Coco Lezzone
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LE NOSTRE ZUPPE QUOTIDIANE
MEZE
- DOLMADES$15.00
GRAPE LEAVES, RICE, ROMA TOMATOES, PARSLEY, MINT, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, FRESH LEMON, HERBS, TZATZIKI, HOMMUS
- SAMOSAKOPITA$15.00
DEEP-FRIED FILLO SAMOSAS, POTATOES, ONIONS, PEAS, JALAPENOS, GREEN CHILIES, CHIVES, SPICY PLUM CHUTNEY
- SPANAKOPITA$17.00
SPINACH & FETA FILLO PASTRY, TSATZIKI, HOMMUS
- TZATZIKI$14.00
GREEK YOGURT, DICED CUCUMBERS, GARLIC, DILL, HERBS, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
- ELLINIKA POURA$15.00
GREEK CIGARS, SPINACH & FETA FILLO PASTRY, TZATZIKI, HOMMUS
- KOLOKYTHIA$15.00
GREEK ZUCCHINI BLOSSOMS, RICOTTA, FETA & PROVOLONE, TZATZIKI
MEZZA
- HOMMUS BEL SNAOUBAR$14.00
PURÉED CHICPEAS, TAHINI, LEMON, GARLIC, TOASTED PINE NUTS, EVOO
- SFIHA$15.00
LAMB & BEEF STUFFED PIES, ONIONS, TOMATO, POMEGRANATE MOLASES, TOASTED PINE NUTS, TZATZIKI
- BABA GHANOUSH & POMEGRANATE$14.00
PURÉED EGGPLANT, TAHINI, GARLIC,LEMON, POMEGRANATE, EVOO
- LEBNEH$14.00
CREAMY FARMER'S CHEESE FROM STRAINED YOGURT, EVOO, ZA'ATAR
- FALAFEL$14.00
FAVA BEANS & CHICKPEA FRITTERS, TZATZIKI & TARATOR
- 3 PHOENICIANS$17.00
LEBNEH, BABA GHANOUSH & POMEGRANATE, HOMMUS BEL SNAOUBAR
- 5 PHOENICIANS + 2 GREEKS$21.00
HOMMUS BEL SNAOUBAR, BABA GHANOUSH & POMEGRANATE, LEBNEH, TABBOULEH, FALAFEL, TZATZIKI, DOLMADES
ANTIPASTI
- ARANCINI CLASSICO$17.00
BREADED STUFFED ARBORIO ITALIAN RICE, GROUND BEEF, BABY PEAS, BASIL, SAN MARZANO, ROASTED TOMATOES, PARMIGIANO REGGIANO, CROSTINI
- SMOKED GOUDA ARANCINI$15.00
FRIED RISOTTO BALLS, SMOKED GOUDA, BASIL, SAN MARZANO, RICOTTA, PEAS, PARMIGIANO REGGIANO, CROSTINI
- COZZE ALLA ARRABBIATA$18.00
MUSSELS, BASIL, ROASTED GARLIC, ROMA TOMATOES, CAPERS, PEPPERONCINI, ONIONS, ROASTED RED PEPPERS, SQUASH, SPICY ARRABBIATA, CROSTINI
- CALAMARI$19.00
BREADED & FRIED SQUID, PEPPERONCINI, ROMA TOMATOES, GREEK OLIVE MIX, CAPERS, ONIONS, SQUASH, ARTICHOKES, ROASTED RED PEPPERS, BASIL, SPICY ARRABBIATA, CROSTINI
- CAPRESE$16.00
FIOR DI LATTE, ROMA TOMATOES, BASIL, ROASTED RED PEPPERS, BASIL PESTO, BALSAMIC REDUCTION, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, STEMMED ARTICHOKE
- BRUSCHETTA$17.00
TOASTED CROSTINI WITH ROASTED TOMATO FONDUTTA, BASIL, ROASTED GARLIC, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, FIOR DI LATTE, BALSAMIC REDUCTION, BASIL PESTO, PARMIGIANO REGGIANO
- PIATTO DI FORMAGGIO FRANCESE$23.00
FRENCH CHEESE PLATE: (ROQUEFORT) RAW SHEEP’S MILK CHEESE, (CHABICHOU DU POITOU) SOFT, UNPASTEURIZED, FRENCH GOAT CHEESE, (SAINT ANGEL) TRIPLE CREAM MELLOW, SWEET AND BUTTERY, (P’TIT BASQUE) 100% PURE SHEEP’S MILK CHEESE, (CAMEMBERT) MOIST, SOFT, CREAMY, SURFACE-RIPENED COW’S MILK CHEESE, RASPBERRY PRESERVES, CORNICHONS, CRACKERS, OLIVE TAPENADE, MIXED NUTS & FRESH FRUITS
- DATTERO E NOCE$17.00
BRUSCHETTA, DATES, WALNUTS, CRANBERRIES, GORGONZOLA, ORANGE BLOSOOM HONEY, BALSAMIC VINEGAR & REDUCTION, TOASTED CROSTINI
- POLPETTINE AL FORNO$17.00
BEEF & PORK MEATBALLS, ROASTED RED PEPPERS, FIOR DI LATTE, SAN MARZANO PARMIGIANO REGGIANO, BASIL, CROSTINI
- POLPETTE DI ASPARAGI$17.00
FRIED RISOTTO BALLS, ASPARAGUS, ROASTED RED PEPPERS, FONTINA, BASIL, PARMIGIANO REGGIANO, CROSTINI
SKEWERS/KABOBS
- SHISH TAOUK (CHICKEN)$25.00
(SERVED WITH HOMMUS, TABBOULEH, TZATZIKI, TARATOR, RICE & VEGETABLES, CORNICHONS, GREEK OLIVE MIX, HOUSE INSALATA)
- SHISH KABOB (BEEF)$26.00
(SERVED WITH HOMMUS, TABBOULEH, TZATZIKI, TARATOR, RICE & VEGETABLES, CORNICHONS, GREEK OLIVE MIX, HOUSE INSALATA)
- GYRO KABOB$25.00
(SERVED WITH HOMMUS, TABBOULEH, TZATZIKI, TARATOR, RICE & VEGETABLES, CORNICHONS, GREEK OLIVE MIX, HOUSE INSALATA)
- LAMB KABOB$28.00
(SERVED WITH HOMMUS, TABBOULEH, TZATZIKI, TARATOR, RICE & VEGETABLES, CORNICHONS, GREEK OLIVE MIX, HOUSE INSALATA)
- FALAFEL KABOB$24.00
(SERVED WITH HOMMUS, TABBOULEH, TZATZIKI, TARATOR, RICE & VEGETABLES, CORNICHONS, GREEK OLIVE MIX, HOUSE INSALATA)
- SHRIMP KABOB$27.00
(SERVED WITH HOMMUS, TABBOULEH, TZATZIKI, TARATOR, RICE & VEGETABLES, CORNICHONS, GREEK OLIVE MIX, HOUSE INSALATA)
- SALMON & GREEK YOGURT$29.00
(SAUTÉED SPINACH, ZA'ATAR LEBNEH & TOASTED ALMONDS. SERVED WITH HOMMUS, TABBOULEH, TZATZIKI, TARATOR, RICE & VEGETABLES, CORNICHONS, GREEK OLIVE MIX, HOUSE INSALATA)
- BACCALA' (SICILIAN COD)$29.00
(SPICY HONEY, RAISINS & NUT SAUCE. SERVED WITH HOMMUS, TABBOULEH, TZATZIKI, TARATOR, RICE & VEGETABLES, CORNICHONS, GREEK OLIVE MIX, HOUSE INSALATA)
BRIOCHE
- KAFTA$19.00
PINE NUTS, ROMA TOMATOES, TARATOR, PICKLED TURNIPS, HOMMUS, SPICY SUN-DRIED TOMATO PESTO, ARUGULA, GRILLED ONIONS
- MANZO E AGNELLO$19.00
GILLED ONIONS, PORTOBELLO, PANCETTA, HOT CHERRY PEPPERS, PROVOLONE, ARUGULA, ROMA TOMATOES, BASIL AOILI
- BIFTIKO ARNIOU$19.00
PIQUILLO PEPPERS, ROMA TOMATOES, GRILLED ONIONS, ARUGULA, FETA, TZATZIKI
PANINI
- POLLO CON CARCIOFO$19.00
CHICKEN, ARTICHOKES, SQUASH, ROASTED TOMATOES, ARUGULA, PIQUILLO PEPPERS, FIOR DI LATTE, SUN-DRIED TOMATO & BASIL PESTO
- SALMON & LEBNEH$19.00
SALMON, PIQUILLO PEPPERS, ARUGULA, CUCUMBERS, AVOCADO, ROASTED TOMATOES, ZA'ATAR CAPER LEBNEH, SPICY SUN-DRIED TOMATO PESTO
- BIFTEK$19.00
SHAVED PRIME RIB, GRILLED ONIONS, ARUGULA, ROASTED TOMATOES, PIQUILLO PEPPERS, PROVOLONE, VINAIGRETTE
- DEMETER$19.00
FALAFEL PATTIES, AVOCADO, ARUGULA, ROASTED TOMATOES, RED ONIONS, TOASTED ALMONDS, HOMMUS & TARATOR
- MELANZANA CON BASILICO$19.00
BREADED EGGPLANT, FIOR DI LATTE, PIQUILLO PEPPERS, RED ONIONS, SQUASH, ARUGULA, ROASTED TOMATOES, ZA'ATAR LEBNEH, SPICY SUN-DRIED TOMATO PESTO
- FORMAGGIO DI CAPRA$19.00
PORTOBELLO, GOAT CHEESE, PIQUILLO PEPPERS, ZUCCHINI, ARUGULA, ROASTED TOMATOES, SUN-DRIED TOMATO & BASIL PESTO
- MUFFALATA$19.00
PROSCIUTTO DI SAN DANIELE, SOPPRESSATA, CAPPICOLA, PROVOLONE, OLIVE TAPENADE, ARUGULA, PIQUILLO PEPPERS, ROASTED TOMATOES, BASIL PESTO
- TONNO SICILIANO$19.00
SICILIAN TUNA, EVOO, HERBS, PIQUILLO PEPPERS, CAPERS, ARTICHOKES, ROASTED TOMATOES, ARUGULA, PROVOLONE, OLIVE TAPENADE
WRAPS
- ARNÁKI$19.00
LAMB, PIQUILLO PEPPERS, GRILLED ONIONS, ROMAINE, CUCUMBERS, ROMA TOMATOES, TZATZIKI, TARATOR
- SOLOMÓS$19.00
SALMON, AVOCADO, ROMAINE, PIQUILLO PEPPERS, FETA, PICKLED TURNIPS, TSATZIKI, BASIL PESTO
- REVÝTHIA$19.00
CHICKEN, CHICKPEAS, GRILLED ONIONS, ROMAINE, ROMA TOMATOES, RICE, PIQUILLO PEPPERS, PROVOLONE, SPICY HARISSA, TSATZIKI
- AVOKÁNTO$19.00
CHICKEN, AVOCADO, ROMAINE, CUCUMBERS, PIQUILLO PEPPERS, ROMA TOMATOES, GRILLED ONIONS, FETA, TOASTED ALMONDS, BASIL PESTO
- GARIDA$19.00
SHRIMP, GRILLED VEGETABLES: ONIONS, PIQUILLO PEPPERS, CREMINI, SQUASH, PEPPERONCINI, PROVOLONE, ROMA TOMATOES, ROMAINE, BASIL PESTO, TSATZIKI
- DOLMADAKIA$19.00
GRAPE LEAVES, CHICKPEAS, PICKLED TURNIPS, ROMAINE, ROMA TOMATOES, CUCUMBERS, AVOCADO, FETA, RED ONIONS, TZATZIKI, TARATOR
- GYRO$19.00
TRADITIONAL GYRO, ROMAINE, ROMA TOMATOES, GRILLED ONIONS, CUCMBERS, FETA, TSATZIKI
- SOUVLAKI$19.00
CHICKEN, FETA, GRILLED ONIONS, ROMAINE, PICKLED TURNIIPS, CUCUMBERS, ROMA TOMATOES, TSATZIKI, TARATOR
- FALAFEL$19.00
FAVA BEANS & CHICKPEAS, AVOCADO, PICKLED TURNIPS, ONIONS, CUCUMBERS, CHICKPEAS, ROMAINE, ROMA TOMATOES, HOMMUS, TARATOR
SPUCADELLA
- “BALBOA” (ITALIAN PHILLY)$19.00
SHAVED PRIME RIB, GRILLED ONIONS, ROASTED RED PEPPERS, HOT CHERRY PEPPERS, CREMINI, PROVOLONE, ROMAINE, ROMA TOMATOES, MAYONNAISE, VINAIGRETTE
- “SPIRO” (GREEK PHILLY)$19.00
GYRO, GRILLED ONIONS, ROASTED RED PEPPERS, PEPPERONCINI, ROMAINE, ROMA TOMATOES, FETA, TSATZIKI
- “LUCKY LUCIANO” (SICILIAN PHILLY)$19.00
CURED ITALIAN MEATS, PROSCIUTTO DI SAN DANIELE, SOPPRESSATA, CAPPICOLA, PROVOLONE, ROMAINE, ROMA TOMATOES, HOT CHERRY PEPPERS, RED ONIONS, SUN-DRIED TOMATO & BASIL PESTO, VINAIGRETTE
- “MAX KLINGER” (LEBANESE PHILLY)
KAFTA BEEF & LAMB MIX, AVOCADO, PROVOLONE, LETTUCE, ROMA TOMATOES, PICKLES TURNIPS, GRILLED ONIONS, SPICY SUN-DRIED TOMATO PESTO, HOMMUS, TARATOR
BORSA DEL MEGGIANTE
PRIMI PIATTI
SECONDI DI CARNE
- CHICKEN ROSEMARY RAVIOLI$29.00
RAVIOLI, CHICKEN, ARTICHOKES, PINE NUTS, SUN-DRIED TOMATO, CREAMY ROSEMARY GORGONZOLA
- RAVIOLI DELLA MADRE$29.00
RAVIOLI, BRAISED SHORT RIBS, CREMINI, SHALLOTS, PEAS, ARTICHOKES, ROASTED RED PEPPERS, CREAMY PISTACHIO GORGONZOLA
- PENNETTE CON POLLO E PESTO$29.00
PENNE, CHICKEN, GREEK OLIVE MIX, CAPERS, ARTICHOKE, SQUASH, ASPARAGUS, ROASTED RED PEPPERS, BROCCOLINI, CREAMY PESTO GORGONZOLA
- PAPPARDELLE AGNELLO E VERDURE$32.00
TAGLIATELLE, BOINLESS LAMB, PEAS, SHALLOTS, ARTICHOKES, ROASTED RED PEPPERS, CHERRY TOMATO, SPINACH, SPICY SAN MARZANO
- POLLO MARSALA$28.00
LINGUINE, FLOURED & PAN SEARED CHICKEN BREAST, CREMINI, MARSHALL WINE
- SALSICCIA ALLA BOLOGNESE$28.00
INSALATA DI VERDURE
INSALATA DI CARNE
INSALAT DI PESCE
BEVANDE (NON-ALCOHOLIC BEVERAGES)
PODERE FRANCESCO JUICES, ITALY 200 ML (6.8 OZ)
- PESCA (PEACH)$7.00
Color: Ripe yellow. Taste: Balance of sweet and sour. sensations with a marked honey note. Bouquet: Fresh ripe peach. Consistency: Pulpy. Ingredients: Peaches Nectarines.
- SUSINA (PLUM)$7.00
Color: Ruby red tending to purplish. Taste: Marked sour note with hints of red fruits. Bouquet: Fruity, delicate, typical of red-hearted plums. Consistency: Pulpy. Ingredients: Plums.
- PERA (PEAR)$7.00
Color: White with pink veins. Taste: Predominantly sweet note. Bouquet: Intense typical of Pear. Consistency: Slightly pulpy and grainy. Ingredients: Pears.
- MELA FUJI (FUJI APPLES)$7.00
Color: Bright ripe yellow. Taste: Slight sour note, with the natural sweetness of Fuji Apples. Bouquet: Fresh and intense. Consistency: Slightly pulpy and grainy. Ingredients: Fuji apples.
- ALBICOCCA (APRICOT)$7.00
Color: Ripe apricot. Taste: Strong sour note with its natural sweetness. Bouquet: Typical of Apricot. Consistency: Slightly pulpy. Ingredients: Apricots.
- MELA VERDE (GREEN APPLE)$7.00
Color: Ripe yellow. Taste: Sour note in balance with a slight sweetness. Aroma: Vegetable fruity, fresh green. Consistency: Pulpy. Ingredients: Green Apples.
- MONTEPULCIANO GRAPES$7.00
Color: Intense ruby red with a slight blue note. Taste: Slightly sour, sweet with a slight astringent final note. Bouquet: Ripe grapes. Consistency: Smooth. Ingredients: Montepulciano grape.
EPSA SODAS, GREECE 232 ML (7.8 OZ)
GALVANINA ORGANIC ICED TEAS, ITALY 355 ML (12 OZ)
- ORGANIC LEMON TEA$6.00
CREATED USING AN INFUSION OF SELECT DARJEELING BLACK TEA LEAVES GROWN IN INDIA, GALVANINA LEMON TEA IS FLAVORED WITH THE JUICE OF THE BEST ORGANIC LEMONS IN SICILY
- ORGANIC PEACH TEA$6.00
BASED ON AN ORIGINAL RECIPE THAT FEATURES A BLEND OF AN INFUSION OF SELECT DARJEELING TEA BASED ON LEAVES FROM INDIA AND ORGANICALLY GROWN PEACHES, GALVANINA PEACH TEA EMBODIES THE FRAGRANCE AND MAGIC OF SUMMER
- ORGANIC GREEN TEA$6.00
GALVANANI GREEN TEA IS MADE USING AN EXTRACT AND INFUSION OF GREEN TEA LEAVES, A VARIETY THAT IS POPULAR THANKS TO ITS STRONG AND LASTING FLAVOR AND FRUITY AROMA. THE STRONG FLAVOR OF GREEN TEA BLENDS WITH THE INTENSE FRAGRANCE OF ORGANIC SICILIAN LEMON JUICE.
GALVANINA ORGANIC SPARKLING SOFT DRINKS, ITALY 355 ML (12 OZ)
- ORGANIC ARANCIATA (ORANGE)$6.00
"BLONDE" BY DEFINITION, ELEGANT, LIGHT BUT FULL-BODIED. INITIALLY DELICATE, WITH AN INTENSE AFTERTASTE
- ORGANIC LIMONATA (LEMON)$6.00
FRESH & UNMISTAKABLE. INITIAL FRESHNESS WITH AN INTENSE AFTERTASTE
- ORGANIC ARANCIATA ROSSA (BLOOD ORANGE)$6.00
DELICATELY RED. INTENSE AND LASTING FLAVOR
- ORGANIC MELAGRANA (POMEGRANATE)$6.00
CLEAR RED & CLASSY. THE INITIAL FRESHNESS OPENS UP TO A SWEETLY TART FLAVOR
- ORGANIC MANDARINO (CLEMENTINE)$6.00
CLEAR & PLAYFUL. DELICATE, WITH LASTING SWEETNESS
- ORGANIC POMPELMO ROSSO (RUBY GRAPEFRUIT)$6.00
ELEGANT, WITH A NATURALLY PATIVATING COLOR. THE INITIAL SWEETNESS PERSISITS ON THE PALATE
- ORGANIC GINGER ALE$6.00
TRANSPARENT, TENDING TOWARDS GREEN. INITIALLY FRESH, WITH A SLIGHTLY SPICY AFTERTASTE
SAN BENEDETTO FLAVORED ICED TEA, ITALY 500 ML (16.9 OZ)
- ICED TEA LEMON$5.00
A UNIQUE BLEND OF BREWED TEA & MINERAL WATER. THIRST QUENCHING TASTE REAL TEA LEAVES
- ICED TEA PEACH$5.00
IT'S BEEN SAID THIS IS LIKE DRINKING A PEACH! A PERFECT BALANCE BETWEEN SWEET, DELICATELY FLAVORED TEAS AND A GREAT MINERAL CONTENT WATER AS PURE AND LIGHT AS SAN BENEDETTO.
- ICED TEA GREEN$5.00
NOW YOU DON'T HAVE TO TRAVEL TO EUROPE TO HAVE THE OPPURTUNITY TO ENJOY A SAN BENEDETTO'S ICED TEA, THE UNIQUE TASTE OF THIS DELICIOUSLY REFRESHING BEVERAGE FROM ITALY MADE WITH SAN BENEDETTO NATURAL SPRING WATER AND GREEN TEA.
SAN BENEDETTO NATURAL WATER, ITALY
- SAN BENEDETTO NATURAL WATER, 500 ML (16.9 OZ)$5.00
SAN BENEDETTO WAS ARGUABLY THE ORIGINAL FAVORITE OF VENICE, IN VOGUE WITH ARISTOCRATIC VENETIAN FAMILIES DURING THE RENAISSANCE. IT BECAME KNOWN AS THE SAN BENEDETTO “HEALTH WATER,” AND WAS CONSUMED AND APPRECIATED FOR ITS CURATIVE QUALITIES.
- SAN BENEDETTO NATURAL WATER 1000 ML (38. 8 OZ)$6.00
SAN BENEDETTO WAS ARGUABLY THE ORIGINAL FAVORITE OF VENICE, IN VOGUE WITH ARISTOCRATIC VENETIAN FAMILIES DURING THE RENAISSANCE. IT BECAME KNOWN AS THE SAN BENEDETTO “HEALTH WATER,” AND WAS CONSUMED AND APPRECIATED FOR ITS CURATIVE QUALITIES.
SAN BENEDETTO SPARKLING WATER, ITALY
- SAN BENEDETTO SPARKLING WATER 500 ML (16.9 OZ)$5.00
SAN BENEDETTO MINERAL WATER COMES FROM GLACIERS IN THE DOLOMITES, PART OF THE ITALIAN ALPS IN NORTHERN ITALY, FULL OF MINERALS & ELEMENTS THAT ARE ESSENTIAL TO OUR WELL-BEING.
- SAN BENEDETTO SPARKLING WATER 1000 ML (38. 8 OZ)$6.00
SAN BENEDETTO MINERAL WATER COMES FROM GLACIERS IN THE DOLOMITES, PART OF THE ITALIAN ALPS IN NORTHERN ITALY, FULL OF MINERALS & ELEMENTS THAT ARE ESSENTIAL TO OUR WELL-BEING.
SAINT GERON SPARKLING WATER, FRANCE
- SAINT GERON SPARKLING WATER,375 ML (12.7 OZ)$5.00
FROM ITS EARLY HISTORY, SAINT GERON HAS BEEN SHOWERED WITH AWARDS. DUBBED “THE QUEEN OF MINERAL WATERS”, THE PRODUCT WE DRINK TODAY FELL AS RAIN FAR BACK IN THE MIDDLE AGES AND HAS BEEN NATURALLY FILTERED OVER THE LAST ELEVEN HUNDRED YEARS.
- SAINT GERON SPARKLING WATER, 750 ML (25.3 OZ)$6.00
FROM ITS EARLY HISTORY, SAINT GERON HAS BEEN SHOWERED WITH AWARDS. DUBBED “THE QUEEN OF MINERAL WATERS”, THE PRODUCT WE DRINK TODAY FELL AS RAIN FAR BACK IN THE MIDDLE AGES AND HAS BEEN NATURALLY FILTERED OVER THE LAST ELEVEN HUNDRED YEARS.
FRESH BREWED COLD ICED TEA BY DAMMANN FRÉRES, PARIS 1692
COLD BREW COFFEE, ILLY CAFFÉ
- ILLY CLASSICO, COLD BREW$6.00
FILLED WITH ILLY'S CLASSICO MEDIUM-ROAST PURE ARABICA BLEND, BALANCED COFFEE TASTE WITH NOTES OF CARAMEL. NO SUGAR OR DIARY ADDED, PERFECT & SMOOTH FLAVOR
- ILLY LATTE CAPPUCCINO, COLD BREW$6.00
FILLED WITH ILLY'S PURE ARABICA BLEND, SILKY & SMOOTH COFFEE TASTE WITH NOTES OF COCOA. LOW FAT MILK & SUGAR ADDED.
- ILLY LATTE MACCHIATO, COLD BREW$6.00
FILLED WITH ILLY'S PURE ARABICA BLEND, SILKY & SMOOTH COFFEE TASTE WITH NOTES OF CARAMEL. LOW FAT MILK & SUGAR ADDED
HOT BREW COFFEE, ILLY CAFFÉ
HOT TEA BY DAMMANN FRÉRES, PARIS 1692 ENVELOPED TEA BAGS
GREEK COFFEE
AMERICAN BEVERAGES GLASS BOTTLES, 237 ML (8 OZ)
AMERICAN BEVERAGES, FOUNTAIN SODAS
BAR COCO
SIGNATURE COCKTAILS
APPERITIVI
THE CLASSICS
MOCKTAILS
COCKTAILS WITH COFFEE
BOURBON/AMERICAN WHISKEY
WHITE WINE
DOLCI MEDITERRANEI
GELATO & SEMIFREDDO
- BOMBA$12.00
CLASSIC VANILLA & CHOCOLATE GELATO SEPARATED BY CHERRY & SLICED ALMONDS, COVERED IN CINNAMON & FINISHED WITH CHOCOLATE COATING
- BOMBA ESOTICA$12.00
MANGO PASSION FRUIT & RASPBERRY SORBETTO, DRIZZLED IN WHITE CHOCOLATE
- SPUMONI BOMBA$12.00
STRAWBERRY, PISTACHIO & CHOCOLATE GELATO, DRIZZLED IN WHITE CHOCOLATE
- SEMIFREDDO TORRONCINO$12.00
NOUGAT SEMIFREDDO TOPPED WITH CARAMELIZED HAZELNUTS
TIRAMISU
- TIRAMISU BIG LADYFINGERS$12.00
LAYERS OF ESPRESSO-DRENCHED LADYFINGERS SEPARATED BY MASCARPONE CREAM & DUSTED WITH COCOA POWDER
- TIRAMISU TOASTED ALMOND$12.00
LAYERS OF LADYFINGERS AND MASCARPONE CREAM, TOPPED WITH ALMONDS & AMARETTO COOKIE CRUMBS
- GOCCIA TIRAMISU$12.00
A TENDER COFFEE SPONGE BASED SCENTED WITH CITRUS & CARDAMOM, TOPPED WITH MILK CHOCOLATE & COFFEE CREAMS, FINISHED WITH MASACARPONE
CREMA CATALANA
- CRÈME BRÛLÉE$12.00
RICH CUSTARD BASE TOPPED WITH A TEXTURALLY CONTRASTING LAYER OF HARDENED CARAMELIZED SUGAR
- CRÈME BRÛLÉE & BERRIES$12.00
A LAYER OF RASPBERRY SAUCE TOPPED WITH CREAMY CUSTARD & DECORATED WITH MIXED BERRIES COATED IN CARAMEL
- CHEESECAKE BRÛLÉE$12.00
COOKIE BASE TOPPED WITH RICOTTA & MASCARPONE CREAM, DOLLOPS OF CARAMEL, TOPPED WITH CARAMELIZED SUGAR
COPPA GELATO
- COPPA PISTACHIO$12.00
CHOCOLATE & PISTACHIO CUSTARD GELATO SWIRLED, TOPPED WITH PRALINE PISTACHIOS
- COPPA STRACCIATELLA$12.00
CHOCOLATE CHIP GELATO SWIRLED & CHOCOLATE SYRUP, TOPPED WITH COCOA POWDER & HAZELNUTS
- COPPA STRAWBERRIES AND CARAMEL$12.00
FIOR DI LATTE GELATO SWIRLED WITH CARAMEL, ALMOND CRUNCH & WILD STRAWBERRIES, TOPPED WITH SILVERED ALMONDS
- COPPA RASPBERRIES & CREAM$12.00
LAYERS OF RASPBERRIES SPONGE CAKE, TOPPED WITH MASCARPONE & CRUSHED PISTACHIOS
TORTA (CAKES)
- BLANCA$12.00
HAZELNUT CRUNCH & CHOCOLATE SPONGE CAKE FILLED WITH VANILLA CREAM, CHOCOLATE CHIPS, WHITE CHOCOLATE MIROIR AND SPRINKLES
- TORTA NOCCIOLA$12.00
ALTERNATING LAYERS OF HAZELNUT & CHOCOLATE CREAM, TOPPED WITH PRALINE HAZELNUTS
- CROSTATA DI PERE$12.00
ALMOND CREAM TOPPED WITH PEAR HALVES ON A SHORTCRUST PASTRY BASE
- MOUSSE AL CIOCCOLATO$12.00
A CHOCOLATE SPONGE BASE TOPPED WITH A DARK CHOCOLATE MOUSSE & DUSTED WITH COCOA POWDER
- CARAMEL APPLE & WALNUT$12.00
THREE LAYERS OF APPLE CAKE STUDDED WITH WALNUTS, FILLED & ICED WITH CARAMEL CREAM, DECORATED WITH APPLE CAKE CRUMBS & GOOEY CARAMEL
- RICOTTA E PISTACHI0$12.00
PISTACHIO & RICOTTA CREAMS SEPARATED BY SPONGE CAKE, DECORATED WITH PISTACHIOS & DUSTED WITH POWDERED SUGAR
- TORTA DELLA NONNA$12.00
“GRANDMOTHER” CAKE, PASTRY CREAM ON A BASE OF SHORTCRUST PASTRY, COVERED WITH PINE NUTS, ALMONDS & POWDERED SUGAR