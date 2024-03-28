Cholo Soy Cocina
FOOD
TACOS
- Pollo$6.00
SOFRITO BRAISED CHICKEN, PICKLED RED ONIONS, SPICED CREMA, QUESO FRESCO CRUMBLES
- STEAK$7.00
GRILLED SLICED STEAK, CHIMICHURRI AIOLI, QUESO FRESCO
- PESCADITO$7.00
TEMPURA FRIED LOCAL FISH, GUAC, PINEAPPLE SALSA, PICKLED RED ONIONS, CHOLO SAUCE
- CHANCHO$6.00
AJI ROCOTO MARINATED WOOD ROASTED PORK, PINEAPPLE SALSA, CHOLO SAUCE
- VEGETARIANO$6.00
CHEF CHOICE OF INGREDIENTS
- PORK BELLY$6.50
PICKLED GREEN PAPAYA, PEPERS, CHOLO SAUCE
- BRISKET$6.50
SMOKED BRISKET, SALSA CHINO, GUAC, PICKLED RED ONIONS, QUESO FRESCO
- CRISPY CHICKEN$6.00
BUTTERMILK FRIED, CHOLULA, CHIMICHURRI AIOLI, QUESO FRESCO, PICKLED RED ONIONS
- OCTOPUS CHORIZO$7.00
- CHORIZO$6.00
- SHRIMP BLT$7.50
- BACON CHEESEBURGER$6.50
NOT TACOS
- CHIFLES CERVECEROS$4.00
CRISPY SPICED PLAINTAIN CHIPS
- YUQUITA FRITA$7.50
YUCA FRIES WITH CHOLO SAUCE DIP
- CORN SALAD$6.50
GRILLED CORN, RED ONION, CILLANTRO. TOMATO, LIME
- CHOCLO CON QUESO$8.00
SPICED CORN, CHOLO SAUCE, CHIMI, QUESO FRESCO
- TORTILLA CHIPS$5.00
SPICED CORN CHIPS
- QUESADILLA$12.00
INGREDIENTS CHANGE OFTEN
- EMPANADA$7.00
MASA, BRAISED CHICKEN, CHEESE
- CEVICHE$20.00
SORT OF ECUADORIAN STYLE
- CHURROS$6.00
KARINAS CHURROS W/ DULCE DE LECHE
- CHEESE QUESADILLA$8.00
MOZZARELLA CHEESE
- HALF ORDER BRISKET NACHOS$16.00
- CHIPS & GUAC$12.00
EXACTLY WHAT IT SOUNDS LIKE
- QUESO DIP$12.00
HOUSE CHORIZO AND CHEESE DIP WITH TORTILLA CHIPS
- Steak Burrito$19.00
- Brisket Nachos$22.00
BBQ BRISKET, FULLY LOADED, CHEESE SAUCE
RICE BOWLS
- CHICKEN RICE BOWL$16.00
BASMATI RICE, CORN SALAD, PICKLED PINEAPPLE SALSA, PEPPERS AND RED ONIONS, CRISP GREEN PAPAYA, SCALLION, CILLANTRO, RADDISH, CRUMBLED CHEESE & SAUCE
- BRISKET RICE BOWL$16.50
BASMATI RICE, CORN SALAD, PICKLED PINEAPPLE SALSA, PEPPERS AND RED ONIONS, CRISP GREEN PAPAYA, SCALLION, CILLANTRO, RADDISH, CRUMBLED CHEESE & SAUCE
- PORK RICE BOWL$16.00
BASMATI RICE, CORN SALAD, PICKLED PINEAPPLE SALSA, PEPPERS AND RED ONIONS, CRISP GREEN PAPAYA, SCALLION, CILLANTRO, RADDISH, CRUMBLED CHEESE & SAUCE
- VEGETARIAN RICE BOWL$16.50
BASMATI RICE, CORN SALAD, PICKLED PINEAPPLE SALSA, PEPPERS AND RED ONIONS, CRISP GREEN PAPAYA, SCALLION, CILLANTRO, RADDISH, CRUMBLED CHEESE & SAUCE
- STEAK RICE BOWL$19.00
BASMATI RICE, CORN SALAD, PICKLED PINEAPPLE SALSA, PEPPERS AND RED ONIONS, CRISP GREEN PAPAYA, SCALLION, CILLANTRO, RADDISH, CRUMBLED CHEESE & SAUCE
- SHRIMP RICE BOWL$22.00
- BEEF BOWL$16.50
- FISH BOWL$22.00