Coaxum's Low Country Cuisine Conyers, Ga
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Large Group Deposits
STARTERS
- SALMON CAKES$13.00
3 SALMON CAKES SERVED WITH CAJUN REMOULADE SAUCE
- FRIED GREEN TOMATO APP$12.00
4 FRIED GREEN TOMATOES SERVED WITH CAJUN REMOULADE SAUCE.
- MUSSEL APP$13.00
WHITE WINE BUTTER SAUCE, GARLIC, CHERRY TOMATOES, SHALLOTS SERVED FRENCH BREAD
- FRIED CALAMARI$12.00
HAND BATTERED AND FRIED SERVED WITH TOMATO FONDUE
- OYSTER ROCK APP (6)$22.00
OYSTERS SERVED ON A HALF SHELL TOPPED WITH CREAMY SPINACH, PARMESAN CHEESE AND TOASTED BREADCRUMBS.
SOUPS & SALADS
CHEF'S ENTREES
- SALMON & TWO SIDES$26.00
7OZ SALMON GRILLED, BLACKENED, OR BOURBON SERVED WITH TWO SIDES.
- (8)SHRIMP AND GRITS$21.00
STONE GROUND GRITS WITH ANDOUILLE SAUSAGE, SHALLOTS, GARLIC & CHERRY TOMATOES IN A CREOLE SHRIMP SAUCE
- FISH AND TWO$23.00
3 PIECES OF WHITING OR CATFISH, FRIED, BLACKENED OR GRILLED WITH 2 SIDES.
- FRIED CHICKEN$22.00
FRIED CHICKEN BREAST AND THIGH WITH TWO SIDES. 3 WHOLE WINGS AVAILABLE FOR ADDITIONAL $2.
- CAJUN CHICKEN PASTA$21.00
SHRIMP SERVED WITH PENNE PASTA WITH A CAJUN TOMATO BOURBON CREAM SAUCE AND ANDOUILLE SAUSAGE. GARNISHED WITH PARMESAN CHEESE.
- CAJUN SHRIMP PASTA$21.00
- FRIED SEAFOOD PLATTER$32.00
THREE PIECES OF FISH ( CATFISH OR WHITING ), SIX FRIED SHRIMP, THREE FRIED OYSTERS SERVED ON A BED OF FRIES.
- GULLAH VEGAN BOWL$17.00
MIXED GREEN SALAD, RED RICE, CAJUN CORN, BLACK-EYED PEAS, FRIED OKRA, CUCUMBERS, RED ONION, TOMATOES WITH PEACH VINAIGRETTE DRESSING.
- CARIBBEAN CHICKEN$21.00
CURRY CHICKEN SERVED WITH RED RICE, GREEN BEANS MUSHROOM AND ONIONS, GARNISHED WITH PLANTAINS.
- (8)CARIBBEAN SHRIMP$21.00
CURRY SHRIMP SERVED WITH RED RICE, GREEN BEANS MUSHROOM AND ONIONS, GARNISHED WITH PLANTAINS.
- (8)SHRIMP AND TWO SIDES$25.00
9 SHRIMP FRIED, BLACKENED OR GRILLED SERVED WITH 2 SIDES.
BURGERS & SANDWICHES
- COAXUM ANGUS BURGER$16.00
8OZ (PRECOOKED) ANGUS BURGER ON BRIOCHE BUN WITH BACON, CHEESE, LETTUCE, TOMATO, AND RED ONION SERVED WITH STEAK FRIES.
- SALMON BURGER$17.00
7 OZ FRESHLY GROUND SALMON PATTY ON BRIOCHE BUN WITH CAPER MAYO, LETTUCE, TOMATO, RED ONIONS SERVED WITH STEAK FRIES.
- VEGAN BURGER$16.00
BEYOND BEEF PATTY OR BLACK BEAN PATTY SERVED ON BRIOCHE BUN WITH LETTUCE, TOMATO, RED ONIONS SERVED WITH STEAK FRIES.
SIDES
- Three Cheese Macaroni$6.00
- Braised Greens$6.00
- Seasoned Green Beans$6.00
- Sweet Potato Souffle$6.00
- Baked Potato$5.00
- Black-Eyed Peas$5.00
- Fried Okra$5.00
- Steak Fries$6.00
- Red Rice$5.00
- Creamy Mashed Potatoes$5.00
- Side Cesear$6.00
- 2 Oz Cucumber Relish$0.50
- Side Shrimp Sauce$2.49
- Side of Cajun Pasta Sauce$2.49
- GRITS$5.00
- HALF DOZEN OF MUFFINS$3.00
- DOZEN OF MUFFINS$6.00
- French Bread ( Mussel Bread)$1.00
- Garlic Bread ( Pasta Bread)$1.00
- No Side
- Eggs (Sunday Bruch Only)$3.50
- Waffle ( Sunday Only)$6.00