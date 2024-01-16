Chico's Pizza Parlor
FOOD MENU
SMALL PIZZA
- DORIS SPECIAL- SMALL$17.50
CHICKEN, GREEN PEPPERS, ONIONS
- CHICO'S BACON- SMALL$17.50
BACON, CHEESE BLEND
- ITALIAN SAUSAGE-SMALL$16.25
ITALIAN SAUSAGE, CHEESE BLEND
- ITALIAN SAUSAGE AND OLIVE-SMALL$17.25
ITALIAN SAUSAGE, BLACK OLIVES
- PEPPERONI-SMALL$17.25
PEPPERONI
- ONEY'S FAVORITE-SMALL$17.25
BEEF AND MUSHROOM
- HOME TOWNER-SMALL$17.25
CANADIAN BACON, FRESH TOMATOES
- CHICO'S SPECIAL-SMALL$18.25
PEPPERONI, MUSHROOM, OLIVE
- HOCHSTATTER SPECIAL-SMALL$18.50
CANADIAN BACON, PEPPERONI, OLIVES, BACON
- HAWAIIAN-SMALL$18.00
CANDAIAN STYLE BACON, PINEAPPLE
- COMBINATION-SMALL$19.00
SALAMI, PEPPERONI, OLIVES, MUSHROOM, BEEF
- TACO-SMALL$18.50
BEAN SAUCE, TACO MEAT, ONION, LETTUCE, TOMATO
- BBQ CHICKEN-SMALL$17.75
SWEET BABY RAYS, CHICKEN, BACON, GREEN PEPPERS, RED ONION
- CHEESE-SMALL$16.25
BLENDED ASSORTED CHEESES
- VEGETARIAN-SMALL$17.50
GREEN PEPPER, ONION, PINEAPPLE, MUSHROOM, BLACK OLIVE, TOMATO
- CHICKEN ALFREDO-SMALL$18.25
ALFREDO SAUCE, BACON, FRESH TOMATO
- 1/2 SMALL PIZZA SPLIT
MEDIUM PIZZA
- DORIS SPECIAL - MEDIUM$28.50
CHICKEN, GREEN PEPPERS, ONIONS
- CHICO'S BACON-MEDIUM$28.50
BACON, CHEESE BLEND
- ITALIAN SAUSAGE-MEDIUM$27.25
ITALIAN SAUSAGE, CHEESE BLEND
- ITALIAN SAUSAGE AND OLIVE-MEDIUM$28.00
ITALIAN SAUSAGE, BLACK OLIVES
- PEPPERONI-MEDIUM$27.75
PEPPERONI
- ONEY'S FAVORITE-MEDIUM$28.00
BEEF AND MUSHROOM
- HOME TOWNER-MEDIUM$28.00
CANADIAN BACON, FRESH TOMATOES
- CHICO'S SPECIAL-MEDIUM$29.50
PEPPERONI, MUSHROOM, OLIVE
- HOCHSTATTER SPECIAL-MEDIUM$30.25
CANADIAN BACON, PEPPERONI, OLIVES, BACON
- HAWAIIN-MEDIUM$28.75
CANDAIAN STYLE BACON, PINEAPPLE
- COMBINATION-MEDIUM$31.25
SALAMI, PEPPERONI, OLIVES, MUSHROOM, BEEF
- TACO-MEDIUM$31.25
BEAN SAUCE, TACO MEAT, ONION, LETTUCE, TOMATO
- BBQ CHICKEN-MEDIUM$29.50
SWEET BABY RAYS, CHICKEN, BACON, GREEN PEPPERS, RED ONION
- CHEESE-MEDIUM$26.75
BLENDED ASSORTED CHEESES
- VEGETARIAN-MEDIUM$28.50
GREEN PEPPER, ONION, PINEAPPLE, MUSHROOM, BLACK OLIVE, TOMATO
- CHICKEN ALFREDO-MEDIUM$29.50
ALFREDO SAUCE, BACON, FRESH TOMATO
- 1/2 MEDIUM PIZZA SPLIT
- 1/3 MEDIUM PIZZA SPLIT
GIANT PIZZA
- DORIS SPECIAL - GIANT$37.50
CHICKEN, GREEN PEPPERS, ONIONS
- CHICO'S BACON-GIANT$37.50
BACON, CHEESE BLEND
- ITALIAN SAUSAGE-GIANT$36.75
ITALIAN SAUSAGE, CHEESE BLEND
- ITALIAN SAUSAGE AND OLIVE-GIANT$36.75
ITALIAN SAUSAGE, BLACK OLIVES
- PEPPERONI-GIANT$36.75
PEPPERONI
- ONEY'S FAVORITE-GIANT$36.75
BEEF AND MUSHROOM
- HOME TOWNER-GIANT$37.75
CANADIAN BACON, FRESH TOMATOES
- CHICO'S SPECIAL-GIANT$38.25
PEPPERONI, MUSHROOM, OLIVE
- HOCHSTATTER SPECIAL-GIANT$39.00
CANADIAN BACON, PEPPERONI, OLIVES, BACON
- HAWAIIAN-GIANT$37.50
CANDAIAN STYLE BACON, PINEAPPLE
- COMBINATION-GIANT$39.50
SALAMI, PEPPERONI, OLIVES, MUSHROOM, BEEF
- TACO-GIANT$39.50
BEAN SAUCE, TACO MEAT, ONION, LETTUCE, TOMATO
- BBQ CHICKEN-GIANT$38.25
SWEET BABY RAYS, CHICKEN, BACON, GREEN PEPPERS, RED ONION
- CHEESE-GIANT$35.50
BLENDED ASSORTED CHEESES
- VEGETARIAN-GIANT$37.50
GREEN PEPPER, ONION, PINEAPPLE, MUSHROOM, BLACK OLIVE, TOMATO
- CHICKEN ALFREDO-GIANT$38.25
ALFREDO SAUCE, BACON, FRESH TOMATO
- 1/2 GIANT PIZZA SPLIT
- 1/3 GIANT PIZZA SPLIT
- 1/4 GIANT PIZZA SPLIT
EXTRAS
- CHICKEN STRIP BASKET$14.00
CHICKEN STRIPS FRIES SALAD
- FRENCH FRIES$6.00
BASKET OF FRIES
- TOSSED GREEN SALAD
MIXED GREENS
- BREADSTICKS$13.00
- WINGS$8.75
6 PIECE BONE IN
- SPUDS$7.25
20 PIECE POTATO JALAPENO CHEESE BITES
- SIDE OF TOMATOES$1.75
- extra side topping to go$2.00
- SHRIMP$5.00
- SIDE OF COOKED BACON$5.00
- SIDE OF SAUCE$2.00