOES

LOBSTER ROLL

$36.00

LIGHTLY TOSSED WITH MAYO, LEMON, CHIVES

BURGERS

BRT BURGER

$17.00

LUNCH ENTREE

MAC & CHEESE

$16.00

FISH AND CHIPS

$20.00
BRT STEAK TIPS

BRT STEAK TIPS

$22.00

BROILED HADDOCK

$22.00

BROILED SCALLOPS

$24.00
SALMON

SALMON

$24.00

SHRIMP NDUJA

$22.00

FRIED CHICKEN DINNER

$18.00

KID MENU

KID GRILLED CHEESE

$8.00

KID CHEESEBURGER

$12.00

KID STEAK TIPS

$14.00

KID CHICKEN FINGERS

$9.00

KID PASTA

$8.00

KID FISH & CHIPS

$12.00

KIDS CHEESE PIZZA

$9.00

SIDES

BAKED POTATO

$6.00

SIDE TRUFFLE FRIES

$8.00

SIDE FRIES

$6.00

SIDE ASPARAGUS

$6.00

SIDE DRUNKEN MUSHROOMS

$8.00

BASMATI RICE

$6.00

SWEET POTATO FRIES

$6.00

DESSERT

COOKIE CRUMBLE ICE CREAM

$8.00

BROWNIE SUNDAE

$9.00

FRIED DOUGH

$8.00

APPLE CRISP

$8.00

CHEESECAKE

$8.00

ICE CREAM

$4.00

TIRAMISU

$9.00

DINNER

RAW BAR

LITTLENECKS

$2.50

COCKTIAL SAUCE, MIGNONETTE

OYSTERS

$2.50

COCKTIAL SAUCE, MIGNONETTE

SHRIMP COCKTAIL

$4.00

U-12 HOUSE MADE COCKTAIL SAUCE

SEAFOOD TOWER

$80.00

CEVICHE

$13.00Out of stock

APPETIZERS

TRIP DIP

$13.00

DRAGON WINGS

$15.00

SMOKED DRY RUB

NACHOS

$13.00

MUSSELS

$15.00

CALAMARI

$16.00

ORANGE AIOLI

MUSHROOM CROSTINI

$16.00

BAKED OYSTERS

$18.00

LEMON TRUFFLE AIOLI

CHARCUTERIE BOARD

$25.00Out of stock

CHICKEN FINGERS

$15.00

BUFFALO WINGS

$15.00

BUFFALO TENDERS

$15.00

FLATBREADS

PEPPERONI FLATBREAD

$16.00

BBQ CHICKEN FLATBREAD

$18.00

FIG & PROSCIUTTO FLATBREAD

$18.00

BURRATA FLATBREAD

$18.00

LOBSTER BOIL FLATBREAD

$25.00

SOUP

FRENCH ONION

$10.00
CLAM CHOWDER

CLAM CHOWDER

$8.00+

GLUTEN FREE

SAUSAGE TORTELLINI

SAUSAGE TORTELLINI

$7.00+

BRT CHILI

$8.00+

SALAD

FARMERS SALAD

$12.00

CAESAR SALAD

$13.00
HARVEST SALAD

HARVEST SALAD

$15.00

BURRATA SALAD

$15.00

STREET CORN SALAD

$15.00

SANDWICHES

SMOKED CHICKEN CLUB

$16.00

FRIED HADDOCK SANDWICH

$17.00

BEER BATTERED HADDOCK, LEMON TRUFFLE AIOLI, ICEBERG, HEIRLOOM TOMATOES

SMOKED HADDOCK

$17.00

SMOKE HADDOCK, LEMON TRUFFLE AIOLI, ICEBERG, HEIRLOOM TOMATO

FRIED CHICKEN SANDWICH

$16.00

BUTTERMILK BREADED

LOBSTER ROLL

$36.00

LIGHTLY TOSSED WITH MAYO, LEMON, CHIVES

CALIFORNIA CHICKEN BLT

$16.00

BRT GRILLED CHEESE

$16.00

HOUSE SMOKED BACON HEIRLOOM TOMATO, SOURDOUGH, TOMATO SOUP

BURGERS

BRT BURGER

$17.00

DINNER ENTREES

MAC AND CHEESE

$18.00

FISH AND CHIPS

$24.00

FRIED CHICKEN DINNER

$24.00
BRT STEAK TIPS

BRT STEAK TIPS

$28.00

BROILED HADDOCK

$28.00

SHRIMP NDUJA

$29.00

SHORT RIBS

$32.00
SALMON

SALMON

$32.00

SEAFOOD STEW

$32.00
GRILLED SWORDFISH

GRILLED SWORDFISH

$34.00
STEAK FRITES

STEAK FRITES

$36.00

LOBSTER ROLL

$36.00

LIGHTLY TOSSED WITH MAYO, LEMON, CHIVES

FILET AU POIVRE

$46.00

CHEF'S SELECTION

SURF & TURF

$48.00

FRIED CLAM PLATE

$32.00

BONE-IN SIRLOIN

$46.00

KID MENU

KID GRILLED CHEESE

$8.00

KID CHEESEBURGER

$12.00

KID STEAK TIPS

$14.00

KID CHICKEN FINGERS

$9.00

KID PASTA

$8.00

KID CHEESE PIZZA

$9.00

KID MAC & CHEESE

$9.00

KID FISH & CHIPS

$12.00

SIDES

SIDE TRUFFLE FRIES

$8.00

SIDE FRIES

$6.00

SIDE ASPARAGUS

$6.00

SIDE DRUNKEN MUSHROOMS

$8.00

SIDE BRUSSEL SPROUTS

$6.00

SIDE BROCCOLINI

$6.00Out of stock

SIDE GARLIC MASHED POTATOES

$7.00

SIDE SAUTEED SPINACH

$7.00

DESSERT

COOKIE CRUMBLE ICE CREAM

$8.00

ICE CREAM

$4.00

CHOCOLATE LAVA CAKE

$9.00

TIRAMISU

$9.00

FLAN

$8.00

NA BEVERAGES

Soda

COKE

$3.50

DIET COKE

$3.50

SPRITE

$3.50

PINK LEMONADE

$3.50

ORANGE SODA

$3.50

ROOT BEER

$3.50

Gingerale

Coffee

COFFEE

$3.00

ICED COFFEE

$4.00

COLD BREW

$4.00

ESPRESSO

$4.00

CAPPUCCINO

$4.00

Tea

TEA

$2.50

HERBAL TEA

$3.00

ICE TEA

$3.00

Water & Energy

STILL WATER

$3.00

SPARKLING WATER

$3.00

RED BULL

$3.00

Juice & Milk

MILK

$3.00

ORANGE JUICE

$4.00

APPLE JUICE

$4.00

CRANBERRY

$4.00

CHOCOLATE MILK

$3.00

GRAPEFRUIT JUICE

$4.00