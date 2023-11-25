Cafe Zocalo 136 S Glassell St
BEVERAGE MENU
DRINKS
- COFFEE$3.99
- MEXICAN HOT CHOCOLATE$4.25
- CAPPUCCINO$4.75
- MOCHA$5.25
- MAYAN MOCHA$5.75
- ESPRESSO$2.95
- DOUBLE ESPRESSO$3.95
- CAFE LATTE$5.25
- AMERICANO$4.25
- HORCHATA LATTE$5.75
- HORCHATA ICED COFFEE$4.75
- TROPICAL ICED TEA$3.99
- OCEAN BREEZE$3.99
- ICED TEA$3.50
- WATER BTL$1.99
- ORANGE JUICE$4.99
- FRESH ORANGE JUICE$7.99
- CHAI LATTE$4.25
- ICED COFFEE L$3.99
- Arnold palmer$3.99
- Lemonade$3.25
- PEPSI$3.25
- DR PEPPER$3.25
- STARRY$3.25
- DIET PEPSI$3.25
- RASPBERRY TEA$3.25
- HORCHATA$3.25
- JAMAICA$3.25
BREAKFAST MENU
BREAKFAST SANDWICH
LIGHT BREAKFAST
BREAKFAST PLATE
OFF THE GRIDDLE
BURRITOS
LUNCH MENU
SANDWICHES
- 1/2 TUNA SANDWICH$12.99
- TUNA SANDWICH$14.99
- 1/2 CHICKEN SALAD SANDWICH$12.99
- CHICKEN SALAD SANDWICH$14.99
- VEGETABLE SANDWICH$13.99
- CLUB SANDWICH$14.99
- ZOCALO PHILLY SANDWICH$14.99
- SPICY CHICKEN PHILLY$14.99
- POT ROAST SANDWICH$14.99
- TUNA MELT$14.99
- HAM & CHEESE$14.99
- ROASTED TURKEY$14.99
- CHICKEN SPINACH SANDWICH$14.99
- VEGGIE PANINI SANDWICH$13.99
- 1/2 SANDWICH$12.99
- Zocalo Burger$14.99
- ZocaloTorta$16.99
LUNCH
BAKERY MENU
BAKERY
- COOKIE$3.00
- MUFFIN$3.50
- BEAR CLAW$3.50
- CAKE$43.00
- CHOCOLATE BROWNIE$4.25
- CONCHA$2.75
- CHOCOLATE CROISSANT$3.50
- PLAIN CROISSANT$3.00
- CHOCOLATE FANTASY$5.50
- CINNAMON ROLL$3.75
- CUPCAKE$4.50
- ECLAIR$5.50
- HAM & CHEESE CROISSANT$4.50
- K LIME TAR$5.25
- MACAROON$3.00
- MEXICAN WEDDING$1.25
- MORNING ROLL$3.50
- NAPOLIAN$3.50
- PECAN BAR$3.50
- RASBERRY BERRY BAR$3.50
- SLICE CAKE$6.00
- STRAWBERRY CHEESE CROISSANT$3.95
- TARS$5.50
- TURN OVER$3.50
- WALNUT BROWNIE$4.50
- 7 MULTIGRAIN LOAF$8.25
- SCONE$3.50
- BREAD PUDDING$3.75
Cafe Zocalo 136 S Glassell St Location and Ordering Hours
(714) 538-3764
Closed • Opens Sunday at 8AM