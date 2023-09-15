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BULGOGI SSAMBAP

BULGOGI SSAMBAP

$21.99

BULGOGI BEEF, KOREAN FRIED KIMCHI RICE+SHIN NODDLE, LETTUCE AND GOCHUJANG HOT SAUCE

MAC & CHEESE

$9.99

GRILLED CHEESE SANDWICH

$7.99

DRINK

COFFEE

DRIP COFFEE

$2.99

OUR HOUSE COFFEE OFFERING IS OUR WIND & SEA BLEND BATCH BREWED ON A FETCO BREWER. DESIGNED TO BE QUICK, CONSISTENT, AND EQUALLY ENTICING TO ALL DRINKERS

ICED COFFEE

$3.99

FLASH-BREWED ICED COFFEE CONCENTRATE SERVED OVER ICE

HOUSE ESPRESSO

$3.99

A DOUBLE SHOT OF ESPRESSO.

AMERICANO

$3.99

A DOUBLE SHOT OF ESPRESSO WITH HOT WATER.

ICED AMERICANO

$4.50

A DOUBLE SHOT OF ESPRESSO SERVED OVER ICE AND WATER

CAPPUCCINO

$5.25

A DOUBLE SHOT OF ESPRESSO WITH YOUR CHOICE OF MILK | 8 OZ

LATTE

$5.50

A DOUBLE SHOT OF ESPRESSO WITH YOUR CHOICE OF MILK | 12 OZ

ICED LATTE

$5.50

A SHOT OF ESPRESSO SERVED OVER ICE WITH YOUR CHOICE OF MILK | 16 OZ

FLAT WHITE

$5.25

A double shot of espresso with your choice of steamed milk | 8 oz

AFFOGATO

$5.99

A DOUBLE SHOT OF ESPRESSO WITH ICE CREAM

EINSPÄNNER [COLD]

EINSPÄNNER [COLD]

$5.99

A DOUBLE SHOT OF ESPRESSO WITH A BED OF SIGNATURE WHIPPED CREAM. (ICED ONLY)

HONEYCOMB TOFFEE LATTE [COLD]

HONEYCOMB TOFFEE LATTE [COLD]

$5.99

A DOUBLE SHOT OF ESPRESSO WITH WITH OUR IN-HOUSE HONEYCOMB PIECES. IT'S LIKE A CARAMEL LATTE BUT LIGHTER, SMOOTHER, AND NOT VERY SWEET.

NON-COFFEE

MATCHA LATTE

MATCHA LATTE

$5.99
UBE LATTE

UBE LATTE

$5.99
STRAWBERRY MILK

STRAWBERRY MILK

$5.99
LEMON GREEN TEA

LEMON GREEN TEA

$3.99
ORANGE GRAPEFRUIT BLACK TEA

ORANGE GRAPEFRUIT BLACK TEA

$3.99
JEJU GREEN TANGERIINE CHAMOMILE TEA

JEJU GREEN TANGERIINE CHAMOMILE TEA

$3.99

HOT COCO

$3.99

BOBA

MILK TEA

MILK TEA

$5.99
THAI MILK TEA

THAI MILK TEA

$5.99
MATCHA MILK TEA

MATCHA MILK TEA

$5.99
UBE MILK TEA

UBE MILK TEA

$5.99
Passion fruit

Passion fruit

$5.99

Blue berry

$5.99

PEACH

$5.99

Plum

$5.99

MANGO

$5.99

STRAWBERRY

$5.99

BEVERAGE

HORIZON® CHOCOLATE ORGANIC MILK

$4.99

HORIZON® ORGANIC LOWFAT MILK BOX

$4.99

HORIZON® ORGANIC VANILLA MILK BOX

$4.99

ARIZONA ARNOLD PALMER- 11.5 OZ

$3.99

SIMPLE ORAGE - 11.5 OZ

$3.99

SPARKLING WATER - CAN

$2.99

S.PELLEGRINO® Sparkling Water

$3.99

TROPICANA APPLE JUICE - 15.2 OZ

$3.99

TROPICANA ORANGE JUICE - 15.2 OZ

$3.99

COKE

$2.99

SPRIT

$2.99

DIET-COKE

$2.99
KAKAO Friends Peach

KAKAO Friends Peach

$3.99

KAKAO Friends Peach Smoothie 6.42fl oz

KAKAO Friends Mango

$3.99

KAKAO Friends Apple

$3.99

WINE

KENDALL-JACKSON AVANT CHARDONNAY

$9.99

LA CREMA SONOMA COAST CHARDONNAY

$12.99

FREEMARK ABBEY CHARDONNAY

$18.99Out of stock

MURPHY GOODE SAUVIGNON BLANC

$10.99

MATANZAS CREEK SAUVIGNON BLANC

$12.99

CARMEL ROAD CABERNET

$9.99

KENDALL-JACKSON CABERNET

$12.99

KENDALL-JACKSON ALEXANDER VALLEY

$16.99Out of stock

CARMEL ROAD PINOT NOIR

$9.99

NIELSON, SANTA BARBARA PINOT NOIR

$11.99

BATTLED BEER

LAGUNITAS IPA

$6.99

STELLA ARTOIS

$6.99

HEINEKEN

$6.99

805 FIRESTONE WALKER

$6.99

SHOP

WIND & SEA BLEND

WIND & SEA BLEND

$13.99

ANDY TOWN BEANS Bags are 8 oz We wanted a coffee to rejuvenate us after a long Ocean Beach surf session. So, we created the Wind & Sea Blend. A hearty mix of beans from Colombia and Ethiopia, Wind & Sea makes an exciting yet balanced cup of coffee. It has the bite of an orange and is rounded out with notes of milk chocolate and nougat. This blend is best paired with a foggy day.

SHORT STRAND BLEND

SHORT STRAND BLEND

$13.99

ANDY TOWN Bags are 8 oz Named after the neighborhood where Michael's granny lived in Belfast, the Short Strand is strong and invigorating, yet it might be the sweetest little espresso you've ever met. A powerful mix of smooth Central American and fruity Ethiopian beans, this blend is engineered to make a syrupy sweet shot with flavors of toffee and milk chocolate.

SHORE LEAVE HOOK BLEND

SHORE LEAVE HOOK BLEND

$13.99

ANDY TOWN Bags are 8 oz A blend dedicated to sustaining all livelihoods. No frills, smoke or mirrors, just quiet comfort. Shore Leave Hook is our most grounding coffee but is still fresh and exciting around the edges. This blend is the result of a coffee collaboration with a friend and was built to be the boldest of Andytown’s offerings. It’s creamy with intense dark chocolate flavors when pulled as an espresso. As a filter coffee, rich notes of sweet tobacco and honey-roasted peanuts shine through.

FOOD

APPETIZERS & SMALL BITES

CHEF'S DAILY SOUP

CHEF'S DAILY SOUP

$4.99

SEASONALLY INSPIRED AND MADE FROM SCRATCH

FRIED CALAMARI

FRIED CALAMARI

$12.99

SERVED WITH FRIED WITH JALAPENO, ARTICHOKES AND HOUSE SAUCE.

KFC(KOREAN FRIED CHICKEN)

KFC(KOREAN FRIED CHICKEN)

$12.99

KOREAN CRISPY FRIED WINGS, SAUCE CHOICE: ORIGINAL, KOREAN STYLE SWEET&SPICY, BUFFALO, AND BBQ

CRISPY BRUSSELS SPROUTS

CRISPY BRUSSELS SPROUTS

$6.99

SEA SALT, MINCED PARSLEY, LEMON, PARMIGIANO REGGIANO,

FRIES

FRIES

$6.99

FRIED CRISP & LIGHTLY SALTED

GARLIC FRIES

GARLIC FRIES

$7.99

GARLIC FRIED CRISP & LIGHTLY SALTED

CHEESY-GARLICKY

CHEESY-GARLICKY

$9.99

GARLIC AND CHEESE FLATBREAD

SWEET POTATO FRIES

SWEET POTATO FRIES

$7.99

CHILI SPICE-DUSTED & SERVED WITH HOUSE-MADE RANCH

ONION RINGS

$6.99

THICK & BEER-BATTERED. LIGHTLY SALTED

FRIED PICKLES

FRIED PICKLES

$6.99

DEEP FRIED PICKLES WITH HOUSE SAUCE

FRESH VEGGIES & HUMMUS

$6.99

HUMMUS WITH CUCUMBERS, CARROTS AND PITA BREAD AND TZATZIKI SAUCE

SALADS

CAESAR SALAD

CAESAR SALAD

$12.99

ROMAINE LETTUCE, PARMESAN CHEESE, HOMEMADE CROUTONS AND A HOMEMADE CAESAR DRESSING

CITRUS SALAD

CITRUS SALAD

$16.99

ROMAIN, ARUGULA, ORANGE, HOUSE MADE BEETS, PICKLES ONION, AVOCADO AND HOUSE MADE CITRUS INFUSED VINEGAR

BEET QUINOA SALAD

BEET QUINOA SALAD

$15.99

QUINOA, ,BEETS, CUCUMBER, SPINACH, TOMATOES, BELL PEPPER AND HOUSE SALAD

QUINOA CHIPOTLE SALAD

QUINOA CHIPOTLE SALAD

$15.99

QUINOA, SWEET CORN, BLACK BEANS, PICKLE ONIONS, TORTILLA CHIPS, MIX GREENS , BELL PEPPER AND HOUSE DRESSING

CHEF SPECIAL

KIMCHI FRIED RICE

KIMCHI FRIED RICE

$15.99

KOREAN STYLE PAN FRIED KIMCHI WITH EGG, MOZZARELLA CHEESE

LOCO MOCO

LOCO MOCO

$21.99

WAGYU BEEF CUTLET, VEGETABLE FRIED RICE, EGG, DEMI-GLACE

DDEOK-BOKKI

DDEOK-BOKKI

$12.99

CLASSIC KOREAN STREET FOOD MADE FROM RICE CAKES AND FISH CAKES , IN A SWEET AND SPICY CHILI REDUCTION.

ROSE’ DDEOK-BOKKI

ROSE’ DDEOK-BOKKI

$12.99

CREAMY VERSION OF THE TTEOKBOKKI. RICE CAKES, VEGETABLES, AND FISH CAKES WITH OUR HOMEMADE SWEET AND SPICY SAUCE.

SEAFOOD CIOPPINO

$29.99

SCALLOPS, PRAWNS, CLAMS, SNAPPER , BLACK MUSSELS, GROUPER SIMMERED IN A SAFFRON TOMATO BROTH, GARLIC CROSTINI

BULGOGI SSAMBAP

BULGOGI SSAMBAP

$21.99

BULGOGI BEEF, KOREAN FRIED KIMCHI RICE+SHIN NODDLE, LETTUCE AND GOCHUJANG HOT SAUCE

BULGOGI BIBIMBAP

BULGOGI BIBIMBAP

$21.99

BULGOGI BEEF, KOREAN FRIED KIMCHI RICE+SHIN NODDLE, ASSORTED VEGE, FRIED EGG AND GOCHUJANG HOT SAUCE

FISH AND CHIPS

FISH AND CHIPS

$15.99Out of stock

THE COD FILLET served best with French fries and Coleslaw

BURGERS & SANDWICH

ALL DAY BURGER

ALL DAY BURGER

$13.99

FRIED EGG, WAGYU PATTY, AMERICAN CHEESE, BACON, ARUGULA, ON A TOASTED BRIOCHE BUN, CT-FRIES

KIMCHI BURGER

KIMCHI BURGER

$14.99

FRIED EGG, WAGYU PATTY, KIMCHI, AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATOES & SPICY MAYO ON A TOASTED BUN, CT-FRIES

CRISPY CHICKEN SANDWICH

CRISPY CHICKEN SANDWICH

$15.99

SPICY CRISPY FRIED CHICKEN WITH COLESLAW ON A TOASTED BUN, CT-FRIES

NASHIVILLE-STYLE HOT CHICKEN SANDWICH

NASHIVILLE-STYLE HOT CHICKEN SANDWICH

$15.99

NASHIVILLE-STYLE HOT CRISPY FRIED CHICKEN WITH COLESLAW ON A TOASTED BUN, CT-FRIES

FLATBREADS

APPLE PROSCIUTTO FLATBREAD

APPLE PROSCIUTTO FLATBREAD

$15.99

FIG SPREAD, APPLE, RICOTTA CHEESE, ARUGULA AND BALSAMIC GLAZE

SMOKED SALMON FLATBREAD

SMOKED SALMON FLATBREAD

$19.99

CREAM CHEESE , DILL, SMOKED SALMON, FRIED CAPER, CHERRY TOMATO , ARUGULA AND LEMON VINEGAR

CAPRESE FLATBREAD

CAPRESE FLATBREAD

$16.99

PESTO, MOZZARELLA CHEESE, FRESH BASIL, CHERRY TOMATOES

VEGGIE FLATBREAD

VEGGIE FLATBREAD

$15.99

HUMUSE BASE , MUSHROOM, BELL PEPPERS, ASPARAGUS , RED ONION AND TRUFFLE OIL

PASTA

SHRIMP FETTUCCINE ALFREDO

SHRIMP FETTUCCINE ALFREDO

$19.99

FETTUCCINE PASTA, SHRIMP IN A CREAMY PARMIGIANO CHEESE SAUCE

CHICKEN PESTO PASTA

CHICKEN PESTO PASTA

$19.99

PESTO PASTA TOSSED WITH CHICKEN BREAST, FRESH TOMATO, GARLIC, BASIL & EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

BELL PEPPER PASTA

BELL PEPPER PASTA

$18.99

PASTA TOSSED WITH MIXED BELL PEPPER, CHERRY TOMATOES, GREEN ONION & EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

MARINARA MEATBALL PASTA

MARINARA MEATBALL PASTA

$19.99

SPAGHETTI & MEATBALLS IN A RICH TOMATO SAUCE

KIDS MEAL

MAC & CHEESE

$9.99

GRILLED CHEESE SANDWICH

$7.99

BREAKFAST 8AM-11AM

BREAKFAST

STRAWBERRY CROFFLE

STRAWBERRY CROFFLE

$6.99

CROISSANT WAFFLE WITH STRAWBERRY WHIPPED CREAM

BISCOFF CROFFLE

BISCOFF CROFFLE

$6.99

CROISSANT WAFFLE WITH BISCOFF FINISHED WHIPPED CREAM

COOKIE&CRERAM CROFFLE

COOKIE&CRERAM CROFFLE

$6.99

CROISSANT WAFFLE WITH OREO FINISHED WHIPPED CREAM

CHICKEN CROFFLE

CHICKEN CROFFLE

$15.99

CRISPY CHICKEN WITH CROISSANT WAFFLE, FRUITS, AND HOUSE SAUCE

TUNA SANDWICH

TUNA SANDWICH

$12.99

TUNA, ROMAINE LETTUCE , TOMATOES, RED CABBAGE , CHEESE, ONION, RADISH PICKLES, MAYO, WITH HOUSE DRESSING

CRANBERRY CHICKEN SANDWICH

CRANBERRY CHICKEN SANDWICH

$12.99

CHICKEN BREAST,, ROMAINE LETTUCE , TOMATOES, RED CABBAGE , CHEESE, ALMONDS, CRANBERRIES,GREEN ONION WITH HOUSE DRESSING

VEGGIE SANDWICH

VEGGIE SANDWICH

$9.99

AVOCADO, ROMAINE LETTUCE , TOMATOES, RED CABBAGE , CHEESE, ONION, RADISH PICKLES, MAYO, WITH HOUSE DRESSING

BREAKFAST SANDWICH

BREAKFAST SANDWICH

$12.99

SCRAMBLE EGG, BACON, AVOCADO, AMERICAN CHEESE , CHIPOLET SAUCE

CT BACON HASH

CT BACON HASH

$15.99

BRUSSELS SPROUTS, MARBLE POTATOES ,BACON, SHALLOT, POACH EGGS WITH HOLLANDAISE SAUCE

CAPRESE AVOCADO TOAST

$10.99

Caprese Avocado Toast-avocado toast with fresh mozzarella, tomatoes, basil, and balsamic glaze

BAKERY

BUTTER CROISSANT

$3.99

CHOCOLATE CROISSANT

$4.50

Cinnamon twist

$3.99

BEAR CLAW

$4.50

BLUEBERRY MUFFIN

$3.99

Pumpkin-cheese

$3.99

NON GLUTEN CHOCO BANANA MUFFIN

$3.99

NON GLUTEN BANANA NUT MUFFIN

$3.99

CRANBERRY NUT MUFFIN

$3.99

BLUEBERRY SCONE

$3.99

LEMON CURRANT SCONE

$3.99

CHEESE DANISH

$3.99

RAISIN DANISH

$3.99

APPLE DANISH

$3.99

CHERRY DANISH

$3.99

Mixed berry Pie

$3.99

Boysenberry pie

$3.99

Pumpkin Pie

$3.99

Cherry pie

$3.99

**Challah **

$13.99