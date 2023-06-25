Chatty's Tavern 15478 Avon Belden Rd

FOOD

APPETIZERS

CHICKEN WINGS

$13.00

BONELESS WINGS

$13.00

SOFT PRETZEL

$8.00

LOADED FRENCH FRIES

$10.00

HUMMUS DIP

$9.00

STEAMED MUSSELS

$11.00

HANKY PANKIES

$7.00

PORK CRACKLING

$9.00

POTATO SOUP

$6.00

SALADS

CAESAR SALAD

$6.00+

GRAPE & WALNUT SALAD

$7.00+

HOUSE SALAD

$6.00+

PIZZA

CHEESE PIZZA

$14.00

PEPPERONI PIZZA

$16.00

SAUSAGE PIZZA

$16.00

MUSHROOM PIZZA

$16.00

SWEET MEAT PIZZA

$18.00

TOMATO BASIL PIZZA

$17.00

VEGETABLE PIZZA

$17.00

CREATE YOUR OWN PIZZA

$14.00

SANDWICHES

MEATLOAF SANDWICH

$14.00

CHICKEN BACON RANCH SANDWICH

$15.00

BUFFALO CHICKEN SANDWICH

$15.00

REUBEN SANDWICH

$13.00

BLTG SANDWICH

$13.00

WALLEYE TACOS

$15.00

BURGERS

HAMBURGER

$12.00

CHEESE BURGER

$12.00

BACON CHEESEBURGER

$14.00

BEN-JAMMIN BURGER

$15.00

MUSHROOM BURGER

$15.00

CALIFORNIA BURGER

$15.00

ENTREES

FLATIRON STEAK

$29.00

PORK PORTERHOUSE

$21.00

GRILLED SALMON

$23.00

ROASTED CHICKEN BREAST

$23.00

LAMB SHANK

$24.00

SIDE DISHES

MASHED POTATOES

$5.00

ROASTED POTATOES

$5.00

FRESH CUT FRIES

$5.00

COLESLAW

$4.00

GRILLED VEGETABLES

$5.00

SIDE CHIPS

$5.00

KIDS MENU

CHICKEN FINGERS

$8.00

GRILLED CHEESE

$8.00

KIDS BURGER

$8.00

DESSERTS

KEY LIME TART

$7.00

BLUEBERRY TART

$7.00

SAUCES

4OZ SAUCE

NA BEVERAGES

N/A BEVERAGES

WATER

COKE

$2.95

DIET COKE

$2.95

SPRITE

$2.95

DR PEPPER

$2.95

GINGER ALE

$2.95

LEMONAIDE

$2.95Out of stock

ROOT BEER

$2.95

ORANGE SODA

$2.95

CRANBERRY JUICE

$2.95

ORANGE JUICE

$2.95

ICED TEA

$2.95

COFFEE

$2.50

DECAF COFFEE

$2.50

BOTTLED WATER

$3.00

RED BULL CAN

$4.00

TONIC

SODA WATER

Kids Beverqge

$1.50

BEER

DRAFT

12OZ UNTITLED ART ORANGE SELTZER

$7.00

ALL DAY IPA

$6.00

BREW KETTLE WHITE RAJA

$6.00

FAT HEADS BUMBLEBERRY

$6.00

HEADS GOGGLE FOGGER

$6.00

GUINNESS

$6.00

IMMIGRANT SON PILSNER

$6.00

JACKIE O'S WHO COOKS FOR YOU

$6.00

LABATT BLUE

$4.00

MARKET GARDEN SHANDY

$6.00

MILLER LIGHT

$4.00

OBERON

$6.00

BOTTLES/CANS

BUD LIGHT BTL

$4.00

COORS LIGHT BTL

$4.00

MILLER LIGHT BTL

$4.00

AMSTEL LIGHT

$5.00

ANGRY ORCHARD CIDER

$5.00Out of stock

BELL'S TWO HEARTED ALE

$6.00

BUDWEISER BTL

$4.00

BLUE MOON

$5.00

BUD LIGHT LIME

$4.00

BUSCH LIGHT 16OZ

$4.00

CORONA

$5.00

CORONA LIGHT

$5.00

DOWNEAST CIDER

$7.00

ELVIS JUICE GRAPEFRUIT IPA 16OZ

$6.00

FAT HEADS BUMBLEBERRY

$5.00

FOUNDERS ALL DAY IPA

$5.00

FOUNDERS PORTER

$6.00

GREAT LAKES DORTMUNDER

$5.00

HIGH NOON BLACK CHERRY

$6.00Out of stock

HIGH NOON WATERMELON

$6.00Out of stock

HIGH NOON GRAPEFRUIT

$6.00Out of stock

HIGH NOON PINEAPPLE

$6.00Out of stock

LABATT BLUE

$4.00

LEINENKUGEL SEASONAL

$6.00

LONG DRINK

$6.00

MICHELOB LIGHT BTL

$4.00Out of stock

MICHELOB ULTRA

$4.00

MODELO

$5.00

MILLER HIGH LIFE

$4.00

NEW BELGIUM VOODOO RANGER

$6.00

NEW BELGIUM JUICE FORCE

$6.00

PBR 16OZ

$4.00

ROLLING ROCK

$4.00

RUN WILD PILSNER. NA

$4.00

SIERRA NEVADA PALE ALE

$5.00

SOUTHERNTIER 2X JUICE JOLT

$6.00

STELLA ARTOIS 16OZ

$5.00

STONE HAZY IPA

$6.00

STROH'S

$4.00

SWEETWATER 420

$6.00

THIRSTY DOG RASPBERRY WHEAT

$6.00

WEIHENSTEPHANER HEFE WEISS

$8.00

WHITE CLAW BLACK CHERRY

$5.00

YUENGLING

$4.00

YUENGLING LIGHT

$4.00

GLASS

CHILLED PINT GLASS

PINT GLASS

RETAIL

SHIRTS

T SHIRT

$25.00

EMPLYEE SHIRT

$14.00