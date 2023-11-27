2x points now for loyalty members
The Tavern East Orlando 504 N Alafaya Trail Suite 102
Appetizers
- Ahi Tuna Appetizer$16.00
FRESHLY SEARED AHI TUNA LAYERED WITH AVOCADO SLICES, WASABI & GINGER SLICES ON THE SIDE. SERVED WITH SWEET TERIYAKI & SOY DIPPING SAUCES.
- Buffalo Chicken Dip$12.00
OUR SPICY CHICKEN AND CHEESE DIP SERVED WITH FRESH TORTILLA CHIPS.
- Calamari$12.00
HAND-DUSTED CALAMARI WITH SWEET THAI CHILI AND MARINARA DIPPING SAUCES.
- Cheese Curds$10.00
Wisconsin cheese lightly breaded and golden fried. Served with a side of marinara
- Chips And Salsa$7.00Out of stock
FRESH TORTILLA CHIPS WITH OUR ISLAND SALSA.
- Fried Pickles$10.00Out of stock
Hand-breaded pickle chips with our house made cajun ranch dipping sauce
- Mahi Bites$13.00Out of stock
HAND-BREADED MAHI BITES FRIED AND SERVED WITH OUR SWEET & ZESTY DIPPING SAUCE.
- Mozzarella Rounds$12.00Out of stock
FRESHLY SLICED MOZZARELLA CHEESE HAND-BREADED & SERVED WITH MARINARA DIPPING SAUCE.
- Pretzel Bites$12.00
WARM, SALTED PRETZEL BITES SERVED WITH OUR SIGNATURE BEER CHEESE DIPPING SAUCE.
- Wang Bang Shrimp$12.00
CRISPY, LIGHTLY BREADED SHRIMP TOSSED IN OUR SWEET & ZESTY DIPPING SAUCE.
- Mac N Cheese Bites$5.00
- Potato Skins$5.00
- Tomato Bisque$5.00
Entrees
- Grilled Mahi$16.00Out of stock
OUR FRESH GRILLED MAHI SEASONED TO PERFECTION. SERVED WITH HOUSE SALAD & CHOICE OF ONE SIDE.
- Buffalo Mac n Cheese$15.00
CRISPY FRIED CHICKEN TOSSED IN BUFFALO SAUCE OVER OUR HOMEMADE MAC N CHEESE WITH SCALLIONS & A PARMESAN CRUST.
- Mahi Tacos$16.00Out of stock
BLACKENED MAHI TOPPED WITH LETTUCE, TOMATOES & SWEET PEPPERS WITH A SWEET THAI CHILI DRIZZLE & YOUR CHOICE OF SIDE.
- Shrimp Tacos$15.00
CRISPY SHRIMP TOPPED WITH LETTUCE, TOMATOES, CHEDDAR JACK CHEESE & A CAJUN RANCH DRIZZLE WITH YOUR CHOICE OF SIDE.
- Chicken Bowl$14.00
MASHED POTATOES TOPPED WITH CRISPY CHICKEN, BACON BITS, CHEDDAR JACK CHEESE, & GREEN ONIONS. SERVED WITH A SIDE OF GRAVY.
- Shrimp Dinner$16.00
20 HAND-BREADED SHRIMP FRIED & SERVED WITH YOUR CHOICE OF TWO SIDES.
- Mussels$17.00
1 POUND OF BLUE MUSSELS SAUTEED IN CREAMY WHITE WINE GARLIC SAUCE WITH FRESH PARSLEY.
- Shrimp Fettucini$15.00
GARLIC PARMESAN CREAM SAUCE TOSSED WITH FETTUCCINE & GRILLED SHRIMP.
Wings
- 8 Wings$13.00
JUMBO WINGS (BONELESS OR BONE-IN) COVERED IN YOUR FAVORITE SIGNATURE SAUCE.
- 16 Wings$23.50
JUMBO WINGS (BONELESS OR BONE-IN) COVERED IN YOUR FAVORITE SIGNATURE SAUCE.
- Volcano Strips$12.00
FRESHLY BREADED CHICKEN STRIPS TOSSED IN YOUR FAVORITE SIGNATURE SAUCE SERVED WITH YOUR CHOICE OF RANCH OR BLUE CHEESE.
- Wing Platter$13.00
6 JUMBO WINGS (BONELESS OR BONE-IN) COVERED IN YOUR FAVORITE SIGNATURE SAUCE SERVED WITH YOUR CHOICE OF FRIES OR TOTS.
Burgers & Sandwiches
- BYO Burger$13.00
LETTUCE, TOMATO, PICKLE, THREE TOPPINGS CHOICE OF BRIOCHE OR HAWAIIAN BUN
- Castaway's Burger$15.00
SERVED ON A HAWAIIAN BUN WITH GRILLED PINEAPPLE, LETTUCE TOMATO, PICKLE, CHEDDAR CHEESE, BACON & AN ONION RING DRIZZLED WITH WANG BANG SAUCE.
- Ralph's Burger$15.00
RALPH’S FAMOUS SAUCE, PEPPER JACK CHEESE & BACON ON A BRIOCHE BUN.
- UCF Burger$15.00
CHOICE OF BRIOCHE OR HAWAIIAN BUN WITH CHEDDAR CHEESE, BACON AN ONION RING & A DRIZZLE OF BLACK AND GOLD SAUCE.
- Philly Cheesesteak$16.00
YOUR CHOICE OF GRILLED CHICKEN BREAST OR HAND SHAVED ANGUS BEEF RIBEYE, LOADED WITH CARAMELIZED ONIONS SAUTÉED MUSHROOMS, SWEET PEPPERS & JALAPENOS. DRIZZLED WITH OUR HOUSE-MADE BEER CHEESE & TOPPED WITH PROVOLONE CHEESE.
- Chicken Caesar Panini$14.00
FRESHLY GRILLED CHICKEN BREAST LOADED WITH PARMESAN CHEESE, CAESAR DRESSING & FRESHLY CUT ROMAINE LETTUCE, PRESSED ON A FRESH ROLL.
- Buffalo Chicken Wrap$13.00
CRISPY FRIED CHICKEN TOSSED IN BUFFALO SAUCE WITH LETTUCE TOMATOES, CHEDDAR JACK CHEESE & A RANCH DRIZZLE.
- Caprese Pesto Panini$14.00
FRESH MOZZARELLA, TOMATO, PESTO, SPRING MIX PRESSED ON A FRESH ROLL.
- Buffalo Chicken Sandwich$13.00
HAND-BREADED CHICKEN BREAST TOSSED IN BUFFALO SAUCE TOPPED WITH CHEDDAR JACK CHEESE, LETTUCE & TOMATO.
- Grand Bahama Fish Sandwich$17.00
PANKO CRUSTED GROUPER, HAWAIIAN BUN, TARRAGON AIOLI, GRILLED PINEAPPLE, RED ONION, SWEET THAI CHILI SAUCE,
- Club Sandwich Special$10.00
Salads
- House Salad$9.00
ROMAINE AND SPRING MIX BLEND PILED HIGH WITH TOMATOES, CUCUMBERS, CHEDDAR JACK CHEESE, SLICED ONIONS & CROUTONS.
- Caesar Salad$9.00
ROMAINE LETTUCE WITH GRATED PARMESAN & CROUTONS SERVED WITH CAESAR DRESSING.
- Volcano Salad$14.00
CRISPY BUFFALO CHICKEN STRIPS OVER OUR ROMAINE AND SPRING MIX BLEND TOPPED WITH TOMATOES CUCUMBERS, AND CHEDDAR JACK CHEESE. SERVED WITH RANCH OR BLUE CHEESE.
- Taco Salad$14.00
FRESHLY FRIED TACO BOWL STUFFED WITH GROUND BEEF, CHEDDAR JACK CHEESE, AND SHREDDED LETTUCE WITH A HOT SAUCE DRIZZLE.
Specialty Items
- Loaded Fries$11.00
CRISPY FRIES PILED HIGH WITH CHEDDAR JACK CHEESE BACON BITS & SCALLIONS.
- Loaded Tots$11.00
CRISPY TOTS PILED HIGH WITH CHEDDAR JACK CHEESE BACON BITS & SCALLIONS.
- Volcano Melt$16.00
VOLCANO STRIPS TOSSED IN YOUR CHOICE OF SAUCE TOPPED WITH CHEDDAR JACK CHEESE BACON BITS SCALLIONS, TOMATOES & A SOUR CREAM DRIZZLE PILED OVER YOUR CHOICE OF FRIES OR TATER TOTS.