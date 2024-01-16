City House
Appetizers
- Chips and Salsa$7.00
OUR HOUSE MADE CORN CHIPS WITH YOUR CHOICE OF SALSAS FROM OUR SALSA BAR (GF) (V)
- Fried Pickles$8.00Out of stock
A BASKET FILLED WITH FRIED PICKLES & RANCH DIPPING SAUCE (V)
- Cheese Curds$10.00Out of stock
BREADED CHEESE CURDS WITH OUR HOUSE MADE STRAWBERRY SRIRACHA SAUCE! A MUST TRY! (V)
- Fries Basket$6.00
A BASKET OF SKIN ON FRIES MADE TO ORDER! CAN'T BEAT IT! (V) (GF)
Entrees
- Cubano$12.00Out of stock
OUR FAMOUS CUBANO, MADE WITH SLOW ROASTED PORK, HAM, PICKLES, MAYO, MUSTARD, & PRESSED THIN ON THE GRILL. GIVE IT A TRY! SERVED WITH A SIDE OF HOUSE MADE KETTLE CHIPS.
- Quesadilla$13.00Out of stock
A JALAPENO CHEDDAR FLOUR TORTILLA WITH MONTERREY JACK CHEESE & A CORN & BLACK BEAN BLEND AND YOUR CHOICE OF FILLING. TOPPED OFF WITH PICO DE GALLO, QUESO BLANCO,
- Nachos$13.00
OUR AWESOME PLATE OF NACHONESS! HOUSE MADE CORN CHIPS PILED HIGH WITH QUESO BLANCO, PICO DE GALLO, GUACAMOLE, CILANTRO, PICKLED ONIONS, & OUR SLOW ROASTED CHICKEN OR PORK (GF)
- Tacos$12.00
TWO, DOUBLE THICK CORN TORTILLAS, WITH CILANTRO, QUESO FRESCO, GUACAMOLE, & A WEDGE OF LIME. TOP IT OFF WITH YOUR FAVORITE SCRATCH MADE SALSA FROM OUR SALSA BAR! (GF)
- Beyond Burger$14.00Out of stock
BEYOND BRAND "BURGER" PATTY WITH LETTUCE, TOMATO & VEGAN MAYO, ON A VEGAN BUN. SERVED WITH A SIDE OF HOUSE MADE KETTLE CHIPS. (VE) (GFA)
- City House Burger$13.00
1/4 POUND FRESH (NEVER FROZEN) BURGER, CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO & PICKLE ON A BRIOCHE BUN. SERVED WITH A SIDE OF HOUSE MADE KETTLE CHIPS. (GFA)