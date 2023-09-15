CORNER TABLE
DRINK
COFFEE
DRIP COFFEE
OUR HOUSE COFFEE OFFERING IS OUR WIND & SEA BLEND BATCH BREWED ON A FETCO BREWER. DESIGNED TO BE QUICK, CONSISTENT, AND EQUALLY ENTICING TO ALL DRINKERS
ICED COFFEE
FLASH-BREWED ICED COFFEE CONCENTRATE SERVED OVER ICE
HOUSE ESPRESSO
A DOUBLE SHOT OF ESPRESSO.
AMERICANO
A DOUBLE SHOT OF ESPRESSO WITH HOT WATER.
ICED AMERICANO
A DOUBLE SHOT OF ESPRESSO SERVED OVER ICE AND WATER
CAPPUCCINO
A DOUBLE SHOT OF ESPRESSO WITH YOUR CHOICE OF MILK | 8 OZ
LATTE
A DOUBLE SHOT OF ESPRESSO WITH YOUR CHOICE OF MILK | 12 OZ
ICED LATTE
A SHOT OF ESPRESSO SERVED OVER ICE WITH YOUR CHOICE OF MILK | 16 OZ
FLAT WHITE
A double shot of espresso with your choice of steamed milk | 8 oz
AFFOGATO
A DOUBLE SHOT OF ESPRESSO WITH ICE CREAM
EINSPÄNNER [COLD]
A DOUBLE SHOT OF ESPRESSO WITH A BED OF SIGNATURE WHIPPED CREAM. (ICED ONLY)
HONEYCOMB TOFFEE LATTE [COLD]
A DOUBLE SHOT OF ESPRESSO WITH WITH OUR IN-HOUSE HONEYCOMB PIECES. IT'S LIKE A CARAMEL LATTE BUT LIGHTER, SMOOTHER, AND NOT VERY SWEET.
NON-COFFEE
BOBA
BEVERAGE
HORIZON® CHOCOLATE ORGANIC MILK
HORIZON® ORGANIC LOWFAT MILK BOX
HORIZON® ORGANIC VANILLA MILK BOX
ARIZONA ARNOLD PALMER- 11.5 OZ
SIMPLE ORAGE - 11.5 OZ
SPARKLING WATER - CAN
S.PELLEGRINO® Sparkling Water
TROPICANA APPLE JUICE - 15.2 OZ
TROPICANA ORANGE JUICE - 15.2 OZ
COKE
SPRIT
DIET-COKE
KAKAO Friends Peach
KAKAO Friends Peach Smoothie 6.42fl oz
KAKAO Friends Mango
KAKAO Friends Apple
WINE
KENDALL-JACKSON AVANT CHARDONNAY
LA CREMA SONOMA COAST CHARDONNAY
FREEMARK ABBEY CHARDONNAY
MURPHY GOODE SAUVIGNON BLANC
MATANZAS CREEK SAUVIGNON BLANC
CARMEL ROAD CABERNET
KENDALL-JACKSON CABERNET
KENDALL-JACKSON ALEXANDER VALLEY
CARMEL ROAD PINOT NOIR
NIELSON, SANTA BARBARA PINOT NOIR
SHOP
WIND & SEA BLEND
ANDY TOWN BEANS Bags are 8 oz We wanted a coffee to rejuvenate us after a long Ocean Beach surf session. So, we created the Wind & Sea Blend. A hearty mix of beans from Colombia and Ethiopia, Wind & Sea makes an exciting yet balanced cup of coffee. It has the bite of an orange and is rounded out with notes of milk chocolate and nougat. This blend is best paired with a foggy day.
SHORT STRAND BLEND
ANDY TOWN Bags are 8 oz Named after the neighborhood where Michael's granny lived in Belfast, the Short Strand is strong and invigorating, yet it might be the sweetest little espresso you've ever met. A powerful mix of smooth Central American and fruity Ethiopian beans, this blend is engineered to make a syrupy sweet shot with flavors of toffee and milk chocolate.
SHORE LEAVE HOOK BLEND
ANDY TOWN Bags are 8 oz A blend dedicated to sustaining all livelihoods. No frills, smoke or mirrors, just quiet comfort. Shore Leave Hook is our most grounding coffee but is still fresh and exciting around the edges. This blend is the result of a coffee collaboration with a friend and was built to be the boldest of Andytown’s offerings. It’s creamy with intense dark chocolate flavors when pulled as an espresso. As a filter coffee, rich notes of sweet tobacco and honey-roasted peanuts shine through.
FOOD
APPETIZERS & SMALL BITES
CHEF'S DAILY SOUP
SEASONALLY INSPIRED AND MADE FROM SCRATCH
FRIED CALAMARI
SERVED WITH FRIED WITH JALAPENO, ARTICHOKES AND HOUSE SAUCE.
KFC(KOREAN FRIED CHICKEN)
KOREAN CRISPY FRIED WINGS, SAUCE CHOICE: ORIGINAL, KOREAN STYLE SWEET&SPICY, BUFFALO, AND BBQ
CRISPY BRUSSELS SPROUTS
SEA SALT, MINCED PARSLEY, LEMON, PARMIGIANO REGGIANO,
FRIES
FRIED CRISP & LIGHTLY SALTED
GARLIC FRIES
GARLIC FRIED CRISP & LIGHTLY SALTED
CHEESY-GARLICKY
GARLIC AND CHEESE FLATBREAD
SWEET POTATO FRIES
CHILI SPICE-DUSTED & SERVED WITH HOUSE-MADE RANCH
ONION RINGS
THICK & BEER-BATTERED. LIGHTLY SALTED
FRIED PICKLES
DEEP FRIED PICKLES WITH HOUSE SAUCE
FRESH VEGGIES & HUMMUS
HUMMUS WITH CUCUMBERS, CARROTS AND PITA BREAD AND TZATZIKI SAUCE
SALADS
CAESAR SALAD
ROMAINE LETTUCE, PARMESAN CHEESE, HOMEMADE CROUTONS AND A HOMEMADE CAESAR DRESSING
CITRUS SALAD
ROMAIN, ARUGULA, ORANGE, HOUSE MADE BEETS, PICKLES ONION, AVOCADO AND HOUSE MADE CITRUS INFUSED VINEGAR
BEET QUINOA SALAD
QUINOA, ,BEETS, CUCUMBER, SPINACH, TOMATOES, BELL PEPPER AND HOUSE SALAD
QUINOA CHIPOTLE SALAD
QUINOA, SWEET CORN, BLACK BEANS, PICKLE ONIONS, TORTILLA CHIPS, MIX GREENS , BELL PEPPER AND HOUSE DRESSING
CHEF SPECIAL
KIMCHI FRIED RICE
KOREAN STYLE PAN FRIED KIMCHI WITH EGG, MOZZARELLA CHEESE
LOCO MOCO
WAGYU BEEF CUTLET, VEGETABLE FRIED RICE, EGG, DEMI-GLACE
DDEOK-BOKKI
CLASSIC KOREAN STREET FOOD MADE FROM RICE CAKES AND FISH CAKES , IN A SWEET AND SPICY CHILI REDUCTION.
ROSE’ DDEOK-BOKKI
CREAMY VERSION OF THE TTEOKBOKKI. RICE CAKES, VEGETABLES, AND FISH CAKES WITH OUR HOMEMADE SWEET AND SPICY SAUCE.
SEAFOOD CIOPPINO
SCALLOPS, PRAWNS, CLAMS, SNAPPER , BLACK MUSSELS, GROUPER SIMMERED IN A SAFFRON TOMATO BROTH, GARLIC CROSTINI
BULGOGI SSAMBAP
BULGOGI BEEF, KOREAN FRIED KIMCHI RICE+SHIN NODDLE, LETTUCE AND GOCHUJANG HOT SAUCE
BULGOGI BIBIMBAP
BULGOGI BEEF, KOREAN FRIED KIMCHI RICE+SHIN NODDLE, ASSORTED VEGE, FRIED EGG AND GOCHUJANG HOT SAUCE
FISH AND CHIPS
THE COD FILLET served best with French fries and Coleslaw
BURGERS & SANDWICH
ALL DAY BURGER
FRIED EGG, WAGYU PATTY, AMERICAN CHEESE, BACON, ARUGULA, ON A TOASTED BRIOCHE BUN, CT-FRIES
KIMCHI BURGER
FRIED EGG, WAGYU PATTY, KIMCHI, AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATOES & SPICY MAYO ON A TOASTED BUN, CT-FRIES
CRISPY CHICKEN SANDWICH
SPICY CRISPY FRIED CHICKEN WITH COLESLAW ON A TOASTED BUN, CT-FRIES
NASHIVILLE-STYLE HOT CHICKEN SANDWICH
NASHIVILLE-STYLE HOT CRISPY FRIED CHICKEN WITH COLESLAW ON A TOASTED BUN, CT-FRIES
FLATBREADS
APPLE PROSCIUTTO FLATBREAD
FIG SPREAD, APPLE, RICOTTA CHEESE, ARUGULA AND BALSAMIC GLAZE
SMOKED SALMON FLATBREAD
CREAM CHEESE , DILL, SMOKED SALMON, FRIED CAPER, CHERRY TOMATO , ARUGULA AND LEMON VINEGAR
CAPRESE FLATBREAD
PESTO, MOZZARELLA CHEESE, FRESH BASIL, CHERRY TOMATOES
VEGGIE FLATBREAD
HUMUSE BASE , MUSHROOM, BELL PEPPERS, ASPARAGUS , RED ONION AND TRUFFLE OIL
PASTA
SHRIMP FETTUCCINE ALFREDO
FETTUCCINE PASTA, SHRIMP IN A CREAMY PARMIGIANO CHEESE SAUCE
CHICKEN PESTO PASTA
PESTO PASTA TOSSED WITH CHICKEN BREAST, FRESH TOMATO, GARLIC, BASIL & EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
BELL PEPPER PASTA
PASTA TOSSED WITH MIXED BELL PEPPER, CHERRY TOMATOES, GREEN ONION & EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
MARINARA MEATBALL PASTA
SPAGHETTI & MEATBALLS IN A RICH TOMATO SAUCE
BREAKFAST 8AM-11AM
BREAKFAST
STRAWBERRY CROFFLE
CROISSANT WAFFLE WITH STRAWBERRY WHIPPED CREAM
BISCOFF CROFFLE
CROISSANT WAFFLE WITH BISCOFF FINISHED WHIPPED CREAM
COOKIE&CRERAM CROFFLE
CROISSANT WAFFLE WITH OREO FINISHED WHIPPED CREAM
CHICKEN CROFFLE
CRISPY CHICKEN WITH CROISSANT WAFFLE, FRUITS, AND HOUSE SAUCE
TUNA SANDWICH
TUNA, ROMAINE LETTUCE , TOMATOES, RED CABBAGE , CHEESE, ONION, RADISH PICKLES, MAYO, WITH HOUSE DRESSING
CRANBERRY CHICKEN SANDWICH
CHICKEN BREAST,, ROMAINE LETTUCE , TOMATOES, RED CABBAGE , CHEESE, ALMONDS, CRANBERRIES,GREEN ONION WITH HOUSE DRESSING
VEGGIE SANDWICH
AVOCADO, ROMAINE LETTUCE , TOMATOES, RED CABBAGE , CHEESE, ONION, RADISH PICKLES, MAYO, WITH HOUSE DRESSING
BREAKFAST SANDWICH
SCRAMBLE EGG, BACON, AVOCADO, AMERICAN CHEESE , CHIPOLET SAUCE
CT BACON HASH
BRUSSELS SPROUTS, MARBLE POTATOES ,BACON, SHALLOT, POACH EGGS WITH HOLLANDAISE SAUCE
CAPRESE AVOCADO TOAST
Caprese Avocado Toast-avocado toast with fresh mozzarella, tomatoes, basil, and balsamic glaze