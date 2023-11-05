Burger Punk #2 - Britton District 915 West Britton Road
FOOD
SNACKS/SALAD
- MOSH PIT FRIES$10.00
CRINKLE CUT FRIES LOADED WITH LIQUID GOLD, BACON, FRESH JALAPEÑO, AND FRIED ONIONS
- NOT-SO-BASIC-SALAD$8.00
GREEN LEAF LETTUCE, TOMATO, CUCUMBER, CRUMBLED BACON, HARD BOILED EGG, BLUE CHEESE CRUMBLES, SHINER BOCK VINAIGRETTE. GRILLED CHICKEN +4
- THRASH NACHOS$9.00
NACHO CHEESE DORITOS, LIQUID GOLD, HOUSE CHILI, GREEN CHILES, CILANTRO
- BUFFALO BITES$13.00
BUFFALO CHICKEN BITES TOPPED WITH BLUE CHEESE CRUMBLES
- PUNK BITES$12.00
CHICKEN BITES TOSSED IN PUNK SPICE AND TOPPED WITH PUNK SAUCE
- CHILI CHEESE FRIES$8.00
CRINKLES + CHILI + LIQUID GOLD
- CHILI BOWL$5.00
8 OZ BOWL OF HOUSE CHILI, GARNISHED WITH CHIVES AND DICED WHITE ONION
BURGERS/DOGS/MAC
- OG PUNK$10.00
AMERICAN CHEESE, HOUSE DILL PICKLES, LETTUCE, PUNK SAUCE
- THE CLASH$12.00
AMERICAN CHEESE, GRILLED ONION AND JALAPEÑO, NACHO CHEESE DORITOS, HOISIN MAYO, CILANTRO, LIME
- WHISKEY MUSHROOM BURGER$13.00
TRUFFLE MAYO, CRIMINI MUSHROOMS, WHISKEY-A-GO-GO SAUCE, DOUBLE SWISS CHEESE
- THE GOBBLER$10.00
- GREEN CHILE BURGER$12.00
AMERICAN CHEESE, GREEN CHILES, BACON, HOUSE RANCH
- PUNK CHICK SANDY$16.00
HUGE 9OZ FRIED CHICKEN BREAST, HOUSE MADE PICKLES, LETTUCE, PUNK SAUCE
- GREEN DAZE$12.00
BEYOND MEAT VEGGIE PATTY, AMERICAN CHEESE, HOUSE DILL PICKLES, LETTUCE, PUNK SAUCE
- THETA$12.00
AMERICAN CHEESE, HOUSE DILL PICKLES, MAYO, HICKORY SAUCE
- BYOBurger$8.00
OUR DELICIOUS PATTY, BUN, AND AMERICAN CHEESE TO START. ADD ALL THE TOPPINGS PUNKS!
- VELVEETA UNDERGROUND$12.00
LIQUID GOLD, FRIED ONIONS, HABAÑEROS
- CHILI CHEESEBURGER$12.00
HOUSE CHILI, AMERICAN CHEESE, PEPPER JACK CHEESE, FRESH JALAPEÑO, WHITE ONION
- KID BURGER$8.00
OG PUNK WITH MEAT, CHEESE, AND BUN ONLY. COOKED MEDIUM-WELL UNLESS SPECIFIED
- OG MAC$11.00
LIQUID GOLD, FRIED ONIONS, PANKO BREADCRUMBS, ROASTED JALAPEÑO
- DOUBLE CHILI MAC$12.00
LIQUID GOLD, HOUSE CHILI, GREEN CHILES, PANKO BREADCRUMBS
- PLAIN DOG (W/ FRIES)$6.00
NATHAN'S ALL BEEF HOTDOG + CRINKLES
- STREET DOG (W/ FRIES)$10.00
NATHAN'S ALL BEEF HOTDOG, HOUSE CHILI, LIQUID GOLD, WHITE ONION + CRINKLES
- BAG O' BURGERS$30.00
4 OG PUNKS. ALL STANDARD WITH LETTUCE, HOUSE PICKLES, AMERICAN CHEESE, AND PUNK SAUCE. NO MODIFICATIONS.
- SINGLE STREET DOG$7.00
NATHAN'S ALL BEEF HOTDOG, HOUSE CHILI, LIQUID GOLD, WHITE ONION
SIDES
- CRINKLE FRIES$4.00
- CHEESE FRIES$6.00
- LIL' MAC$4.00
LIQUID GOLD, PANKO BREADCRUMBS, ROASTED JALAPEÑO
- ZAPP'S VOODOO CHIPS$3.00
- BUFFALO SAUCE$0.50
- DOGGY PATTY - NO SEASONING$4.50
- DORITOS CHIPS$3.00
- KID MAC$4.00
- SIDE BBQ$0.50
- SIDE BLEU CHEESE CRUMBLES$0.75
- SIDE BUN$1.00
- SIDE CHILI$4.00
- SIDE CRIMINI MUSHROOMS$1.50
- SIDE FRIED CHICKEN$5.00
- SIDE HOISIN MAYO$0.50
- SIDE KETCHUP
- SIDE LIQUID GOLD$2.50
- SIDE MAYO$0.50
- SIDE MUSTARD$0.50
- SIDE PICKLES$0.50
- SIDE PUNK SAUCE$0.75
- SIDE RANCH$0.75
- SIDE SWEET BABY RAY'S BBQ$0.50
- SIDE TRUFFLE MAYO$0.75
- SIDE WHISKEY SAUCE$0.50
- SIDE SWEET POTATO FRIES$6.00
DRINKS
Bottles/Cans
- Anthem Rad Hombre$7.00
- Coop F5 IPA$7.00
- Hamms$4.50
- High Life$4.50
- Miller Lite$4.50
- Prairie Lemon Slice$7.00
- Prairie Rainbow Sherbet$8.00
- Prairie Slush$8.00
- Prairie Tiny Esses$8.00
- Rotating Cider$7.00
- Roughtail ERWO IPA$9.00
- Shiner Bock$6.50
- Stiegl Radler$11.50
- Stonecloud Clubby$7.00
- Stonecloud Mellow IPA$8.50
- Stonecloud Neon Sunshine$6.00
- Tecate$4.50
- Vanessa House 401k$7.50
- Prairie Seasick Crocodile$8.00Out of stock