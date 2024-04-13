Coffee on Gulf 17465 Gulf Boulevard
DRINKS
COFFEES
- AMERICANO$3.51+
- BREW OF THE DAY$2.68+
- CAFE AU LAIT$3.51+
- CAPPUCCINO$5.72+
- CARAMEL MACCHIATO$6.38+
- CHAI LATTE$4.60+
- COLD BREW$3.50+
- DIRTY CHAI$6.38+
- ESPRESSO$1.25+
- FRENCH PRESSED$6.95
- FRAPPE$7.06+
- GHIRARDELLI MOCHA$6.38+
- HOT CHOCOLATE$3.74+
- ICED COFFEE$3.25+
- LATTE$5.72+
- MATCHA GREEN TEA$4.60+
- SMOOTHIE$7.44+
- HOT TEA$3.21+
- DRINKS
- SHOT IN THE DARK$3.48+
- CORTADO$3.30+
- ICED WATER
- ICED TEA$3.21+
- Double Macciato$3.50
- Flat white$5.72
- Refill$1.00
- WHITE MOCHA$6.38+
COOLER DRINKS
FOOD
- MUFFIN$4.00
- BAGEL$3.00
- PASTRY$4.00
- EGG & CHEESE SANDWICH$5.99
- REGULAR SANDWICH
- SAUSAGE EGG & CHEESE SANDWICH$7.99
- MOMS CHICKEN SALAD SANDWICH$10.99
- CHICKEN SALAD ONLY$9.99
- CHICKPEA SALAD SANDWICH$9.99
- BLT$8.99
- CHORIZO EGG & CHEESE SANDWICH$7.99
- GREEN CHILE EGG & CHEESE$6.99
- HAM & SWISS SANDWICH$8.99
- GERMAN PRETZEL$5.99
- CAPRESE SANDWICH$9.99Out of stock
- CHICKPEA SALAD ONLY$8.99Out of stock
- G.S SANDWICH$10.99Out of stock
- Donut$1.40
- Apple fritter$2.00
Coffee on Gulf 17465 Gulf Boulevard Location and Ordering Hours
(813) 507-0500
Open now • Closes at 3PM