Coming soon - October 2023!
Bluefish River Tavern
LUNCH
APPETIZERS
FLATBREADS
SALAD
SANDWICHES
BURGERS
LUNCH ENTREE
KID MENU
SIDES
DESSERT
DINNER
RAW BAR
APPETIZERS
FLATBREADS
SALAD
SANDWICHES
SMOKED CHICKEN CLUB
$16.00
FRIED HADDOCK SANDWICH
$17.00
BEER BATTERED HADDOCK, LEMON TRUFFLE AIOLI, ICEBERG, HEIRLOOM TOMATOES
SMOKED HADDOCK
$17.00
SMOKE HADDOCK, LEMON TRUFFLE AIOLI, ICEBERG, HEIRLOOM TOMATO
FRIED CHICKEN SANDWICH
$16.00
BUTTERMILK BREADED
LOBSTER ROLL
$36.00
LIGHTLY TOSSED WITH MAYO, LEMON, CHIVES
CALIFORNIA CHICKEN BLT
$16.00
BRT GRILLED CHEESE
$16.00
HOUSE SMOKED BACON HEIRLOOM TOMATO, SOURDOUGH, TOMATO SOUP
BURGERS
DINNER ENTREES
CHEF'S SELECTION
KID MENU
SIDES
NA BEVERAGES
Water & Energy
Bluefish River Tavern Location and Ordering Hours
(339) 217-2115
Open now • Closes at 10PM