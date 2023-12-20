Capitoline
SMALL PLATES
- CAESAR$16.00
CALABRIAN CHILI CROUTONS, ROMAINE, PARM, EVOO
- ALMOST ITALIAN$16.00
MIXED GREENS, ROMAINE, OLIVES, FETA, PUMPKIN SEEDS, ROASTED RED PEPPERS, LEMON-HERB VINAIGRETTE
- HARVEST KALE$18.00
KALE, ROASTED CAULIFLOWER & SQUASH, CRISPY POLENTA, PUMPKIN SEEDS, PECORINO, BROWN BUTTER VINAIGRETTE
- CALAMARI$16.00
CHERRY PEPPER, MARINARA, LEMON
- FRIED MOZZARELLA$12.00
HOUSEMADE MOZZ STICKS, MARINARA, PARM
- FRIED CAULIFLOWER$14.00
BALASAMIC GLAZE, ROASTED RED PEPPERS, CHERRY PEPPERS, BASIL, SCALLIONS
- GARLIC SHRIMP$16.00
WHITE WINE, LEMON, BUTTER, BREAD
- ARTICHOKES$16.00
WHITE WINE, BUTTER, LEMON, CAPERS, BREAD CRUMB
- HOUSE RICOTTA$12.00
MARINATED OLIVES, TOASTED BREAD
- ROASTED EGGPLANT$12.00
CASHEW RICOTTA, SALSA VERDE, BREADCRUMB
PIZZA
- PLAIN PIE$18.00
PLUM TOMATO, SHREDDED MOZZ
- CAPERONI PIE$20.00
PLUM TOMATO, SHREDDED MOZZ, PEPPERONI, HOT HONEY, CHOPPED RED ONION, PARM
- MARGHERITA PIE$20.00
PLUM TOMATO, MOZZARELLA, FRESH BASIL, GARLIC OIL, PARM
- GRANDPA PIE$22.00
FOCACCIA CRUST, PLUM TOMATO, CARMALIZED ONION, ROASTED RED PEPPER, BASIL, PARM
- ZINGARA PIE$20.00
VODKA SAUCE, SWEET ITALIAN SAUSAGE, GREEN OLIVES, CHERRY PEPPERS, BASIL, FENNEL POLLEN, PARM
- FUNGO PIE$22.00
MOZZARELLA, GOAT CHEESE, ROASTED MUSHROOMS, CARMALIZED ONIONS, PESTO, ROASTED GARLIC
- WHITE PIE$20.00
RICOTTA, SHREDDED MOZZ, SAUTEED SPINACH, GARLIC OIL, PARM
- MORTADELLA PIE$22.00
BURATTA, RICOTTA, MORTADELLA, PESTO, PISTACHIO, PARM
- CHX VODKA PARM PIZZA$22.00
- GF PIZZA$10.00
SANDWICH
PASTA
- SPAGHETTI MARINARA$16.00
BASIL, PARM
- MUSHROOM PAPPARDELLE$18.00
KALE, PICKLED CHILE, SCALLION, CREAM, PARM
- CACIO E PEPE$18.00
FUSILLI, SMOKED PANCETTA, BLACK PEPPER, PARM
- PENNE VODKA$16.00
BASIL, PARM
- RIGATONI AMATRICIANA$18.00
PANCETTA, CALABRIAN CHILE, PLUM TOMATO, ROSEMARY, BREAD CRUMB, PARM
- BRAISED BEEF RAGU$22.00
slow cooked beef, rigatoni, plum tomato, basil, pecorino, parm
- PASTA W BUTTER$8.00