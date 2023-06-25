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Chatty's Tavern 15478 Avon Belden Rd
FOOD
APPETIZERS
PIZZA
SANDWICHES
BURGERS
ENTREES
SIDE DISHES
SAUCES
BEER
DRAFT
BOTTLES/CANS
BUD LIGHT BTL
$4.00
COORS LIGHT BTL
$4.00
MILLER LIGHT BTL
$4.00
AMSTEL LIGHT
$5.00
ANGRY ORCHARD CIDER
$5.00Out of stock
BELL'S TWO HEARTED ALE
$6.00
BUDWEISER BTL
$4.00
BLUE MOON
$5.00
BUD LIGHT LIME
$4.00
BUSCH LIGHT 16OZ
$4.00
CORONA
$5.00
CORONA LIGHT
$5.00
DOWNEAST CIDER
$7.00
ELVIS JUICE GRAPEFRUIT IPA 16OZ
$6.00
FAT HEADS BUMBLEBERRY
$5.00
FOUNDERS ALL DAY IPA
$5.00
FOUNDERS PORTER
$6.00
GREAT LAKES DORTMUNDER
$5.00
HIGH NOON BLACK CHERRY
$6.00Out of stock
HIGH NOON WATERMELON
$6.00Out of stock
HIGH NOON GRAPEFRUIT
$6.00Out of stock
HIGH NOON PINEAPPLE
$6.00Out of stock
LABATT BLUE
$4.00
LEINENKUGEL SEASONAL
$6.00
LONG DRINK
$6.00
MICHELOB LIGHT BTL
$4.00Out of stock
MICHELOB ULTRA
$4.00
MODELO
$5.00
MILLER HIGH LIFE
$4.00
NEW BELGIUM VOODOO RANGER
$6.00
NEW BELGIUM JUICE FORCE
$6.00
PBR 16OZ
$4.00
ROLLING ROCK
$4.00
RUN WILD PILSNER. NA
$4.00
SIERRA NEVADA PALE ALE
$5.00
SOUTHERNTIER 2X JUICE JOLT
$6.00
STELLA ARTOIS 16OZ
$5.00
STONE HAZY IPA
$6.00
STROH'S
$4.00
SWEETWATER 420
$6.00
THIRSTY DOG RASPBERRY WHEAT
$6.00
WEIHENSTEPHANER HEFE WEISS
$8.00
WHITE CLAW BLACK CHERRY
$5.00
YUENGLING
$4.00
YUENGLING LIGHT
$4.00
RETAIL
Chatty's Tavern 15478 Avon Belden Rd Location and Ordering Hours
(440) 926-2023
15478 Avon Belden Rd, Grafton, OH 44044
Open now • Closes at 10PM