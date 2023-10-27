Common Mollie's 46 Bushwick Avenue
FAST BAR
WELL TEQUILA
$8.00
WELL WHISKEY
$8.00
WELL VODKA
$8.00
WELL RUM
$8.00
WELL GIN
$8.00
WELL SHOT
$7.00
ILEGAL
$10.00
TITOS
$10.00
JAMESON
$10.00
FERNET
$10.00
ESPOLON
$10.00
COCKTAIL UPCHARGE
$3.00
SHOT DISCOUNT
-$1.00
ADD WELL SHOT
$3.00
ADD CALL SHOT
$6.00
TECATE
$5.00
BUDWEISER BTL
$5.00
HIGHLIFE
$5.00
MILLER LITE
$5.00
WHITE CLAW
$7.00
PACIFICO DFT
$7.00
VON TRAPP PILSNER DFT
$8.00
FIDDLEHEAD IPA DFT
$8.00
BUDWEISER DFT
$5.00
GUINNESS DFT
$9.00
HOT BIRD PALOMA
$12.00
RITA'S CADILLAC
$12.00
MOLLIES MINT LEMONADE
$12.00
FRIDA'S FROZEN PUNCH
$13.00
UNCOMMON COLADA
$13.00
Coffee Old Fashion
$13.00
NANCY'S NEGRONI
$12.00
GLEEFUL BASTARD
$12.00
PINEAPPLE RUM DAIQUIRI
$12.00
MOM'S MEDICINE
$13.00
PAM'S PICKLEBACK MARTINI
$12.00
OTHER HALF SESSION IPA
$8.00
ROTHAUS PILSNER
$8.00
TWISTED TEA
$6.00
WESTBROOK GOSE
$8.00
ATHLETIC BREWING NA GOLDEN
$6.00
ATHLETIC BREWING NA IPA
$6.00
Aval Cider
$9.00
COLLECTIVE ARTS GUAVA GOSE
$9.00
HUDSON NORTH CAN
$8.00
ALLAGASH WHITE
$8.00
SPARKLING GLASS
$10.00
WHITE GLASS
$10.00
ROSE GLASS
$10.00
RED GLASS
$10.00
APEROL SPRITZ
$12.00
SPARKLING CARAFE
$28.00
WHITE CARAFE
$28.00
ROSE CARAFE
$28.00
RED CARAFE
$28.00
OPEN DRINK
$12.00
STAFF DRINK
$2.00
HOT COCKTAIL
$13.00
REDBULL
$6.00
LIQUID DEATH
$6.00
BROOKLYN LAGER
$7.00
INTERBORO
$8.00
PICKLE BACK
$8.00
M & M
$8.00
NA AMARNO
$6.00
FIREBALL
$8.00
YUENGLING
$6.00
SODA
$2.00
CHIPS
$3.00
BUSCH
$4.00
BUSCH & BRANDY
$6.00
PHONY NEGRONI
$12.00
NA Guiness
$7.00
TUESDAY Pacifico
$5.00
BEER BUCKET
$25.00
TUESDAY Margarita
$10.00
BLACKBERRY CIDER
$8.00
EASTSIDE Cocktail
$12.00
RETURN KOLSCH
$8.00
TUESDAY Beer/shot
$6.00
TUESDAY Minifrozen
$6.00
GOLD RUSH
$12.00
PUMKING
$8.00
Beer
Draft
Bottled/Canned
Cocktails
House Cocktails
GLEEFUL BASTARD
$12.00
NANCY'S NEGRONI
$12.00
MOLLIES MINT LEMONADE
$12.00
PAM'S PICKLEBACK MARTINI
$12.00
HOT BIRD PALOMA
$12.00
RITA'S CADILLAC
$12.00
PINEAPPLE RUM DAIQUIRI
$12.00
MOM'S MEDICINE
$13.00
Coffee Old Fashion
$13.00
UNCOMMON COLADA
$13.00
FRIDA'S FROZEN PUNCH
$13.00
MINI GRASSHOPPER
$8.00
MINI FRIDA'S
$8.00
EASTSIDE Cocktail
$12.00
GOLD RUSH
$12.00
Classic Cocktails
OLD FASHIONED
$12.00
MANHATTAN
$13.00
NEGRONI
$13.00
DAIQUIRI
$13.00
MARTINI
$13.00
WHISKEY SOUR
$13.00
COSMOPOLITAN
$13.00
TOM COLLINS
$13.00
MOSCOW MULE
$13.00
BOULEVARDIER
$13.00
EASTSIDE COCKTAIL
$13.00
GIMLET
$13.00
SAZERAC
$13.00
MOJITO
$13.00
MIMOSA
$12.00
BLOODY MARY
$12.00
APEROL SPRITZ
$12.00
DARK & STORMY
$13.00
FRENCH 75
$13.00
COCKTAIL UPCHARGE
$3.00
MARGARITA
$12.00
Liquor
Vodka
Gin
Rum
Tequila/Mezcal
WELL TEQUILA
$8.00
ILEGAL
$10.00
ESPOLON
$10.00
CASAMIGOS
$13.00
ALTOS
$10.00
ALTOS REPOSADO
$12.00
HERRADURA
$12.00
MILAGRO
$11.00
MADRE
$12.00
BANHEZ
$10.00
DEL MAGUEY VIDA
$10.00
DEL MAGUEY CHICHICAPA
$15.00
AGAVE DE CORTES
$12.00
REY CAMPERO JABALI
$18.00
CRUZ DE FUEGO
$12.00
EL TESORO
$12.00
PATRON
$14.00
WELL TEQUILA SHOT
$7.00
COCKTAIL UPCHARGE
$3.00
Bourbon
WELL WHISKEY
$8.00
BUFFALO TRACE
$12.00
ELIJAH CRAIG
$12.00
BLANTONS
$15.00
MICHTERS BOURBON
$12.00
OLD GRANDAD BONDED
$10.00
FOUR ROSES
$11.00
FOUR ROSES SINGLE
$14.00
BASIL HAYDENS
$13.00
WOODFORD RESERVE
$15.00
WOODFORD RESERVE DOUBLE OAKED
$15.00
MAKERS MARK
$12.00
KNOB CREEK
$14.00
OLD CHARTER
$10.00
JACK DANIELS
$10.00
WELL WHISKEY SHOT
$7.00
COCKTAIL UPCHARGE
$3.00
JIM BEAM
$8.00
JACK DANIELS HONEY
$10.00
Rye Whiskey
Irish Whiskey
Scotch
Amaro/Liqueurs
Common Mollie's 46 Bushwick Avenue Location and Ordering Hours
(347) 843-3437
Closed