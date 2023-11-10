Doce De Leite Cafe 31 Merchant Street
ACAI
BOWL (TACA / COPO)
- 250ML - ACAI$6.00
1 TOPPING INCLUDED (1 ACOMPANHAMENTO INCLUIDO)
- 500ML - ACAI$10.00
2 TOPPING INCLUDED (2 ACOMPANHAMENTO INCLUIDO)
- 700ML - ACAI$13.00
3 TOPPING INCLUDED (3 ACOMPANHAMENTO INCLUIDO)
- 1L - ACAI$19.00
4 TOPPING INCLUDED (4 ACOMPANHAMENTO INCLUIDO)
- 1.5L - ACAI$28.00
5 TOPPING INCLUDED (5 ACOMPANHAMENTO INCLUIDO)
- BOAT (BARCA) 1.5L - ACAI$34.00
5 TOPPING INCLUDED (5 ACOMPANHAMENTO INCLUIDO)
- ROULETTE (ROLETA) 2.5L - ACAI$52.00
7 TOPPING INCLUDED (7 ACOMPANHAMENTO INCLUIDO)
BEVERAGES (BEBIDAS)
CAFE
- BLACK COFFEE (CAFE PRETO)$1.50
- COFFEE WITH MILK (REGULAR COM LEITE)$1.75
- ICED COFFEE (CAFE GELADO)$3.75
- ESPRESSO$1.75
- DOUBLE ESPRESSO (ESPRESSO DUPLO)$2.75
- LATTE (GALAO)$2.25
- CAPPUCCINO$3.75
- NUTELLA CAPPUCCINO$4.95
- DOCE DE LEITE CAPPUCCINO$4.95
- ICED CAPPUCCINO (CAPPUCCINO GELADO)$4.15
- HOT CHOCOLATE (CHOCOLATE QUENTE)$3.75
- FROZEN COFFEE (CAFE CONGELADO)$5.25
- FROZEN CARAMEL (CARAMELO CONGELADO)$5.95
JUICES (SUCOS)
SHAKES (VITAMINAS)
REFRIGERATED BEVERAGES (BEBIDAS REFRIGERANTE)
FOOD (COMIDA)
BURGERS
- HAMBURGUER$5.50
BUN (PAO), MAYO (MAIONESE), GROUND BEEF (HAMBURGUER)
- X-BURGUER$7.25
BUN (PAO), MAYO (MAIONESE), GROUND BEEF (HAMBURGUER), CHEESE (QUEIJO), LETTUCE, TOMATO AND CORN
- X-BACON$8.50
BUN (PAO), MAYO (MAIONESE), GROUND BEEF (HAMBURGUER), CHEESE (QUEIJO), BACON, LETTUCE, TOMATO AND CORN
- X-EGG$8.00
BUN (PAO), MAYO (MAIONESE), GROUND BEEF (HAMBURGUER), CHEESE (QUEIJO), EGG (OVO), LETTUCE, TOMATO AND CORN
- X-EGG BACON$8.95
BUN (PAO), MAYO (MAIONESE), GROUND BEEF (HAMBURGUER), CHEESE (QUEIJO), BACON, EGG (OVO), LETTUCE, TOMATO AND CORN
- X-FRANGO$8.00
BUN (PAO), MAYO (MAIONESE), CHICKEN (FRANGO), CHEESE (QUEIJO), LETTUCE, TOMATO AND CORN
- X-TUDO *DA CASA$9.95
BUN (PAO), MAYO (MAIONESE), GROUND BEEF (HAMBURGUER), CHEESE (QUEIJO), HAM (PRESUNTO), BACON, EGG (OVO), CLABRESA, LETTUCE, TOMATO AND CORN
FRENCH FRIES (BATATA FRITA)
COMBOS
- SINGLE COMBO 1 (COMBO SOLTEIRO 1)$15.25
1 X-TUDO + SMALL FRENCH FRIES WITH CHEESE, BACON (1 X-TUDO + BATATA PEQ, QUEIJO, BACON)
- SINGLE COMBO 2 (COMBO SOLTEIRO 2)$18.75
1 X-TUDO + SMALL FRENCH FRIES WITH CHEESE, BACON + 3 PARTY SIZE COXINHAS (1 X-TUDO + BATATA PEQ, QUEIJO, BACON + 3 COXINHAS FESTA)
- SINGLE COMBO 3 (COMBO SOLTEIRO 3)$21.00
1 X-TUDO + SMALL FRENCH FRIES WITH CHEESE, BACON + 3 PARTY SIZE COXINHAS + 1/2 PORTION OF CALABRESA (1 X-TUDO + BATATA PEQ, QUEIJO, BACON + 3 COXINHAS FESTA + 1/2 PORCAO CALABRESA)
- COUPLE'S COMBO 1 (COMBO CASAL 1)$27.00
2 X-TUDO + MEDDIUM FRENCH FRIES WITH CHEESE, BACON (1 X-TUDO + BATATA MED, QUEIJO, BACON)
- COUPLE'S COMBO 2 (COMBO CASAL 2)$32.25
2 X-TUDO + MEDIUM FRENCH FRIES WITH CHEESE, BACON + 6 PARTY SIZE COXINHAS (2 X-TUDO + BATATA PEQ, QUEIJO, BACON + 6 COXINHAS FESTA)
- COUPLE'S COMBO 3 (COMBO CASAL 3)$36.50
2 X-TUDO + MEDIUM FRENCH FRIES WITH CHEESE, BACON + 6 PARTY SIZE COXINHAS + 1/2 PORTION OF CALABRESA (2 X-TUDO + BATATA PEQ, QUEIJO, BACON + 6 COXINHAS FESTA + 1/2 PORCAO CALABRESA)
- TRIO'S COMBO 1 (COMBO TRIO 1)$38.90
3 X-TUDO + LARGE FRENCH FRIES WITH CHEESE, BACON (3 X-TUDO + BATATA GRAMDE, QUEIJO, BACON)
- TRIO'S COMBO 2 (COMBO TRIO 2)$44.00
3 X-TUDO + LARGE FRENCH FRIES WITH CHEESE, BACON + 9 PARTY SIZE COXINHAS (3 X-TUDO + BATATA GRANDE, QUEIJO, BACON + 9 COXINHAS FESTA)
- TRIO'S COMBO 3 (COMBO TRIO 3)$47.90
3 X-TUDO + LARGE FRENCH FRIES WITH CHEESE, BACON + 9 PARTY SIZE COXINHAS + FULL PORTION OF CALABRESA (3 X-TUDO + BATATA PEQ, QUEIJO, BACON + 9 COXINHAS FESTA + PORCAO CALABRESA)
- FAMILY COMBO 1 (COMBO FAMILIA 1)$46.95
4 X-TUDO + LARGE FRENCH FRIES WITH CHEESE, BACON (4 X-TUDO + BATATA GRANDE, QUEIJO, BACON)
- FAMILY COMBO 2 (COMBO FAMILIA 2)$54.90
4 X-TUDO + LARGE FRENCH FRIES WITH CHEESE, BACON + 12 PARTY SIZE COXINHAS (4 X-TUDO + BATATA GRANDE, QUEIJO, BACON + 12 COXINHAS FESTA)
- FAMILY COMBO 3 (COMBO FAMILIA 3)$57.90
4 X-TUDO + LARGE FRENCH FRIES WITH CHEESE, BACON + 12 PARTY SIZE COXINHAS + FULL PORTION OF CALABRESA (4 X-TUDO + BATATA PEQ, QUEIJO, BACON + 12 COXINHAS FESTA + PORCAO CALABRESA)
BRAZILIAN EMPANADA (PASTEL)
BRAZILIAN HOT DOGS (CACHORRO - QUENTE)
BRAZILIAN SNACKS
PASTA (MACARRAO)
- CHICKEN PASTA (MACARRAO NA CHAPA FRANGO)$10.95
PASTA, CHICKEN, CORN AND ONION (MARARRAO, FRANGO, MILHO E CEBOLA)
- BEEF PASTA (MACARRAO NA CHAPA C/ CARNE MOIDA)$10.95
PASTA, BEEF, CORN AND ONION (MARARRAO, CARNE MOIDA, MILHO E CEBOLA)
- SAUSAGE PASTA (MACARRAO NA CHAPA FRANGO)$10.95
PASTA, SAUSAGE, CORN AND ONION (MARARRAO, LINGUICA, MILHO E CEBOLA)